Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|250.000,00
|50,76
|İş Bankası (B)
|39.749,80
|0,00
|31,71
|İş Bankası (C)
|4,87
|-1,62
|-24,02
|İş Bankası (Kur.)
|403.000,00
|91,91
|İş Fin.Kir.
|3,62
|-2,69
|-4,74
|İş Girişim
|6,61
|-1,34
|73,95
|İş GMYO
|1,75
|0,00
|-0,57
|İş Y. Men. Değ.
|7,41
|-0,40
|84,02
|İş Yat. Ort.
|3,11
|2,64
|93,01
|İşbir Holding
|1.250,00
|-1,96
|190,70
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,81
|-2,41
|30,65
|İttifak Holding
|3,02
|-1,95
|-18,82
|İz Hayvancılık Tarım
|4,56
|0,66
|74,28
|İzmir Demir Çelik
|15,29
|-3,53
|86,69
|İzmir Fırça
|2,53
|1,20
|40,56
|Jantsa Jant Sanayi
|106,40
|-2,30
|100,05
|Kafein Yazılım
|18,34
|1,16
|65,14
|Kaplamin
|8,61
|-2,16
|55,14
|Kardemir (A)
|3,81
|-3,05
|43,77
|Kardemir (B)
|3,17
|-2,46
|20,08
|Kardemir (D)
|2,78
|-1,07
|4,51
|Karel Elektronik
|16,21
|-0,43
|11,56
|Karsan Otomotiv
|3,20
|-2,74
|102,53
|Karsu Tekstil
|4,88
|-3,17
|50,62
|Kartonsan
|606,00
|-2,10
|56,86
|Katmerciler Ekipman
|4,40
|-2,87
|14,58
|Kent Gıda
|2.289,90
|10,00
|1202,56
|Kerevitaş Gıda
|4,96
|1,43
|52,15
|Kervansaray Yat. Holding
|0,41
|-2,38
|-25,45
|Kiler GMYO
|8,38
|-9,99
|121,11
|Klimasan Klima
|13,67
|-3,39
|-35,56
|Koç Holding
|14,84
|-1,07
|-25,83
|Konfrut Gıda
|11,06
|4,54
|41,43
|Konya Çimento
|403,00
|1,31
|48,54
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,15
|-1,85
|-12,31
|Koza Altın
|79,70
|-0,50
|7,63
|Koza Madencilik
|12,87
|-1,00
|28,32
|Körfez GMYO
|4,76
|5,31
|99,16
|Kristal Kola
|1,94
|2,11
|28,48
|Kron Telekomünikasyon
|24,70
|0,49
|94,18
|Kuştur Kuşadası Turizm
|75,00
|1,15
|219,49
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,22
|-3,48
|34,55
|Kütahya Porselen
|26,62
|-9,95
|302,11
|Lider Faktoring
|2,84
|-2,74
|54,77
|Link Bilgisayar
|30,00
|-6,95
|65,29
|Logo Yazılım
|84,15
|-1,41
|38,40
|Lokman Hekim Sağlık
|7,66
|1,73
|32,53
|Lüks Kadife
|24,38
|-2,40
|182,18
|Makina Takım
|2,08
|-2,35
|10,64
|Marka Yatırım Holding
|2,10
|-3,23
|77,97
|Marmaris Altınyunus
|97,35
|-5,49
|37,11
|Marshall
|161,90
|-2,76
|240,56
|Martı GMYO
|1,76
|-2,76
|74,26
|Martı Otel
|1,21
|-0,82
|32,97
|Mavi Giyim
|40,36
|-2,70
|-30,29
|Mazhar Zorlu Holding
|14,70
|-0,68
|21,59
|Mega Polietilen
|3,21
|-4,18
|153,06
|Menderes Tekstil
|2,90
|-1,02
|121,37
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|32,00
|-0,06
|64,61
|Merko Gıda
|1,61
|-0,62
|53,33
|Metemtur Otelcilik
|2,21
|-5,56
|24,16
|Metro Holding
|1,96
|-1,01
|42,03
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,50
|-3,31
|78,57
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,09
|-2,79
|-60,81
|Migros Ticaret
|37,08
|-3,44
|53,10
|Milpa
|4,01
|-2,67
|83,11
|Mistral GMYO
|3,77
|-9,81
|99,47
|MLP Sağlık
|16,66
|-2,57
|4,13
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,65
|1,85
|44,74
|Mondi Tire Kutsan
|6,07
|2,36
|46,62
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.103,40
|2,81
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|23,10
|-2,37
|81,60
|Net Holding
|2,21
|-1,34
|-15,00
|Netaş Telekom.
|15,53
|7,55
|18,91
|Niğbaş Niğde Beton
|22,04
|2,61
|255,48
|Nuh Çimento
|20,14
|2,60
|83,34
|Nurol GMYO
|5,70
|-6,25
|59,66
|Odaş Elektrik
|2,45
|0,82
|69,47
|Olmuksan-IP
|4,67
|-1,89
|82,35
|Orge Enerji Elektrik
|6,81
|-2,30
|37,30
|Orma Orman Mahsulleri
|11,39
|0,00
|312,68
|Osmanlı Menkul
|13,71
|-1,58
|228,36
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,81
|-3,10
|67,26
|Otokar
|143,70
|-2,58
|-2,27
|Oyak Çimento
|7,68
|-1,79
|39,70
|Oyak Yat. Ort.
|6,33
|-2,01
|174,19
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,99
|-1,97
|-3,20
|Özak GMYO
|3,82
|-1,55
|48,64
|Özbal Çelik Boru
|3,33
|-2,92
|106,59
|Özderici GMYO
|2,03
|-0,98
|29,30
|Özerden Plastik
|2,09
|-0,95
|-8,33
|Panora GMYO
|5,21
|-1,14
|-6,99
|Papilon Savunma
|14,22
|-0,63
|84,52
|Park Elek.Madencilik
|3,55
|-3,01
|16,39
|Parsan
|16,39
|-1,68
|-3,25
|Pegasus
|47,78
|-0,87
|-44,70
|Peker GMYO
|10,44
|-0,57
|233,55
|Penguen Gıda
|2,95
|-2,32
|222,27
|Pera GMYO
|1,31
|-2,24
|39,36
|Pergamon Dış Ticaret
|11,15
|-1,33
|44,10
|Petkim
|3,65
|-0,54
|-4,20
|Petrokent Turizm
|820,00
|2,32
|540,12
|Pınar Et Ve Un
|18,39
|-0,33
|100,55
|Pınar Su
|5,16
|0,39
|122,41
|Pınar Süt
|17,26
|-1,65
|36,23
|Plastikkart
|10,74
|-3,76
|15,86
|Polisan Holding
|2,98
|-1,32
|-1,25
|Politeknik Metal
|172,10
|0,53
|126,23
|Prizma Press Matbaacılık
|3,39
|-1,74
|-21,16
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.206,40
|0,11
|8,90
|QNB Finans Fin. Kir.
|157,90
|-5,05
|22,31
|QNB Finansbank
|83,25
|-0,83
|122,00
|Ral Yatırım Holding
|16,11
|-10,00
|136,91
|Ray Sigorta
|5,87
|-2,65
|71,64
|Reysaş GMYO
|4,52
|-1,09
|-1,53
|Reysaş Lojistik
|5,11
|-0,20
|16,67
|Rhea Girişim
|2,41
|-2,43
|102,52
|Rodrigo Tekstil
|2,70
|-3,23
|49,17
|Royal Halı
|2,40
|-1,23
|75,18
|RTA Laboratuvarları
|39,68
|-7,72
|1610,34
|Sabancı Holding
|7,97
|-1,48
|-12,61
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,93
|-0,25
|80,28
|Sanel Mühendislik
|3,19
|-0,93
|8,73
|Sanifoam Sünger
|5,44
|1,87
|8,80
|Sanko Pazarlama
|7,19
|0,42
|-6,02
|Saray Matbaacılık
|2,65
|-7,99
|104,98
|Sarkuysan
|7,20
|5,11
|51,06
|Sasa Polyester
|13,24
|1,07
|71,28
|Say Reklamcılık
|5,06
|-4,17
|125,89
|Sekuro Plastik
|7,24
|-3,34
|35,07
|Selçuk Ecza Deposu
|8,49
|-1,28
|42,34
|Selçuk Gıda
|3,40
|-5,03
|97,67
|Senkron Güvenlik
|2,30
|-1,29
|-15,75
|Serve Film Prodüksiyon
|6,23
|-2,50
|291,82
|Servet GMYO
|20,24
|-2,41
|138,12
|Seyitler Kimya
|8,43
|-1,75
|24,15
|Silverline Endüstri
|4,99
|9,91
|131,02
|Sinpaş GMYO
|1,42
|1,43
|22,41
|Smartiks Yazılım
|7,85
|0,00
|-19,98
|Soda Sanayii
|6,65
|-0,15
|12,20
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,60
|-1,19
|201,60
|Söktaş
|3,92
|0,51
|130,52
|Sönmez Filament
|9,22
|-0,11
|88,93
|Sönmez Pamuklu
|9,98
|-1,67
|102,85
|Sumaş Suni Tahta
|18,62
|3,44
|88,08
|Şeker Fin. Kir.
|4,56
|-1,30
|-4,60
|Şekerbank
|1,46
|-2,01
|11,45
|Şişe Cam
|5,89
|-1,83
|15,00
|Şok Marketler
|12,47
|-0,40
|15,89
|T. Halk Bankası
|5,05
|-1,37
|-14,55
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,20
|-1,18
|-7,80
|T.S.K.B.
|1,09
|-2,68
|-9,92
|T.Tuborg
|13,37
|-3,12
|12,35
|Taç Tarım Ürünleri
|5,00
|-8,26
|60,26
|Tat Gıda
|9,51
|0,85
|56,32
|TAV Havalimanları
|16,88
|-0,30
|-37,86
|Taze Kuru Gıda
|66,95
|9,93
|824,72
|Tek-Art Turizm
|1,44
|-1,37
|14,29
|Tekfen Holding
|14,45
|-1,97
|-22,11
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,71
|-0,70
|35,95
|Temapol Polimer Plastik
|7,29
|-1,22
|39,66
|TGS Dış Ticaret
|9,10
|-0,22
|94,86
|Tofaş Oto. Fab.
|21,56
|-2,09
|-7,48
|Torunlar GMYO
|3,71
|-1,07
|34,91
|Trabzon Liman
|13,96
|0,65
|30,96
|Trabzonspor Sportif
|4,43
|5,98
|106,05
|Trakya Cam
|3,84
|-0,78
|13,24
|Trend GMYO
|4,91
|-2,19
|123,18
|TSKB GMYO
|3,23
|9,86
|141,04
|Tuğçelik
|5,33
|-2,56
|34,94
|Tukaş
|8,74
|-1,91
|-29,23
|Turcas Petrol
|3,04
|-1,94
|13,86
|Turkcell
|14,84
|-3,89
|7,54
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,06
|-2,62
|10,14
|Tüpraş
|79,20
|1,02
|-37,54
|Türk Hava Yolları
|11,05
|-0,81
|-23,58
|Türk Prysmian Kablo
|5,32
|-0,93
|106,16
|Türk Telekom
|7,07
|-2,88
|-2,02
|Türk Traktör
|96,85
|0,89
|83,04
|Türker Proje Gayrimenkul
|71,00
|-0,91
|69,05
|Ufuk Yatırım
|7,55
|5,45
|192,64
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,98
|9,93
|134,91
|Ulusoy Elektrik
|41,08
|0,10
|54,44
|Ulusoy Un Sanayi
|10,06
|-0,79
|163,35
|Umpaş Holding
|0,74
|2,78
|19,35
|Uşak Seramik
|1,56
|-1,89
|28,56
|Utopya Turizm
|6,98
|0,29
|41,87
|Uzertaş Boya
|4,19
|-9,89
|88,74
|Ülker Bisküvi
|22,46
|-0,62
|0,45
|Vakıf Fin. Kir.
|4,20
|-4,33
|73,55
|Vakıf GMYO
|3,01
|-3,22
|73,89
|Vakıf Yat. Ort.
|9,36
|-4,00
|413,96
|Vakıflar Bankası
|4,21
|-1,86
|-23,59
|Vakko Tekstil
|4,58
|-1,72
|0,88
|Vanet Gıda
|1,54
|-2,53
|7,69
|Verusa Holding
|27,16
|-0,88
|46,41
|Verusaturk Girisim
|5,78
|-2,20
|9,91
|Vestel
|16,08
|0,50
|27,42
|Vestel Beyaz Eşya
|25,78
|-1,15
|22,19
|Viking Kağıt
|4,29
|-2,50
|129,41
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,78
|-1,56
|56,20
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,08
|-1,42
|-16,13
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|13,10
|-1,65
|109,40
|Yataş
|7,59
|-3,44
|3,41
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|2,42
|-2,81
|50,31
|Yeni Gimat GMYO
|11,88
|0,42
|-0,76
|Yeşil GMYO
|0,81
|-1,22
|26,56
|Yeşil Yapı
|0,83
|-1,19
|25,76
|Yeşil Yatırım Holding
|15,18
|-3,31
|35,17
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.700,00
|-0,33
|127,50
|Yonga Mobilya
|27,26
|0,00
|195,26
|Yükselen Çelik
|13,44
|-3,10
|119,25
|Yünsa
|11,67
|-1,93
|15,91
|Zorlu Enerji
|2,30
|-0,86
|41,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)