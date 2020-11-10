Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|43.500,00
|44,13
|İş Bankası (C)
|5,93
|1,02
|-7,49
|İş Bankası (Kur.)
|364.500,90
|73,57
|İş Fin.Kir.
|3,84
|1,05
|1,05
|İş Girişim
|15,24
|1,13
|301,05
|İş GMYO
|2,03
|1,00
|15,34
|İş Y. Men. Değ.
|11,97
|4,36
|197,26
|İş Yat. Ort.
|3,06
|0,33
|89,90
|İşbir Holding
|2.749,00
|3,74
|539,30
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,23
|3,36
|98,39
|İttifak Holding
|2,40
|0,42
|89,00
|İz Hayvancılık Tarım
|8,24
|-0,12
|214,93
|İzmir Demir Çelik
|19,80
|-2,94
|141,76
|İzmir Fırça
|6,60
|-0,60
|266,67
|Jantsa Jant Sanayi
|192,20
|0,31
|261,36
|Kafein Yazılım
|17,68
|-0,51
|59,19
|Kaplamin
|20,98
|-0,10
|278,02
|Kardemir (A)
|4,63
|0,00
|74,72
|Kardemir (B)
|3,55
|1,72
|34,47
|Kardemir (D)
|3,59
|3,16
|34,96
|Karel Elektronik
|17,99
|1,18
|23,81
|Karsan Otomotiv
|3,04
|1,00
|92,41
|Karsu Tekstil
|6,19
|0,49
|91,05
|Kartonsan
|2.115,00
|-1,63
|447,45
|Katmerciler Ekipman
|3,19
|-1,85
|108,68
|Kent Gıda
|280,00
|-2,44
|1105,78
|Kerevitaş Gıda
|6,46
|1,25
|98,16
|Kervansaray Yat. Holding
|0,86
|-9,47
|56,36
|Kiler GMYO
|11,22
|3,99
|196,04
|Klimasan Klima
|14,69
|-2,97
|-30,75
|Koç Holding
|16,63
|1,90
|-16,89
|Konfrut Gıda
|14,79
|-1,33
|89,13
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|18,45
|-4,16
|Konya Çimento
|775,00
|4,91
|185,66
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,78
|2,73
|0,50
|Koza Altın
|77,70
|-0,64
|4,93
|Koza Madencilik
|12,59
|-0,55
|25,52
|Körfez GMYO
|6,76
|-0,59
|182,85
|Kristal Kola
|2,39
|-1,24
|58,28
|Kron Telekomünikasyon
|26,34
|-1,05
|107,08
|Kuştur Kuşadası Turizm
|210,50
|9,98
|796,69
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,36
|1,72
|110,47
|Kütahya Porselen
|32,82
|4,19
|395,77
|Lider Faktoring
|3,42
|-1,16
|86,38
|Link Bilgisayar
|44,50
|-2,20
|147,38
|Logo Yazılım
|99,30
|-1,00
|63,32
|Lokman Hekim Sağlık
|10,76
|0,19
|87,60
|Lüks Kadife
|30,80
|-0,65
|256,48
|Makina Takım
|2,89
|1,05
|53,72
|Marka Yatırım Holding
|5,58
|9,84
|372,88
|Marmaris Altınyunus
|89,65
|-0,39
|26,27
|Marshall
|300,60
|0,00
|532,31
|Martı GMYO
|3,20
|-1,84
|216,83
|Martı Otel
|2,90
|9,85
|218,68
|Mavi Giyim
|42,86
|2,54
|-25,98
|Mazhar Zorlu Holding
|19,24
|9,94
|59,14
|Mega Polietilen
|12,23
|-9,94
|864,17
|Menderes Tekstil
|3,29
|-2,08
|151,15
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|84,05
|9,94
|332,36
|Merko Gıda
|13,00
|-9,22
|1138,10
|Metemtur Otelcilik
|9,77
|-1,31
|448,88
|Metro Holding
|2,27
|1,79
|64,49
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,81
|0,53
|94,39
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,36
|-0,42
|-55,74
|Migros Ticaret
|39,38
|-0,15
|62,59
|Milpa
|5,59
|0,36
|155,25
|Mistral GMYO
|4,39
|0,46
|133,93
|MLP Sağlık
|17,32
|2,06
|8,25
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|6,50
|4,84
|470,18
|Mondi Tire Kutsan
|6,76
|2,42
|63,29
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|35,70
|-2,51
|180,66
|Net Holding
|3,30
|0,61
|26,92
|Netaş Telekom.
|21,44
|0,37
|64,17
|Niğbaş Niğde Beton
|47,20
|0,73
|661,29
|Nuh Çimento
|36,32
|-1,57
|230,64
|Nurol GMYO
|6,97
|-1,41
|95,24
|Odaş Elektrik
|3,60
|0,84
|149,01
|Olmuksan-IP
|7,61
|2,84
|197,15
|Orge Enerji Elektrik
|7,59
|0,00
|53,02
|Orma Orman Mahsulleri
|11,99
|-1,07
|334,42
|Osmanlı Menkul
|21,38
|1,91
|412,55
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,14
|1,47
|146,43
|Otokar
|202,00
|0,65
|37,38
|Oyak Çimento
|8,09
|-1,22
|47,15
|Oyak Yat. Ort.
|6,30
|0,64
|172,89
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,82
|-0,41
|56,05
|Özak GMYO
|4,40
|0,69
|71,21
|Özbal Çelik Boru
|7,17
|4,67
|344,83
|Özderici GMYO
|2,34
|0,00
|49,04
|Özerden Plastik
|9,96
|1,94
|336,84
|Panora GMYO
|6,27
|-0,32
|11,93
|Papilon Savunma
|20,72
|2,27
|168,87
|Park Elek.Madencilik
|5,31
|0,57
|74,10
|Parsan
|21,06
|4,36
|24,32
|Pegasus
|52,15
|7,35
|-39,64
|Peker GMYO
|2,73
|0,37
|201,87
|Penguen Gıda
|4,94
|-2,37
|439,66
|Pera GMYO
|2,74
|0,37
|191,49
|Pergamon Dış Ticaret
|15,85
|-1,49
|104,84
|Petkim
|4,45
|1,37
|16,80
|Petrokent Turizm
|767,00
|498,75
|Pınar Et Ve Un
|23,54
|0,86
|158,98
|Pınar Su
|7,86
|3,01
|238,79
|Pınar Süt
|19,96
|0,76
|58,29
|Plastikkart
|11,51
|-1,37
|24,16
|Polisan Holding
|3,94
|1,29
|30,57
|Politeknik Metal
|343,40
|5,02
|351,41
|Prizma Press Matbaacılık
|6,29
|-4,12
|46,28
|QNB Finans Fin. Kir.
|128,20
|-1,23
|-0,70
|QNB Finansbank
|68,80
|-1,08
|83,47
|Ral Yatırım Holding
|5,18
|-1,71
|97,37
|Ray Sigorta
|20,46
|0,00
|498,25
|Reysaş GMYO
|4,73
|-1,05
|3,05
|Reysaş Lojistik
|7,37
|-2,12
|68,26
|Rhea Girişim
|3,18
|3,25
|167,23
|Rodrigo Tekstil
|12,80
|9,40
|607,18
|Royal Halı
|3,70
|1,37
|170,07
|RTA Laboratuvarları
|41,94
|-2,83
|1707,76
|Sabancı Holding
|9,50
|0,11
|4,17
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,84
|-0,85
|167,89
|Sanel Mühendislik
|3,28
|-2,09
|11,79
|Sanifoam Sünger
|13,89
|2,58
|177,80
|Sanko Pazarlama
|7,84
|0,77
|7,60
|Saray Matbaacılık
|6,35
|2,42
|391,19
|Sarkuysan
|7,25
|1,54
|128,17
|Sasa Polyester
|16,52
|-0,12
|113,71
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,28
|-6,33
|269,64
|Sekuro Plastik
|10,09
|0,90
|88,25
|Selçuk Ecza Deposu
|9,42
|0,43
|57,93
|Selçuk Gıda
|4,00
|0,00
|271,15
|Senkron Güvenlik
|3,91
|9,83
|43,22
|Serve Film Prodüksiyon
|18,00
|-2,70
|1032,08
|Servet GMYO
|42,56
|2,31
|400,71
|Seyitler Kimya
|12,38
|-1,90
|82,33
|Silverline Endüstri
|4,28
|0,00
|98,15
|Sinpaş GMYO
|3,01
|-2,59
|159,48
|Smartiks Yazılım
|7,82
|-0,26
|-20,29
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,64
|-0,40
|540,63
|Söktaş
|5,02
|1,41
|195,20
|Sönmez Filament
|31,10
|-0,51
|537,30
|Sönmez Pamuklu
|16,05
|-1,95
|226,22
|Sumaş Suni Tahta
|34,00
|0,59
|246,48
|Şeker Fin. Kir.
|4,34
|-0,23
|-9,21
|Şekerbank
|1,52
|0,00
|16,03
|Şişe Cam
|6,75
|-0,15
|32,60
|Şok Marketler
|11,55
|-0,26
|7,34
|T. Halk Bankası
|5,11
|0,39
|-13,54
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|66,95
|-1,25
|53,56
|T.S.K.B.
|2,17
|0,00
|79,34
|T.Tuborg
|18,28
|2,81
|53,61
|Taç Tarım Ürünleri
|10,47
|9,75
|235,58
|Tat Gıda
|10,77
|1,41
|77,03
|TAV Havalimanları
|16,97
|6,39
|-37,53
|Taze Kuru Gıda
|319,30
|8,53
|4310,22
|Tek-Art Turizm
|1,78
|0,00
|41,27
|Tekfen Holding
|14,36
|1,06
|-20,62
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,53
|-0,52
|126,90
|Temapol Polimer Plastik
|9,90
|-0,70
|89,66
|TGS Dış Ticaret
|9,41
|-1,47
|101,50
|Tofaş Oto. Fab.
|28,02
|0,72
|20,25
|Torunlar GMYO
|3,69
|1,93
|34,18
|Trabzon Liman
|30,32
|0,07
|189,48
|Trabzonspor Sportif
|4,58
|1,55
|113,02
|Trend GMYO
|11,16
|0,63
|407,27
|TSKB GMYO
|3,81
|0,00
|298,96
|Tuğçelik
|7,30
|0,69
|84,81
|Tukaş
|10,77
|0,19
|-12,79
|Turcas Petrol
|4,77
|0,63
|78,65
|Turkcell
|15,37
|-6,05
|11,38
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,04
|2,60
|72,23
|Tüpraş
|83,85
|1,88
|-33,87
|Türk Hava Yolları
|11,37
|6,46
|-21,37
|Türk Prysmian Kablo
|13,55
|-1,45
|425,09
|Türk Telekom
|7,07
|-0,56
|-2,02
|Türk Traktör
|129,60
|-0,77
|144,94
|Türker Proje Gayrimenkul
|82,45
|-0,54
|96,31
|Türkiye Sigorta
|5,75
|0,35
|164,03
|Ufuk Yatırım
|11,63
|0,87
|350,78
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,93
|-4,61
|321,73
|Ulusoy Elektrik
|51,90
|-1,98
|95,11
|Ulusoy Un Sanayi
|11,46
|-1,80
|200,00
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,35
|0,43
|93,66
|Utopya Turizm
|22,32
|1,45
|353,66
|Uzertaş Boya
|32,24
|9,96
|1352,25
|Ülker Bisküvi
|22,30
|-1,15
|-0,27
|Vakıf Fin. Kir.
|3,88
|0,26
|83,23
|Vakıf GMYO
|3,62
|1,69
|109,13
|Vakıf Yat. Ort.
|7,91
|-1,37
|334,34
|Vakıflar Bankası
|4,27
|1,67
|-22,50
|Vakko Tekstil
|5,99
|-1,64
|31,94
|Vanet Gıda
|11,32
|3,19
|691,61
|Verusa Holding
|44,56
|-1,33
|140,21
|Verusaturk Girisim
|9,25
|5,11
|75,90
|Vestel
|20,60
|2,49
|63,23
|Vestel Beyaz Eşya
|33,66
|-1,87
|59,54
|Viking Kağıt
|6,68
|-1,47
|257,22
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,28
|1,90
|76,86
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,48
|0,40
|0,00
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|37,36
|9,95
|497,18
|Yataş
|9,95
|2,90
|35,56
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|4,01
|-1,23
|149,07
|Yeni Gimat GMYO
|13,12
|0,61
|9,60
|Yeşil GMYO
|1,07
|-0,93
|67,19
|Yeşil Yapı
|1,30
|0,00
|96,97
|Yeşil Yatırım Holding
|41,96
|-4,20
|273,64
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.890,10
|0,54
|473,52
|Yonga Mobilya
|31,60
|0,13
|242,27
|Yükselen Çelik
|6,89
|0,29
|124,80
|Yünsa
|13,41
|-1,11
|33,20
|Zorlu Enerji
|2,73
|0,00
|67,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)