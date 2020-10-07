Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|45.750,00
|51,59
|İş Bankası (C)
|5,25
|-0,19
|-18,10
|İş Bankası (Kur.)
|450.001,00
|114,29
|İş Fin.Kir.
|3,84
|0,26
|1,05
|İş Girişim
|10,57
|0,38
|178,16
|İş GMYO
|1,83
|1,10
|3,98
|İş Y. Men. Değ.
|9,12
|0,55
|126,48
|İş Yat. Ort.
|3,05
|0,33
|89,28
|İşbir Holding
|2.334,70
|-10,00
|442,95
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,98
|3,16
|58,06
|İttifak Holding
|6,51
|3,50
|75,00
|İz Hayvancılık Tarım
|8,48
|-0,12
|224,10
|İzmir Demir Çelik
|18,96
|0,00
|131,50
|İzmir Fırça
|4,55
|-2,99
|152,78
|Jantsa Jant Sanayi
|214,50
|7,30
|303,29
|Kafein Yazılım
|17,57
|3,23
|58,20
|Kaplamin
|18,00
|1,41
|224,32
|Kardemir (A)
|5,82
|0,52
|119,62
|Kardemir (B)
|3,86
|0,78
|46,21
|Kardemir (D)
|3,45
|-0,58
|29,70
|Karel Elektronik
|18,59
|1,14
|27,94
|Karsan Otomotiv
|3,10
|-0,32
|96,20
|Karsu Tekstil
|6,01
|0,50
|85,49
|Kartonsan
|718,80
|-0,51
|86,05
|Katmerciler Ekipman
|6,32
|2,76
|64,58
|Kent Gıda
|305,00
|-4,09
|1213,44
|Kerevitaş Gıda
|5,97
|0,67
|83,13
|Kervansaray Yat. Holding
|1,51
|9,42
|174,55
|Kiler GMYO
|9,63
|9,93
|154,09
|Klimasan Klima
|15,06
|1,21
|-29,01
|Koç Holding
|14,60
|-0,82
|-27,03
|Konfrut Gıda
|18,96
|-0,84
|142,46
|Konya Çimento
|540,50
|-0,50
|99,23
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,25
|1,41
|-3,66
|Koza Altın
|80,55
|0,44
|8,78
|Koza Madencilik
|13,43
|0,60
|33,90
|Körfez GMYO
|5,24
|0,38
|119,25
|Kristal Kola
|2,10
|0,00
|39,07
|Kron Telekomünikasyon
|26,88
|0,22
|111,32
|Kuştur Kuşadası Turizm
|159,30
|-9,95
|578,59
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,17
|-1,36
|93,53
|Kütahya Porselen
|29,48
|-1,67
|345,32
|Lider Faktoring
|2,95
|0,34
|60,76
|Link Bilgisayar
|42,38
|-3,11
|135,59
|Logo Yazılım
|98,20
|1,55
|61,51
|Lokman Hekim Sağlık
|10,84
|0,56
|89,00
|Lüks Kadife
|36,10
|9,99
|317,82
|Makina Takım
|2,45
|2,08
|30,32
|Marka Yatırım Holding
|3,02
|0,00
|155,93
|Marmaris Altınyunus
|89,80
|-1,59
|26,48
|Marshall
|423,70
|-0,31
|791,25
|Martı GMYO
|2,23
|-2,19
|120,79
|Martı Otel
|1,27
|1,60
|39,56
|Mavi Giyim
|39,06
|0,41
|-32,54
|Mazhar Zorlu Holding
|19,22
|2,73
|58,97
|Mega Polietilen
|11,24
|2,93
|786,12
|Menderes Tekstil
|3,21
|-0,93
|145,04
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|90,00
|0,00
|362,96
|Merko Gıda
|19,31
|9,97
|1739,05
|Metemtur Otelcilik
|10,20
|-8,11
|473,03
|Metro Holding
|2,54
|-0,39
|84,06
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,98
|-1,24
|103,06
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,31
|0,43
|-56,68
|Migros Ticaret
|42,36
|0,33
|74,90
|Milpa
|5,28
|1,34
|141,10
|Mistral GMYO
|3,71
|-0,80
|96,30
|MLP Sağlık
|17,53
|-0,85
|9,56
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|9,60
|9,71
|742,11
|Mondi Tire Kutsan
|7,35
|3,38
|77,54
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.108,40
|0,00
|3,28
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|46,14
|1,72
|262,74
|Net Holding
|2,59
|3,60
|-0,38
|Netaş Telekom.
|23,02
|3,41
|76,26
|Niğbaş Niğde Beton
|31,80
|-2,15
|412,90
|Nuh Çimento
|24,48
|-0,89
|122,85
|Nurol GMYO
|6,65
|-0,45
|86,27
|Odaş Elektrik
|3,39
|3,67
|134,49
|Olmuksan-IP
|13,89
|9,98
|442,37
|Orge Enerji Elektrik
|7,80
|0,65
|57,26
|Orma Orman Mahsulleri
|13,44
|0,00
|386,96
|Osmanlı Menkul
|26,84
|-3,80
|542,83
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,63
|5,22
|116,07
|Otokar
|145,50
|-1,36
|-1,05
|Oyak Çimento
|8,03
|0,37
|46,06
|Oyak Yat. Ort.
|6,46
|0,31
|179,82
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,77
|1,71
|54,43
|Özak GMYO
|4,32
|1,17
|68,09
|Özbal Çelik Boru
|6,14
|1,32
|280,93
|Özderici GMYO
|2,38
|1,28
|51,59
|Özerden Plastik
|9,76
|9,91
|328,07
|Panora GMYO
|6,07
|2,88
|8,36
|Papilon Savunma
|15,10
|0,60
|95,94
|Park Elek.Madencilik
|5,20
|-0,95
|70,49
|Parsan
|22,32
|-0,36
|31,76
|Pegasus
|46,96
|0,30
|-45,65
|Peker GMYO
|2,47
|-0,40
|173,12
|Penguen Gıda
|5,61
|8,93
|512,85
|Pera GMYO
|1,75
|5,42
|86,17
|Pergamon Dış Ticaret
|16,52
|2,67
|113,50
|Petkim
|4,30
|0,00
|12,86
|Petrokent Turizm
|680,00
|0,00
|430,84
|Pınar Et Ve Un
|24,78
|-1,20
|170,23
|Pınar Su
|7,80
|-0,38
|236,21
|Pınar Süt
|22,50
|1,08
|77,58
|Plastikkart
|12,74
|4,34
|37,43
|Polisan Holding
|3,97
|7,01
|31,56
|Politeknik Metal
|291,00
|-2,68
|282,53
|Prizma Press Matbaacılık
|5,39
|7,80
|25,35
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.232,40
|0,06
|11,25
|QNB Finans Fin. Kir.
|122,90
|1,15
|-4,80
|QNB Finansbank
|65,10
|-0,91
|73,60
|Ral Yatırım Holding
|5,01
|-0,79
|90,90
|Ray Sigorta
|15,11
|0,73
|341,81
|Reysaş GMYO
|4,89
|0,62
|6,54
|Reysaş Lojistik
|7,34
|1,24
|67,58
|Rhea Girişim
|2,70
|3,05
|126,89
|Rodrigo Tekstil
|9,90
|-0,50
|446,96
|Royal Halı
|3,89
|-9,95
|183,94
|RTA Laboratuvarları
|46,68
|0,04
|1912,07
|Sabancı Holding
|8,39
|-0,24
|-8,00
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,84
|-1,18
|167,89
|Sanel Mühendislik
|3,48
|-0,57
|18,61
|Sanifoam Sünger
|9,00
|2,51
|80,00
|Sanko Pazarlama
|8,11
|0,00
|11,31
|Saray Matbaacılık
|4,08
|2,00
|215,60
|Sarkuysan
|6,86
|2,39
|115,90
|Sasa Polyester
|16,97
|0,53
|119,53
|Say Reklamcılık
|7,43
|-2,11
|231,70
|Sekuro Plastik
|10,69
|-2,29
|99,44
|Selçuk Ecza Deposu
|8,67
|0,81
|45,35
|Selçuk Gıda
|5,40
|3,85
|401,06
|Senkron Güvenlik
|3,62
|0,56
|32,60
|Serve Film Prodüksiyon
|16,90
|-0,59
|962,89
|Servet GMYO
|29,04
|0,00
|241,65
|Seyitler Kimya
|11,73
|-0,59
|72,75
|Silverline Endüstri
|4,30
|1,90
|99,07
|Sinpaş GMYO
|2,15
|0,00
|85,34
|Smartiks Yazılım
|8,64
|0,23
|-11,93
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,20
|-2,02
|529,19
|Söktaş
|4,79
|0,00
|181,68
|Sönmez Filament
|16,28
|0,06
|233,61
|Sönmez Pamuklu
|15,50
|0,65
|215,04
|Sumaş Suni Tahta
|45,00
|-9,82
|358,58
|Şeker Fin. Kir.
|4,26
|-0,23
|-10,88
|Şekerbank
|1,64
|1,23
|25,19
|Şişe Cam
|6,86
|0,15
|34,76
|Şok Marketler
|12,29
|-0,32
|14,22
|T. Halk Bankası
|5,06
|0,20
|-14,38
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|45,18
|0,18
|3,62
|T.S.K.B.
|1,11
|0,00
|-8,26
|T.Tuborg
|16,99
|-0,93
|42,77
|Taç Tarım Ürünleri
|18,56
|9,95
|494,87
|Tat Gıda
|11,49
|1,06
|88,86
|TAV Havalimanları
|15,37
|0,13
|-43,42
|Taze Kuru Gıda
|611,30
|-10,00
|8343,37
|Tek-Art Turizm
|1,64
|1,86
|30,16
|Tekfen Holding
|14,90
|-0,13
|-17,64
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,74
|9,93
|131,90
|Temapol Polimer Plastik
|9,42
|1,29
|80,46
|TGS Dış Ticaret
|8,54
|-0,12
|82,87
|Tofaş Oto. Fab.
|25,32
|0,96
|8,66
|Torunlar GMYO
|3,76
|1,62
|36,73
|Trabzon Liman
|34,54
|-4,53
|224,02
|Trabzonspor Sportif
|4,95
|-0,20
|130,23
|Trend GMYO
|6,75
|8,17
|206,82
|TSKB GMYO
|3,05
|9,71
|219,38
|Tuğçelik
|9,35
|9,74
|136,71
|Tukaş
|9,76
|-0,20
|-20,97
|Turcas Petrol
|4,26
|3,15
|59,55
|Turkcell
|15,82
|1,22
|14,64
|Tümosan Motor ve Traktör
|9,75
|-0,71
|52,11
|Tüpraş
|80,10
|0,06
|-36,83
|Türk Hava Yolları
|10,64
|0,19
|-26,42
|Türk Prysmian Kablo
|14,45
|9,22
|459,97
|Türk Telekom
|7,30
|-0,27
|1,17
|Türk Traktör
|101,60
|0,99
|92,02
|Türker Proje Gayrimenkul
|82,10
|-0,36
|95,48
|Türkiye Sigorta
|6,21
|1,14
|185,15
|Ufuk Yatırım
|14,55
|0,00
|463,95
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,95
|1,37
|216,57
|Ulusoy Elektrik
|49,62
|-0,52
|86,54
|Ulusoy Un Sanayi
|10,26
|-1,25
|168,59
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,90
|0,53
|56,58
|Utopya Turizm
|16,60
|-6,16
|237,40
|Uzertaş Boya
|41,68
|9,97
|1777,48
|Ülker Bisküvi
|24,14
|1,26
|7,96
|Vakıf Fin. Kir.
|3,98
|0,76
|87,96
|Vakıf GMYO
|3,87
|0,78
|123,57
|Vakıf Yat. Ort.
|8,19
|0,49
|349,72
|Vakıflar Bankası
|4,09
|-0,24
|-25,77
|Vakko Tekstil
|6,35
|1,11
|39,87
|Vanet Gıda
|10,10
|9,90
|606,29
|Verusa Holding
|40,42
|0,30
|117,89
|Verusaturk Girisim
|8,48
|2,54
|61,25
|Vestel
|17,53
|1,51
|38,91
|Vestel Beyaz Eşya
|30,32
|-0,26
|43,71
|Viking Kağıt
|6,71
|10,00
|258,82
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,49
|1,13
|85,54
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,13
|-0,47
|-14,11
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|94,35
|9,97
|1408,14
|Yataş
|8,95
|-0,56
|21,93
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|4,04
|9,78
|150,93
|Yeni Gimat GMYO
|12,97
|0,93
|8,34
|Yeşil GMYO
|1,09
|9,00
|70,31
|Yeşil Yapı
|1,25
|9,65
|89,39
|Yeşil Yatırım Holding
|34,50
|4,23
|207,21
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.206,70
|0,04
|450,31
|Yonga Mobilya
|33,00
|-7,46
|257,43
|Yükselen Çelik
|6,79
|1,65
|121,53
|Yünsa
|13,84
|0,14
|37,47
|Zorlu Enerji
|2,69
|1,13
|65,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)