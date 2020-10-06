Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|47.979,80
|-0,25
|58,98
|İş Bankası (C)
|5,36
|0,00
|-16,38
|İş Bankası (Kur.)
|450.001,00
|114,29
|İş Fin.Kir.
|3,87
|-0,26
|1,84
|İş Girişim
|10,49
|3,96
|176,05
|İş GMYO
|1,83
|-0,54
|3,98
|İş Y. Men. Değ.
|9,22
|-0,54
|128,97
|İş Yat. Ort.
|3,07
|-0,65
|90,53
|İşbir Holding
|2.660,10
|-7,71
|518,63
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,94
|-2,08
|51,61
|İttifak Holding
|5,95
|4,02
|59,95
|İz Hayvancılık Tarım
|8,53
|0,59
|226,01
|İzmir Demir Çelik
|18,99
|0,00
|131,87
|İzmir Fırça
|4,57
|0,88
|153,89
|Jantsa Jant Sanayi
|200,00
|-2,44
|276,03
|Kafein Yazılım
|17,18
|-0,12
|54,69
|Kaplamin
|17,51
|0,00
|215,50
|Kardemir (A)
|5,86
|-1,68
|121,13
|Kardemir (B)
|3,85
|-0,26
|45,83
|Kardemir (D)
|3,48
|-0,57
|30,83
|Karel Elektronik
|18,41
|-0,49
|26,70
|Karsan Otomotiv
|3,15
|0,96
|99,37
|Karsu Tekstil
|6,01
|4,16
|85,49
|Kartonsan
|729,00
|1,11
|88,69
|Katmerciler Ekipman
|5,91
|-0,51
|53,91
|Kent Gıda
|323,00
|-3,87
|1290,95
|Kerevitaş Gıda
|5,97
|2,58
|83,13
|Kervansaray Yat. Holding
|1,38
|9,52
|150,91
|Kiler GMYO
|8,76
|9,91
|131,13
|Klimasan Klima
|14,90
|1,09
|-29,76
|Koç Holding
|14,83
|-0,47
|-25,88
|Konfrut Gıda
|19,52
|5,86
|149,62
|Konya Çimento
|552,60
|0,04
|103,69
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,12
|1,17
|-4,69
|Koza Altın
|81,05
|-0,73
|9,45
|Koza Madencilik
|13,49
|-0,52
|34,50
|Körfez GMYO
|5,30
|2,12
|121,76
|Kristal Kola
|2,10
|-0,94
|39,07
|Kron Telekomünikasyon
|26,82
|-0,15
|110,85
|Kuştur Kuşadası Turizm
|210,00
|6,87
|794,56
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,14
|-2,73
|90,85
|Kütahya Porselen
|30,76
|0,65
|364,65
|Lider Faktoring
|2,95
|-0,67
|60,76
|Link Bilgisayar
|43,28
|1,03
|140,60
|Logo Yazılım
|100,00
|1,52
|64,47
|Lokman Hekim Sağlık
|10,95
|-2,06
|90,91
|Lüks Kadife
|32,82
|9,99
|279,86
|Makina Takım
|2,40
|-1,23
|27,66
|Marka Yatırım Holding
|3,01
|0,67
|155,08
|Marmaris Altınyunus
|92,90
|-0,59
|30,85
|Marshall
|389,20
|-9,99
|718,68
|Martı GMYO
|2,32
|-2,52
|129,70
|Martı Otel
|1,27
|-0,78
|39,56
|Mavi Giyim
|39,14
|0,67
|-32,40
|Mazhar Zorlu Holding
|20,30
|-0,39
|67,91
|Mega Polietilen
|10,90
|-3,28
|759,31
|Menderes Tekstil
|3,24
|-2,41
|147,33
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|87,30
|-10,00
|349,07
|Merko Gıda
|17,56
|9,96
|1572,38
|Metemtur Otelcilik
|10,22
|-0,20
|474,16
|Metro Holding
|2,56
|0,39
|85,51
|Metro Petrol ve Tesisleri
|4,03
|-1,47
|105,61
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,30
|-0,43
|-56,87
|Migros Ticaret
|42,84
|0,33
|76,88
|Milpa
|5,18
|-0,58
|136,53
|Mistral GMYO
|3,65
|0,83
|93,12
|MLP Sağlık
|17,70
|-0,17
|10,62
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|8,75
|9,92
|667,54
|Mondi Tire Kutsan
|6,99
|0,29
|68,84
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.108,40
|3,28
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|45,10
|7,02
|254,56
|Net Holding
|2,42
|-1,22
|-6,92
|Netaş Telekom.
|21,62
|3,64
|65,54
|Niğbaş Niğde Beton
|30,00
|-5,96
|383,87
|Nuh Çimento
|24,68
|1,90
|124,67
|Nurol GMYO
|6,78
|1,65
|89,92
|Odaş Elektrik
|3,14
|3,97
|117,19
|Olmuksan-IP
|12,63
|9,92
|393,17
|Orge Enerji Elektrik
|7,70
|0,26
|55,24
|Orma Orman Mahsulleri
|14,00
|0,00
|407,25
|Osmanlı Menkul
|27,96
|-1,62
|569,66
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,32
|1,84
|97,62
|Otokar
|147,40
|0,27
|0,24
|Oyak Çimento
|8,09
|-0,37
|47,15
|Oyak Yat. Ort.
|6,50
|0,93
|181,55
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,73
|-1,25
|53,13
|Özak GMYO
|4,30
|-1,15
|67,32
|Özbal Çelik Boru
|6,07
|-0,82
|276,58
|Özderici GMYO
|2,36
|5,36
|50,32
|Özerden Plastik
|8,88
|9,90
|289,47
|Panora GMYO
|5,95
|0,34
|6,22
|Papilon Savunma
|14,96
|1,15
|94,13
|Park Elek.Madencilik
|4,97
|3,97
|62,95
|Parsan
|22,52
|0,81
|32,94
|Pegasus
|47,18
|0,13
|-45,39
|Peker GMYO
|2,49
|0,81
|175,33
|Penguen Gıda
|5,07
|8,10
|453,86
|Pera GMYO
|1,65
|1,23
|75,53
|Pergamon Dış Ticaret
|15,77
|0,51
|103,81
|Petkim
|4,30
|-1,15
|12,86
|Petrokent Turizm
|670,00
|-2,83
|423,03
|Pınar Et Ve Un
|25,28
|-0,39
|175,68
|Pınar Su
|7,94
|1,28
|242,24
|Pınar Süt
|22,70
|2,71
|79,16
|Plastikkart
|12,12
|0,50
|30,74
|Polisan Holding
|3,54
|4,73
|17,31
|Politeknik Metal
|289,50
|3,80
|280,56
|Prizma Press Matbaacılık
|4,56
|0,22
|6,05
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.231,70
|0,10
|11,18
|QNB Finans Fin. Kir.
|123,00
|-0,49
|-4,73
|QNB Finansbank
|65,95
|-0,75
|75,87
|Ral Yatırım Holding
|5,01
|-0,20
|90,90
|Ray Sigorta
|15,50
|-3,00
|353,22
|Reysaş GMYO
|4,90
|0,41
|6,75
|Reysaş Lojistik
|7,39
|3,07
|68,72
|Rhea Girişim
|2,67
|0,38
|124,37
|Rodrigo Tekstil
|10,15
|-3,61
|460,77
|Royal Halı
|4,32
|-10,00
|215,33
|RTA Laboratuvarları
|45,06
|-1,62
|1842,24
|Sabancı Holding
|8,36
|-0,59
|-8,33
|Safkar Ege Soğutmacılık
|6,04
|2,03
|177,06
|Sanel Mühendislik
|3,50
|0,29
|19,29
|Sanifoam Sünger
|8,68
|2,84
|73,60
|Sanko Pazarlama
|8,08
|-0,62
|10,90
|Saray Matbaacılık
|3,88
|-0,26
|200,13
|Sarkuysan
|6,73
|1,97
|111,81
|Sasa Polyester
|16,94
|-0,24
|119,15
|Say Reklamcılık
|7,39
|1,65
|229,91
|Sekuro Plastik
|11,23
|-0,18
|109,51
|Selçuk Ecza Deposu
|8,67
|-0,57
|45,35
|Selçuk Gıda
|5,15
|3,00
|377,86
|Senkron Güvenlik
|3,60
|9,76
|31,87
|Serve Film Prodüksiyon
|16,50
|0,00
|937,74
|Servet GMYO
|28,84
|9,24
|239,29
|Seyitler Kimya
|11,65
|-0,43
|71,58
|Silverline Endüstri
|4,22
|-0,71
|95,37
|Sinpaş GMYO
|2,14
|-0,47
|84,48
|Smartiks Yazılım
|8,67
|-0,91
|-11,62
|Sodaş Sodyum Sanayii
|27,04
|-1,10
|603,03
|Söktaş
|4,63
|1,54
|172,27
|Sönmez Filament
|15,95
|-1,24
|226,84
|Sönmez Pamuklu
|15,07
|-2,40
|206,30
|Sumaş Suni Tahta
|50,90
|0,00
|418,71
|Şeker Fin. Kir.
|4,30
|0,23
|-10,04
|Şekerbank
|1,66
|0,61
|26,72
|Şişe Cam
|6,96
|-0,85
|36,73
|Şok Marketler
|12,43
|0,32
|15,52
|T. Halk Bankası
|5,10
|0,20
|-13,71
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|45,74
|-0,13
|4,91
|T.S.K.B.
|1,11
|-0,89
|-8,26
|T.Tuborg
|17,41
|-1,08
|46,30
|Taç Tarım Ürünleri
|16,88
|9,97
|441,03
|Tat Gıda
|11,55
|0,26
|89,85
|TAV Havalimanları
|15,40
|-0,06
|-43,31
|Taze Kuru Gıda
|679,20
|-9,99
|9281,22
|Tek-Art Turizm
|1,60
|-1,23
|26,98
|Tekfen Holding
|15,00
|0,00
|-17,08
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,86
|9,93
|110,95
|Temapol Polimer Plastik
|9,33
|-1,37
|78,74
|TGS Dış Ticaret
|8,65
|0,12
|85,22
|Tofaş Oto. Fab.
|25,18
|-0,32
|8,06
|Torunlar GMYO
|3,74
|0,81
|36,00
|Trabzon Liman
|37,64
|-2,89
|253,10
|Trabzonspor Sportif
|5,00
|0,60
|132,56
|Trend GMYO
|5,72
|-1,04
|160,00
|TSKB GMYO
|2,73
|7,91
|185,87
|Tuğçelik
|8,33
|7,48
|110,89
|Tukaş
|9,85
|-0,10
|-20,24
|Turcas Petrol
|3,85
|-1,53
|44,19
|Turkcell
|15,85
|0,44
|14,86
|Tümosan Motor ve Traktör
|9,36
|2,63
|46,02
|Tüpraş
|80,00
|0,00
|-36,91
|Türk Hava Yolları
|10,72
|0,37
|-25,86
|Türk Prysmian Kablo
|12,53
|4,16
|385,56
|Türk Telekom
|7,39
|0,96
|2,42
|Türk Traktör
|103,00
|-0,39
|94,67
|Türker Proje Gayrimenkul
|82,60
|-0,72
|96,67
|Türkiye Sigorta
|6,13
|0,82
|181,48
|Ufuk Yatırım
|15,68
|0,00
|507,75
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,87
|2,50
|207,98
|Ulusoy Elektrik
|49,84
|-0,08
|87,37
|Ulusoy Un Sanayi
|10,46
|-0,10
|173,82
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,87
|-2,09
|54,10
|Utopya Turizm
|17,18
|-2,77
|249,19
|Uzertaş Boya
|37,90
|9,98
|1607,21
|Ülker Bisküvi
|23,72
|0,76
|6,08
|Vakıf Fin. Kir.
|3,90
|0,00
|84,18
|Vakıf GMYO
|3,89
|-0,77
|124,73
|Vakıf Yat. Ort.
|8,12
|-0,37
|345,87
|Vakıflar Bankası
|4,13
|0,00
|-25,05
|Vakko Tekstil
|6,18
|-0,48
|36,12
|Vanet Gıda
|9,19
|9,93
|542,66
|Verusa Holding
|39,12
|-1,26
|110,88
|Verusaturk Girisim
|7,88
|3,14
|49,84
|Vestel
|17,56
|1,86
|39,14
|Vestel Beyaz Eşya
|30,42
|0,33
|44,18
|Viking Kağıt
|6,10
|-0,65
|226,20
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,45
|0,45
|83,88
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,14
|-0,47
|-13,71
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|85,80
|10,00
|1271,47
|Yataş
|9,04
|-0,44
|23,16
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|3,68
|9,85
|128,57
|Yeni Gimat GMYO
|12,87
|0,47
|7,51
|Yeşil GMYO
|0,93
|0,00
|45,31
|Yeşil Yapı
|1,07
|2,88
|62,12
|Yeşil Yatırım Holding
|33,00
|9,63
|193,86
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|17.504,10
|-2,63
|494,37
|Yonga Mobilya
|37,06
|-6,41
|301,40
|Yükselen Çelik
|6,71
|0,45
|118,92
|Yünsa
|14,00
|-0,36
|39,06
|Zorlu Enerji
|2,65
|1,53
|62,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)