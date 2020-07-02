Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|293.500,00
|76,99
|İş Bankası (B)
|50.381,90
|2,82
|66,94
|İş Bankası (C)
|5,49
|0,73
|-14,35
|İş Bankası (Kur.)
|410.000,00
|95,24
|İş Fin.Kir.
|4,25
|2,16
|11,84
|İş Girişim
|7,50
|0,00
|97,37
|İş GMYO
|2,07
|2,48
|17,61
|İş Y. Men. Değ.
|6,49
|2,69
|61,17
|İş Yat. Ort.
|2,79
|2,95
|73,15
|İşbir Holding
|1.290,00
|7,59
|200,00
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,02
|9,68
|64,52
|İttifak Holding
|3,64
|8,33
|-2,15
|İz Hayvancılık Tarım
|5,47
|0,37
|109,06
|İzmir Demir Çelik
|12,98
|1,01
|58,49
|İzmir Fırça
|2,40
|0,84
|33,33
|Jantsa Jant Sanayi
|74,55
|2,62
|40,16
|Kafein Yazılım
|19,15
|6,39
|72,43
|Kapital Yat. Holding
|3,55
|1,72
|46,69
|Kaplamin
|9,53
|2,80
|71,71
|Kardemir (A)
|4,90
|6,75
|84,91
|Kardemir (B)
|3,61
|2,85
|36,74
|Kardemir (D)
|3,25
|0,62
|22,18
|Karel Elektronik
|16,78
|3,90
|15,49
|Karsan Otomotiv
|3,17
|3,93
|100,63
|Karsu Tekstil
|3,87
|0,26
|19,44
|Kartonsan
|461,20
|1,16
|19,38
|Katmerciler Ekipman
|5,38
|3,86
|40,10
|Kent Gıda
|621,60
|10,00
|253,58
|Kerevitaş Gıda
|4,51
|0,89
|38,34
|Kervansaray Yat. Holding
|0,45
|0,00
|-18,18
|Kiler GMYO
|4,44
|1,83
|17,15
|Klimasan Klima
|16,23
|0,93
|-23,49
|Koç Holding
|17,65
|0,74
|-11,79
|Konfrut Gıda
|10,73
|2,78
|37,21
|Konya Çimento
|292,40
|1,35
|7,78
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,60
|1,61
|-0,91
|Koza Altın
|83,70
|-0,06
|13,03
|Koza Madencilik
|13,36
|0,07
|33,20
|Körfez GMYO
|3,58
|4,68
|49,79
|Kristal Kola
|2,24
|3,70
|48,34
|Kron Telekomünikasyon
|27,10
|3,28
|113,05
|Kuştur Kuşadası Turizm
|54,65
|-4,12
|130,59
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,72
|1,12
|64,85
|Kütahya Porselen
|34,90
|0,29
|427,19
|Lider Faktoring
|2,57
|-1,53
|40,05
|Link Bilgisayar
|25,88
|4,19
|42,59
|Logo Yazılım
|78,25
|2,02
|28,70
|Lokman Hekim Sağlık
|7,74
|3,20
|33,91
|Lüks Kadife
|15,65
|2,89
|81,13
|Makina Takım
|2,37
|1,28
|26,06
|Marka Yatırım Holding
|2,41
|1,26
|104,24
|Marmaris Altınyunus
|85,35
|9,99
|20,21
|Marshall
|82,65
|1,91
|73,85
|Martı GMYO
|2,20
|10,00
|117,82
|Martı Otel
|1,34
|7,20
|47,25
|Mavi Giyim
|48,16
|2,60
|-16,82
|Mazhar Zorlu Holding
|16,59
|-0,12
|37,22
|Mega Polietilen
|4,57
|4,34
|107,73
|Menderes Tekstil
|3,31
|3,76
|152,67
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|23,50
|0,00
|20,88
|Merko Gıda
|1,64
|5,81
|56,19
|Metal Gayrimenkul
|1,23
|0,82
|35,16
|Metemtur Otelcilik
|2,54
|9,48
|42,70
|Metro Holding
|1,95
|1,56
|41,30
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,48
|0,87
|77,55
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,53
|2,02
|-52,56
|Migros Ticaret
|38,64
|1,68
|59,54
|Milpa
|4,25
|3,91
|94,06
|Mistral GMYO
|2,78
|1,83
|47,09
|MLP Sağlık
|19,50
|1,25
|21,88
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,75
|-2,23
|53,51
|Mondi Tire Kutsan
|7,05
|1,88
|70,29
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.099,70
|2,47
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|21,98
|-2,66
|72,80
|Net Holding
|2,50
|2,46
|-3,85
|Netaş Telekom.
|14,97
|3,96
|14,62
|Niğbaş Niğde Beton
|11,57
|9,98
|86,61
|Nuh Çimento
|16,40
|1,61
|49,30
|Nurol GMYO
|4,62
|1,99
|29,41
|Odaş Elektrik
|2,57
|1,58
|77,77
|Olmuksan-IP
|4,84
|2,54
|88,99
|Orge Enerji Elektrik
|6,73
|-0,15
|35,69
|Orma Orman Mahsulleri
|5,25
|7,36
|90,22
|Osmanlı Menkul
|10,83
|6,28
|159,04
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,89
|2,48
|72,02
|Otokar
|155,60
|0,45
|5,82
|Oyak Çimento
|8,09
|6,45
|47,15
|Oyak Yat. Ort.
|7,24
|0,98
|213,60
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,26
|1,24
|5,54
|Özak GMYO
|4,25
|1,43
|65,37
|Özbal Çelik Boru
|4,09
|3,81
|153,74
|Özderici GMYO
|2,31
|10,00
|47,13
|Özerden Plastik
|2,36
|-0,42
|3,51
|Panora GMYO
|5,84
|2,46
|4,26
|Papilon Savunma
|16,87
|3,75
|118,91
|Park Elek.Madencilik
|4,34
|1,88
|42,30
|Parsan
|20,34
|2,73
|20,07
|Pegasus
|54,10
|0,19
|-37,38
|Peker GMYO
|8,21
|1,36
|162,30
|Penguen Gıda
|4,62
|1,76
|123,19
|Pera GMYO
|1,47
|6,52
|56,38
|Pergamon Dış Ticaret
|10,35
|2,78
|33,76
|Petkim
|4,24
|1,68
|11,29
|Petrokent Turizm
|178,60
|9,98
|39,42
|Pınar Et Ve Un
|19,89
|5,69
|116,90
|Pınar Su
|5,97
|2,23
|157,33
|Pınar Süt
|18,73
|3,08
|47,83
|Plastikkart
|13,88
|5,95
|49,73
|Polisan Holding
|3,28
|1,86
|8,70
|Politeknik Metal
|134,00
|0,00
|76,15
|Prizma Press Matbaacılık
|4,55
|3,17
|5,81
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.228,30
|0,00
|10,88
|QNB Finans Fin. Kir.
|96,00
|1,75
|-25,64
|QNB Finansbank
|45,44
|0,80
|21,17
|Ral Yatırım Holding
|16,44
|2,05
|141,76
|Ray Sigorta
|6,15
|2,50
|79,82
|Reysaş GMYO
|5,52
|4,55
|20,26
|Reysaş Lojistik
|6,20
|1,81
|41,55
|Rhea Girişim
|2,53
|1,20
|112,61
|Rodrigo Tekstil
|2,72
|-1,09
|50,28
|Royal Halı
|2,19
|0,00
|59,85
|RTA Laboratuvarları
|33,64
|1,88
|1350,00
|Sabancı Holding
|9,31
|1,42
|2,09
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,79
|1,05
|119,72
|Salix Yatırım Holding
|10,98
|0,00
|52,29
|Sanel Mühendislik
|4,03
|2,28
|37,35
|Sanifoam Sünger
|6,18
|2,66
|23,60
|Sanko Pazarlama
|7,89
|3,68
|1,94
|Saray Matbaacılık
|3,08
|2,33
|138,25
|Sarkuysan
|7,01
|3,39
|45,13
|Sasa Polyester
|11,26
|2,27
|45,67
|Say Reklamcılık
|4,26
|2,65
|90,18
|Sekuro Plastik
|6,84
|2,86
|27,61
|Selçuk Ecza Deposu
|8,96
|1,70
|50,21
|Selçuk Gıda
|3,08
|0,33
|79,07
|Senkron Güvenlik
|3,20
|-9,86
|17,22
|Serve Film Prodüksiyon
|6,24
|0,65
|292,45
|Servet GMYO
|17,21
|3,55
|102,47
|Seyitler Kimya
|9,17
|0,66
|35,05
|Silverline Endüstri
|4,28
|2,64
|98,15
|Sinpaş GMYO
|1,55
|-0,64
|33,62
|Smartiks Yazılım
|8,47
|3,55
|-13,66
|Soda Sanayii
|6,52
|3,99
|10,01
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,80
|-1,67
|206,80
|Söktaş
|2,90
|4,32
|70,54
|Sönmez Filament
|8,09
|2,66
|65,78
|Sönmez Pamuklu
|8,24
|6,60
|67,48
|Sumaş Suni Tahta
|13,10
|0,77
|32,32
|Şeker Fin. Kir.
|4,83
|-0,62
|1,05
|Şekerbank
|1,50
|0,00
|14,50
|Şişe Cam
|5,85
|5,03
|14,22
|Şok Marketler
|13,10
|0,69
|21,75
|T. Halk Bankası
|6,26
|0,64
|5,92
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,90
|0,49
|-6,19
|T.S.K.B.
|1,30
|1,56
|7,44
|T.Tuborg
|15,34
|0,07
|28,91
|Taç Tarım Ürünleri
|5,88
|0,00
|88,46
|Tat Gıda
|10,00
|1,94
|64,37
|TAV Havalimanları
|19,10
|0,58
|-29,69
|Taze Kuru Gıda
|16,10
|0,37
|122,38
|Tek-Art Turizm
|1,77
|1,72
|40,48
|Tekfen Holding
|17,04
|1,07
|-8,15
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,83
|1,04
|62,62
|Temapol Polimer Plastik
|7,80
|5,98
|49,43
|TGS Dış Ticaret
|6,11
|8,53
|30,84
|Tofaş Oto. Fab.
|26,54
|2,39
|13,89
|Torunlar GMYO
|3,71
|1,37
|34,91
|Trabzon Liman
|15,08
|4,00
|41,46
|Trabzonspor Sportif
|6,89
|-2,68
|220,47
|Trakya Cam
|3,93
|5,93
|15,89
|Trend GMYO
|3,91
|0,77
|77,73
|TSKB GMYO
|3,48
|2,05
|159,70
|Tuğçelik
|5,46
|4,00
|38,23
|Tukaş
|8,96
|0,34
|-27,45
|Turcas Petrol
|3,45
|3,60
|29,21
|Turkcell
|16,23
|0,87
|17,61
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,30
|1,96
|13,88
|Tüpraş
|88,30
|1,09
|-30,36
|Türk Hava Yolları
|12,28
|-0,16
|-15,08
|Türk Prysmian Kablo
|5,45
|3,61
|110,81
|Türk Telekom
|8,05
|1,13
|9,23
|Türk Traktör
|79,50
|0,00
|50,25
|Türker Proje Gayrimenkul
|55,80
|4,30
|32,86
|Ufuk Yatırım
|4,89
|0,00
|89,53
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,16
|-4,80
|143,40
|Ulusoy Elektrik
|36,30
|1,06
|36,47
|Ulusoy Un Sanayi
|10,27
|9,96
|168,85
|Umpaş Holding
|0,73
|-6,41
|17,74
|Uşak Seramik
|1,81
|7,10
|49,16
|Utopya Turizm
|7,09
|1,58
|44,11
|Uzertaş Boya
|5,04
|0,40
|127,03
|Ülker Bisküvi
|24,42
|1,16
|9,21
|Vakıf Fin. Kir.
|3,24
|2,53
|33,88
|Vakıf GMYO
|3,14
|5,37
|81,40
|Vakıf Yat. Ort.
|3,99
|9,92
|119,09
|Vakıflar Bankası
|5,25
|0,57
|-4,72
|Vakko Tekstil
|5,67
|2,35
|24,89
|Vanet Gıda
|1,62
|0,00
|13,29
|Verusa Holding
|26,70
|0,53
|43,93
|Verusaturk Girisim
|5,59
|0,54
|6,30
|Vestel
|16,44
|1,42
|30,27
|Vestel Beyaz Eşya
|26,84
|2,13
|24,26
|Viking Kağıt
|4,81
|1,48
|157,22
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,99
|3,37
|64,88
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,41
|0,84
|-2,82
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|9,98
|1,73
|59,17
|Yataş
|8,63
|1,77
|17,57
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|3,02
|1,00
|87,58
|Yeni Gimat GMYO
|11,95
|0,08
|-0,18
|Yeşil GMYO
|0,94
|4,44
|46,87
|Yeşil Yapı
|1,05
|2,94
|59,09
|Yeşil Yatırım Holding
|16,04
|2,89
|42,83
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.006,10
|1,54
|137,90
|Yonga Mobilya
|25,90
|-1,15
|180,30
|Yükselen Çelik
|11,43
|1,33
|86,46
|Yünsa
|15,11
|0,60
|50,08
|Zorlu Enerji
|2,12
|3,41
|30,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)