Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|293.500,00
|76,99
|İş Bankası (B)
|53.324,90
|1,09
|76,69
|İş Bankası (C)
|5,61
|0,54
|-12,48
|İş Bankası (Kur.)
|410.000,00
|95,24
|İş Fin.Kir.
|4,29
|3,62
|12,89
|İş Girişim
|7,47
|0,67
|96,58
|İş GMYO
|1,92
|1,59
|9,09
|İş Y. Men. Değ.
|6,26
|0,16
|55,46
|İş Yat. Ort.
|2,73
|1,87
|69,42
|İşbir Holding
|1.320,00
|0,00
|206,98
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,93
|2,20
|50,00
|İttifak Holding
|3,38
|1,50
|-9,14
|İz Hayvancılık Tarım
|5,58
|-2,11
|113,26
|İzmir Demir Çelik
|13,14
|0,54
|60,44
|İzmir Fırça
|2,41
|-0,41
|33,89
|Jantsa Jant Sanayi
|72,80
|1,18
|36,87
|Kafein Yazılım
|17,57
|2,45
|58,20
|Kapital Yat. Holding
|3,55
|2,60
|46,69
|Kaplamin
|9,48
|7,00
|70,81
|Kardemir (A)
|4,18
|10,00
|57,74
|Kardemir (B)
|3,38
|9,39
|28,03
|Kardemir (D)
|3,24
|3,85
|21,80
|Karel Elektronik
|15,84
|0,44
|9,02
|Karsan Otomotiv
|2,97
|4,58
|87,97
|Karsu Tekstil
|3,72
|3,91
|14,81
|Kartonsan
|452,40
|1,43
|17,10
|Katmerciler Ekipman
|5,44
|6,88
|41,67
|Kent Gıda
|514,00
|0,80
|192,38
|Kerevitaş Gıda
|4,54
|1,11
|39,26
|Kervansaray Yat. Holding
|0,46
|2,22
|-16,36
|Kiler GMYO
|4,31
|0,70
|13,72
|Klimasan Klima
|16,30
|-0,43
|-23,16
|Koç Holding
|17,72
|-0,11
|-11,44
|Konfrut Gıda
|10,56
|1,93
|35,04
|Konya Çimento
|276,90
|0,87
|2,06
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,52
|1,87
|-1,54
|Koza Altın
|82,25
|0,73
|11,07
|Koza Madencilik
|13,39
|0,22
|33,50
|Körfez GMYO
|3,25
|2,20
|35,98
|Kristal Kola
|2,20
|0,46
|45,70
|Kron Telekomünikasyon
|26,52
|2,87
|108,49
|Kuştur Kuşadası Turizm
|55,85
|-2,45
|135,65
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,62
|6,07
|58,79
|Kütahya Porselen
|33,76
|1,20
|409,97
|Lider Faktoring
|2,36
|1,72
|28,61
|Link Bilgisayar
|24,78
|1,14
|36,53
|Logo Yazılım
|77,50
|0,32
|27,47
|Lokman Hekim Sağlık
|7,63
|0,93
|32,01
|Lüks Kadife
|15,52
|1,11
|79,63
|Makina Takım
|2,32
|8,41
|23,40
|Marka Yatırım Holding
|2,40
|1,69
|103,39
|Marmaris Altınyunus
|79,15
|2,06
|11,48
|Marshall
|82,55
|2,17
|73,64
|Martı GMYO
|1,82
|9,64
|80,20
|Martı Otel
|1,25
|5,93
|37,36
|Mavi Giyim
|47,64
|2,54
|-17,72
|Mazhar Zorlu Holding
|16,40
|0,00
|35,65
|Mega Polietilen
|4,32
|-0,92
|96,36
|Menderes Tekstil
|3,34
|0,30
|154,96
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|25,54
|-0,62
|31,38
|Merko Gıda
|1,58
|2,60
|50,48
|Metal Gayrimenkul
|1,20
|0,00
|31,87
|Metemtur Otelcilik
|2,27
|1,79
|27,53
|Metro Holding
|1,79
|1,70
|29,71
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,19
|3,24
|62,76
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,45
|2,08
|-54,06
|Migros Ticaret
|38,88
|2,05
|60,53
|Milpa
|4,00
|3,09
|82,65
|Mistral GMYO
|2,64
|0,38
|39,68
|MLP Sağlık
|20,06
|3,30
|25,37
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,79
|0,00
|57,02
|Mondi Tire Kutsan
|7,22
|6,18
|74,40
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.099,70
|2,47
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|21,22
|9,95
|66,82
|Net Holding
|2,43
|2,97
|-6,54
|Netaş Telekom.
|14,54
|1,32
|11,33
|Niğbaş Niğde Beton
|9,46
|2,27
|52,58
|Nuh Çimento
|15,25
|2,21
|38,83
|Nurol GMYO
|4,67
|7,36
|30,81
|Odaş Elektrik
|2,51
|2,03
|73,62
|Olmuksan-IP
|4,62
|3,82
|80,40
|Orge Enerji Elektrik
|6,92
|5,65
|39,52
|Orma Orman Mahsulleri
|4,69
|0,64
|69,93
|Osmanlı Menkul
|9,08
|0,00
|117,18
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,80
|3,32
|66,67
|Otokar
|149,90
|-1,25
|1,94
|Oyak Çimento
|6,99
|3,56
|27,15
|Oyak Yat. Ort.
|6,89
|0,00
|198,44
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,17
|2,59
|2,63
|Özak GMYO
|4,12
|3,26
|60,31
|Özbal Çelik Boru
|4,02
|9,84
|149,40
|Özderici GMYO
|2,07
|3,50
|31,85
|Özerden Plastik
|2,35
|2,17
|3,07
|Panora GMYO
|5,51
|2,61
|-1,64
|Papilon Savunma
|15,87
|1,28
|105,93
|Park Elek.Madencilik
|3,99
|1,53
|30,82
|Parsan
|19,31
|1,10
|13,99
|Pegasus
|54,10
|0,46
|-37,38
|Peker GMYO
|7,73
|1,58
|146,96
|Penguen Gıda
|4,34
|1,64
|109,66
|Pera GMYO
|1,32
|-0,75
|40,43
|Pergamon Dış Ticaret
|9,54
|0,74
|23,29
|Petkim
|4,28
|1,66
|12,34
|Petrokent Turizm
|166,20
|0,36
|29,74
|Pınar Et Ve Un
|19,10
|-0,37
|108,29
|Pınar Su
|5,94
|0,85
|156,03
|Pınar Süt
|18,54
|0,65
|46,33
|Plastikkart
|13,34
|1,06
|43,91
|Polisan Holding
|3,21
|2,23
|6,38
|Politeknik Metal
|134,10
|1,98
|76,28
|Prizma Press Matbaacılık
|4,16
|3,48
|-3,26
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.195,00
|0,03
|7,87
|QNB Finans Fin. Kir.
|96,75
|-1,78
|-25,06
|QNB Finansbank
|45,70
|-0,61
|21,87
|Ral Yatırım Holding
|15,79
|1,61
|132,21
|Ray Sigorta
|6,00
|0,33
|75,44
|Reysaş GMYO
|5,14
|0,78
|11,98
|Reysaş Lojistik
|6,02
|0,33
|37,44
|Rhea Girişim
|2,37
|1,28
|99,16
|Rodrigo Tekstil
|2,66
|-1,85
|46,96
|Royal Halı
|2,23
|0,90
|62,77
|RTA Laboratuvarları
|35,54
|-0,45
|1431,90
|Sabancı Holding
|9,21
|0,55
|0,99
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,75
|0,00
|117,89
|Salix Yatırım Holding
|10,98
|-3,68
|52,29
|Sanel Mühendislik
|4,05
|3,85
|38,04
|Sanifoam Sünger
|5,92
|0,51
|18,40
|Sanko Pazarlama
|7,65
|1,06
|-1,16
|Saray Matbaacılık
|3,05
|8,16
|135,93
|Sarkuysan
|6,92
|-1,42
|43,27
|Sasa Polyester
|10,83
|0,46
|40,10
|Say Reklamcılık
|3,91
|0,77
|74,55
|Sekuro Plastik
|6,69
|7,73
|24,81
|Selçuk Ecza Deposu
|8,86
|0,57
|48,54
|Selçuk Gıda
|3,12
|-0,64
|81,40
|Senkron Güvenlik
|3,61
|2,27
|32,23
|Serve Film Prodüksiyon
|6,77
|9,55
|325,79
|Servet GMYO
|16,74
|-0,65
|96,94
|Seyitler Kimya
|9,13
|0,11
|34,46
|Silverline Endüstri
|4,21
|0,72
|94,91
|Sinpaş GMYO
|1,46
|3,55
|25,86
|Smartiks Yazılım
|8,13
|1,50
|-17,13
|Soda Sanayii
|6,12
|-0,16
|3,26
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,04
|-0,41
|213,04
|Söktaş
|2,83
|5,20
|66,42
|Sönmez Filament
|7,65
|-1,29
|56,76
|Sönmez Pamuklu
|7,45
|-0,67
|51,42
|Sumaş Suni Tahta
|12,25
|-0,41
|23,74
|Şeker Fin. Kir.
|5,21
|2,96
|9,00
|Şekerbank
|1,44
|2,86
|9,92
|Şişe Cam
|5,54
|0,91
|8,16
|Şok Marketler
|13,42
|2,05
|24,72
|T. Halk Bankası
|6,54
|-0,15
|10,66
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|41,06
|0,34
|-5,83
|T.S.K.B.
|1,32
|1,54
|9,09
|T.Tuborg
|15,24
|0,40
|28,07
|Taç Tarım Ürünleri
|6,03
|-2,90
|93,27
|Tat Gıda
|10,06
|0,90
|65,36
|TAV Havalimanları
|19,11
|0,16
|-29,65
|Taze Kuru Gıda
|16,37
|-0,06
|126,10
|Tek-Art Turizm
|1,65
|1,23
|30,95
|Tekfen Holding
|17,05
|-0,12
|-8,10
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,83
|0,44
|62,62
|Temapol Polimer Plastik
|7,53
|1,76
|44,25
|TGS Dış Ticaret
|5,64
|2,55
|20,77
|Tofaş Oto. Fab.
|25,16
|-0,24
|7,97
|Torunlar GMYO
|3,18
|0,95
|15,64
|Trabzon Liman
|14,58
|1,18
|36,77
|Trabzonspor Sportif
|7,12
|-6,19
|231,16
|Trakya Cam
|3,60
|0,28
|6,16
|Trend GMYO
|3,90
|0,78
|77,27
|TSKB GMYO
|3,41
|6,56
|154,48
|Tuğçelik
|5,25
|1,74
|32,91
|Tukaş
|9,02
|-0,11
|-26,96
|Turcas Petrol
|3,30
|1,85
|23,60
|Turkcell
|16,49
|0,00
|19,49
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,32
|1,24
|14,20
|Tüpraş
|89,90
|0,06
|-29,10
|Türk Hava Yolları
|12,50
|0,32
|-13,55
|Türk Prysmian Kablo
|5,23
|9,87
|102,30
|Türk Telekom
|8,10
|0,62
|9,91
|Türk Traktör
|78,85
|1,87
|49,02
|Türker Proje Gayrimenkul
|49,30
|0,82
|17,38
|Ufuk Yatırım
|4,94
|-0,80
|91,47
|Ulaşlar Turizm Yat.
|6,15
|-4,21
|190,09
|Ulusoy Elektrik
|35,74
|0,73
|34,36
|Ulusoy Un Sanayi
|9,36
|0,75
|145,03
|Umpaş Holding
|0,79
|0,00
|27,42
|Uşak Seramik
|1,69
|0,60
|39,27
|Utopya Turizm
|7,18
|1,56
|45,93
|Uzertaş Boya
|5,41
|0,00
|143,69
|Ülker Bisküvi
|24,18
|1,77
|8,14
|Vakıf Fin. Kir.
|3,14
|2,95
|29,75
|Vakıf GMYO
|2,70
|3,05
|55,98
|Vakıf Yat. Ort.
|3,30
|10,00
|81,20
|Vakıflar Bankası
|5,37
|-0,19
|-2,54
|Vakko Tekstil
|5,42
|1,88
|19,38
|Vanet Gıda
|1,61
|1,90
|12,59
|Verusa Holding
|26,64
|0,91
|43,61
|Verusaturk Girisim
|5,66
|1,98
|7,63
|Vestel
|16,29
|0,31
|29,08
|Vestel Beyaz Eşya
|25,92
|-0,54
|20,00
|Viking Kağıt
|4,78
|1,06
|155,61
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,89
|0,78
|60,74
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,45
|0,00
|-1,21
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|9,92
|0,20
|58,21
|Yataş
|8,56
|2,03
|16,62
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|2,96
|2,42
|83,85
|Yeni Gimat GMYO
|11,80
|0,00
|-1,43
|Yeşil GMYO
|0,91
|5,81
|42,19
|Yeşil Yapı
|1,08
|5,88
|63,64
|Yeşil Yatırım Holding
|15,93
|4,19
|41,85
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.919,00
|-1,16
|134,94
|Yonga Mobilya
|26,00
|-3,70
|181,39
|Yükselen Çelik
|11,68
|5,70
|90,54
|Yünsa
|15,15
|2,57
|50,48
|Zorlu Enerji
|2,07
|0,00
|26,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)