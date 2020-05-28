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Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

Yeniakit Publisher
2020-05-28 14:18:21 -
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 373.422,90 125,18
İş Bankası (B) 53.549,80 0,00 77,43
İş Bankası (C) 4,93 1,23 -23,09
İş Bankası (Kur.) 570.999,00 171,91
İş Fin.Kir. 3,95 -1,25 3,95
İş Girişim 6,51 -3,70 71,32
İş GMYO 1,68 0,00 -4,55
İş Y. Men. Değ. 5,82 -1,02 44,53
İş Yat. Ort. 2,47 -2,37 53,29
İşbir Holding 735,00 -9,99 70,93
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,64 -1,54 3,23
İttifak Holding 2,70 -3,23 -27,42
İz Hayvancılık Tarım 4,68 -10,00 78,87
İzmir Demir Çelik 11,18 -7,68 36,51
İzmir Fırça 2,19 -5,60 21,67
Jantsa Jant Sanayi 68,60 -2,42 28,98
Kafein Yazılım 16,62 -1,66 49,19
Kapital Yat. Holding 3,10 -2,21 28,10
Kaplamin 7,09 -0,98 27,75
Kardemir (A) 2,73 0,74 3,02
Kardemir (B) 2,55 0,79 -3,41
Kardemir (D) 2,55 1,19 -4,14
Karel Elektronik 15,50 -6,91 6,68
Karsan Otomotiv 1,79 -1,10 13,29
Karsu Tekstil 3,36 -0,88 3,70
Kartonsan 456,80 -0,33 18,24
Katmerciler Ekipman 3,79 -1,81 -1,30
Kent Gıda 520,90 9,99 196,30
Kerevitaş Gıda 3,97 -2,93 21,78
Kervansaray Yat. Holding 0,46 -4,17 -16,36
Kiler GMYO 3,15 -0,63 -16,89
Klimasan Klima 17,26 -1,43 -21,83
Koç Holding 16,37 4,27 -18,19
Konfrut Gıda 10,67 -1,93 36,45
Konya Çimento 261,90 -0,57 -3,46
Kordsa Teknik Tekstil 11,13 -0,45 -12,47
Koza Altın 75,10 2,04 1,42
Koza Madencilik 12,65 2,10 26,12
Körfez GMYO 2,99 -1,97 25,10
Kristal Kola 1,90 -1,04 25,83
Kron Telekomünikasyon 24,00 -3,54 88,68
Kuştur Kuşadası Turizm 36,98 2,67 56,03
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,70 -0,58 3,03
Kütahya Porselen 21,72 -4,06 228,10
Lider Faktoring 2,25 -3,02 22,62
Link Bilgisayar 27,52 -2,41 51,63
Logo Yazılım 76,25 -1,99 25,41
Lokman Hekim Sağlık 7,03 -1,54 21,63
Lüks Kadife 12,00 -4,76 38,89
Makina Takım 1,71 -0,58 -9,04
Marka Yatırım Holding 1,35 -2,17 14,41
Marmaris Altınyunus 73,90 -2,76 4,08
Marshall 57,65 -1,54 21,27
Martı GMYO 1,28 -0,78 26,73
Martı Otel 1,00 -0,99 9,89
Mavi Giyim 43,26 4,29 -25,28
Mazhar Zorlu Holding 16,39 -0,06 35,57
Mega Polietilen 4,22 -3,43 91,82
Menderes Tekstil 1,94 6,59 48,09
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 20,26 -4,34 4,22
Merko Gıda 1,36 -2,86 29,52
Metal Gayrimenkul 1,17 -9,30 28,57
Metemtur Otelcilik 2,09 2,96 17,42
Metro Holding 1,34 -3,60 -2,90
Metro Petrol ve Tesisleri 2,09 -1,42 6,63
Metro Yatırım Ortaklığı 2,21 -1,78 -58,56
Migros Ticaret 33,70 -1,58 39,14
Milpa 4,09 -1,68 86,76
Mistral GMYO 2,20 0,92 16,40
MLP Sağlık 16,72 2,70 4,50
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,85 -2,63 62,28
Mondi Tire Kutsan 6,82 -1,59 64,73
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.096,60 2,18
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,26 0,33 43,55
Net Holding 2,28 -2,15 -12,31
Netaş Telekom. 14,84 -4,50 13,63
Niğbaş Niğde Beton 9,10 0,00 46,77
Nuh Çimento 12,86 -1,98 17,07
Nurol GMYO 4,15 -1,89 16,25
Odaş Elektrik 1,91 0,53 32,12
Olmuksan-IP 4,37 -2,89 70,64
Orge Enerji Elektrik 5,45 0,18 9,88
Orma Orman Mahsulleri 4,79 -4,20 73,55
Osmanlı Menkul 7,45 -0,53 78,19
Ostim Endüstriyel Yat 2,17 -1,36 29,17
Otokar 136,30 -1,73 -7,31
Oyak Çimento 5,57 -0,89 1,32
Oyak Yat. Ort. 6,08 -2,09 160,94
Oylum Sınai Yatırımlar 3,10 -2,52 0,36
Özak GMYO 3,06 0,33 19,07
Özbal Çelik Boru 1,96 -1,01 21,60
Özderici GMYO 1,66 0,61 5,73
Özerden Plastik 2,43 -3,19 6,58
Panora GMYO 5,35 -0,74 -4,49
Papilon Savunma 17,16 -2,50 122,67
Park Elek.Madencilik 3,47 1,17 13,77
Parsan 15,57 -1,21 -8,09
Pegasus 59,10 0,00 -31,60
Peker GMYO 6,03 5,24 92,65
Penguen Gıda 3,66 5,17 76,81
Pera GMYO 0,98 -2,00 4,26
Pergamon Dış Ticaret 8,90 -0,67 15,02
Petkim 3,54 0,00 -7,09
Petrokent Turizm 172,00 -2,82 34,27
Pınar Et Ve Un 21,02 -4,02 129,23
Pınar Su 6,55 -3,11 182,33
Pınar Süt 21,44 1,90 69,22
Plastikkart 9,73 0,83 4,96
Polisan Holding 2,63 0,00 -12,84
Politeknik Metal 118,00 -3,67 55,12
Prizma Press Matbaacılık 3,80 -1,30 -11,63
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.185,40 0,08 7,00
QNB Finans Fin. Kir. 106,00 -1,12 -17,89
QNB Finansbank 48,22 -1,19 28,59
Ral Yatırım Holding 14,07 -0,57 106,91
Ray Sigorta 6,58 -2,23 92,40
Reysaş GMYO 4,90 -2,00 6,75
Reysaş Lojistik 6,43 -3,16 46,80
Rhea Girişim 1,98 -1,00 66,39
Rodrigo Tekstil 2,63 -0,38 45,30
Royal Halı 2,08 -1,89 51,82
RTA Laboratuvarları 25,22 -9,99 987,07
Sabancı Holding 8,56 -0,47 -6,14
Safkar Ege Soğutmacılık 4,54 -1,30 108,26
Salix Yatırım Holding 8,70 3,57 20,67
Sanel Mühendislik 5,49 2,23 35,56
Sanifoam Sünger 5,88 -1,51 17,60
Sanko Pazarlama 7,38 -3,15 -4,65
Saray Matbaacılık 2,17 -1,81 21,23
Sarkuysan 5,57 -2,45 15,32
Sasa Polyester 9,92 -1,68 28,33
Say Reklamcılık 3,91 9,83 74,55
Sekuro Plastik 5,42 -1,99 1,12
Selçuk Ecza Deposu 8,50 -3,74 42,50
Selçuk Gıda 3,12 -7,69 81,40
Senkron Güvenlik 2,92 -3,31 6,96
Serve Film Prodüksiyon 4,89 9,64 207,55
Servet GMYO 16,30 -1,09 91,76
Seyitler Kimya 8,87 -2,85 30,63
Silverline Endüstri 2,60 -1,89 20,37
Sinpaş GMYO 1,15 -4,17 -0,86
Smartiks Yazılım 9,56 -2,94 -2,55
Soda Sanayii 5,93 -0,84 -4,05
Sodaş Sodyum Sanayii 12,80 -5,19 232,80
Söktaş 3,52 -1,95 32,83
Sönmez Filament 6,47 -1,97 32,58
Sönmez Pamuklu 6,53 -2,83 32,72
Sumaş Suni Tahta 11,79 0,34 19,09
Şeker Fin. Kir. 5,05 -0,98 5,65
Şekerbank 1,12 -0,88 -14,50
Şişe Cam 5,03 -0,98 -4,55
Şok Marketler 11,90 -2,54 10,59
T. Halk Bankası 5,33 0,57 -9,81
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,18 -1,03 -7,84
T.S.K.B. 1,05 0,96 -13,22
T.Tuborg 14,56 -1,42 22,35
Taç Tarım Ürünleri 5,27 -9,91 68,91
Tat Gıda 9,04 -4,84 48,59
TAV Havalimanları 20,74 0,78 -23,65
Taze Kuru Gıda 15,22 -9,99 110,22
Tek-Art Turizm 1,35 -2,17 7,14
Tekfen Holding 13,94 -0,57 -24,86
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,39 1,79 75,95
Temapol Polimer Plastik 6,97 -0,57 33,52
TGS Dış Ticaret 5,03 1,82 7,71
Tofaş Oto. Fab. 22,34 1,36 -4,13
Torunlar GMYO 2,54 0,40 -7,64
Trabzon Liman 13,47 -3,09 26,36
Trabzonspor Sportif 5,34 -0,19 148,37
Trakya Cam 3,30 -1,20 -5,71
Trend GMYO 3,88 -1,02 76,36
TSKB GMYO 2,83 9,69 111,19
Tuğçelik 4,69 -2,29 18,73
Tukaş 9,89 -5,99 -19,92
Turcas Petrol 2,86 0,70 7,12
Turkcell 13,81 -0,65 0,07
Tümosan Motor ve Traktör 6,04 -0,49 -5,77
Tüpraş 85,85 2,32 -32,29
Türk Hava Yolları 12,64 2,51 -12,59
Türk Prysmian Kablo 3,99 -0,75 54,34
Türk Telekom 7,58 -1,30 2,85
Türk Traktör 61,35 -0,41 15,95
Türker Proje Gayrimenkul 41,80 -0,38 -0,48
Ufuk Yatırım 4,82 0,00 86,82
Ulaşlar Turizm Yat. 2,75 0,73 29,72
Ulusoy Elektrik 32,50 -2,99 22,18
Ulusoy Un Sanayi 10,05 -3,18 163,09
Umpaş Holding 0,66 -8,33 6,45
Uşak Seramik 1,68 -0,59 -0,59
Utopya Turizm 5,94 -1,82 20,73
Uzertaş Boya 4,07 -7,50 83,33
Ülker Bisküvi 24,04 1,09 7,51
Vakıf Fin. Kir. 2,34 -1,27 -3,31
Vakıf GMYO 2,25 2,74 29,98
Vakıf Yat. Ort. 2,35 -2,89 0,86
Vakıflar Bankası 4,63 0,87 -15,97
Vakko Tekstil 4,94 -1,79 8,81
Vanet Gıda 1,64 -4,65 14,69
Verusa Holding 19,02 -0,99 2,48
Verusaturk Girisim 4,81 -1,43 -8,53
Vestel 13,79 -0,36 9,27
Vestel Beyaz Eşya 23,34 0,86 8,06
Viking Kağıt 4,47 -8,96 139,04
Yapı Kredi Koray GMYO 3,00 -0,66 23,97
Yapı ve Kredi Bank. 2,22 0,45 -10,48
Yaprak Süt ve Besi Çift. 11,85 -3,34 89,00
Yataş 7,35 -1,21 0,14
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,01 -0,99 24,84
Yeni Gimat GMYO 12,12 0,33 1,24
Yeşil GMYO 0,63 0,00 -1,56
Yeşil Yapı 0,62 -1,59 -6,06
Yeşil Yatırım Holding 13,45 -3,31 19,77
Yibitaş İnşaat Malzeme 8.000,00 -0,87 171,65
Yonga Mobilya 21,40 0,00 131,60
Yükselen Çelik 9,31 -1,79 51,88
Yünsa 12,56 -2,26 24,75
Zorlu Enerji 1,43 3,62 -12,27

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

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