Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|414.914,10
|150,20
|İş Bankası (B)
|59.500,00
|-0,83
|97,15
|İş Bankası (C)
|4,82
|-0,21
|-24,80
|İş Bankası (Kur.)
|570.999,00
|171,91
|İş Fin.Kir.
|3,95
|1,80
|3,95
|İş Girişim
|6,19
|1,48
|62,89
|İş GMYO
|1,64
|1,23
|-6,82
|İş Y. Men. Değ.
|5,83
|2,64
|44,78
|İş Yat. Ort.
|2,58
|4,03
|60,12
|İşbir Holding
|800,00
|5,29
|86,05
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,65
|4,84
|4,84
|İttifak Holding
|2,83
|-3,08
|-23,92
|İz Hayvancılık Tarım
|5,97
|-1,32
|128,17
|İzmir Demir Çelik
|12,07
|3,52
|47,37
|İzmir Fırça
|2,38
|0,00
|32,22
|Jantsa Jant Sanayi
|70,90
|3,73
|33,30
|Kafein Yazılım
|16,65
|-0,48
|49,46
|Kapital Yat. Holding
|3,39
|8,31
|40,08
|Kaplamin
|7,57
|-3,57
|36,40
|Kardemir (A)
|2,71
|1,12
|2,26
|Kardemir (B)
|2,49
|0,00
|-5,68
|Kardemir (D)
|2,47
|0,00
|-7,14
|Karel Elektronik
|15,82
|-0,38
|8,88
|Karsan Otomotiv
|1,78
|0,56
|12,66
|Karsu Tekstil
|3,44
|-1,15
|6,17
|Kartonsan
|455,40
|-0,37
|17,88
|Katmerciler Ekipman
|3,75
|-0,79
|-2,34
|Kent Gıda
|393,20
|-2,87
|123,66
|Kerevitaş Gıda
|4,05
|1,00
|24,23
|Kervansaray Yat. Holding
|0,49
|-2,00
|-10,91
|Kiler GMYO
|2,94
|-1,67
|-22,43
|Klimasan Klima
|17,57
|2,27
|-20,43
|Koç Holding
|15,22
|0,46
|-23,93
|Konfrut Gıda
|10,78
|2,08
|37,85
|Konya Çimento
|260,30
|0,58
|-4,05
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,03
|-1,16
|-13,26
|Koza Altın
|74,30
|0,13
|0,34
|Koza Madencilik
|12,64
|1,44
|26,02
|Körfez GMYO
|3,02
|3,07
|26,36
|Kristal Kola
|1,88
|0,00
|24,50
|Kron Telekomünikasyon
|23,26
|-0,85
|82,86
|Kuştur Kuşadası Turizm
|36,26
|6,65
|53,00
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,70
|2,41
|3,03
|Kütahya Porselen
|25,04
|-1,03
|278,25
|Lider Faktoring
|2,23
|2,29
|21,53
|Link Bilgisayar
|27,70
|-2,33
|52,62
|Logo Yazılım
|76,75
|-0,58
|26,23
|Lokman Hekim Sağlık
|7,17
|-0,55
|24,05
|Lüks Kadife
|13,67
|4,03
|58,22
|Makina Takım
|1,69
|0,60
|-10,11
|Marka Yatırım Holding
|1,38
|-1,43
|16,95
|Marmaris Altınyunus
|74,80
|-0,53
|5,35
|Marshall
|63,75
|4,08
|34,10
|Martı GMYO
|1,29
|0,78
|27,72
|Martı Otel
|0,98
|0,00
|7,69
|Mavi Giyim
|40,98
|-1,44
|-29,22
|Mazhar Zorlu Holding
|16,27
|1,06
|34,57
|Mega Polietilen
|3,90
|-1,52
|77,27
|Menderes Tekstil
|1,78
|-1,11
|35,88
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|21,50
|1,80
|10,60
|Merko Gıda
|1,37
|-0,72
|30,48
|Metal Gayrimenkul
|1,35
|-4,93
|48,35
|Metemtur Otelcilik
|1,97
|1,03
|10,67
|Metro Holding
|1,36
|0,74
|-1,45
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,05
|-0,97
|4,59
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,20
|-1,79
|-58,75
|Migros Ticaret
|34,30
|0,29
|41,62
|Milpa
|4,41
|6,52
|101,37
|Mistral GMYO
|2,16
|1,89
|14,29
|MLP Sağlık
|16,37
|0,24
|2,31
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,97
|3,68
|72,81
|Mondi Tire Kutsan
|6,90
|0,44
|66,67
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.096,60
|0,06
|2,18
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|17,83
|-1,71
|40,17
|Net Holding
|2,29
|2,69
|-11,92
|Netaş Telekom.
|14,25
|-1,99
|9,11
|Niğbaş Niğde Beton
|9,15
|1,67
|47,58
|Nuh Çimento
|12,50
|-1,19
|13,79
|Nurol GMYO
|3,77
|-0,79
|5,60
|Odaş Elektrik
|1,86
|0,00
|28,66
|Olmuksan-IP
|4,54
|-0,22
|77,28
|Orge Enerji Elektrik
|5,43
|0,00
|9,48
|Orma Orman Mahsulleri
|4,70
|1,51
|70,29
|Osmanlı Menkul
|7,40
|0,00
|77,00
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,19
|0,00
|30,36
|Otokar
|137,50
|-0,36
|-6,49
|Oyak Çimento
|5,56
|-6,08
|1,13
|Oyak Yat. Ort.
|5,87
|1,21
|151,93
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,19
|1,27
|3,28
|Özak GMYO
|3,02
|4,14
|17,51
|Özbal Çelik Boru
|1,91
|-1,04
|18,50
|Özderici GMYO
|1,59
|-0,63
|1,27
|Özerden Plastik
|2,47
|-0,40
|8,33
|Panora GMYO
|5,35
|-1,29
|-4,49
|Papilon Savunma
|17,50
|2,04
|127,08
|Park Elek.Madencilik
|3,40
|0,59
|11,48
|Parsan
|15,45
|-0,19
|-8,80
|Pegasus
|53,60
|0,85
|-37,96
|Peker GMYO
|5,62
|2,18
|79,55
|Penguen Gıda
|3,16
|0,64
|52,66
|Pera GMYO
|0,96
|1,05
|2,13
|Pergamon Dış Ticaret
|8,68
|-1,48
|12,18
|Petkim
|3,46
|-0,57
|-9,19
|Petrokent Turizm
|178,90
|-2,45
|39,66
|Pınar Et Ve Un
|20,90
|5,03
|127,92
|Pınar Su
|6,66
|5,05
|187,07
|Pınar Süt
|19,14
|10,00
|51,07
|Plastikkart
|9,61
|-1,03
|3,67
|Polisan Holding
|2,58
|-1,15
|-14,50
|Politeknik Metal
|131,00
|-2,96
|72,20
|Prizma Press Matbaacılık
|3,82
|0,00
|-11,16
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.182,00
|-0,12
|6,70
|QNB Finans Fin. Kir.
|107,20
|0,19
|-16,96
|QNB Finansbank
|49,02
|-0,16
|30,72
|Ral Yatırım Holding
|14,01
|6,46
|106,03
|Ray Sigorta
|6,85
|1,03
|100,29
|Reysaş GMYO
|4,90
|-0,20
|6,75
|Reysaş Lojistik
|6,65
|0,15
|51,83
|Rhea Girişim
|1,97
|0,51
|65,55
|Rodrigo Tekstil
|2,42
|-1,63
|33,70
|Royal Halı
|2,10
|-1,87
|53,28
|RTA Laboratuvarları
|31,12
|-9,95
|1241,38
|Sabancı Holding
|8,43
|0,36
|-7,56
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,51
|-1,10
|106,88
|Salix Yatırım Holding
|7,80
|2,63
|8,18
|Sanel Mühendislik
|5,43
|1,50
|34,07
|Sanifoam Sünger
|6,01
|-0,17
|20,20
|Sanko Pazarlama
|7,61
|-1,93
|-1,68
|Saray Matbaacılık
|2,16
|2,37
|20,67
|Sarkuysan
|5,62
|-0,53
|16,36
|Sasa Polyester
|10,10
|1,41
|30,66
|Say Reklamcılık
|3,44
|4,24
|53,57
|Sekuro Plastik
|5,54
|4,14
|3,36
|Selçuk Ecza Deposu
|9,15
|2,81
|53,40
|Selçuk Gıda
|3,48
|-2,52
|102,33
|Senkron Güvenlik
|2,97
|-1,00
|8,79
|Serve Film Prodüksiyon
|4,70
|8,05
|195,60
|Servet GMYO
|16,40
|-0,30
|92,94
|Seyitler Kimya
|9,19
|0,77
|35,35
|Silverline Endüstri
|2,56
|-1,54
|18,52
|Sinpaş GMYO
|1,13
|3,67
|-2,59
|Smartiks Yazılım
|9,84
|-0,71
|0,31
|Soda Sanayii
|5,91
|0,68
|-4,37
|Sodaş Sodyum Sanayii
|14,99
|-1,64
|289,74
|Söktaş
|3,47
|9,81
|30,94
|Sönmez Filament
|6,55
|-0,15
|34,22
|Sönmez Pamuklu
|6,51
|-0,61
|32,32
|Sumaş Suni Tahta
|11,74
|0,34
|18,59
|Şeker Fin. Kir.
|4,92
|-0,20
|2,93
|Şekerbank
|1,07
|-0,93
|-18,32
|Şişe Cam
|5,04
|-0,20
|-4,36
|Şok Marketler
|11,70
|-0,59
|8,74
|T. Halk Bankası
|5,26
|-0,19
|-11,00
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,44
|0,40
|-7,25
|T.S.K.B.
|1,03
|-0,96
|-14,88
|T.Tuborg
|14,68
|-0,47
|23,36
|Taç Tarım Ürünleri
|6,49
|-9,99
|108,01
|Tat Gıda
|9,30
|9,54
|52,87
|TAV Havalimanları
|18,47
|0,38
|-32,01
|Taze Kuru Gıda
|18,78
|-9,97
|159,39
|Tek-Art Turizm
|1,38
|2,99
|9,52
|Tekfen Holding
|13,80
|-1,00
|-25,61
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,23
|0,00
|72,14
|Temapol Polimer Plastik
|6,69
|-0,74
|28,16
|TGS Dış Ticaret
|4,88
|0,00
|4,50
|Tofaş Oto. Fab.
|21,18
|-1,49
|-9,11
|Torunlar GMYO
|2,42
|0,41
|-12,00
|Trabzon Liman
|14,98
|1,63
|40,53
|Trabzonspor Sportif
|5,21
|0,19
|142,33
|Trakya Cam
|3,31
|-0,60
|-5,43
|Trend GMYO
|3,90
|-1,27
|77,27
|TSKB GMYO
|2,82
|6,02
|110,45
|Tuğçelik
|4,72
|0,64
|19,49
|Tukaş
|12,12
|-4,64
|-1,86
|Turcas Petrol
|2,79
|-1,06
|4,49
|Turkcell
|14,28
|1,49
|3,48
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,06
|-0,33
|-5,46
|Tüpraş
|80,00
|1,14
|-36,91
|Türk Hava Yolları
|11,16
|0,36
|-22,82
|Türk Prysmian Kablo
|3,87
|-1,02
|49,70
|Türk Telekom
|7,57
|-0,79
|2,71
|Türk Traktör
|60,95
|-1,22
|15,19
|Türker Proje Gayrimenkul
|40,28
|2,29
|-4,10
|Ufuk Yatırım
|4,79
|1,48
|85,66
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,85
|1,06
|34,43
|Ulusoy Elektrik
|31,60
|-0,44
|18,80
|Ulusoy Un Sanayi
|10,06
|1,51
|163,35
|Umpaş Holding
|0,75
|-9,64
|20,97
|Uşak Seramik
|1,67
|0,00
|-1,18
|Utopya Turizm
|6,02
|-0,50
|22,36
|Uzertaş Boya
|4,50
|-4,46
|102,70
|Ülker Bisküvi
|23,70
|-0,84
|5,99
|Vakıf Fin. Kir.
|2,24
|0,00
|-7,44
|Vakıf GMYO
|2,06
|0,98
|19,01
|Vakıf Yat. Ort.
|2,44
|0,41
|4,72
|Vakıflar Bankası
|4,54
|-0,66
|-17,60
|Vakko Tekstil
|4,89
|-2,78
|7,71
|Vanet Gıda
|1,72
|1,18
|20,28
|Verusa Holding
|19,06
|-0,31
|2,69
|Verusaturk Girisim
|4,80
|-1,03
|-8,72
|Vestel
|13,77
|-0,36
|9,11
|Vestel Beyaz Eşya
|23,32
|1,39
|7,96
|Viking Kağıt
|5,08
|3,46
|171,66
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,98
|-0,67
|23,14
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,18
|-0,46
|-12,10
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|11,13
|9,76
|77,51
|Yataş
|7,33
|-0,95
|-0,14
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|2,01
|0,00
|24,84
|Yeni Gimat GMYO
|12,05
|-0,25
|0,66
|Yeşil GMYO
|0,64
|1,59
|0,00
|Yeşil Yapı
|0,64
|1,59
|-3,03
|Yeşil Yatırım Holding
|13,90
|2,13
|23,78
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|8.399,40
|4,99
|185,21
|Yonga Mobilya
|19,43
|-0,36
|110,28
|Yükselen Çelik
|8,61
|-0,81
|40,46
|Yünsa
|12,93
|-2,93
|28,43
|Zorlu Enerji
|1,34
|0,00
|-17,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)