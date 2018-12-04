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Borsada günün ilk yarısı (1)

04 Aralık 2018 Salı 13:21
Borsada günün ilk yarısı (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım3,803,26194,57
Acıpayam Selüloz3,471,7633,94
Adana Çimento (A)5,970,6711,47
Adana Çimento (B)4,121,239,68
Adana Çimento (C)1,533,3895,06
Adel Kalemcilik11,940,67-23,09
Adese Alışveriş Ticaret6,00-16,67201,51
Afyon Çimento4,930,61-36,63
Ak Enerji0,663,13-27,47
Akbank7,54-0,40-20,16
Akçansa6,790,44-33,67
Akdenız Güvenlık Hız.2,521,61-52,49
Akfen GMYO1,521,33-36,93
Akın Tekstil8,680,93-38,48
Akiş GMYO2,55-0,39-8,66
Akmerkez GMYO16,60-2,87-10,98
Aksa8,420,36-29,74
Aksa Enerji3,180,32-23,00
Aksigorta3,590,0018,37
Aksu Enerji9,00-0,1169,83
Alarko Carrıer40,780,20-29,11
Alarko GMYO48,600,83-1,22
Alarko Holding2,170,46-38,14
Albaraka Türk1,342,29-10,88
Alcatel Lucent Teletaş5,580,72-30,08
Alkim Kağıt4,741,072,25
Alkim Kimya24,88-0,644,94
Altınyağ0,81-1,22-32,28
Altınyunus Çeşme4,302,38-14,85
Anadolu Cam2,862,1412,03
Anadolu Efes21,041,64-11,63
Anadolu Grubu Holding13,02-0,69-44,81
Anadolu Hayat Emek.6,190,32-20,81
Anadolu Isuzu7,25-0,14-20,33
Anadolu Sigorta4,36-1,1344,79
Anel Elektrik1,69-0,59-51,97
Arçelik15,822,06-23,84
Arena Bilgisayar3,941,55-6,86
Armada Bilgisayar9,34-0,2137,76
Arsan Tekstil1,641,23-6,29
Artı Yatırım Holding1,06-2,7512,77
Aselsan26,500,68-16,48
Aslan Çimento28,92-0,62-23,05
Ata GMYO3,870,26-19,21
Atakule GMYO1,580,64-22,93
Atlantik Petrol Ürünleri0,79-43,17
Atlantis Yatırım Holding0,244,35-51,02
Atlas Yat. Ort.1,011,003,06
AvivaSA Emeklilik Hayat12,75-1,85-27,98
Avrasya GMYO0,970,00-38,61
Avrasya Petrol ve Tur.1,161,75-30,95
Avrasya Stratejik GMYF1.228,000,06
Avrupa Yatırım Holding1,69-2,3138,52
Ayen Enerji2,79-0,36-42,24
Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,74-0,576,20
Aygaz11,680,95-19,42
Bagfaş5,361,13-48,95
Bak Ambalaj4,42-0,45-9,21
Balatacılar Balatacılık0,37-33,93
Bantaş Ambalaj1,631,87-60,15
Banvit11,820,17-44,82
Baştaş Başkent Çimento2,03-1,46-14,23
Batı Çimento2,791,09-36,46
Batısöke Çimento1,194,39-28,29
Bera Holding1,845,75-40,65
Berkosan Yalıtım1,72-1,15-22,87
Beşiktaş Futbol Yat.1,710,00-58,19
Beyaz Filo3,520,86-89,53
Bilici Yatırım1,43-1,38-3,46
Bim Mağazalar82,900,919,02
Bimeks0,060,00-78,57
Birko Mensucat0,333,13-19,51
Birlik Mensucat0,913,41-35,46
Bizim Mağazaları6,980,58-9,35
Bolu Çimento3,630,00-23,90
Bomonti Elektrik0,500,00-53,70
Borusan Mannesmann8,02-0,12-27,38
Borusan Yat. Paz.37,800,16-12,40
Bosch Fren Sistemleri180,600,00-1,41
Bossa6,01-0,5048,40
Boyner Perakende Yat.7,13-0,28-22,33
Brisa6,230,48-14,31
Burçelik3,263,49-15,32
Burçelik Vana1,721,18-1,71
Bursa Çimento4,710,00-6,98
Carrefoursa3,931,29-29,57
Coca Cola İçecek30,560,00-8,75
Cosmos Yat. Holding0,88-24,79
Credıtwest Faktorıng1,320,7618,41
Çelebi52,150,2953,06
Çelik Halat5,490,1846,80
Çemaş Döküm1,54-1,91-16,76
Çemtaş7,05-0,8474,56
Çimbeton29,100,34-21,18
Çimentaş8,111,37-30,03
Çimsa7,660,66-41,95
Çuhadaroğlu Metal1,900,00-35,15
Dagi Giyim1,35-0,74-40,53
Dagi Yatırım Holding0,990,00-30,77
Dardanel1,08-0,92-44,62
Datagate Bilgisayar4,340,00-55,35
Demirören Gazetecilik8,780,11234,47
Demısaş Döküm2,900,00108,86
Denge Holding1,500,67-20,72
Deniz GMYO2,901,057,41
Denizbank7,91-2,47115,53
Denizli Cam10,49-0,19-11,63
Derimod9,37-0,9524,77
Desa Deri1,8515,6383,17
Despec Bilgisayar3,63-0,821,11
Deva Holding3,570,56-18,49
Diriteks Diriliş Tekstil0,74-1,33-36,75
Ditaş Doğan5,760,35-3,94
DO-CO539,401,01161,04
Doğan Burda3,440,003,61
Doğan Holding1,13-0,8829,89
Doğtaş Kelebek Mobilya1,200,84-67,03
Doğusan2,412,1265,07
Doğuş GMYO2,220,00-31,48
Doğuş Otomotiv4,580,88-39,25
Döktaş Dökümcülük8,78-0,23-20,18
Duran Doğan Basım3,90-0,763,45
Dyo Boya2,98-1,00-60,84
Eczacıbaşı İlaç3,010,33-28,00
Eczacıbaşı Yatırım7,290,55-27,32
Edip Gayrimenkul0,690,00-41,53
Ege Endüstri372,000,7924,03
Ege Gübre22,86-0,35-10,43
Ege Profil9,16-0,33-5,20
Ege Seramik3,590,84-17,87
Egeli & Co Tarım Girişim0,120,00-82,61
Egeli&Co Enerji Yatırım0,22-4,35-53,19
Egeli&Co Yatırım Holding0,100,00-50,00
Egeplast3,670,00-21,58
Ekiz Kimya0,330,00-42,11
Emek Elektrik1,020,99-35,27
Eminiş Ambalaj1,180,00-74,57
Emlak Konut GMYO1,610,00-38,02
Enerjisa Enerji5,072,63
Enka İnşaat4,651,31-14,24
Erbosan66,20-0,08-16,53
Ereğli Demir Çelik8,08-0,62-13,49
Ersu Gıda0,931,09-29,01
Escort Teknoloji0,72-1,37-42,86
Etiler Gıda2,19-1,79-53,30
Euro Kapital Yat. Ort.0,744,23-32,54
Euro Trend Yat. Ort.0,6412,28-31,37
Euro Yat. Ort.0,585,45-30,38
Euro Yatırım Holding0,516,25-16,39
Fenerbahçe Futbol6,710,00-58,87
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,132,29-77,34
F-M İzmit Piston18,041,3543,99
Fonet Bilgi Teknolojileri3,312,16-32,72
Ford Otosan52,750,29-7,14
Formet Çelik Kapı1,13-1,74
Frigo Pak Gıda2,1119,89122,11
Galatasaray Sportif1,230,82-41,36
Garanti Bankası8,230,61-19,91
Garanti Faktoring1,970,00-39,57
Garanti Yat. Ort.0,610,00-13,04
Gedik Y. Men. Değ.3,100,3223,02
Gedik Yatırım Holding2,15-1,3855,80
Gediz Ambalaj4,583,3926,69
Gentaş2,011,5233,99
Gersan Elektrik3,48-1,14-26,11
Global Men. Değ.0,450,000,00
Global Yat. Holding2,730,74-24,38
Good-Year3,480,00-16,31
Göltaş Çimento37,161,14-42,19
Gözde Girişim2,970,68-47,53
GSD Denizcilik1,17-0,85-13,33
GSD Holding0,793,959,72
Gübre Fabrik.2,992,05-29,31
Güler Yat. Holding1,060,95-8,62
Güneş Sigorta1,591,27-3,64
Halk GMYO0,712,90-22,21
Halk Sigorta1,18-0,84-11,39
Hatay Tekstil4,191,21-15,69
Hedef Girişim1,283,23-35,57
Hektaş9,470,1135,29
HUB Girişim1,840,0054,62
Hürriyet Gzt.0,992,06-26,12
ICBC Turkey Bank10,341,08126,75
İdealist Danışmanlık10,9081,67
İdealist GMYO1,661,22-18,63
İhlas Ev Aletleri0,320,00-37,25
İhlas Gayrimenkul1,301,56-33,67
İhlas Gazetecilik0,741,37-37,29
İhlas Holding0,333,13-37,74
İhlas Yayın Holding0,333,13-35,29
İndeks Bilgisayar5,73-0,17-43,93
Info Yatırım1,033,00-12,71
İntema19,95-1,53-18,04
İpek Doğal Enerji6,192,8215,27
İskenderun Demir Çelik6,26-0,4828,32


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Sürecek)

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 13:21
  1. Borsada günün ilk yarısı (1)

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