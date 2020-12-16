Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|8,07
|9,95
|333,87
|Acıpayam Selüloz
|16,63
|-0,18
|163,36
|Adel Kalemcilik
|27,02
|1,73
|72,10
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,79
|-1,41
|95,34
|Afyon Çimento
|4,47
|0,90
|96,20
|Ak Enerji
|2,23
|0,45
|104,59
|Akbank
|6,44
|1,26
|-20,59
|Akçansa
|15,48
|2,25
|59,68
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,87
|0,51
|178,20
|Akfen GMYO
|4,78
|-1,24
|18,02
|Akın Tekstil
|27,92
|0,94
|102,47
|Akiş GMYO
|3,68
|0,82
|17,48
|Akmerkez GMYO
|65,50
|-0,76
|192,35
|Aksa
|11,77
|0,43
|68,06
|Aksa Enerji
|7,15
|0,14
|88,16
|Aksigorta
|8,73
|1,16
|61,13
|Aksu Enerji
|13,65
|1,26
|-8,20
|Alarko Carrıer
|230,00
|-1,29
|285,09
|Alarko GMYO
|20,96
|0,19
|42,60
|Alarko Holding
|6,78
|0,74
|15,41
|Albaraka Türk
|1,93
|0,52
|26,14
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,70
|1,09
|130,07
|Alkim Kağıt
|14,36
|3,09
|164,96
|Alkim Kimya
|14,57
|-0,34
|134,92
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,35
|0,00
|473,17
|Altınyunus Çeşme
|47,00
|0,51
|370,47
|Anadolu Efes
|22,98
|2,77
|8,00
|Anadolu Grubu Holding
|25,02
|2,54
|42,24
|Anadolu Hayat Emek.
|8,10
|0,75
|33,11
|Anadolu Isuzu
|17,13
|0,29
|40,76
|Anadolu Sigorta
|7,14
|0,14
|71,90
|Anel Elektrik
|3,22
|0,00
|82,65
|Arçelik
|30,78
|-2,59
|47,70
|ARD Bilişim Teknolojileri
|41,74
|2,96
|Arena Bilgisayar
|34,64
|-1,53
|375,50
|Armada Bilgisayar
|51,10
|-0,78
|211,78
|Arsan Tekstil
|7,47
|-1,19
|108,66
|Artı Yatırım Holding
|5,64
|4,44
|596,30
|Aselsan
|18,10
|1,74
|73,86
|Ata GMYO
|5,05
|-1,37
|11,48
|Atakule GMYO
|2,44
|0,41
|27,08
|Atlantis Yatırım Holding
|4,20
|1,20
|320,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,87
|-0,53
|96,80
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|15,45
|0,26
|15,25
|Avrasya GMYO
|4,14
|0,49
|174,17
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,25
|-0,61
|78,57
|Avrupa Yatırım Holding
|5,81
|0,17
|277,27
|Ayen Enerji
|5,44
|-0,18
|56,77
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|11,00
|0,09
|402,28
|Aygaz
|14,21
|0,07
|16,99
|Bagfaş
|19,79
|0,15
|17,66
|Bak Ambalaj
|20,90
|-1,42
|186,91
|Balatacılar Balatacılık
|7,80
|1,96
|529,03
|Bantaş Ambalaj
|4,75
|-0,42
|120,50
|Banvit
|43,40
|4,73
|133,71
|Baştaş Başkent Çimento
|12,00
|0,00
|363,32
|Batı Çimento
|4,53
|0,44
|36,86
|Batısöke Çimento
|2,44
|0,83
|86,26
|Bayrak Taban Sanayi
|11,15
|-0,54
|Bera Holding
|17,93
|1,30
|365,71
|Berkosan Yalıtım
|7,11
|-0,97
|159,49
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,15
|1,22
|69,39
|Beyaz Filo
|10,01
|-0,30
|219,83
|Bilici Yatırım
|6,39
|-0,31
|122,92
|Bim Mağazalar
|70,50
|-0,70
|52,57
|Birko Mensucat
|1,05
|0,00
|238,71
|Birlik Mensucat
|3,04
|1,00
|166,67
|Bizim Mağazaları
|15,49
|0,13
|39,89
|Borusan Mannesmann
|19,25
|1,05
|68,12
|Borusan Yat. Paz.
|369,00
|6,59
|515,89
|Bosch Fren Sistemleri
|1.312,00
|-0,08
|355,90
|Bossa
|14,03
|0,14
|74,07
|Brisa
|19,94
|-0,99
|112,60
|Burçelik
|21,80
|-0,37
|275,22
|Burçelik Vana
|60,55
|-0,33
|523,58
|Bursa Çimento
|8,92
|-0,67
|122,81
|Carrefoursa
|100,40
|-2,05
|279,62
|Casa Emtia Petrol
|150,00
|4,90
|1497,44
|Ceo Event Medya
|6,75
|-0,15
|84,31
|Coca Cola İçecek
|63,70
|0,08
|68,25
|Cosmos Yat. Holding
|7,45
|1,92
|265,20
|Credıtwest Faktorıng
|5,56
|-1,07
|93,06
|Çelebi
|98,15
|2,19
|-1,21
|Çelik Halat
|17,93
|0,17
|175,85
|Çemaş Döküm
|2,32
|0,43
|85,08
|Çemtaş
|15,19
|0,60
|86,86
|Çimbeton
|176,10
|-0,51
|326,81
|Çimentaş
|32,30
|-0,43
|115,33
|Çimsa
|16,80
|0,54
|85,02
|Çuhadaroğlu Metal
|8,07
|2,93
|152,98
|Dagi Giyim
|8,36
|-0,36
|234,40
|Dagi Yatırım Holding
|12,40
|0,24
|448,67
|Dardanel
|27,00
|-2,53
|612,40
|Datagate Bilgisayar
|15,36
|0,00
|96,67
|Demısaş Döküm
|6,40
|0,63
|83,91
|Denge Holding
|5,70
|1,79
|316,06
|Deniz GMYO
|3,29
|0,92
|56,36
|Derimod
|9,75
|-0,61
|36,55
|Derlüks Deri
|8,54
|-3,50
|111,08
|Desa Deri
|9,27
|-0,22
|104,19
|Despec Bilgisayar
|12,21
|0,08
|187,97
|Deva Holding
|24,38
|-0,97
|173,08
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,28
|-0,79
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,20
|-1,18
|438,46
|Ditaş Doğan
|32,74
|-1,09
|244,08
|DO-CO
|494,90
|0,59
|-12,25
|Doğan Burda
|24,42
|-2,94
|302,31
|Doğan Holding
|3,23
|0,94
|79,89
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,63
|0,00
|59,39
|Doğusan
|3,75
|-2,09
|80,29
|Doğuş GMYO
|8,73
|-0,68
|92,72
|Doğuş Otomotiv
|27,16
|-0,88
|185,29
|Döktaş Dökümcülük
|31,26
|-0,19
|-1,22
|Duran Doğan Basım
|10,50
|-0,10
|57,91
|Dyo Boya
|11,74
|-0,17
|139,59
|Eczacıbaşı İlaç
|7,05
|0,00
|93,12
|Eczacıbaşı Yatırım
|21,64
|0,19
|124,66
|Edip Gayrimenkul
|3,04
|0,33
|118,71
|Ege Endüstri
|1.736,00
|1,95
|208,59
|Ege Gübre
|132,00
|0,15
|167,77
|Ege Profil
|33,28
|0,24
|178,03
|Ege Seramik
|10,21
|0,10
|177,56
|Egeplast
|24,66
|-10,00
|97,28
|Ekiz Kimya
|7,92
|-1,00
|1198,36
|Emek Elektrik
|4,10
|0,49
|157,86
|Eminiş Ambalaj
|24,70
|2,92
|1525,00
|Emlak Konut GMYO
|2,12
|0,95
|46,44
|Enerjisa Enerji
|10,99
|-0,54
|63,15
|Enka İnşaat
|7,28
|0,55
|30,42
|Erbosan
|37,00
|-0,05
|48,12
|Ereğli Demir Çelik
|14,63
|2,59
|66,09
|Ersu Gıda
|5,09
|3,25
|145,89
|Escort Teknoloji
|6,75
|-3,02
|385,61
|Esenboğa Elektrik
|17,94
|-0,72
|Etiler Gıda
|4,00
|-3,61
|242,58
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,87
|-1,53
|141,31
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,84
|1,59
|221,66
|Euro Yat. Ort.
|4,70
|3,52
|317,50
|Euro Yatırım Holding
|2,88
|0,35
|92,00
|Fade Gıda
|6,62
|4,58
|Fenerbahçe Futbol
|31,46
|0,25
|117,42
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,26
|-0,82
|58,86
|F-M İzmit Piston
|118,70
|-0,08
|150,62
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,40
|0,35
|48,24
|Ford Otosan
|126,80
|-0,16
|91,79
|Formet Çelik Kapı
|4,20
|-1,64
|40,00
|Frigo Pak Gıda
|21,00
|-2,14
|199,77
|Galatasaray Sportif
|4,11
|0,49
|102,46
|Garanti Bankası
|9,83
|1,87
|-11,76
|Garanti Faktoring
|10,39
|-0,95
|168,48
|Garanti Yat. Ort.
|3,09
|-0,64
|209,99
|Gedik Y. Men. Değ.
|11,31
|1,34
|259,62
|Gediz Ambalaj
|25,66
|-0,54
|279,59
|Gentaş
|5,52
|2,22
|167,70
|Gersan Elektrik
|6,21
|0,32
|94,67
|Global Men. Değ.
|5,45
|-0,91
|189,89
|Global Yat. Holding
|4,65
|0,87
|-4,52
|Good-Year
|7,65
|0,79
|88,89
|Göltaş Çimento
|33,70
|-0,30
|89,43
|Gözde Girişim
|6,99
|1,30
|35,99
|GSD Denizcilik
|5,10
|0,39
|99,22
|GSD Holding
|2,33
|1,30
|56,38
|Gübre Fabrik.
|48,26
|-0,98
|433,85
|Güler Yat. Holding
|12,39
|5,09
|510,34
|Halk GMYO
|3,40
|1,19
|191,94
|Hatay Tekstil
|13,56
|-1,24
|101,37
|Hedef Girişim
|7,72
|4,47
|223,52
|Hektaş
|14,44
|1,76
|80,05
|HUB Girişim
|18,03
|-0,55
|92,04
|Hürriyet Gzt.
|2,25
|0,00
|97,37
|ICBC Turkey Bank
|6,49
|0,46
|23,15
|İdealist Danışmanlık
|12,42
|-4,09
|274,10
|İdealist GMYO
|7,60
|9,99
|148,37
|İhlas Ev Aletleri
|1,95
|3,17
|-37,70
|İhlas Gayrimenkul
|1,29
|0,78
|25,33
|İhlas Gazetecilik
|4,49
|-0,22
|-1,10
|İhlas Holding
|1,25
|-3,85
|37,36
|İhlas Yayın Holding
|1,17
|0,00
|40,35
|İndeks Bilgisayar
|16,40
|0,12
|74,84
|Info Yatırım
|6,50
|2,85
|239,46
|İntema
|22,86
|0,88
|146,87
|Inveo Yatırım Holding
|35,80
|-1,27
|365,54
|İpek Doğal Enerji
|12,45
|1,06
|61,27
|İskenderun Demir Çelik
|9,77
|2,30
|25,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)