Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|8,16
|-2,63
|338,71
|Acıpayam Selüloz
|17,05
|1,55
|170,01
|Adel Kalemcilik
|25,08
|-0,16
|59,75
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,87
|-2,05
|100,94
|Afyon Çimento
|4,47
|0,90
|96,20
|Ak Enerji
|2,22
|0,00
|103,67
|Akbank
|6,42
|1,74
|-20,84
|Akçansa
|16,43
|4,19
|69,48
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,88
|-0,34
|178,67
|Akfen GMYO
|4,77
|0,42
|17,78
|Akın Tekstil
|28,44
|-3,07
|106,24
|Akiş GMYO
|3,67
|0,55
|17,16
|Akmerkez GMYO
|65,75
|-0,75
|193,46
|Aksa
|11,74
|0,26
|67,63
|Aksa Enerji
|7,20
|0,98
|89,47
|Aksigorta
|8,44
|2,55
|55,78
|Aksu Enerji
|13,28
|1,22
|-10,69
|Alarko Carrıer
|234,10
|-0,93
|291,96
|Alarko GMYO
|20,46
|1,69
|39,20
|Alarko Holding
|6,78
|0,59
|15,41
|Albaraka Türk
|1,86
|-0,53
|21,57
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,96
|1,67
|132,23
|Alkim Kağıt
|13,20
|1,23
|143,55
|Alkim Kimya
|14,02
|0,86
|126,06
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,39
|0,00
|482,93
|Altınyunus Çeşme
|47,90
|-1,48
|379,48
|Anadolu Efes
|22,04
|1,47
|3,58
|Anadolu Grubu Holding
|24,72
|3,52
|40,53
|Anadolu Hayat Emek.
|8,02
|1,26
|31,80
|Anadolu Isuzu
|18,30
|6,71
|50,37
|Anadolu Sigorta
|7,05
|-0,56
|69,74
|Anel Elektrik
|3,35
|0,30
|90,03
|Arçelik
|31,78
|2,78
|52,50
|ARD Bilişim Teknolojileri
|37,62
|2,23
|Arena Bilgisayar
|34,76
|0,52
|377,15
|Armada Bilgisayar
|49,50
|0,57
|202,01
|Arsan Tekstil
|7,47
|0,00
|108,66
|Artı Yatırım Holding
|5,95
|0,00
|634,57
|Aselsan
|17,66
|0,68
|69,63
|Ata GMYO
|5,39
|1,13
|18,98
|Atakule GMYO
|2,45
|0,82
|27,60
|Atlantis Yatırım Holding
|4,19
|2,20
|319,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,90
|3,83
|99,95
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|15,72
|2,81
|17,27
|Avrasya GMYO
|4,04
|0,75
|167,55
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,31
|1,22
|81,87
|Avrupa Yatırım Holding
|5,77
|1,23
|274,68
|Ayen Enerji
|5,52
|0,00
|59,08
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|11,39
|2,61
|420,09
|Aygaz
|14,59
|6,03
|20,12
|Bagfaş
|19,81
|3,18
|17,78
|Bak Ambalaj
|21,96
|3,58
|201,46
|Balatacılar Balatacılık
|8,00
|0,13
|545,16
|Bantaş Ambalaj
|4,80
|1,69
|122,82
|Banvit
|40,84
|-0,83
|119,92
|Baştaş Başkent Çimento
|12,90
|8,40
|398,07
|Batı Çimento
|4,60
|0,66
|38,97
|Batısöke Çimento
|2,42
|0,41
|84,73
|Bayrak Taban Sanayi
|10,62
|4,02
|Bera Holding
|19,66
|-9,98
|410,65
|Berkosan Yalıtım
|7,30
|-0,41
|166,42
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,97
|-3,87
|62,04
|Beyaz Filo
|9,92
|-1,00
|216,95
|Bilici Yatırım
|6,55
|-1,50
|128,50
|Bim Mağazalar
|69,80
|-0,50
|51,05
|Birko Mensucat
|1,13
|0,00
|264,52
|Birlik Mensucat
|2,60
|0,39
|128,07
|Bizim Mağazaları
|15,42
|-0,13
|39,26
|Borusan Mannesmann
|19,25
|5,94
|68,12
|Borusan Yat. Paz.
|317,80
|-2,69
|430,43
|Bosch Fren Sistemleri
|1.251,00
|-2,27
|334,71
|Bossa
|13,92
|-1,83
|72,70
|Brisa
|19,25
|0,89
|105,25
|Burçelik
|22,00
|0,73
|278,66
|Burçelik Vana
|60,00
|-1,56
|517,92
|Bursa Çimento
|8,94
|0,00
|123,31
|Carrefoursa
|104,00
|-1,79
|293,24
|Casa Emtia Petrol
|133,50
|9,97
|1321,73
|Ceo Event Medya
|6,72
|1,20
|83,50
|Coca Cola İçecek
|64,25
|0,39
|69,71
|Cosmos Yat. Holding
|7,60
|-4,40
|272,55
|Credıtwest Faktorıng
|5,82
|0,69
|102,08
|Çelebi
|96,30
|1,96
|-3,07
|Çelik Halat
|18,53
|-1,96
|185,08
|Çemaş Döküm
|2,35
|0,43
|87,47
|Çemtaş
|15,48
|1,57
|90,43
|Çimbeton
|178,00
|1,31
|331,41
|Çimentaş
|33,44
|-1,59
|122,93
|Çimsa
|16,87
|1,63
|85,79
|Çuhadaroğlu Metal
|7,85
|7,24
|146,08
|Dagi Giyim
|8,56
|0,94
|242,40
|Dagi Yatırım Holding
|12,67
|0,00
|460,62
|Dardanel
|28,44
|-1,93
|650,40
|Datagate Bilgisayar
|15,49
|0,85
|98,34
|Demısaş Döküm
|6,35
|0,00
|82,47
|Denge Holding
|5,25
|-4,55
|283,21
|Deniz GMYO
|3,26
|0,31
|54,93
|Derimod
|9,88
|1,13
|38,38
|Derlüks Deri
|9,05
|-0,44
|123,69
|Desa Deri
|9,10
|0,11
|100,44
|Despec Bilgisayar
|12,24
|2,86
|188,68
|Deva Holding
|24,54
|1,83
|174,87
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,63
|1,57
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,20
|0,00
|438,46
|Ditaş Doğan
|36,78
|-5,01
|286,54
|DO-CO
|496,40
|0,28
|-11,99
|Doğan Burda
|24,36
|-5,36
|301,32
|Doğan Holding
|3,11
|1,63
|73,21
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,60
|-0,76
|57,58
|Doğusan
|4,11
|-0,96
|97,60
|Doğuş GMYO
|9,14
|1,33
|101,77
|Doğuş Otomotiv
|27,26
|-0,87
|186,34
|Döktaş Dökümcülük
|31,56
|-1,31
|-0,27
|Duran Doğan Basım
|10,54
|-0,85
|58,51
|Dyo Boya
|11,87
|1,11
|142,24
|Eczacıbaşı İlaç
|7,11
|0,28
|94,76
|Eczacıbaşı Yatırım
|21,38
|0,28
|121,96
|Edip Gayrimenkul
|3,05
|0,33
|119,42
|Ege Endüstri
|1.587,00
|-2,06
|182,10
|Ege Gübre
|133,90
|0,15
|171,63
|Ege Profil
|31,40
|-0,88
|162,32
|Ege Seramik
|10,40
|2,46
|182,72
|Egeplast
|24,92
|9,97
|99,36
|Ekiz Kimya
|7,02
|0,14
|1050,82
|Emek Elektrik
|4,00
|0,00
|151,57
|Eminiş Ambalaj
|25,00
|4,08
|1544,74
|Emlak Konut GMYO
|2,02
|1,51
|39,53
|Enerjisa Enerji
|11,14
|0,18
|65,38
|Enka İnşaat
|7,30
|1,25
|30,78
|Erbosan
|38,40
|4,63
|53,72
|Ereğli Demir Çelik
|14,32
|-0,14
|62,57
|Ersu Gıda
|5,06
|0,20
|144,44
|Escort Teknoloji
|6,31
|0,16
|353,96
|Esenboğa Elektrik
|18,12
|-0,17
|Etiler Gıda
|4,49
|8,19
|284,55
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,00
|-3,61
|149,41
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,95
|-0,75
|230,87
|Euro Yat. Ort.
|4,91
|0,00
|336,15
|Euro Yatırım Holding
|2,89
|-0,69
|92,67
|Fade Gıda
|6,13
|-0,81
|Fenerbahçe Futbol
|31,98
|-4,65
|121,01
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,75
|1,81
|47,70
|F-M İzmit Piston
|118,90
|-0,83
|151,04
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,21
|0,09
|45,77
|Ford Otosan
|124,10
|-0,08
|87,70
|Formet Çelik Kapı
|4,45
|0,23
|48,33
|Frigo Pak Gıda
|21,80
|-2,68
|211,19
|Galatasaray Sportif
|4,04
|3,06
|99,01
|Garanti Bankası
|9,72
|1,99
|-12,75
|Garanti Faktoring
|10,63
|-0,75
|174,68
|Garanti Yat. Ort.
|3,24
|-3,28
|225,04
|Gedik Y. Men. Değ.
|10,90
|-1,45
|246,59
|Gediz Ambalaj
|26,10
|-6,79
|286,09
|Gentaş
|5,25
|3,14
|154,61
|Gersan Elektrik
|6,39
|1,11
|100,31
|Global Men. Değ.
|5,46
|0,00
|190,43
|Global Yat. Holding
|4,64
|0,65
|-4,72
|Good-Year
|7,55
|1,07
|86,42
|Göltaş Çimento
|34,02
|1,73
|91,23
|Gözde Girişim
|6,98
|1,31
|35,80
|GSD Denizcilik
|4,97
|0,40
|94,14
|GSD Holding
|2,33
|1,30
|56,38
|Gübre Fabrik.
|48,00
|0,29
|430,97
|Güler Yat. Holding
|13,15
|-2,01
|547,78
|Halk GMYO
|3,35
|-0,59
|187,65
|Hatay Tekstil
|14,08
|3,53
|109,09
|Hedef Girişim
|7,44
|1,50
|211,78
|Hektaş
|14,15
|4,81
|76,43
|HUB Girişim
|18,74
|3,65
|99,60
|Hürriyet Gzt.
|2,26
|0,44
|98,25
|ICBC Turkey Bank
|6,56
|0,15
|24,48
|İdealist Danışmanlık
|13,50
|5,14
|306,63
|İdealist GMYO
|6,29
|-0,79
|105,56
|İhlas Ev Aletleri
|1,91
|2,69
|-38,98
|İhlas Gayrimenkul
|1,29
|1,57
|25,33
|İhlas Gazetecilik
|4,59
|-0,22
|1,10
|İhlas Holding
|1,35
|4,65
|48,35
|İhlas Yayın Holding
|1,21
|1,68
|45,15
|İndeks Bilgisayar
|16,38
|0,80
|74,63
|Info Yatırım
|6,00
|3,99
|213,35
|İntema
|21,06
|-1,40
|127,43
|Inveo Yatırım Holding
|37,74
|3,85
|390,77
|İpek Doğal Enerji
|12,02
|1,01
|55,70
|İskenderun Demir Çelik
|9,62
|0,00
|23,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)