Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|9,84
|0,41
|429,03
|Acıpayam Selüloz
|16,85
|-3,11
|166,84
|Adel Kalemcilik
|21,48
|-1,92
|36,82
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,01
|-0,33
|110,74
|Afyon Çimento
|4,43
|-1,99
|94,45
|Ak Enerji
|2,21
|-0,90
|102,75
|Akbank
|6,25
|-2,04
|-22,93
|Akçansa
|15,68
|3,29
|61,74
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,12
|-1,92
|190,05
|Akfen GMYO
|4,25
|2,41
|4,94
|Akın Tekstil
|24,54
|-3,84
|77,96
|Akiş GMYO
|3,61
|-2,17
|15,25
|Akmerkez GMYO
|52,90
|-4,51
|136,11
|Aksa
|10,48
|-1,41
|49,64
|Aksa Enerji
|7,14
|0,28
|87,89
|Aksigorta
|7,57
|-1,56
|39,72
|Aksu Enerji
|13,15
|-3,94
|-11,57
|Alarko Carrıer
|220,00
|-6,78
|268,35
|Alarko GMYO
|19,74
|6,07
|34,30
|Alarko Holding
|6,36
|-0,47
|8,26
|Albaraka Türk
|1,72
|0,58
|12,42
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,18
|0,64
|134,05
|Alkim Kağıt
|13,18
|0,53
|143,18
|Alkim Kimya
|13,89
|-0,86
|123,96
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,45
|1,24
|497,56
|Altınyunus Çeşme
|46,50
|-1,19
|365,47
|Anadolu Efes
|21,92
|-2,49
|3,02
|Anadolu Grubu Holding
|20,90
|-2,25
|18,82
|Anadolu Hayat Emek.
|7,93
|-2,70
|30,32
|Anadolu Isuzu
|16,11
|-1,23
|32,37
|Anadolu Sigorta
|7,06
|-0,70
|69,98
|Anel Elektrik
|3,33
|-1,48
|88,89
|Arçelik
|27,82
|-2,80
|33,49
|ARD Bilişim Teknolojileri
|34,74
|-2,25
|Arena Bilgisayar
|34,12
|-2,79
|368,36
|Armada Bilgisayar
|49,06
|0,00
|199,33
|Arsan Tekstil
|6,90
|-1,43
|92,74
|Artı Yatırım Holding
|6,05
|10,00
|646,91
|Aselsan
|17,87
|-1,22
|71,65
|Ata GMYO
|4,74
|1,28
|4,64
|Atakule GMYO
|2,49
|-2,73
|29,69
|Atlantis Yatırım Holding
|4,55
|7,06
|355,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,80
|2,86
|86,22
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,21
|-2,34
|6,00
|Avrasya GMYO
|3,78
|-3,08
|150,33
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,10
|-4,02
|70,33
|Avrupa Yatırım Holding
|4,95
|-2,17
|221,43
|Ayen Enerji
|5,54
|-0,72
|59,65
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|10,23
|1,79
|367,12
|Aygaz
|12,66
|-1,25
|4,23
|Bagfaş
|19,97
|-2,68
|18,73
|Bak Ambalaj
|19,30
|-1,88
|164,94
|Balatacılar Balatacılık
|8,50
|-3,41
|585,48
|Bantaş Ambalaj
|5,67
|-2,91
|125,00
|Banvit
|29,48
|1,66
|58,75
|Baştaş Başkent Çimento
|12,63
|9,92
|387,64
|Batı Çimento
|4,31
|-2,05
|30,21
|Batısöke Çimento
|2,41
|-2,03
|83,97
|Bayrak Taban Sanayi
|9,26
|6,93
|Bera Holding
|12,35
|1,73
|220,78
|Berkosan Yalıtım
|6,33
|-1,09
|131,02
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,30
|3,12
|34,69
|Beyaz Filo
|9,00
|-2,91
|187,56
|Bilici Yatırım
|6,09
|-0,33
|112,46
|Bim Mağazalar
|70,75
|1,29
|53,11
|Birko Mensucat
|1,28
|0,00
|312,90
|Birlik Mensucat
|2,66
|5,14
|133,33
|Bizim Mağazaları
|16,78
|5,40
|51,54
|Bomonti Elektrik
|30,00
|4,53
|2243,75
|Borusan Mannesmann
|15,98
|-0,68
|39,56
|Borusan Yat. Paz.
|211,70
|-5,02
|253,34
|Bosch Fren Sistemleri
|1.208,20
|-4,03
|319,84
|Bossa
|12,65
|-1,94
|56,95
|Brisa
|19,07
|1,33
|103,33
|Burçelik
|21,94
|-1,61
|277,62
|Burçelik Vana
|61,30
|-1,84
|531,31
|Bursa Çimento
|8,82
|-2,76
|120,31
|Carrefoursa
|110,00
|6,49
|315,92
|Casa Emtia Petrol
|78,95
|-9,98
|740,79
|Ceo Event Medya
|6,72
|-4,27
|83,50
|Coca Cola İçecek
|60,10
|-0,33
|58,74
|Cosmos Yat. Holding
|7,78
|-3,35
|281,37
|Credıtwest Faktorıng
|5,23
|-3,15
|81,60
|Çelebi
|92,95
|-3,68
|-6,44
|Çelik Halat
|20,90
|-2,79
|221,54
|Çemaş Döküm
|2,27
|-3,40
|81,09
|Çemtaş
|15,04
|-2,65
|85,02
|Çimbeton
|168,00
|-4,22
|307,17
|Çimentaş
|33,26
|-2,18
|121,73
|Çimsa
|15,30
|-3,16
|68,50
|Çuhadaroğlu Metal
|6,78
|-1,60
|112,54
|Dagi Giyim
|8,55
|-2,40
|242,00
|Dagi Yatırım Holding
|13,70
|0,00
|506,19
|Dardanel
|24,80
|-0,80
|554,35
|Datagate Bilgisayar
|15,42
|-1,72
|97,44
|Demısaş Döküm
|6,06
|-1,46
|74,14
|Denge Holding
|6,10
|7,02
|345,26
|Deniz GMYO
|3,23
|-1,82
|53,50
|Derimod
|9,78
|-2,30
|36,97
|Derlüks Deri
|9,73
|-3,76
|140,50
|Desa Deri
|7,72
|-0,64
|70,04
|Despec Bilgisayar
|11,86
|-1,82
|179,72
|Deva Holding
|24,60
|2,59
|175,55
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,11
|-0,69
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,40
|2,33
|464,10
|Ditaş Doğan
|31,36
|-2,97
|229,58
|DO-CO
|476,80
|-2,40
|-15,46
|Doğan Burda
|23,00
|4,07
|278,91
|Doğan Holding
|2,45
|0,41
|36,45
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,63
|-2,23
|59,39
|Doğusan
|3,57
|-1,92
|71,63
|Doğuş GMYO
|9,85
|-2,38
|117,44
|Doğuş Otomotiv
|27,10
|-3,01
|184,66
|Döktaş Dökümcülük
|32,50
|-2,52
|2,70
|Duran Doğan Basım
|23,76
|-4,04
|69,23
|Dyo Boya
|10,88
|-2,16
|122,04
|Eczacıbaşı İlaç
|7,10
|2,60
|94,49
|Eczacıbaşı Yatırım
|21,32
|1,52
|121,34
|Edip Gayrimenkul
|2,97
|-1,98
|113,67
|Ege Endüstri
|1.548,70
|-4,99
|175,29
|Ege Gübre
|133,80
|-3,53
|171,42
|Ege Profil
|26,00
|-2,91
|117,21
|Ege Seramik
|9,59
|-1,44
|160,70
|Egeplast
|17,55
|2,99
|40,40
|Ekiz Kimya
|8,01
|0,00
|1213,11
|Emek Elektrik
|3,50
|2,34
|120,13
|Eminiş Ambalaj
|20,70
|-10,00
|1261,84
|Emlak Konut GMYO
|2,24
|3,23
|54,73
|Enerjisa Enerji
|11,00
|3,77
|63,30
|Enka İnşaat
|7,02
|-0,43
|25,76
|Erbosan
|33,10
|-4,45
|32,51
|Ereğli Demir Çelik
|11,43
|-3,22
|29,76
|Ersu Gıda
|5,42
|3,63
|161,84
|Escort Teknoloji
|6,53
|-2,54
|369,78
|Esenboğa Elektrik
|17,22
|-1,88
|Etiler Gıda
|4,56
|1,56
|290,54
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,58
|8,48
|123,23
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,85
|2,39
|222,49
|Euro Yat. Ort.
|5,43
|9,70
|382,35
|Euro Yatırım Holding
|2,90
|1,40
|93,33
|Fade Gıda
|6,28
|2,95
|Fenerbahçe Futbol
|32,94
|-5,72
|127,64
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,40
|-0,80
|61,93
|F-M İzmit Piston
|125,50
|-3,61
|164,98
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,21
|-1,15
|45,77
|Ford Otosan
|116,00
|-3,09
|75,45
|Formet Çelik Kapı
|4,41
|0,23
|47,00
|Frigo Pak Gıda
|26,14
|-3,11
|273,14
|Galatasaray Sportif
|3,85
|1,58
|89,66
|Garanti Bankası
|9,04
|-1,53
|-18,85
|Garanti Faktoring
|10,99
|-0,81
|183,98
|Garanti Yat. Ort.
|3,06
|-1,61
|206,98
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,19
|-0,43
|192,21
|Gediz Ambalaj
|20,14
|-3,17
|197,93
|Gentaş
|4,99
|-2,92
|142,00
|Gersan Elektrik
|6,11
|-2,24
|91,54
|Global Men. Değ.
|4,80
|-1,84
|155,32
|Global Yat. Holding
|4,69
|-2,29
|-3,70
|Good-Year
|7,65
|0,00
|88,89
|Göltaş Çimento
|28,78
|-4,64
|61,78
|Gözde Girişim
|6,76
|3,21
|31,52
|GSD Denizcilik
|4,97
|0,61
|94,14
|GSD Holding
|2,24
|-1,75
|50,34
|Gübre Fabrik.
|51,35
|-1,63
|468,03
|Güler Yat. Holding
|15,50
|3,96
|663,55
|Halk GMYO
|3,27
|-5,22
|180,78
|Hatay Tekstil
|13,12
|-2,53
|94,83
|Hedef Girişim
|6,03
|-1,15
|152,69
|Hektaş
|12,78
|-1,31
|59,35
|HUB Girişim
|16,73
|-1,59
|78,19
|Hürriyet Gzt.
|2,24
|-0,44
|96,49
|ICBC Turkey Bank
|6,64
|-0,30
|26,00
|İdealist Danışmanlık
|10,50
|-1,87
|216,27
|İdealist GMYO
|6,34
|0,00
|107,19
|İhlas Ev Aletleri
|1,85
|-1,07
|-40,89
|İhlas Gayrimenkul
|1,30
|0,00
|26,30
|İhlas Gazetecilik
|4,41
|-0,90
|-2,86
|İhlas Holding
|1,12
|-0,88
|23,08
|İhlas Yayın Holding
|1,18
|0,00
|41,55
|İndeks Bilgisayar
|16,15
|-0,62
|72,18
|Info Yatırım
|4,90
|-1,80
|155,90
|İntema
|19,56
|-2,49
|111,23
|Inveo Yatırım Holding
|27,84
|-2,11
|262,03
|İpek Doğal Enerji
|11,65
|-1,69
|50,91
|İskenderun Demir Çelik
|8,38
|-2,22
|7,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)