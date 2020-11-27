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Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1)
Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

Yeniakit Publisher
2020-11-27 13:28:18 -
Borsada günün ilk yarısı (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım10,250,49451,08
Acıpayam Selüloz18,041,46185,68
Adel Kalemcilik21,20-0,3835,03
Adese Alışveriş Ticaret3,04-0,98112,84
Afyon Çimento4,510,2297,96
Ak Enerji2,250,45106,42
Akbank6,480,47-20,10
Akçansa13,77-0,2242,04
Akdeniz Yatırım Hold.6,33-2,62200,00
Akfen GMYO4,080,000,74
Akın Tekstil25,56-2,4485,35
Akiş GMYO3,70-0,2718,12
Akmerkez GMYO49,90-0,99122,72
Aksa10,80-0,0954,21
Aksa Enerji7,181,9988,95
Aksigorta7,69-0,3941,94
Aksu Enerji13,981,60-5,99
Alarko Carrıer239,00-2,45300,16
Alarko GMYO18,622,8226,68
Alarko Holding6,370,798,43
Albaraka Türk1,730,0013,07
Alcatel Lucent Teletaş27,96-1,20132,23
Alkim Kağıt13,06-0,46140,97
Alkim Kimya14,080,07127,02
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,500,00509,76
Altınyunus Çeşme47,560,13376,08
Anadolu Efes23,06-0,958,38
Anadolu Grubu Holding21,881,6724,39
Anadolu Hayat Emek.8,29-0,6036,23
Anadolu Isuzu16,50-0,8435,58
Anadolu Sigorta7,191,4173,11
Anel Elektrik3,391,1992,30
Arçelik28,961,3338,96
ARD Bilişim Teknolojileri35,94-0,33
Arena Bilgisayar35,18-0,90382,91
Armada Bilgisayar49,58-0,24202,50
Arsan Tekstil7,14-1,5299,44
Artı Yatırım Holding5,650,00597,53
Aselsan18,24-0,2275,20
Ata GMYO4,86-1,227,28
Atakule GMYO2,570,3933,85
Atlantis Yatırım Holding4,05-7,95305,00
Atlas Yat. Ort.1,76-1,1282,09
AvivaSA Emeklilik Hayat14,68-0,949,51
Avrasya GMYO3,93-2,24160,26
Avrasya Petrol ve Tur.3,26-2,1079,12
Avrupa Yatırım Holding4,95-3,51221,43
Ayen Enerji5,560,7260,23
Ayes Çelik Hasır Ve Çit10,303,00370,32
Aygaz13,05-0,387,44
Bagfaş20,88-3,1524,14
Bak Ambalaj20,12-0,98176,20
Balatacılar Balatacılık10,307,85730,65
Bantaş Ambalaj5,89-3,92133,73
Banvit28,620,4254,12
Baştaş Başkent Çimento11,005,26324,71
Batı Çimento4,400,2332,93
Batısöke Çimento2,47-0,4088,55
Bayrak Taban Sanayi8,140,99
Bera Holding12,081,94213,77
Berkosan Yalıtım6,48-1,22136,50
Beşiktaş Futbol Yat.3,328,1435,51
Beyaz Filo9,490,53203,21
Bilici Yatırım6,14-0,16114,20
Bim Mağazalar70,20-0,1451,92
Birko Mensucat1,211,68290,32
Birlik Mensucat2,57-1,91125,44
Bizim Mağazaları15,750,2542,24
Bomonti Elektrik28,700,002142,19
Borusan Mannesmann16,34-0,4342,71
Borusan Yat. Paz.224,80-2,05275,21
Bosch Fren Sistemleri1.260,10-2,24337,87
Bossa12,97-0,4660,92
Brisa19,15-0,21104,18
Burçelik22,34-2,45284,51
Burçelik Vana61,85-2,98536,97
Bursa Çimento9,10-0,66127,31
Carrefoursa106,000,09300,80
Casa Emtia Petrol87,70-9,96833,97
Ceo Event Medya7,09-2,0793,60
Coca Cola İçecek60,90-0,6560,86
Cosmos Yat. Holding8,002,43292,16
Credıtwest Faktorıng5,44-1,0988,89
Çelebi95,00-2,26-4,38
Çelik Halat20,721,07218,77
Çemaş Döküm2,39-1,2490,67
Çemtaş15,991,1496,70
Çimbeton177,900,74331,17
Çimentaş33,440,12122,93
Çimsa15,19-0,0767,29
Çuhadaroğlu Metal6,841,94114,42
Dagi Giyim8,77-1,24250,80
Dagi Yatırım Holding13,760,00508,85
Dardanel25,002,04559,63
Datagate Bilgisayar15,89-0,69103,46
Demısaş Döküm6,060,1774,14
Denge Holding5,850,86327,01
Deniz GMYO3,29-0,6056,36
Derimod9,95-0,5039,36
Derlüks Deri10,12-2,13150,14
Desa Deri7,662,1368,72
Despec Bilgisayar12,301,40190,09
Deva Holding24,321,25172,41
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,10-1,08
Diriteks Diriliş Tekstil4,104,86425,64
Ditaş Doğan31,885,63235,05
DO-CO464,60-1,17-17,62
Doğan Burda24,500,00303,62
Doğan Holding2,470,0037,57
Doğtaş Kelebek Mobilya2,732,6365,45
Doğusan3,65-0,8275,48
Doğuş GMYO10,106,88122,96
Doğuş Otomotiv28,28-0,91197,06
Döktaş Dökümcülük33,32-0,305,29
Duran Doğan Basım24,54-3,6974,79
Dyo Boya11,15-0,45127,55
Eczacıbaşı İlaç7,020,7292,30
Eczacıbaşı Yatırım20,440,20112,20
Edip Gayrimenkul3,030,00117,99
Ege Endüstri1.636,00-2,35190,81
Ege Gübre140,30-2,64184,61
Ege Profil25,80-3,15115,54
Ege Seramik9,37-0,74154,72
Egeplast18,282,1846,24
Ekiz Kimya8,010,001213,11
Emek Elektrik3,30-0,60107,55
Eminiş Ambalaj23,000,001413,16
Emlak Konut GMYO2,090,4844,37
Enerjisa Enerji10,540,8656,47
Enka İnşaat7,100,0027,20
Erbosan34,66-1,6538,75
Ereğli Demir Çelik11,890,2534,98
Ersu Gıda5,220,00152,17
Escort Teknoloji6,88-1,57394,96
Esenboğa Elektrik17,700,06
Etiler Gıda4,600,00293,97
Euro Kapital Yat. Ort.3,240,31102,02
Euro Trend Yat. Ort.3,70-1,86209,93
Euro Yat. Ort.4,500,00299,73
Euro Yatırım Holding2,83-0,7088,67
Fade Gıda6,070,17
Fenerbahçe Futbol35,503,98145,34
Flap Kongre Toplantı Hiz.7,51-1,0564,33
F-M İzmit Piston131,70-2,73178,07
Fonet Bilgi Teknolojileri11,31-1,2247,07
Ford Otosan123,50-0,8886,80
Formet Çelik Kapı4,250,0041,67
Frigo Pak Gıda32,949,95370,21
Galatasaray Sportif3,934,5293,60
Garanti Bankası9,441,07-15,26
Garanti Faktoring10,890,83181,40
Garanti Yat. Ort.3,078,48207,99
Gedik Y. Men. Değ.9,230,00193,49
Gediz Ambalaj20,86-0,19208,58
Gentaş5,22-0,19153,15
Gersan Elektrik6,29-1,1097,18
Global Men. Değ.4,79-2,24154,79
Global Yat. Holding4,73-1,87-2,87
Good-Year7,69-0,7789,88
Göltaş Çimento29,603,8666,39
Gözde Girişim6,521,0926,85
GSD Denizcilik4,97-1,0094,14
GSD Holding2,31-1,2855,03
Gübre Fabrik.50,80-1,45461,95
Güler Yat. Holding15,09-3,27643,35
Halk GMYO3,460,29197,09
Hatay Tekstil13,821,02105,23
Hedef Girişim6,12-1,13156,47
Hektaş13,06-1,0662,84
HUB Girişim17,050,0081,60
Hürriyet Gzt.2,30-0,86101,75
ICBC Turkey Bank6,71-1,3227,32
İdealist Danışmanlık10,75-2,63223,80
İdealist GMYO6,302,11105,88
İhlas Ev Aletleri1,87-2,09-40,26
İhlas Gayrimenkul1,26-0,7922,41
İhlas Gazetecilik4,45-1,98-1,98
İhlas Holding1,14-0,8725,27
İhlas Yayın Holding1,19-2,4642,75
İndeks Bilgisayar16,440,4375,27
Info Yatırım4,90-0,41155,90
İntema20,40-2,11120,30
Inveo Yatırım Holding28,700,42273,21
İpek Doğal Enerji12,00-0,2555,44
İskenderun Demir Çelik8,650,7010,68

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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