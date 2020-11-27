Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|10,25
|0,49
|451,08
|Acıpayam Selüloz
|18,04
|1,46
|185,68
|Adel Kalemcilik
|21,20
|-0,38
|35,03
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,04
|-0,98
|112,84
|Afyon Çimento
|4,51
|0,22
|97,96
|Ak Enerji
|2,25
|0,45
|106,42
|Akbank
|6,48
|0,47
|-20,10
|Akçansa
|13,77
|-0,22
|42,04
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,33
|-2,62
|200,00
|Akfen GMYO
|4,08
|0,00
|0,74
|Akın Tekstil
|25,56
|-2,44
|85,35
|Akiş GMYO
|3,70
|-0,27
|18,12
|Akmerkez GMYO
|49,90
|-0,99
|122,72
|Aksa
|10,80
|-0,09
|54,21
|Aksa Enerji
|7,18
|1,99
|88,95
|Aksigorta
|7,69
|-0,39
|41,94
|Aksu Enerji
|13,98
|1,60
|-5,99
|Alarko Carrıer
|239,00
|-2,45
|300,16
|Alarko GMYO
|18,62
|2,82
|26,68
|Alarko Holding
|6,37
|0,79
|8,43
|Albaraka Türk
|1,73
|0,00
|13,07
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,96
|-1,20
|132,23
|Alkim Kağıt
|13,06
|-0,46
|140,97
|Alkim Kimya
|14,08
|0,07
|127,02
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,50
|0,00
|509,76
|Altınyunus Çeşme
|47,56
|0,13
|376,08
|Anadolu Efes
|23,06
|-0,95
|8,38
|Anadolu Grubu Holding
|21,88
|1,67
|24,39
|Anadolu Hayat Emek.
|8,29
|-0,60
|36,23
|Anadolu Isuzu
|16,50
|-0,84
|35,58
|Anadolu Sigorta
|7,19
|1,41
|73,11
|Anel Elektrik
|3,39
|1,19
|92,30
|Arçelik
|28,96
|1,33
|38,96
|ARD Bilişim Teknolojileri
|35,94
|-0,33
|Arena Bilgisayar
|35,18
|-0,90
|382,91
|Armada Bilgisayar
|49,58
|-0,24
|202,50
|Arsan Tekstil
|7,14
|-1,52
|99,44
|Artı Yatırım Holding
|5,65
|0,00
|597,53
|Aselsan
|18,24
|-0,22
|75,20
|Ata GMYO
|4,86
|-1,22
|7,28
|Atakule GMYO
|2,57
|0,39
|33,85
|Atlantis Yatırım Holding
|4,05
|-7,95
|305,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,76
|-1,12
|82,09
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,68
|-0,94
|9,51
|Avrasya GMYO
|3,93
|-2,24
|160,26
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,26
|-2,10
|79,12
|Avrupa Yatırım Holding
|4,95
|-3,51
|221,43
|Ayen Enerji
|5,56
|0,72
|60,23
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|10,30
|3,00
|370,32
|Aygaz
|13,05
|-0,38
|7,44
|Bagfaş
|20,88
|-3,15
|24,14
|Bak Ambalaj
|20,12
|-0,98
|176,20
|Balatacılar Balatacılık
|10,30
|7,85
|730,65
|Bantaş Ambalaj
|5,89
|-3,92
|133,73
|Banvit
|28,62
|0,42
|54,12
|Baştaş Başkent Çimento
|11,00
|5,26
|324,71
|Batı Çimento
|4,40
|0,23
|32,93
|Batısöke Çimento
|2,47
|-0,40
|88,55
|Bayrak Taban Sanayi
|8,14
|0,99
|Bera Holding
|12,08
|1,94
|213,77
|Berkosan Yalıtım
|6,48
|-1,22
|136,50
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,32
|8,14
|35,51
|Beyaz Filo
|9,49
|0,53
|203,21
|Bilici Yatırım
|6,14
|-0,16
|114,20
|Bim Mağazalar
|70,20
|-0,14
|51,92
|Birko Mensucat
|1,21
|1,68
|290,32
|Birlik Mensucat
|2,57
|-1,91
|125,44
|Bizim Mağazaları
|15,75
|0,25
|42,24
|Bomonti Elektrik
|28,70
|0,00
|2142,19
|Borusan Mannesmann
|16,34
|-0,43
|42,71
|Borusan Yat. Paz.
|224,80
|-2,05
|275,21
|Bosch Fren Sistemleri
|1.260,10
|-2,24
|337,87
|Bossa
|12,97
|-0,46
|60,92
|Brisa
|19,15
|-0,21
|104,18
|Burçelik
|22,34
|-2,45
|284,51
|Burçelik Vana
|61,85
|-2,98
|536,97
|Bursa Çimento
|9,10
|-0,66
|127,31
|Carrefoursa
|106,00
|0,09
|300,80
|Casa Emtia Petrol
|87,70
|-9,96
|833,97
|Ceo Event Medya
|7,09
|-2,07
|93,60
|Coca Cola İçecek
|60,90
|-0,65
|60,86
|Cosmos Yat. Holding
|8,00
|2,43
|292,16
|Credıtwest Faktorıng
|5,44
|-1,09
|88,89
|Çelebi
|95,00
|-2,26
|-4,38
|Çelik Halat
|20,72
|1,07
|218,77
|Çemaş Döküm
|2,39
|-1,24
|90,67
|Çemtaş
|15,99
|1,14
|96,70
|Çimbeton
|177,90
|0,74
|331,17
|Çimentaş
|33,44
|0,12
|122,93
|Çimsa
|15,19
|-0,07
|67,29
|Çuhadaroğlu Metal
|6,84
|1,94
|114,42
|Dagi Giyim
|8,77
|-1,24
|250,80
|Dagi Yatırım Holding
|13,76
|0,00
|508,85
|Dardanel
|25,00
|2,04
|559,63
|Datagate Bilgisayar
|15,89
|-0,69
|103,46
|Demısaş Döküm
|6,06
|0,17
|74,14
|Denge Holding
|5,85
|0,86
|327,01
|Deniz GMYO
|3,29
|-0,60
|56,36
|Derimod
|9,95
|-0,50
|39,36
|Derlüks Deri
|10,12
|-2,13
|150,14
|Desa Deri
|7,66
|2,13
|68,72
|Despec Bilgisayar
|12,30
|1,40
|190,09
|Deva Holding
|24,32
|1,25
|172,41
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,10
|-1,08
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,10
|4,86
|425,64
|Ditaş Doğan
|31,88
|5,63
|235,05
|DO-CO
|464,60
|-1,17
|-17,62
|Doğan Burda
|24,50
|0,00
|303,62
|Doğan Holding
|2,47
|0,00
|37,57
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,73
|2,63
|65,45
|Doğusan
|3,65
|-0,82
|75,48
|Doğuş GMYO
|10,10
|6,88
|122,96
|Doğuş Otomotiv
|28,28
|-0,91
|197,06
|Döktaş Dökümcülük
|33,32
|-0,30
|5,29
|Duran Doğan Basım
|24,54
|-3,69
|74,79
|Dyo Boya
|11,15
|-0,45
|127,55
|Eczacıbaşı İlaç
|7,02
|0,72
|92,30
|Eczacıbaşı Yatırım
|20,44
|0,20
|112,20
|Edip Gayrimenkul
|3,03
|0,00
|117,99
|Ege Endüstri
|1.636,00
|-2,35
|190,81
|Ege Gübre
|140,30
|-2,64
|184,61
|Ege Profil
|25,80
|-3,15
|115,54
|Ege Seramik
|9,37
|-0,74
|154,72
|Egeplast
|18,28
|2,18
|46,24
|Ekiz Kimya
|8,01
|0,00
|1213,11
|Emek Elektrik
|3,30
|-0,60
|107,55
|Eminiş Ambalaj
|23,00
|0,00
|1413,16
|Emlak Konut GMYO
|2,09
|0,48
|44,37
|Enerjisa Enerji
|10,54
|0,86
|56,47
|Enka İnşaat
|7,10
|0,00
|27,20
|Erbosan
|34,66
|-1,65
|38,75
|Ereğli Demir Çelik
|11,89
|0,25
|34,98
|Ersu Gıda
|5,22
|0,00
|152,17
|Escort Teknoloji
|6,88
|-1,57
|394,96
|Esenboğa Elektrik
|17,70
|0,06
|Etiler Gıda
|4,60
|0,00
|293,97
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,24
|0,31
|102,02
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,70
|-1,86
|209,93
|Euro Yat. Ort.
|4,50
|0,00
|299,73
|Euro Yatırım Holding
|2,83
|-0,70
|88,67
|Fade Gıda
|6,07
|0,17
|Fenerbahçe Futbol
|35,50
|3,98
|145,34
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,51
|-1,05
|64,33
|F-M İzmit Piston
|131,70
|-2,73
|178,07
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,31
|-1,22
|47,07
|Ford Otosan
|123,50
|-0,88
|86,80
|Formet Çelik Kapı
|4,25
|0,00
|41,67
|Frigo Pak Gıda
|32,94
|9,95
|370,21
|Galatasaray Sportif
|3,93
|4,52
|93,60
|Garanti Bankası
|9,44
|1,07
|-15,26
|Garanti Faktoring
|10,89
|0,83
|181,40
|Garanti Yat. Ort.
|3,07
|8,48
|207,99
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,23
|0,00
|193,49
|Gediz Ambalaj
|20,86
|-0,19
|208,58
|Gentaş
|5,22
|-0,19
|153,15
|Gersan Elektrik
|6,29
|-1,10
|97,18
|Global Men. Değ.
|4,79
|-2,24
|154,79
|Global Yat. Holding
|4,73
|-1,87
|-2,87
|Good-Year
|7,69
|-0,77
|89,88
|Göltaş Çimento
|29,60
|3,86
|66,39
|Gözde Girişim
|6,52
|1,09
|26,85
|GSD Denizcilik
|4,97
|-1,00
|94,14
|GSD Holding
|2,31
|-1,28
|55,03
|Gübre Fabrik.
|50,80
|-1,45
|461,95
|Güler Yat. Holding
|15,09
|-3,27
|643,35
|Halk GMYO
|3,46
|0,29
|197,09
|Hatay Tekstil
|13,82
|1,02
|105,23
|Hedef Girişim
|6,12
|-1,13
|156,47
|Hektaş
|13,06
|-1,06
|62,84
|HUB Girişim
|17,05
|0,00
|81,60
|Hürriyet Gzt.
|2,30
|-0,86
|101,75
|ICBC Turkey Bank
|6,71
|-1,32
|27,32
|İdealist Danışmanlık
|10,75
|-2,63
|223,80
|İdealist GMYO
|6,30
|2,11
|105,88
|İhlas Ev Aletleri
|1,87
|-2,09
|-40,26
|İhlas Gayrimenkul
|1,26
|-0,79
|22,41
|İhlas Gazetecilik
|4,45
|-1,98
|-1,98
|İhlas Holding
|1,14
|-0,87
|25,27
|İhlas Yayın Holding
|1,19
|-2,46
|42,75
|İndeks Bilgisayar
|16,44
|0,43
|75,27
|Info Yatırım
|4,90
|-0,41
|155,90
|İntema
|20,40
|-2,11
|120,30
|Inveo Yatırım Holding
|28,70
|0,42
|273,21
|İpek Doğal Enerji
|12,00
|-0,25
|55,44
|İskenderun Demir Çelik
|8,65
|0,70
|10,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)