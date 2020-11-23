  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1)
Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

Yeniakit Publisher
2020-11-23 13:32:58 -
Borsada günün ilk yarısı (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım9,40-0,53405,38
Acıpayam Selüloz16,900,12167,63
Adel Kalemcilik20,400,8929,94
Adese Alışveriş Ticaret3,14-1,88119,84
Afyon Çimento4,601,77101,91
Ak Enerji2,250,45106,42
Akbank6,42-1,23-20,84
Akçansa13,861,8442,97
Akdeniz Yatırım Hold.6,32-1,10199,53
Akfen GMYO4,150,482,47
Akın Tekstil27,229,9497,39
Akiş GMYO3,854,9022,91
Akmerkez GMYO53,50-0,93138,79
Aksa10,891,2155,50
Aksa Enerji7,190,2889,21
Aksigorta7,89-0,5045,63
Aksu Enerji12,531,05-15,74
Alarko Carrıer203,205,39240,22
Alarko GMYO17,663,5820,15
Alarko Holding6,670,4513,54
Albaraka Türk1,770,0015,69
Alcatel Lucent Teletaş27,84-0,43131,23
Alkim Kağıt13,240,91144,29
Alkim Kimya14,521,40134,12
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,650,00546,34
Altınyunus Çeşme48,502,58385,49
Anadolu Efes22,581,806,12
Anadolu Grubu Holding21,98-1,2624,96
Anadolu Hayat Emek.8,440,4838,70
Anadolu Isuzu16,74-0,0637,55
Anadolu Sigorta7,190,2873,11
Anel Elektrik3,230,3183,22
Arçelik29,720,9542,61
ARD Bilişim Teknolojileri35,98-0,17
Arena Bilgisayar36,34-1,46398,83
Armada Bilgisayar50,25-1,08206,59
Arsan Tekstil7,01-0,5795,81
Artı Yatırım Holding6,302,61677,78
Aselsan18,581,2578,47
Ata GMYO4,945,119,05
Atakule GMYO2,512,8730,73
Atlantis Yatırım Holding4,800,00380,00
Atlas Yat. Ort.1,849,5290,36
AvivaSA Emeklilik Hayat14,160,215,63
Avrasya GMYO3,631,11140,40
Avrasya Petrol ve Tur.3,300,0081,32
Avrupa Yatırım Holding4,92-1,60219,48
Ayen Enerji5,730,8865,13
Ayes Çelik Hasır Ve Çit10,402,46374,89
Aygaz12,480,652,75
Bagfaş20,186,3819,98
Bak Ambalaj19,096,77162,06
Balatacılar Balatacılık8,089,93551,61
Bantaş Ambalaj5,31-0,93110,71
Banvit24,76-0,4033,33
Baştaş Başkent Çimento8,10-2,41212,74
Batı Çimento4,491,5835,65
Batısöke Çimento2,60-0,7698,47
Bayrak Taban Sanayi8,280,73
Bera Holding12,253,03218,18
Berkosan Yalıtım6,18-1,28125,55
Beşiktaş Futbol Yat.3,091,3126,12
Beyaz Filo10,08-2,42222,06
Bilici Yatırım6,28-0,79119,09
Bim Mağazalar69,900,4351,27
Birko Mensucat1,25-0,79303,23
Birlik Mensucat2,451,66114,91
Bizim Mağazaları16,041,5844,85
Bomonti Elektrik26,509,961970,31
Borusan Mannesmann16,142,8040,96
Borusan Yat. Paz.208,802,25248,50
Bosch Fren Sistemleri1.179,004,15309,69
Bossa13,160,1563,28
Brisa18,020,6792,13
Burçelik22,060,27279,69
Burçelik Vana66,300,23582,80
Bursa Çimento10,127,20152,79
Carrefoursa23,34-2,34395,54
Casa Emtia Petrol73,209,99679,55
Ceo Event Medya6,950,0089,78
Coca Cola İçecek61,851,3963,37
Cosmos Yat. Holding7,00-0,71243,14
Credıtwest Faktorıng5,72-2,7298,61
Çelebi86,350,00-13,08
Çelik Halat20,107,49209,23
Çemaş Döküm2,490,8198,64
Çemtaş15,091,3485,63
Çimbeton146,601,81255,31
Çimentaş33,32-0,83122,13
Çimsa15,531,1771,04
Çuhadaroğlu Metal6,581,39106,27
Dagi Giyim9,17-0,97266,80
Dagi Yatırım Holding15,21-0,26573,01
Dardanel26,440,00597,63
Datagate Bilgisayar15,541,1198,98
Demısaş Döküm6,192,3177,87
Denge Holding5,701,79316,06
Deniz GMYO3,391,1961,11
Derimod9,790,4137,11
Derlüks Deri10,755,39165,71
Desa Deri7,400,1463,00
Despec Bilgisayar11,18-1,06163,68
Deva Holding23,900,34167,70
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,55-0,57
Diriteks Diriliş Tekstil3,610,00362,82
Ditaş Doğan31,325,95229,16
DO-CO420,500,91-25,44
Doğan Burda22,004,27262,44
Doğan Holding2,580,7843,69
Doğtaş Kelebek Mobilya2,63-1,1359,39
Doğusan3,68-0,5476,92
Doğuş GMYO9,674,54113,47
Doğuş Otomotiv30,96-0,77225,21
Döktaş Dökümcülük33,74-0,186,62
Duran Doğan Basım22,682,3561,54
Dyo Boya11,400,53132,65
Eczacıbaşı İlaç6,920,4489,56
Eczacıbaşı Yatırım19,380,31101,20
Edip Gayrimenkul3,031,68117,99
Ege Endüstri1.521,907,52170,53
Ege Gübre143,904,65191,91
Ege Profil22,001,9583,79
Ege Seramik9,140,00148,47
Egeplast19,982,4659,84
Ekiz Kimya8,402,441277,05
Emek Elektrik3,441,47116,35
Eminiş Ambalaj24,000,001478,95
Emlak Konut GMYO2,056,2241,61
Enerjisa Enerji10,162,2150,83
Enka İnşaat7,250,5529,88
Erbosan28,302,9113,29
Ereğli Demir Çelik11,491,1430,44
Ersu Gıda5,30-0,19156,04
Escort Teknoloji6,010,17332,37
Esenboğa Elektrik17,90-0,78
Etiler Gıda4,71-2,28303,39
Euro Kapital Yat. Ort.3,46-1,70115,74
Euro Trend Yat. Ort.4,11-3,75244,27
Euro Yat. Ort.5,10-8,60353,03
Euro Yatırım Holding2,93-0,6895,33
Fade Gıda6,19-0,32
Fenerbahçe Futbol34,360,23137,46
Flap Kongre Toplantı Hiz.8,00-1,2375,05
F-M İzmit Piston124,903,05163,71
Fonet Bilgi Teknolojileri11,36-1,1347,72
Ford Otosan119,201,8880,29
Formet Çelik Kapı4,64-3,3354,67
Frigo Pak Gıda26,305,12275,42
Galatasaray Sportif3,92-1,5193,10
Garanti Bankası9,31-1,48-16,43
Garanti Faktoring10,71-2,19176,74
Garanti Yat. Ort.2,95-0,34195,95
Gedik Y. Men. Değ.9,44-0,63200,16
Gediz Ambalaj19,740,20192,01
Gentaş5,120,20148,30
Gersan Elektrik6,51-0,15104,08
Global Men. Değ.4,83-0,21156,91
Global Yat. Holding4,750,64-2,46
Good-Year7,43-0,2783,46
Göltaş Çimento25,822,3845,14
Gözde Girişim6,520,4626,85
GSD Denizcilik5,110,0099,61
GSD Holding2,302,2254,36
Gübre Fabrik.50,259,91455,86
Güler Yat. Holding14,799,96628,57
Halk GMYO2,909,85149,01
Hatay Tekstil13,340,3098,10
Hedef Girişim6,210,98160,24
Hektaş13,462,7567,83
HUB Girişim17,732,9088,85
Hürriyet Gzt.2,240,4596,49
ICBC Turkey Bank6,65-0,8926,19
İdealist Danışmanlık13,374,13302,71
İdealist GMYO6,21-0,16102,94
İhlas Ev Aletleri1,891,07-39,62
İhlas Gayrimenkul1,282,4024,36
İhlas Gazetecilik4,490,45-1,10
İhlas Holding1,160,8727,47
İhlas Yayın Holding1,170,8640,35
İndeks Bilgisayar16,42-0,7975,06
Info Yatırım12,53-3,02157,68
İntema19,56-1,26111,23
Inveo Yatırım Holding28,860,07275,29
İpek Doğal Enerji12,360,1660,10
İskenderun Demir Çelik8,330,006,59

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tarafını seçti... Putin'den Ermenistan'ı yerle bir edecek açıklama!
Dünya

Tarafını seçti... Putin'den Ermenistan'ı yerle bir edecek açıklama!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ermenistan'ı yıkacak bir açıklama daha geldi. Putin, Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan topraklarının ayrı..
AK Parti'den CHP'ye tokat gibi S-400 cevabı
Gündem

AK Parti'den CHP'ye tokat gibi S-400 cevabı

Partisinin Kastamonu İl Kongresi'nde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "İktidar olursak S-400'leri kurmayız" diyen CHP Gen..
Fitili ateşledi: Yılmaz Özdil, İsmail Saymaz'a saydırdı
Medya

Fitili ateşledi: Yılmaz Özdil, İsmail Saymaz'a saydırdı

Sözcü'de köşe kapatan 'bidon kafa' lakaplı Yılmaz Özdil, bugünkü yazısında aynı gazetede çalışan 'herbokolog' lakaplı İsmail Saymaz'ı hedef ..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay