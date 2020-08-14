Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|3,18
|-1,24
|70,97
|Acıpayam Selüloz
|8,40
|-0,71
|33,02
|Adel Kalemcilik
|16,63
|-0,24
|5,92
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,88
|-3,09
|31,63
|Afyon Çimento
|4,09
|-2,15
|79,52
|Ak Enerji
|1,74
|-1,14
|59,63
|Akbank
|4,96
|-1,20
|-38,84
|Akçansa
|12,29
|-1,36
|26,77
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,68
|3,09
|169,19
|Akfen GMYO
|3,25
|-1,81
|-19,75
|Akın Tekstil
|15,30
|-2,80
|10,95
|Akiş GMYO
|2,81
|-3,10
|-10,29
|Akmerkez GMYO
|41,26
|0,00
|84,16
|Aksa
|7,43
|2,06
|6,09
|Aksa Enerji
|5,09
|9,94
|33,95
|Aksigorta
|6,62
|-2,22
|22,19
|Aksu Enerji
|9,89
|0,10
|-33,49
|Alarko Carrıer
|85,00
|-5,56
|42,32
|Alarko GMYO
|14,48
|-2,16
|-1,48
|Alarko Holding
|4,74
|-1,86
|-20,34
|Albaraka Türk
|1,53
|2,00
|0,00
|Alcatel Lucent Teletaş
|20,08
|2,92
|66,78
|Alkim Kağıt
|12,68
|-2,08
|133,96
|Alkim Kimya
|12,52
|-1,34
|101,87
|Altınyağ
|1,06
|-2,75
|158,54
|Altınyunus Çeşme
|47,30
|0,00
|373,47
|Anadolu Cam
|5,04
|-0,79
|18,19
|Anadolu Efes
|19,58
|-2,10
|-7,98
|Anadolu Grubu Holding
|16,73
|-2,73
|-4,89
|Anadolu Hayat Emek.
|7,48
|-2,35
|22,92
|Anadolu Isuzu
|13,32
|-1,04
|9,45
|Anadolu Sigorta
|6,11
|-1,61
|47,10
|Anel Elektrik
|5,29
|-1,31
|65,04
|Arçelik
|21,80
|-2,07
|4,61
|ARD Bilişim Teknolojileri
|28,42
|-0,49
|Arena Bilgisayar
|21,20
|-4,93
|191,01
|Armada Bilgisayar
|22,68
|2,62
|38,38
|Arsan Tekstil
|4,67
|-2,30
|30,45
|Artı Yatırım Holding
|2,22
|6,22
|174,07
|Aselsan
|17,36
|-1,31
|66,30
|Ata GMYO
|3,13
|-0,63
|-30,91
|Atakule GMYO
|2,05
|-1,91
|6,77
|Atlantis Yatırım Holding
|2,07
|0,98
|107,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,53
|-5,56
|58,29
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,40
|3,96
|-0,04
|Avrasya GMYO
|2,01
|-1,47
|33,11
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,10
|-2,33
|15,38
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.451,30
|12,86
|Avrupa Yatırım Holding
|1,59
|-1,24
|3,25
|Ayen Enerji
|4,84
|4,99
|39,48
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|6,15
|-5,24
|180,82
|Aygaz
|12,09
|-0,41
|-0,46
|Bagfaş
|15,30
|-1,92
|-9,04
|Bak Ambalaj
|9,54
|2,03
|29,80
|Balatacılar Balatacılık
|2,27
|-0,44
|83,06
|Bantaş Ambalaj
|3,62
|-1,90
|43,65
|Banvit
|24,48
|-1,69
|31,83
|Baştaş Başkent Çimento
|3,64
|-5,45
|40,54
|Batı Çimento
|3,26
|-2,10
|-1,51
|Batısöke Çimento
|1,57
|-1,88
|19,85
|Bayrak Taban Sanayi
|7,12
|7,72
|Bera Holding
|7,98
|-2,92
|107,27
|Berkosan Yalıtım
|3,90
|-1,02
|42,34
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,85
|0,00
|16,33
|Beyaz Filo
|3,51
|-2,23
|12,15
|Bilici Yatırım
|8,02
|3,48
|86,53
|Bim Mağazalar
|66,35
|-1,63
|43,59
|Birko Mensucat
|0,44
|0,00
|41,94
|Birlik Mensucat
|1,85
|-1,07
|62,28
|Bizim Mağazaları
|14,63
|-2,92
|30,98
|Bomonti Elektrik
|7,00
|1,60
|446,88
|Borusan Mannesmann
|12,18
|-2,72
|6,38
|Borusan Yat. Paz.
|86,50
|-1,14
|44,37
|Bosch Fren Sistemleri
|998,30
|4,65
|246,90
|Bossa
|8,70
|-0,68
|7,94
|Brisa
|11,56
|6,54
|23,25
|Burçelik
|20,00
|-8,17
|244,23
|Burçelik Vana
|54,90
|-10,00
|465,40
|Bursa Çimento
|5,66
|0,35
|41,38
|Carrefoursa
|6,41
|-2,44
|36,09
|Casa Emtia Petrol
|29,98
|7,07
|219,28
|Ceo Event Medya
|3,76
|-2,84
|2,67
|Coca Cola İçecek
|44,40
|-2,37
|17,28
|Cosmos Yat. Holding
|3,10
|0,00
|51,96
|Credıtwest Faktorıng
|6,22
|2,81
|115,97
|Çelebi
|71,95
|-0,76
|-29,53
|Çelik Halat
|12,24
|-1,45
|88,31
|Çemaş Döküm
|1,57
|-0,63
|25,25
|Çemtaş
|9,65
|-1,93
|18,71
|Çimbeton
|68,40
|-1,58
|65,78
|Çimentaş
|24,16
|-2,34
|61,07
|Çimsa
|12,07
|-3,44
|32,93
|Çuhadaroğlu Metal
|3,78
|-2,58
|18,50
|Dagi Giyim
|8,85
|1,96
|254,00
|Dagi Yatırım Holding
|6,45
|-2,27
|185,40
|Dardanel
|13,00
|0,08
|243,01
|Datagate Bilgisayar
|8,60
|-1,04
|10,12
|Demısaş Döküm
|5,14
|-2,65
|47,70
|Denge Holding
|1,96
|-0,51
|43,07
|Deniz GMYO
|8,77
|9,90
|73,66
|Denizli Cam
|7,01
|0,00
|-15,95
|Derimod
|6,17
|-1,59
|-13,59
|Derlüks Deri
|7,61
|-1,93
|88,10
|Desa Deri
|5,66
|-3,74
|24,67
|Despec Bilgisayar
|7,10
|-1,39
|67,45
|Deva Holding
|23,04
|2,04
|158,07
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,89
|2,72
|142,31
|Ditaş Doğan
|30,00
|2,11
|215,29
|DO-CO
|332,70
|-0,98
|-41,01
|Doğan Burda
|22,54
|-9,11
|271,33
|Doğan Holding
|2,09
|2,96
|16,40
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,51
|-5,64
|52,12
|Doğusan
|2,47
|-1,59
|18,75
|Doğuş GMYO
|7,50
|-3,60
|65,56
|Doğuş Otomotiv
|16,12
|0,69
|69,33
|Döktaş Dökümcülük
|26,08
|0,15
|-17,59
|Duran Doğan Basım
|16,54
|0,18
|17,81
|Dyo Boya
|5,54
|-2,64
|13,06
|Eczacıbaşı İlaç
|5,86
|-0,51
|60,52
|Eczacıbaşı Yatırım
|14,41
|-1,17
|49,60
|Edip Gayrimenkul
|2,39
|-2,85
|71,94
|Ege Endüstri
|688,80
|0,51
|22,44
|Ege Gübre
|96,15
|-2,68
|95,05
|Ege Profil
|17,39
|-1,58
|45,28
|Ege Seramik
|5,10
|-2,30
|38,64
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,03
|0,00
|221,88
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,98
|0,00
|151,28
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,70
|0,00
|250,00
|Egeplast
|14,90
|-0,67
|19,20
|Ekiz Kimya
|9,16
|0,00
|1401,64
|Emek Elektrik
|2,48
|-3,50
|55,97
|Eminiş Ambalaj
|3,56
|0,00
|134,21
|Emlak Konut GMYO
|2,00
|1,01
|38,15
|Enerjisa Enerji
|8,52
|0,12
|26,48
|Enka İnşaat
|6,53
|-3,55
|16,98
|Erbosan
|20,54
|-2,65
|-17,77
|Ereğli Demir Çelik
|8,59
|-0,69
|-2,48
|Ersu Gıda
|3,99
|0,76
|92,75
|Escort Teknoloji
|3,11
|-2,20
|123,74
|Etiler Gıda
|3,80
|-2,56
|55,10
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,69
|-1,17
|5,38
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,56
|0,00
|30,67
|Euro Yat. Ort.
|1,55
|-0,64
|37,69
|Euro Yatırım Holding
|1,68
|-1,75
|12,00
|FADE GIDA
|4,65
|9,93
|Fenerbahçe Futbol
|15,26
|0,00
|5,46
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.103,50
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,42
|-3,66
|-25,16
|F-M İzmit Piston
|73,50
|-8,13
|55,19
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,97
|-0,80
|29,65
|Ford Otosan
|86,80
|-4,46
|31,29
|Formet Çelik Kapı
|3,00
|0,00
|0,00
|Frigo Pak Gıda
|31,00
|-1,40
|139,20
|Galatasaray Sportif
|2,68
|0,75
|32,02
|Garanti Bankası
|6,84
|-1,30
|-38,60
|Garanti Faktoring
|9,35
|2,52
|141,60
|Garanti Yat. Ort.
|2,53
|7,66
|134,26
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,14
|1,44
|190,62
|Gedik Yatırım Holding
|23,00
|2,40
|199,09
|Gediz Ambalaj
|14,35
|-0,21
|112,28
|Gentaş
|2,53
|-1,94
|22,70
|Gersan Elektrik
|5,80
|-1,36
|81,82
|Global Men. Değ.
|4,86
|-1,82
|158,51
|Global Yat. Holding
|4,09
|-1,92
|-16,02
|Good-Year
|4,77
|3,02
|17,78
|Göltaş Çimento
|19,97
|-1,43
|12,25
|Gözde Girişim
|4,91
|-1,80
|-4,47
|GSD Denizcilik
|4,00
|-0,99
|56,25
|GSD Holding
|2,34
|-1,68
|57,05
|Gübre Fabrik.
|28,46
|0,00
|214,82
|Güler Yat. Holding
|13,92
|-7,94
|585,71
|Güneş Sigorta
|5,94
|-0,17
|172,48
|Halk GMYO
|2,08
|-1,89
|70,87
|Halk Sigorta
|3,40
|-5,82
|103,15
|Hatay Tekstil
|9,10
|-0,66
|35,14
|Hedef Girişim
|3,64
|-3,19
|39,46
|Hektaş
|12,32
|-6,53
|53,62
|HUB Girişim
|15,22
|-3,49
|62,11
|Hürriyet Gzt.
|1,55
|-0,64
|35,96
|ICBC Turkey Bank
|5,20
|-0,76
|-1,33
|İdealist Danışmanlık
|4,34
|-2,03
|30,72
|İdealist GMYO
|4,41
|1,61
|44,12
|İhlas Ev Aletleri
|1,75
|-1,13
|-44,09
|İhlas Gayrimenkul
|1,50
|0,67
|25,00
|İhlas Gazetecilik
|2,33
|-3,32
|-48,68
|İhlas Holding
|0,78
|0,00
|-14,29
|İhlas Yayın Holding
|1,57
|-1,88
|53,92
|İndeks Bilgisayar
|11,64
|-2,43
|24,10
|Info Yatırım
|6,10
|-1,13
|25,44
|İntema
|12,07
|-2,66
|30,35
|İpek Doğal Enerji
|11,03
|-2,56
|42,88
|İskenderun Demir Çelik
|6,81
|-0,58
|-12,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)