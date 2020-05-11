Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|2,46
|1,23
|32,26
|Acıpayam Selüloz
|8,12
|7,12
|27,47
|Adana Çimento (A)
|10,00
|1,52
|2,99
|Adana Çimento (B)
|7,08
|1,14
|-0,70
|Adana Çimento (C)
|1,97
|-1,50
|-11,66
|Adel Kalemcilik
|11,81
|-0,42
|-24,78
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,50
|2,74
|5,02
|Afyon Çimento
|2,88
|1,05
|26,41
|Ak Enerji
|1,01
|0,00
|-7,34
|Akbank
|5,57
|0,18
|-31,32
|Akçansa
|7,68
|0,39
|-20,78
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,81
|1,69
|-14,22
|Akfen GMYO
|2,87
|-1,37
|-29,14
|Akın Tekstil
|13,48
|0,75
|-2,25
|Akiş GMYO
|3,28
|0,31
|-18,81
|Akmerkez GMYO
|27,72
|-2,39
|23,72
|Aksa
|6,28
|2,11
|-10,33
|Aksa Enerji
|4,03
|0,25
|6,05
|Aksigorta
|5,79
|-1,03
|6,87
|Aksu Enerji
|9,47
|-0,94
|-36,31
|Alarko Carrıer
|52,15
|-1,23
|-13,08
|Alarko GMYO
|14,32
|-0,21
|-5,68
|Alarko Holding
|4,48
|-1,32
|-24,71
|Albaraka Türk
|1,29
|0,78
|-15,69
|Alcatel Lucent Teletaş
|18,77
|0,37
|55,90
|Alkim Kağıt
|10,38
|9,96
|91,52
|Alkim Kimya
|14,49
|9,94
|133,63
|Altınyağ
|1,47
|9,70
|258,54
|Altınyunus Çeşme
|25,80
|0,00
|158,26
|Anadolu Cam
|3,98
|-1,73
|-8,72
|Anadolu Efes
|17,08
|0,23
|-26,00
|Anadolu Grubu Holding
|15,90
|0,00
|-9,61
|Anadolu Hayat Emek.
|6,38
|-0,47
|4,85
|Anadolu Isuzu
|11,41
|1,33
|-6,24
|Anadolu Sigorta
|4,98
|-0,20
|19,90
|Anel Elektrik
|3,49
|-3,32
|8,72
|Arçelik
|15,20
|-1,30
|-27,06
|ARD Bilişim Teknolojileri
|34,42
|1,00
|Arena Bilgisayar
|16,38
|5,13
|124,85
|Armada Bilgisayar
|22,62
|1,89
|38,01
|Arsan Tekstil
|3,96
|-0,50
|10,61
|Artı Yatırım Holding
|2,92
|9,77
|260,49
|Aselsan
|26,68
|0,68
|27,41
|Aslan Çimento
|37,62
|1,68
|-5,86
|Ata GMYO
|3,58
|0,85
|-20,97
|Atakule GMYO
|1,55
|0,00
|-19,27
|Atlantis Yatırım Holding
|1,51
|2,03
|51,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,40
|-0,71
|-2,78
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,63
|-1,33
|-5,79
|Avrasya GMYO
|1,77
|1,14
|17,22
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,17
|-0,46
|19,23
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.427,40
|0,01
|11,00
|Avrupa Yatırım Holding
|1,55
|6,16
|0,65
|Ayen Enerji
|3,20
|0,95
|-7,78
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|2,64
|10,00
|20,55
|Aygaz
|10,08
|0,30
|-17,01
|Bagfaş
|16,39
|1,36
|-2,56
|Bak Ambalaj
|8,55
|0,59
|16,33
|Balatacılar Balatacılık
|2,44
|9,91
|96,77
|Bantaş Ambalaj
|3,06
|0,66
|21,43
|Banvit
|24,96
|-4,00
|34,41
|Baştaş Başkent Çimento
|2,96
|4,23
|14,29
|Batı Çimento
|2,79
|1,45
|-15,71
|Batısöke Çimento
|1,18
|1,72
|-9,92
|Bera Holding
|3,85
|2,39
|0,00
|Berkosan Yalıtım
|3,38
|-0,59
|23,36
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,11
|0,00
|-13,88
|Beyaz Filo
|3,80
|4,68
|20,25
|Bilici Yatırım
|7,21
|3,00
|64,99
|Bim Mağazalar
|51,10
|0,20
|9,52
|Birko Mensucat
|0,49
|8,89
|58,06
|Birlik Mensucat
|1,51
|2,03
|32,46
|Bizim Mağazaları
|12,92
|1,73
|15,67
|Bolu Çimento
|4,70
|1,95
|0,00
|Bomonti Elektrik
|5,13
|9,85
|300,78
|Borusan Mannesmann
|9,19
|1,55
|-19,74
|Borusan Yat. Paz.
|60,50
|2,72
|0,98
|Bosch Fren Sistemleri
|265,90
|0,19
|-7,60
|Bossa
|9,07
|-0,11
|12,53
|Brisa
|8,72
|0,23
|-7,03
|Burçelik
|7,07
|-2,35
|21,69
|Burçelik Vana
|17,97
|-0,83
|85,07
|Bursa Çimento
|3,89
|1,04
|-2,83
|Carrefoursa
|7,63
|2,14
|62,00
|Casa Emtia Petrol
|16,32
|-0,97
|73,80
|Ceo Event Medya
|3,60
|-2,44
|-1,70
|Coca Cola İçecek
|35,58
|-1,98
|-8,06
|Cosmos Yat. Holding
|3,37
|4,66
|65,20
|Credıtwest Faktorıng
|2,33
|-0,85
|-19,10
|Çelebi
|88,15
|-1,12
|-13,66
|Çelik Halat
|9,49
|0,11
|46,00
|Çemaş Döküm
|1,04
|0,00
|-17,03
|Çemtaş
|6,95
|1,61
|-14,50
|Çimbeton
|53,75
|9,92
|30,27
|Çimentaş
|21,28
|1,62
|41,87
|Çimsa
|7,51
|-0,53
|-17,29
|Çuhadaroğlu Metal
|2,91
|1,04
|-8,78
|Dagi Giyim
|2,97
|10,00
|18,80
|Dagi Yatırım Holding
|3,74
|10,00
|65,49
|Dardanel
|7,64
|-1,42
|101,58
|Datagate Bilgisayar
|8,27
|0,98
|5,89
|Demısaş Döküm
|3,80
|-2,06
|9,20
|Denge Holding
|1,55
|9,93
|13,14
|Deniz GMYO
|4,19
|2,44
|-17,03
|Denizli Cam
|7,39
|0,41
|-11,39
|Derimod
|6,75
|-0,15
|-5,46
|Derlüks Deri
|4,18
|6,72
|3,32
|Desa Deri
|4,36
|0,46
|-3,96
|Despec Bilgisayar
|5,40
|0,37
|27,36
|Deva Holding
|15,84
|10,00
|77,42
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,11
|9,90
|42,31
|Ditaş Doğan
|16,68
|2,08
|75,30
|DO-CO
|338,30
|1,68
|-40,02
|Doğan Burda
|10,43
|9,91
|71,83
|Doğan Holding
|1,89
|0,53
|5,26
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,80
|0,56
|9,09
|Doğusan
|2,07
|0,49
|-0,48
|Doğuş GMYO
|5,07
|1,00
|11,92
|Doğuş Otomotiv
|9,23
|0,65
|-3,05
|Döktaş Dökümcülük
|25,06
|-0,71
|-20,81
|Duran Doğan Basım
|17,50
|-1,69
|24,64
|Dyo Boya
|4,68
|1,08
|-4,49
|Eczacıbaşı İlaç
|4,82
|7,35
|32,03
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,20
|6,03
|5,89
|Edip Gayrimenkul
|1,86
|-1,06
|33,81
|Ege Endüstri
|519,90
|-1,29
|-7,58
|Ege Gübre
|52,45
|-0,19
|5,32
|Ege Profil
|13,05
|4,40
|9,02
|Ege Seramik
|4,17
|5,30
|12,40
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,24
|9,73
|287,50
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,16
|9,43
|197,44
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,74
|8,82
|270,00
|Egeplast
|13,20
|0,00
|5,60
|Ekiz Kimya
|17,25
|9,94
|2727,87
|Emek Elektrik
|1,81
|1,12
|13,84
|Eminiş Ambalaj
|2,80
|9,80
|84,21
|Emlak Konut GMYO
|1,23
|0,82
|-15,75
|Enerjisa Enerji
|7,51
|0,67
|11,49
|Enka İnşaat
|6,27
|0,97
|0,29
|Erbosan
|18,15
|0,11
|-27,34
|Ereğli Demir Çelik
|8,00
|-0,62
|-11,50
|Ersu Gıda
|5,12
|-2,48
|147,34
|Escort Teknoloji
|3,96
|-1,00
|184,89
|Etiler Gıda
|3,21
|9,93
|31,02
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,81
|0,56
|8,38
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,45
|-2,03
|16,00
|Euro Yat. Ort.
|1,70
|1,19
|44,07
|Euro Yatırım Holding
|1,43
|0,70
|-4,67
|Fenerbahçe Futbol
|10,28
|-0,39
|-28,96
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,64
|2,25
|-20,35
|F-M İzmit Piston
|50,75
|1,30
|7,15
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,06
|0,40
|30,82
|Ford Otosan
|56,10
|2,28
|-15,15
|Formet Çelik Kapı
|4,45
|4,71
|48,33
|Frigo Pak Gıda
|13,00
|-2,69
|0,31
|Galatasaray Sportif
|2,53
|-0,39
|24,63
|Garanti Bankası
|7,85
|-0,13
|-29,53
|Garanti Faktoring
|4,30
|0,70
|11,11
|Garanti Yat. Ort.
|1,48
|2,07
|37,04
|Gedik Y. Men. Değ.
|20,84
|2,16
|272,14
|Gedik Yatırım Holding
|29,32
|9,98
|281,27
|Gediz Ambalaj
|8,35
|0,97
|23,52
|Gentaş
|2,04
|0,00
|-6,85
|Gersan Elektrik
|3,42
|2,09
|7,21
|Global Men. Değ.
|2,87
|-6,82
|52,66
|Global Yat. Holding
|3,16
|0,96
|-35,11
|Good-Year
|4,56
|3,64
|12,59
|Göltaş Çimento
|14,40
|-1,71
|-19,06
|Gözde Girişim
|3,80
|0,80
|-26,07
|GSD Denizcilik
|2,46
|0,00
|-3,91
|GSD Holding
|1,60
|0,00
|7,38
|Gübre Fabrik.
|15,96
|0,25
|76,55
|Güler Yat. Holding
|18,40
|9,98
|806,40
|Güneş Sigorta
|3,03
|-0,66
|38,99
|Halk GMYO
|1,47
|3,52
|20,49
|Halk Sigorta
|3,99
|0,00
|101,52
|Hatay Tekstil
|9,21
|0,11
|34,06
|Hedef Girişim
|2,34
|-2,09
|-10,34
|Hektaş
|12,74
|-0,47
|58,85
|HUB Girişim
|21,30
|-2,65
|126,87
|Hürriyet Gzt.
|1,40
|-1,41
|22,81
|ICBC Turkey Bank
|4,32
|2,61
|-18,03
|İdealist Danışmanlık
|3,48
|7,74
|4,82
|İdealist GMYO
|3,29
|0,61
|7,52
|İhlas Ev Aletleri
|1,70
|-2,30
|-45,69
|İhlas Gayrimenkul
|1,14
|3,64
|-5,00
|İhlas Gazetecilik
|3,55
|-5,33
|-47,87
|İhlas Holding
|0,66
|0,00
|-27,47
|İhlas Yayın Holding
|0,98
|2,08
|-3,92
|İndeks Bilgisayar
|9,19
|3,49
|-5,26
|Info Yatırım
|5,74
|-0,52
|-35,51
|İntema
|9,07
|-0,22
|-2,05
|İpek Doğal Enerji
|12,90
|-0,23
|67,10
|İskenderun Demir Çelik
|6,89
|-0,14
|-13,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)