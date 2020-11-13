Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|10,06
|4,90
|440,86
|Acıpayam Selüloz
|17,28
|5,62
|173,65
|Adel Kalemcilik
|21,00
|-0,19
|33,76
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,23
|5,21
|126,14
|Afyon Çimento
|4,41
|1,85
|93,57
|Ak Enerji
|2,25
|1,81
|106,42
|Akbank
|6,27
|0,48
|-22,69
|Akçansa
|13,38
|1,29
|38,02
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,21
|1,80
|194,31
|Akfen GMYO
|3,99
|1,27
|-1,48
|Akın Tekstil
|19,13
|1,54
|38,72
|Akiş GMYO
|3,80
|0,53
|21,31
|Akmerkez GMYO
|60,00
|0,17
|167,80
|Aksa
|9,97
|0,30
|42,36
|Aksa Enerji
|7,42
|0,68
|95,26
|Aksigorta
|7,31
|0,14
|34,92
|Aksu Enerji
|12,10
|0,41
|-18,63
|Alarko Carrıer
|161,20
|3,33
|169,90
|Alarko GMYO
|17,30
|1,05
|17,70
|Alarko Holding
|6,57
|1,39
|11,83
|Albaraka Türk
|1,76
|1,73
|15,03
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,70
|2,77
|146,68
|Alkim Kağıt
|13,10
|0,61
|141,71
|Alkim Kimya
|14,15
|0,64
|128,15
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,50
|509,76
|Altınyunus Çeşme
|47,70
|1,53
|377,48
|Anadolu Efes
|22,58
|2,17
|6,12
|Anadolu Grubu Holding
|22,38
|2,66
|27,23
|Anadolu Hayat Emek.
|8,32
|0,73
|36,73
|Anadolu Isuzu
|16,06
|2,36
|31,96
|Anadolu Sigorta
|6,96
|-0,57
|67,57
|Anel Elektrik
|3,26
|2,84
|84,92
|Arçelik
|27,82
|2,96
|33,49
|ARD Bilişim Teknolojileri
|34,94
|0,75
|Arena Bilgisayar
|36,98
|5,42
|407,62
|Armada Bilgisayar
|50,00
|2,04
|205,06
|Arsan Tekstil
|6,83
|-0,29
|90,78
|Artı Yatırım Holding
|6,80
|7,94
|739,51
|Aselsan
|18,43
|0,99
|77,03
|Ata GMYO
|3,68
|1,94
|-18,76
|Atakule GMYO
|2,37
|-0,42
|23,44
|Atlantis Yatırım Holding
|5,14
|414,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,73
|1,76
|78,98
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,04
|1,59
|4,73
|Avrasya GMYO
|2,93
|-5,18
|94,04
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,78
|0,00
|52,75
|Avrupa Yatırım Holding
|5,16
|0,39
|235,06
|Ayen Enerji
|5,49
|2,04
|58,21
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|9,70
|0,00
|342,92
|Aygaz
|12,16
|1,00
|0,12
|Bagfaş
|17,29
|2,13
|2,79
|Bak Ambalaj
|19,03
|2,04
|161,23
|Balatacılar Balatacılık
|7,90
|-2,35
|537,10
|Bantaş Ambalaj
|5,20
|1,56
|106,35
|Banvit
|24,28
|-1,30
|30,75
|Baştaş Başkent Çimento
|7,60
|-5,00
|193,44
|Batı Çimento
|4,09
|0,74
|23,56
|Batısöke Çimento
|2,36
|1,72
|80,15
|Bayrak Taban Sanayi
|8,02
|0,63
|Bera Holding
|10,21
|1,49
|165,19
|Berkosan Yalıtım
|6,27
|-1,72
|128,83
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,16
|0,32
|28,98
|Beyaz Filo
|10,49
|-1,41
|235,16
|Bilici Yatırım
|6,48
|3,35
|126,06
|Bim Mağazalar
|68,80
|0,44
|48,89
|Birko Mensucat
|1,25
|303,23
|Birlik Mensucat
|2,57
|3,63
|125,44
|Bizim Mağazaları
|14,78
|1,51
|33,48
|Bomonti Elektrik
|19,40
|8,68
|1415,62
|Borusan Mannesmann
|14,94
|0,74
|30,48
|Borusan Yat. Paz.
|198,00
|1,33
|230,48
|Bosch Fren Sistemleri
|1.111,90
|-2,96
|286,37
|Bossa
|12,94
|1,33
|60,55
|Brisa
|18,67
|0,11
|99,06
|Burçelik
|22,18
|0,45
|281,76
|Burçelik Vana
|67,90
|-2,30
|599,28
|Bursa Çimento
|7,84
|2,48
|95,83
|Carrefoursa
|25,82
|9,97
|448,20
|Casa Emtia Petrol
|45,62
|-0,83
|385,84
|Ceo Event Medya
|6,75
|-4,39
|84,31
|Coca Cola İçecek
|56,70
|0,62
|49,76
|Cosmos Yat. Holding
|6,85
|-0,58
|235,78
|Credıtwest Faktorıng
|5,12
|0,20
|77,78
|Çelebi
|79,20
|0,19
|-20,28
|Çelik Halat
|15,30
|-0,26
|135,38
|Çemaş Döküm
|2,22
|3,26
|77,10
|Çemtaş
|14,73
|3,15
|81,20
|Çimbeton
|140,80
|-0,98
|241,25
|Çimentaş
|36,38
|2,88
|142,53
|Çimsa
|15,08
|1,48
|66,08
|Çuhadaroğlu Metal
|6,94
|2,81
|117,55
|Dagi Giyim
|8,09
|-0,37
|223,60
|Dagi Yatırım Holding
|16,20
|616,81
|Dardanel
|24,50
|0,00
|546,44
|Datagate Bilgisayar
|15,68
|3,98
|100,77
|Demısaş Döküm
|5,92
|1,54
|70,11
|Denge Holding
|5,70
|5,56
|316,06
|Deniz GMYO
|3,43
|0,88
|63,01
|Derimod
|9,72
|0,21
|36,13
|Derlüks Deri
|9,16
|-0,33
|126,41
|Desa Deri
|6,96
|1,02
|53,30
|Despec Bilgisayar
|11,99
|2,13
|182,78
|Deva Holding
|23,68
|1,20
|165,24
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,76
|0,94
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,41
|-0,29
|337,18
|Ditaş Doğan
|29,76
|-2,43
|212,77
|DO-CO
|357,00
|1,33
|-36,70
|Doğan Burda
|22,00
|4,76
|262,44
|Doğan Holding
|2,62
|3,15
|45,92
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,62
|1,16
|58,79
|Doğusan
|3,60
|0,00
|73,08
|Doğuş GMYO
|8,63
|-1,37
|90,51
|Doğuş Otomotiv
|30,56
|5,89
|221,01
|Döktaş Dökümcülük
|33,10
|-1,19
|4,60
|Duran Doğan Basım
|21,68
|-1,45
|54,42
|Dyo Boya
|11,30
|1,07
|130,61
|Eczacıbaşı İlaç
|6,77
|2,27
|85,45
|Eczacıbaşı Yatırım
|18,72
|1,19
|94,34
|Edip Gayrimenkul
|3,02
|1,34
|117,27
|Ege Endüstri
|1.298,30
|6,30
|130,78
|Ege Gübre
|124,10
|0,40
|151,75
|Ege Profil
|21,38
|-0,93
|78,61
|Ege Seramik
|8,76
|2,58
|138,14
|Egeplast
|17,70
|41,60
|Ekiz Kimya
|7,81
|1180,33
|Emek Elektrik
|3,51
|1,15
|120,75
|Eminiş Ambalaj
|24,28
|1497,37
|Emlak Konut GMYO
|1,89
|0,53
|30,55
|Enerjisa Enerji
|9,86
|1,34
|46,38
|Enka İnşaat
|7,36
|0,68
|31,85
|Erbosan
|27,12
|0,52
|8,57
|Ereğli Demir Çelik
|11,06
|-1,69
|25,56
|Ersu Gıda
|5,18
|2,37
|150,24
|Escort Teknoloji
|5,98
|3,28
|330,22
|Esenboğa Elektrik
|18,15
|1,85
|Etiler Gıda
|5,38
|8,47
|360,77
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,65
|4,58
|127,59
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,62
|5,24
|286,99
|Euro Yat. Ort.
|6,79
|-9,95
|503,15
|Euro Yatırım Holding
|3,02
|1,34
|101,33
|Fade Gıda
|5,78
|2,48
|Fenerbahçe Futbol
|34,12
|0,00
|135,80
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|8,44
|-1,63
|84,68
|F-M İzmit Piston
|122,30
|-0,24
|158,22
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,23
|0,81
|46,03
|Ford Otosan
|114,30
|5,25
|72,88
|Formet Çelik Kapı
|4,71
|0,21
|57,00
|Frigo Pak Gıda
|22,60
|222,61
|Galatasaray Sportif
|3,96
|1,02
|95,07
|Garanti Bankası
|8,77
|1,62
|-21,27
|Garanti Faktoring
|10,65
|-0,37
|175,19
|Garanti Yat. Ort.
|2,85
|185,91
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,44
|1,29
|200,16
|Gediz Ambalaj
|21,14
|3,93
|212,72
|Gentaş
|5,60
|4,28
|171,58
|Gersan Elektrik
|6,34
|3,93
|98,75
|Global Men. Değ.
|4,96
|1,43
|163,83
|Global Yat. Holding
|4,54
|2,02
|-6,78
|Good-Year
|7,74
|0,52
|91,11
|Göltaş Çimento
|23,12
|1,85
|29,96
|Gözde Girişim
|6,48
|1,89
|26,07
|GSD Denizcilik
|4,90
|1,24
|91,41
|GSD Holding
|2,26
|1,80
|51,68
|Gübre Fabrik.
|37,98
|1,77
|320,13
|Güler Yat. Holding
|13,23
|-0,53
|551,72
|Halk GMYO
|2,57
|2,39
|120,67
|Hatay Tekstil
|12,59
|0,96
|86,96
|Hedef Girişim
|6,12
|0,82
|156,47
|Hektaş
|12,72
|1,19
|58,60
|HUB Girişim
|16,95
|0,89
|80,54
|Hürriyet Gzt.
|2,22
|1,37
|94,74
|ICBC Turkey Bank
|6,81
|0,15
|29,22
|İdealist Danışmanlık
|9,91
|0,41
|198,49
|İdealist GMYO
|6,05
|-0,49
|97,71
|İhlas Ev Aletleri
|1,88
|3,30
|-39,94
|İhlas Gayrimenkul
|1,26
|2,44
|22,41
|İhlas Gazetecilik
|4,68
|1,08
|3,08
|İhlas Holding
|1,16
|5,45
|27,47
|İhlas Yayın Holding
|1,20
|2,56
|43,95
|İndeks Bilgisayar
|17,02
|2,28
|81,45
|Info Yatırım
|11,22
|-0,53
|130,74
|İntema
|20,90
|1,16
|125,70
|Inveo Yatırım Holding
|30,28
|2,30
|293,76
|İpek Doğal Enerji
|11,80
|1,37
|52,85
|İskenderun Demir Çelik
|7,92
|-0,38
|1,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)