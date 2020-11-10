Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|10,43
|-7,37
|460,75
|Acıpayam Selüloz
|18,96
|3,21
|200,25
|Adel Kalemcilik
|20,82
|5,42
|32,61
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,80
|-0,36
|96,04
|Afyon Çimento
|4,48
|1,59
|96,64
|Ak Enerji
|2,36
|0,43
|116,51
|Akbank
|5,48
|1,86
|-32,43
|Akçansa
|13,58
|-0,15
|40,08
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,51
|-3,41
|208,53
|Akfen GMYO
|4,06
|0,25
|0,25
|Akın Tekstil
|19,20
|2,07
|39,23
|Akiş GMYO
|3,95
|0,51
|26,10
|Akmerkez GMYO
|62,40
|-0,32
|178,51
|Aksa
|9,44
|1,29
|34,79
|Aksa Enerji
|7,20
|2,13
|89,47
|Aksigorta
|7,42
|0,68
|36,95
|Aksu Enerji
|12,40
|0,24
|-16,61
|Alarko Carrıer
|145,30
|3,79
|143,28
|Alarko GMYO
|17,65
|0,17
|20,08
|Alarko Holding
|6,51
|-0,76
|10,81
|Albaraka Türk
|1,77
|0,57
|15,69
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,12
|-7,82
|158,47
|Alkim Kağıt
|13,49
|0,52
|148,90
|Alkim Kimya
|14,72
|0,00
|137,34
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,94
|-1,01
|617,07
|Altınyunus Çeşme
|51,00
|-4,23
|410,51
|Anadolu Efes
|21,82
|1,68
|2,55
|Anadolu Grubu Holding
|20,28
|0,20
|15,29
|Anadolu Hayat Emek.
|8,42
|0,24
|38,37
|Anadolu Isuzu
|16,35
|1,81
|34,35
|Anadolu Sigorta
|6,91
|0,88
|66,36
|Anel Elektrik
|3,34
|0,00
|89,46
|Arçelik
|28,02
|-0,64
|34,45
|ARD Bilişim Teknolojileri
|34,36
|-1,88
|Arena Bilgisayar
|39,18
|-3,12
|437,82
|Armada Bilgisayar
|49,94
|-1,69
|204,70
|Arsan Tekstil
|6,73
|9,97
|87,99
|Artı Yatırım Holding
|7,64
|9,93
|843,21
|Aselsan
|18,13
|1,28
|74,14
|Ata GMYO
|3,80
|-0,26
|-16,11
|Atakule GMYO
|2,43
|-0,82
|26,56
|Atlantis Yatırım Holding
|5,70
|0,00
|470,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,79
|-1,10
|85,19
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,09
|1,88
|5,11
|Avrasya GMYO
|3,17
|-1,86
|109,93
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,91
|-0,34
|59,89
|Avrupa Yatırım Holding
|5,07
|-9,95
|229,22
|Ayen Enerji
|5,75
|-0,35
|65,71
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|10,25
|-0,58
|368,04
|Aygaz
|11,87
|1,19
|-2,27
|Bagfaş
|17,61
|-3,19
|4,70
|Bak Ambalaj
|18,26
|-4,15
|150,66
|Balatacılar Balatacılık
|8,37
|0,24
|575,00
|Bantaş Ambalaj
|5,22
|-1,32
|107,14
|Banvit
|25,04
|-1,42
|34,84
|Baştaş Başkent Çimento
|7,85
|0,64
|203,09
|Batı Çimento
|4,25
|0,95
|28,40
|Batısöke Çimento
|2,47
|0,41
|88,55
|Bayrak Taban Sanayi
|8,10
|-1,22
|Bera Holding
|10,28
|0,59
|167,01
|Berkosan Yalıtım
|6,78
|-1,17
|147,45
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,25
|0,00
|32,65
|Beyaz Filo
|10,81
|-3,57
|245,39
|Bilici Yatırım
|7,19
|-9,90
|150,83
|Bim Mağazalar
|69,70
|-0,99
|50,84
|Birko Mensucat
|1,47
|0,00
|374,19
|Birlik Mensucat
|2,63
|-0,75
|130,70
|Bizim Mağazaları
|14,84
|-0,40
|34,02
|Bomonti Elektrik
|14,76
|9,99
|1053,13
|Borusan Mannesmann
|14,90
|1,50
|30,13
|Borusan Yat. Paz.
|178,50
|-0,56
|197,93
|Bosch Fren Sistemleri
|895,00
|-1,21
|211,00
|Bossa
|13,31
|0,08
|65,14
|Brisa
|19,38
|5,84
|106,63
|Burçelik
|22,50
|1,63
|287,26
|Burçelik Vana
|71,40
|-2,19
|635,32
|Bursa Çimento
|7,21
|1,55
|80,10
|Carrefoursa
|22,42
|-1,23
|376,01
|Casa Emtia Petrol
|50,00
|0,00
|432,48
|Ceo Event Medya
|6,89
|-1,71
|88,14
|Coca Cola İçecek
|53,40
|-0,47
|41,05
|Cosmos Yat. Holding
|6,95
|-0,71
|240,69
|Credıtwest Faktorıng
|5,17
|0,00
|79,51
|Çelebi
|85,80
|3,75
|-13,64
|Çelik Halat
|15,49
|-0,13
|138,31
|Çemaş Döküm
|2,25
|-1,75
|79,50
|Çemtaş
|15,21
|1,67
|87,11
|Çimbeton
|138,00
|0,80
|234,46
|Çimentaş
|31,00
|0,65
|106,67
|Çimsa
|14,31
|1,13
|57,60
|Çuhadaroğlu Metal
|6,63
|1,22
|107,84
|Dagi Giyim
|8,81
|-0,23
|252,40
|Dagi Yatırım Holding
|21,50
|7,72
|851,33
|Dardanel
|25,98
|0,00
|585,49
|Datagate Bilgisayar
|16,33
|-0,79
|109,09
|Demısaş Döküm
|6,15
|0,65
|76,72
|Denge Holding
|5,30
|1,92
|286,86
|Deniz GMYO
|3,44
|-0,86
|63,49
|Derimod
|10,10
|0,00
|41,46
|Derlüks Deri
|9,05
|-1,63
|123,69
|Desa Deri
|7,23
|0,00
|59,25
|Despec Bilgisayar
|12,21
|-0,49
|187,97
|Deva Holding
|23,20
|0,17
|159,86
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,89
|-3,54
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,63
|10,00
|365,38
|Ditaş Doğan
|29,58
|-2,31
|210,87
|DO-CO
|363,20
|7,55
|-35,60
|Doğan Burda
|22,50
|0,00
|270,68
|Doğan Holding
|2,59
|0,78
|44,25
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,75
|0,00
|66,67
|Doğusan
|3,62
|-0,28
|74,04
|Doğuş GMYO
|8,87
|-2,53
|95,81
|Doğuş Otomotiv
|23,86
|9,95
|150,63
|Döktaş Dökümcülük
|32,66
|-1,15
|3,21
|Duran Doğan Basım
|21,66
|2,17
|54,27
|Dyo Boya
|11,22
|-1,67
|128,98
|Eczacıbaşı İlaç
|6,86
|0,15
|87,91
|Eczacıbaşı Yatırım
|18,96
|-0,47
|96,84
|Edip Gayrimenkul
|3,12
|-0,32
|124,46
|Ege Endüstri
|1.400,00
|4,29
|148,86
|Ege Gübre
|122,30
|-0,49
|148,09
|Ege Profil
|21,84
|-0,27
|82,46
|Ege Seramik
|8,45
|2,05
|129,71
|Egeplast
|19,50
|7,73
|56,00
|Ekiz Kimya
|8,33
|0,00
|1265,57
|Emek Elektrik
|3,59
|-4,01
|125,79
|Eminiş Ambalaj
|24,52
|9,96
|1513,16
|Emlak Konut GMYO
|1,85
|0,00
|27,79
|Enerjisa Enerji
|9,78
|-0,61
|45,19
|Enka İnşaat
|7,59
|-1,17
|35,97
|Erbosan
|28,24
|2,69
|13,05
|Ereğli Demir Çelik
|11,37
|0,44
|29,08
|Ersu Gıda
|5,11
|-0,58
|146,86
|Escort Teknoloji
|6,18
|-0,96
|344,60
|Esenboğa Elektrik
|18,45
|-0,27
|Etiler Gıda
|4,01
|0,50
|243,44
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,82
|-2,30
|138,19
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,86
|-6,54
|307,10
|Euro Yat. Ort.
|7,62
|-9,93
|576,88
|Euro Yatırım Holding
|2,98
|-1,32
|98,67
|Fade Gıda
|5,88
|-1,18
|Fenerbahçe Futbol
|35,74
|-1,00
|146,99
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,62
|-7,64
|66,74
|F-M İzmit Piston
|115,40
|-0,52
|143,65
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,85
|-0,92
|54,10
|Ford Otosan
|116,20
|-3,01
|75,76
|Formet Çelik Kapı
|5,44
|3,42
|81,33
|Frigo Pak Gıda
|22,32
|1,27
|218,61
|Galatasaray Sportif
|3,97
|3,66
|95,57
|Garanti Bankası
|7,54
|0,80
|-32,32
|Garanti Faktoring
|10,89
|-1,18
|181,40
|Garanti Yat. Ort.
|3,04
|0,00
|204,98
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,26
|0,00
|194,44
|Gediz Ambalaj
|19,79
|-0,80
|192,75
|Gentaş
|4,71
|6,80
|128,42
|Gersan Elektrik
|6,45
|-0,77
|102,19
|Global Men. Değ.
|5,01
|-0,79
|166,49
|Global Yat. Holding
|4,80
|-2,24
|-1,44
|Good-Year
|7,93
|5,87
|95,80
|Göltaş Çimento
|23,70
|0,25
|33,22
|Gözde Girişim
|6,87
|0,00
|33,66
|GSD Denizcilik
|4,99
|-3,29
|94,92
|GSD Holding
|2,31
|-0,86
|55,03
|Gübre Fabrik.
|37,20
|1,36
|311,50
|Güler Yat. Holding
|13,35
|-0,45
|557,64
|Halk GMYO
|2,59
|1,17
|122,39
|Hatay Tekstil
|13,64
|1,19
|102,55
|Hedef Girişim
|6,43
|0,78
|169,46
|Hektaş
|12,85
|1,58
|60,22
|HUB Girişim
|16,65
|-1,25
|77,34
|Hürriyet Gzt.
|2,27
|0,00
|99,12
|ICBC Turkey Bank
|6,88
|-1,99
|30,55
|İdealist Danışmanlık
|10,44
|1,16
|214,46
|İdealist GMYO
|6,24
|-0,95
|103,92
|İhlas Ev Aletleri
|1,92
|1,59
|-38,66
|İhlas Gayrimenkul
|1,28
|0,00
|24,36
|İhlas Gazetecilik
|4,63
|-0,22
|1,98
|İhlas Holding
|1,17
|0,00
|28,57
|İhlas Yayın Holding
|1,25
|-0,79
|49,94
|İndeks Bilgisayar
|17,62
|0,69
|87,85
|Info Yatırım
|11,29
|0,71
|132,18
|İntema
|20,42
|-2,48
|120,52
|Inveo Yatırım Holding
|28,84
|0,07
|275,03
|İpek Doğal Enerji
|11,65
|-0,09
|50,91
|İskenderun Demir Çelik
|8,14
|2,26
|4,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)