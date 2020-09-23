Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|4,62
|8,96
|148,39
|Acıpayam Selüloz
|13,42
|10,00
|112,52
|Adel Kalemcilik
|19,65
|4,58
|25,16
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,29
|9,05
|60,33
|Afyon Çimento
|4,07
|1,24
|78,64
|Ak Enerji
|2,03
|1,50
|86,24
|Akbank
|4,80
|1,27
|-40,81
|Akçansa
|12,99
|0,93
|34,00
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,48
|-0,72
|159,72
|Akfen GMYO
|3,58
|1,99
|-11,60
|Akın Tekstil
|16,36
|0,37
|18,64
|Akiş GMYO
|2,79
|1,09
|-10,93
|Akmerkez GMYO
|64,00
|9,97
|185,65
|Aksa
|7,16
|2,14
|2,24
|Aksa Enerji
|5,78
|1,40
|52,11
|Aksigorta
|7,31
|0,41
|34,92
|Aksu Enerji
|10,54
|0,86
|-29,12
|Alarko Carrıer
|106,40
|-1,21
|78,15
|Alarko GMYO
|16,17
|2,21
|10,01
|Alarko Holding
|5,77
|1,76
|-3,03
|Albaraka Türk
|1,49
|1,36
|-2,61
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,18
|0,72
|109,14
|Alkim Kağıt
|13,75
|-0,36
|153,70
|Alkim Kimya
|13,73
|-1,58
|121,38
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,44
|1,41
|251,22
|Altınyunus Çeşme
|103,10
|9,91
|932,03
|Anadolu Cam
|5,82
|1,22
|37,49
|Anadolu Efes
|20,86
|0,77
|-1,96
|Anadolu Grubu Holding
|18,40
|2,68
|4,60
|Anadolu Hayat Emek.
|7,50
|1,35
|23,25
|Anadolu Isuzu
|13,91
|1,61
|14,30
|Anadolu Sigorta
|6,30
|-0,16
|51,68
|Anel Elektrik
|5,38
|0,56
|67,85
|Arçelik
|23,66
|1,81
|13,53
|ARD Bilişim Teknolojileri
|30,46
|-1,74
|Arena Bilgisayar
|37,62
|-0,69
|416,40
|Armada Bilgisayar
|70,80
|-4,32
|331,97
|Arsan Tekstil
|6,16
|2,84
|72,07
|Artı Yatırım Holding
|8,77
|-0,11
|982,72
|Aselsan
|16,38
|0,24
|56,91
|Ata GMYO
|3,78
|1,34
|-16,56
|Atakule GMYO
|2,31
|0,43
|20,31
|Atlantis Yatırım Holding
|2,15
|-5,70
|115,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,45
|1,40
|50,01
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,27
|-0,15
|-1,01
|Avrasya GMYO
|2,21
|2,31
|46,36
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,41
|1,69
|32,42
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.446,20
|0,00
|12,47
|Avrupa Yatırım Holding
|3,30
|2,80
|114,29
|Ayen Enerji
|5,70
|-1,21
|64,27
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|7,69
|-7,79
|251,14
|Aygaz
|10,99
|0,55
|-9,52
|Bagfaş
|16,20
|0,93
|-3,69
|Bak Ambalaj
|12,35
|-2,91
|69,53
|Balatacılar Balatacılık
|5,75
|9,94
|363,71
|Bantaş Ambalaj
|3,98
|0,76
|57,94
|Banvit
|25,44
|2,58
|37,00
|Baştaş Başkent Çimento
|6,68
|9,87
|157,92
|Batı Çimento
|3,75
|1,90
|13,29
|Batısöke Çimento
|1,73
|1,76
|32,06
|Bayrak Taban Sanayi
|6,76
|1,65
|Bera Holding
|9,34
|0,43
|142,60
|Berkosan Yalıtım
|6,70
|5,51
|144,53
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,78
|0,53
|54,29
|Beyaz Filo
|10,32
|9,90
|229,73
|Bilici Yatırım
|5,14
|-3,02
|79,32
|Bim Mağazalar
|68,95
|-0,07
|49,21
|Birko Mensucat
|0,74
|8,82
|138,71
|Birlik Mensucat
|2,72
|3,03
|138,60
|Bizim Mağazaları
|15,86
|0,63
|41,99
|Bomonti Elektrik
|7,83
|9,97
|511,72
|Borusan Mannesmann
|13,52
|0,67
|18,08
|Borusan Yat. Paz.
|131,00
|5,82
|118,65
|Bosch Fren Sistemleri
|827,60
|0,56
|187,58
|Bossa
|10,41
|-1,05
|29,16
|Brisa
|11,39
|1,88
|21,44
|Burçelik
|20,32
|1,20
|249,74
|Burçelik Vana
|55,10
|0,00
|467,46
|Bursa Çimento
|5,87
|1,21
|46,63
|Carrefoursa
|21,80
|9,99
|362,85
|Casa Emtia Petrol
|30,46
|-1,74
|224,39
|Ceo Event Medya
|4,37
|4,55
|19,33
|Coca Cola İçecek
|44,54
|0,32
|17,65
|Cosmos Yat. Holding
|8,04
|9,99
|294,12
|Credıtwest Faktorıng
|4,90
|4,48
|70,14
|Çelebi
|67,35
|0,22
|-32,21
|Çelik Halat
|12,05
|3,08
|85,38
|Çemaş Döküm
|1,59
|3,25
|26,84
|Çemtaş
|13,12
|3,80
|61,40
|Çimbeton
|99,45
|2,74
|141,03
|Çimentaş
|31,92
|3,37
|112,80
|Çimsa
|12,46
|-0,24
|37,22
|Çuhadaroğlu Metal
|5,91
|1,90
|85,27
|Dagi Giyim
|11,15
|-9,94
|346,00
|Dagi Yatırım Holding
|7,95
|9,96
|251,77
|Dardanel
|15,15
|9,78
|299,74
|Datagate Bilgisayar
|11,23
|1,54
|43,79
|Demısaş Döküm
|6,43
|1,42
|84,77
|Denge Holding
|4,03
|-0,98
|194,16
|Deniz GMYO
|3,12
|1,63
|48,28
|Denizli Cam
|7,02
|-0,28
|-15,83
|Derimod
|7,37
|0,14
|3,22
|Derlüks Deri
|8,21
|-0,48
|102,93
|Desa Deri
|6,12
|-0,81
|34,80
|Despec Bilgisayar
|10,13
|0,50
|138,92
|Deva Holding
|19,01
|0,16
|112,93
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|9,31
|0,11
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,84
|0,00
|135,90
|Ditaş Doğan
|33,30
|1,83
|249,97
|DO-CO
|308,80
|0,23
|-45,25
|Doğan Burda
|20,00
|229,49
|Doğan Holding
|2,34
|1,74
|30,33
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,53
|0,00
|53,33
|Doğusan
|3,62
|1,69
|74,04
|Doğuş GMYO
|10,23
|-0,29
|125,83
|Doğuş Otomotiv
|15,00
|2,39
|57,56
|Döktaş Dökümcülük
|31,22
|0,52
|-1,35
|Duran Doğan Basım
|18,55
|0,43
|32,12
|Dyo Boya
|6,63
|2,00
|35,31
|Eczacıbaşı İlaç
|6,75
|0,60
|84,90
|Eczacıbaşı Yatırım
|19,44
|0,31
|101,82
|Edip Gayrimenkul
|3,42
|1,18
|146,04
|Ege Endüstri
|728,60
|-0,03
|29,51
|Ege Gübre
|118,20
|-0,67
|139,78
|Ege Profil
|21,66
|9,95
|80,95
|Ege Seramik
|6,40
|0,16
|73,98
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,17
|-3,31
|265,62
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,27
|6,72
|225,64
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,77
|-3,75
|285,00
|Egeplast
|21,00
|4,37
|68,00
|Ekiz Kimya
|9,60
|-3,61
|1473,77
|Emek Elektrik
|3,73
|1,08
|134,59
|Eminiş Ambalaj
|24,96
|9,96
|1542,11
|Emlak Konut GMYO
|1,75
|1,16
|20,88
|Enerjisa Enerji
|8,73
|0,92
|29,60
|Enka İnşaat
|6,89
|0,29
|23,43
|Erbosan
|24,36
|1,08
|-2,48
|Ereğli Demir Çelik
|9,29
|0,54
|5,47
|Ersu Gıda
|5,80
|9,85
|180,19
|Escort Teknoloji
|3,85
|1,32
|176,98
|Etiler Gıda
|3,15
|0,00
|169,78
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,59
|9,28
|61,50
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,06
|-8,93
|156,32
|Euro Yat. Ort.
|2,31
|6,94
|105,20
|Euro Yatırım Holding
|2,50
|9,65
|66,67
|Fade Gıda
|6,77
|5,62
|Fenerbahçe Futbol
|31,86
|-5,68
|120,18
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.155,00
|0,01
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,70
|1,29
|2,84
|F-M İzmit Piston
|115,10
|-4,95
|143,02
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,70
|-2,16
|65,15
|Ford Otosan
|88,20
|0,34
|33,40
|Formet Çelik Kapı
|3,82
|9,77
|27,33
|Frigo Pak Gıda
|20,64
|0,00
|194,63
|Galatasaray Sportif
|5,06
|5,42
|149,26
|Garanti Bankası
|6,57
|1,55
|-41,02
|Garanti Faktoring
|11,17
|-0,27
|188,63
|Garanti Yat. Ort.
|2,58
|0,00
|141,57
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,86
|0,34
|181,72
|Gediz Ambalaj
|17,60
|-0,62
|160,36
|Gentaş
|2,89
|2,48
|40,15
|Gersan Elektrik
|7,06
|1,29
|121,32
|Global Men. Değ.
|4,68
|2,18
|148,94
|Global Yat. Holding
|4,41
|2,56
|-9,45
|Good-Year
|5,07
|4,32
|25,19
|Göltaş Çimento
|25,40
|5,75
|42,78
|Gözde Girişim
|5,28
|1,73
|2,72
|GSD Denizcilik
|4,29
|1,18
|67,58
|GSD Holding
|2,06
|1,48
|38,26
|Gübre Fabrik.
|29,02
|0,69
|221,02
|Güler Yat. Holding
|15,41
|-2,41
|659,11
|Halk GMYO
|2,44
|1,24
|109,51
|Hatay Tekstil
|12,00
|3,81
|78,20
|Hedef Girişim
|4,23
|3,17
|77,26
|Hektaş
|12,46
|1,30
|55,36
|HUB Girişim
|18,12
|0,06
|93,00
|Hürriyet Gzt.
|2,00
|9,89
|75,44
|ICBC Turkey Bank
|6,74
|0,45
|27,89
|İdealist Danışmanlık
|8,90
|1,14
|168,07
|İdealist GMYO
|6,37
|1,59
|108,17
|İhlas Ev Aletleri
|2,22
|0,91
|-29,07
|İhlas Gayrimenkul
|1,42
|0,71
|18,33
|İhlas Gazetecilik
|5,23
|5,87
|15,20
|İhlas Holding
|1,08
|1,89
|18,68
|İhlas Yayın Holding
|1,27
|2,42
|52,34
|İndeks Bilgisayar
|15,93
|0,70
|69,83
|Info Yatırım
|11,04
|6,15
|127,03
|İntema
|25,32
|9,99
|173,43
|Inveo Yatırım Holding
|24,18
|0,67
|214,43
|İpek Doğal Enerji
|11,72
|0,77
|51,81
|İskenderun Demir Çelik
|7,19
|1,27
|-8,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)