Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|4,27
|3,14
|129,57
|Acıpayam Selüloz
|12,32
|6,30
|95,10
|Adel Kalemcilik
|18,86
|-0,68
|20,13
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,13
|2,40
|49,13
|Afyon Çimento
|4,02
|-0,50
|76,45
|Ak Enerji
|1,96
|0,00
|79,82
|Akbank
|4,73
|0,21
|-41,68
|Akçansa
|12,87
|1,74
|32,76
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,63
|7,03
|166,82
|Akfen GMYO
|3,49
|-6,93
|-13,83
|Akın Tekstil
|15,92
|0,63
|15,45
|Akiş GMYO
|2,75
|0,36
|-12,21
|Akmerkez GMYO
|51,00
|-3,68
|127,63
|Aksa
|7,09
|2,75
|1,24
|Aksa Enerji
|5,73
|0,00
|50,79
|Aksigorta
|7,12
|-0,84
|31,42
|Aksu Enerji
|10,48
|0,96
|-29,52
|Alarko Carrıer
|107,90
|-0,09
|80,66
|Alarko GMYO
|15,67
|-1,14
|6,61
|Alarko Holding
|5,57
|1,09
|-6,39
|Albaraka Türk
|1,46
|0,00
|-4,58
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,12
|-0,71
|108,64
|Alkim Kağıt
|13,98
|-0,29
|157,94
|Alkim Kimya
|14,15
|-0,98
|128,15
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,38
|-1,43
|236,59
|Altınyunus Çeşme
|93,80
|9,96
|838,94
|Anadolu Cam
|5,65
|-0,53
|33,48
|Anadolu Efes
|20,50
|1,89
|-3,66
|Anadolu Grubu Holding
|17,92
|0,50
|1,88
|Anadolu Hayat Emek.
|7,42
|-0,40
|21,94
|Anadolu Isuzu
|13,60
|-0,15
|11,75
|Anadolu Sigorta
|6,43
|1,26
|54,81
|Anel Elektrik
|5,21
|-0,76
|62,55
|Arçelik
|23,00
|-0,35
|10,36
|ARD Bilişim Teknolojileri
|32,14
|-3,13
|Arena Bilgisayar
|36,02
|-1,32
|394,44
|Armada Bilgisayar
|75,80
|-7,79
|362,48
|Arsan Tekstil
|5,61
|-1,58
|56,70
|Artı Yatırım Holding
|7,38
|-7,63
|811,11
|Aselsan
|16,15
|-0,43
|54,71
|Ata GMYO
|3,55
|-1,93
|-21,63
|Atakule GMYO
|2,31
|2,21
|20,31
|Atlantis Yatırım Holding
|2,20
|-4,76
|120,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,44
|0,00
|48,98
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,38
|0,60
|-0,19
|Avrasya GMYO
|2,08
|0,00
|37,75
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,33
|1,30
|28,02
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.446,20
|0,02
|12,47
|Avrupa Yatırım Holding
|2,95
|1,03
|91,56
|Ayen Enerji
|5,43
|-0,18
|56,48
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|8,52
|-6,27
|289,04
|Aygaz
|10,86
|-0,82
|-10,59
|Bagfaş
|16,14
|2,15
|-4,04
|Bak Ambalaj
|12,65
|-5,46
|73,65
|Balatacılar Balatacılık
|5,23
|9,87
|321,77
|Bantaş Ambalaj
|3,79
|-0,26
|50,40
|Banvit
|24,86
|1,06
|33,87
|Baştaş Başkent Çimento
|6,08
|9,95
|134,75
|Batı Çimento
|3,66
|-1,08
|10,57
|Batısöke Çimento
|1,69
|0,00
|29,01
|Bayrak Taban Sanayi
|6,68
|-1,76
|Bera Holding
|9,25
|-0,75
|140,26
|Berkosan Yalıtım
|6,17
|6,75
|125,18
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,79
|-0,79
|54,69
|Beyaz Filo
|9,39
|9,95
|200,02
|Bilici Yatırım
|4,98
|0,00
|73,73
|Bim Mağazalar
|69,65
|1,24
|50,73
|Birko Mensucat
|0,68
|9,68
|119,35
|Birlik Mensucat
|2,65
|1,15
|132,46
|Bizim Mağazaları
|15,72
|1,62
|40,73
|Bomonti Elektrik
|6,00
|-7,41
|368,75
|Borusan Mannesmann
|13,00
|0,39
|13,54
|Borusan Yat. Paz.
|116,40
|3,37
|94,28
|Bosch Fren Sistemleri
|816,90
|-1,96
|183,86
|Bossa
|11,09
|-1,33
|37,59
|Brisa
|11,06
|-0,18
|17,92
|Burçelik
|20,16
|-1,66
|246,99
|Burçelik Vana
|52,15
|-5,18
|437,08
|Bursa Çimento
|5,72
|0,70
|42,88
|Carrefoursa
|19,82
|9,99
|320,81
|Casa Emtia Petrol
|34,00
|6,25
|262,09
|Ceo Event Medya
|4,15
|0,97
|13,32
|Coca Cola İçecek
|44,40
|-0,45
|17,28
|Cosmos Yat. Holding
|7,31
|9,92
|258,33
|Credıtwest Faktorıng
|4,68
|9,60
|62,50
|Çelebi
|66,90
|0,00
|-32,66
|Çelik Halat
|11,70
|-1,10
|80,00
|Çemaş Döküm
|1,53
|-0,65
|22,06
|Çemtaş
|12,64
|1,77
|55,49
|Çimbeton
|100,20
|-1,47
|142,85
|Çimentaş
|32,00
|-3,90
|113,33
|Çimsa
|12,43
|2,90
|36,89
|Çuhadaroğlu Metal
|5,41
|0,56
|69,59
|Dagi Giyim
|12,30
|0,08
|392,00
|Dagi Yatırım Holding
|7,21
|-1,10
|219,03
|Dardanel
|12,90
|2,79
|240,37
|Datagate Bilgisayar
|10,69
|0,47
|36,88
|Demısaş Döküm
|6,18
|-6,08
|77,59
|Denge Holding
|3,74
|1,08
|172,99
|Deniz GMYO
|3,08
|0,00
|46,38
|Denizli Cam
|6,83
|-1,44
|-18,11
|Derimod
|7,46
|0,27
|4,48
|Derlüks Deri
|8,18
|0,74
|102,19
|Desa Deri
|6,10
|0,00
|34,36
|Despec Bilgisayar
|9,95
|-1,87
|134,67
|Deva Holding
|18,95
|0,11
|112,26
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|8,91
|0,00
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,75
|-4,37
|124,36
|Ditaş Doğan
|30,84
|0,13
|224,12
|DO-CO
|309,60
|-0,96
|-45,11
|Doğan Burda
|19,02
|-4,90
|213,34
|Doğan Holding
|2,29
|0,00
|27,54
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,50
|1,21
|51,52
|Doğusan
|3,56
|-0,56
|71,15
|Doğuş GMYO
|10,12
|-1,36
|123,40
|Doğuş Otomotiv
|14,68
|0,75
|54,20
|Döktaş Dökümcülük
|30,78
|0,92
|-2,74
|Duran Doğan Basım
|18,09
|1,46
|28,85
|Dyo Boya
|6,44
|-1,08
|31,43
|Eczacıbaşı İlaç
|6,69
|0,30
|83,26
|Eczacıbaşı Yatırım
|19,28
|-0,21
|100,16
|Edip Gayrimenkul
|3,03
|-1,62
|117,99
|Ege Endüstri
|724,60
|0,95
|28,80
|Ege Gübre
|113,30
|-1,48
|129,84
|Ege Profil
|23,46
|9,93
|95,99
|Ege Seramik
|6,20
|-0,80
|68,55
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,20
|5,26
|275,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,18
|7,27
|202,56
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,79
|0,00
|295,00
|Egeplast
|19,50
|4,00
|56,00
|Ekiz Kimya
|10,55
|0,48
|1629,51
|Emek Elektrik
|3,66
|0,00
|130,19
|Eminiş Ambalaj
|22,70
|9,98
|1393,42
|Emlak Konut GMYO
|1,74
|0,58
|20,19
|Enerjisa Enerji
|8,68
|-0,69
|28,86
|Enka İnşaat
|6,89
|0,15
|23,43
|Erbosan
|22,66
|-0,53
|-9,29
|Ereğli Demir Çelik
|9,12
|0,66
|3,54
|Ersu Gıda
|5,14
|7,08
|148,31
|Escort Teknoloji
|3,75
|3,02
|169,78
|Etiler Gıda
|3,18
|-0,63
|172,35
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,33
|1,30
|45,28
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,36
|9,80
|181,45
|Euro Yat. Ort.
|2,11
|0,48
|87,43
|Euro Yatırım Holding
|2,14
|0,47
|42,67
|Fade Gıda
|6,47
|-3,29
|Fenerbahçe Futbol
|34,70
|-0,57
|139,81
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.154,90
|0,04
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,70
|2,40
|2,84
|F-M İzmit Piston
|129,00
|-4,02
|172,37
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,80
|6,67
|66,45
|Ford Otosan
|88,75
|0,74
|34,24
|Formet Çelik Kapı
|3,48
|9,78
|16,00
|Frigo Pak Gıda
|21,00
|0,00
|199,77
|Galatasaray Sportif
|4,63
|5,95
|128,08
|Garanti Bankası
|6,47
|-0,15
|-41,92
|Garanti Faktoring
|10,50
|-1,41
|171,32
|Garanti Yat. Ort.
|2,66
|7,69
|149,06
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,78
|0,11
|179,18
|Gedik Yatırım Holding
|24,16
|1,00
|214,17
|Gediz Ambalaj
|17,76
|5,09
|162,72
|Gentaş
|2,80
|-0,71
|35,79
|Gersan Elektrik
|7,10
|0,14
|122,57
|Global Men. Değ.
|4,59
|-0,43
|144,15
|Global Yat. Holding
|4,26
|0,24
|-12,53
|Good-Year
|4,87
|0,21
|20,25
|Göltaş Çimento
|23,54
|-2,65
|32,32
|Gözde Girişim
|5,18
|-0,58
|0,78
|GSD Denizcilik
|4,24
|-0,24
|65,63
|GSD Holding
|2,03
|1,00
|36,24
|Gübre Fabrik.
|28,76
|-0,48
|218,14
|Güler Yat. Holding
|16,05
|-2,07
|690,64
|Halk GMYO
|2,40
|0,84
|106,07
|Hatay Tekstil
|11,54
|-1,37
|71,37
|Hedef Girişim
|4,00
|0,25
|67,62
|Hektaş
|12,29
|0,08
|53,24
|HUB Girişim
|17,72
|-0,39
|88,74
|Hürriyet Gzt.
|1,75
|0,57
|53,51
|ICBC Turkey Bank
|6,76
|3,21
|28,27
|İdealist Danışmanlık
|8,87
|8,30
|167,17
|İdealist GMYO
|6,27
|10,00
|104,90
|İhlas Ev Aletleri
|2,15
|-0,46
|-31,31
|İhlas Gayrimenkul
|1,41
|1,44
|17,50
|İhlas Gazetecilik
|4,96
|-1,00
|9,25
|İhlas Holding
|1,04
|1,96
|14,29
|İhlas Yayın Holding
|1,25
|1,63
|49,94
|İndeks Bilgisayar
|15,23
|0,66
|62,37
|Info Yatırım
|9,67
|-0,82
|98,86
|İntema
|23,02
|9,93
|148,60
|İpek Doğal Enerji
|11,52
|-0,09
|49,22
|İskenderun Demir Çelik
|7,06
|0,71
|-9,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)