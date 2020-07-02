Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|3,86
|2,12
|107,53
|Acıpayam Selüloz
|9,74
|3,07
|54,24
|Adel Kalemcilik
|15,28
|-0,46
|-2,68
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,17
|8,50
|51,93
|Afyon Çimento
|3,94
|7,65
|72,94
|Ak Enerji
|1,76
|2,92
|61,47
|Akbank
|5,98
|0,67
|-26,26
|Akçansa
|12,97
|0,23
|33,79
|Akdenız Güvenlık Hız.
|3,07
|0,33
|45,50
|Akfen GMYO
|4,04
|2,80
|-0,25
|Akın Tekstil
|13,77
|0,66
|-0,15
|Akiş GMYO
|3,28
|3,80
|4,71
|Akmerkez GMYO
|39,00
|-2,30
|74,07
|Aksa
|7,40
|2,21
|5,66
|Aksa Enerji
|5,71
|0,71
|50,26
|Aksigorta
|7,18
|3,01
|32,52
|Aksu Enerji
|11,39
|0,53
|-23,40
|Alarko Carrıer
|72,70
|-0,07
|21,17
|Alarko GMYO
|15,78
|-0,44
|3,94
|Alarko Holding
|5,60
|1,27
|-5,88
|Albaraka Türk
|1,75
|2,34
|14,38
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,81
|6,39
|64,53
|Alkim Kağıt
|11,58
|1,94
|113,66
|Alkim Kimya
|13,28
|1,14
|114,13
|Altınyağ
|1,29
|-0,77
|214,63
|Altınyunus Çeşme
|39,04
|9,97
|290,79
|Anadolu Cam
|4,90
|4,03
|14,91
|Anadolu Efes
|21,58
|2,18
|-6,50
|Anadolu Grubu Holding
|20,18
|0,90
|14,72
|Anadolu Hayat Emek.
|7,36
|0,82
|20,95
|Anadolu Isuzu
|14,19
|2,45
|16,60
|Anadolu Sigorta
|6,29
|0,80
|51,44
|Anel Elektrik
|4,68
|-1,27
|45,79
|Arçelik
|19,43
|0,31
|-6,77
|ARD Bilişim Teknolojileri
|31,04
|0,71
|Arena Bilgisayar
|14,10
|0,79
|93,55
|Armada Bilgisayar
|24,30
|0,91
|48,26
|Arsan Tekstil
|5,15
|1,98
|43,85
|Artı Yatırım Holding
|2,22
|-0,45
|174,07
|Aselsan
|32,96
|0,61
|57,40
|Ata GMYO
|3,84
|1,32
|-15,23
|Atakule GMYO
|2,29
|3,62
|19,27
|Atlantis Yatırım Holding
|2,00
|1,01
|100,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,67
|3,73
|15,97
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,76
|1,79
|10,10
|Avrasya GMYO
|2,32
|5,94
|53,64
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,09
|3,98
|14,84
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.446,70
|1,27
|12,50
|Avrupa Yatırım Holding
|1,71
|1,18
|11,04
|Ayen Enerji
|6,26
|3,30
|80,40
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|3,99
|6,40
|82,19
|Aygaz
|12,13
|-0,41
|-0,13
|Bagfaş
|18,19
|1,73
|8,15
|Bak Ambalaj
|9,67
|-0,31
|31,56
|Balatacılar Balatacılık
|2,19
|1,86
|76,61
|Bantaş Ambalaj
|4,29
|3,12
|70,24
|Banvit
|25,18
|2,52
|35,60
|Baştaş Başkent Çimento
|4,48
|-0,88
|72,97
|Batı Çimento
|3,75
|3,02
|13,29
|Batısöke Çimento
|1,67
|7,74
|27,48
|Bayrak Taban Sanayi
|7,79
|0,26
|Bera Holding
|4,53
|2,03
|17,66
|Berkosan Yalıtım
|4,37
|4,05
|59,49
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,00
|3,09
|22,45
|Beyaz Filo
|3,95
|1,28
|26,21
|Bilici Yatırım
|8,04
|0,50
|86,99
|Bim Mağazalar
|66,60
|0,23
|44,13
|Birko Mensucat
|0,50
|2,04
|61,29
|Birlik Mensucat
|1,77
|2,31
|55,26
|Bizim Mağazaları
|19,49
|1,40
|74,49
|Bomonti Elektrik
|5,90
|9,87
|360,94
|Borusan Mannesmann
|11,83
|1,20
|3,32
|Borusan Yat. Paz.
|70,55
|1,36
|17,75
|Bosch Fren Sistemleri
|306,00
|1,66
|6,33
|Bossa
|10,37
|1,77
|28,66
|Brisa
|13,22
|3,61
|40,95
|Burçelik
|9,56
|1,27
|64,54
|Burçelik Vana
|25,60
|7,20
|163,65
|Bursa Çimento
|4,65
|3,56
|16,15
|Carrefoursa
|7,66
|0,39
|62,63
|Casa Emtia Petrol
|22,00
|0,00
|134,29
|Ceo Event Medya
|4,56
|0,00
|24,51
|Coca Cola İçecek
|44,90
|0,40
|18,60
|Cosmos Yat. Holding
|3,00
|0,00
|47,06
|Credıtwest Faktorıng
|3,98
|-0,25
|38,19
|Çelebi
|77,60
|0,26
|-24,00
|Çelik Halat
|11,01
|2,42
|69,38
|Çemaş Döküm
|1,67
|9,87
|33,23
|Çemtaş
|8,74
|3,68
|7,52
|Çimbeton
|72,80
|9,97
|76,44
|Çimentaş
|27,56
|7,32
|83,73
|Çimsa
|10,49
|0,96
|15,53
|Çuhadaroğlu Metal
|3,82
|2,69
|19,75
|Dagi Giyim
|5,92
|-0,50
|136,80
|Dagi Yatırım Holding
|7,46
|0,81
|230,09
|Dardanel
|11,58
|-0,60
|205,54
|Datagate Bilgisayar
|9,58
|2,24
|22,66
|Demısaş Döküm
|5,04
|6,11
|44,83
|Denge Holding
|1,51
|2,03
|10,22
|Deniz GMYO
|5,73
|6,31
|13,47
|Denizli Cam
|8,35
|2,33
|0,12
|Derimod
|7,26
|1,68
|1,68
|Derlüks Deri
|7,06
|3,22
|74,50
|Desa Deri
|5,14
|1,18
|13,22
|Despec Bilgisayar
|8,06
|2,03
|90,09
|Deva Holding
|19,57
|2,73
|119,20
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,26
|0,00
|61,54
|Ditaş Doğan
|17,20
|0,58
|80,76
|DO-CO
|345,70
|0,52
|-38,71
|Doğan Burda
|13,39
|0,00
|120,59
|Doğan Holding
|2,20
|0,46
|22,53
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,91
|5,82
|76,36
|Doğusan
|3,30
|6,80
|58,65
|Doğuş GMYO
|5,99
|2,22
|32,23
|Doğuş Otomotiv
|15,05
|1,21
|58,09
|Döktaş Dökümcülük
|25,68
|0,00
|-18,85
|Duran Doğan Basım
|16,89
|2,05
|20,30
|Dyo Boya
|6,35
|2,25
|29,59
|Eczacıbaşı İlaç
|6,31
|0,16
|72,85
|Eczacıbaşı Yatırım
|15,20
|1,06
|57,80
|Edip Gayrimenkul
|2,40
|4,80
|72,66
|Ege Endüstri
|651,00
|2,20
|15,72
|Ege Gübre
|86,35
|1,59
|73,39
|Ege Profil
|14,92
|0,61
|24,64
|Ege Seramik
|5,42
|3,24
|47,34
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,34
|-2,90
|318,75
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,21
|4,31
|210,26
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,84
|1,20
|320,00
|Egeplast
|16,60
|-0,54
|32,80
|Ekiz Kimya
|10,11
|0,00
|1557,38
|Emek Elektrik
|2,90
|1,05
|82,39
|Eminiş Ambalaj
|3,89
|-0,26
|155,92
|Emlak Konut GMYO
|2,05
|1,49
|40,41
|Enerjisa Enerji
|8,78
|1,74
|30,34
|Enka İnşaat
|6,34
|0,00
|13,58
|Erbosan
|22,20
|-0,45
|-11,13
|Ereğli Demir Çelik
|8,58
|2,14
|-5,09
|Ersu Gıda
|4,51
|2,04
|117,87
|Escort Teknoloji
|3,84
|1,32
|176,26
|Etiler Gıda
|2,80
|-1,41
|14,29
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,23
|4,69
|39,05
|Euro Trend Yat. Ort.
|2,01
|9,84
|68,37
|Euro Yat. Ort.
|1,88
|5,03
|67,00
|Euro Yatırım Holding
|1,96
|3,70
|30,67
|Fenerbahçe Futbol
|12,56
|1,29
|-13,20
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,52
|6,10
|-1,09
|F-M İzmit Piston
|51,55
|1,78
|8,84
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,32
|1,67
|34,20
|Ford Otosan
|72,20
|1,48
|9,20
|Formet Çelik Kapı
|3,20
|0,00
|6,67
|Frigo Pak Gıda
|18,00
|0,00
|38,89
|Galatasaray Sportif
|2,94
|1,03
|44,83
|Garanti Bankası
|8,34
|0,48
|-25,13
|Garanti Faktoring
|5,53
|3,75
|42,89
|Garanti Yat. Ort.
|2,16
|1,41
|100,00
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,42
|1,62
|199,53
|Gedik Yatırım Holding
|23,86
|2,84
|210,27
|Gediz Ambalaj
|11,87
|3,67
|75,59
|Gentaş
|2,82
|2,92
|36,76
|Gersan Elektrik
|6,27
|-2,34
|96,55
|Global Men. Değ.
|4,41
|-0,90
|134,57
|Global Yat. Holding
|4,26
|0,95
|-12,53
|Good-Year
|5,69
|2,89
|40,49
|Göltaş Çimento
|19,06
|2,20
|7,14
|Gözde Girişim
|5,03
|1,82
|-2,14
|GSD Denizcilik
|4,10
|-0,97
|60,16
|GSD Holding
|2,13
|2,90
|42,95
|Gübre Fabrik.
|28,04
|0,65
|210,18
|Güler Yat. Holding
|13,42
|1,05
|561,08
|Güneş Sigorta
|4,40
|1,62
|101,83
|Halk GMYO
|2,38
|1,28
|95,51
|Halk Sigorta
|3,63
|0,00
|83,33
|Hatay Tekstil
|9,42
|2,06
|39,89
|Hedef Girişim
|3,15
|1,61
|20,69
|Hektaş
|14,48
|0,14
|80,55
|HUB Girişim
|20,96
|1,06
|123,25
|Hürriyet Gzt.
|1,38
|0,00
|21,05
|ICBC Turkey Bank
|5,79
|1,58
|9,87
|İdealist Danışmanlık
|3,89
|1,83
|17,17
|İdealist GMYO
|4,38
|2,10
|43,14
|İhlas Ev Aletleri
|2,22
|2,30
|-29,07
|İhlas Gayrimenkul
|1,68
|2,44
|40,00
|İhlas Gazetecilik
|4,22
|0,96
|-38,03
|İhlas Holding
|0,88
|4,76
|-3,30
|İhlas Yayın Holding
|1,21
|2,54
|18,63
|İndeks Bilgisayar
|11,01
|1,38
|17,38
|Info Yatırım
|4,66
|6,15
|-4,17
|İntema
|12,41
|1,39
|34,02
|İpek Doğal Enerji
|13,73
|0,07
|77,85
|İskenderun Demir Çelik
|7,47
|2,05
|-6,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)