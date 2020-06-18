Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|3,43
|2,08
|84,41
|Acıpayam Selüloz
|9,58
|1,81
|50,39
|Adel Kalemcilik
|14,17
|3,43
|-9,75
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,80
|1,69
|26,02
|Afyon Çimento
|3,05
|2,35
|33,87
|Ak Enerji
|1,34
|-0,74
|22,94
|Akbank
|5,82
|0,00
|-28,24
|Akçansa
|12,51
|0,00
|29,04
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,45
|0,82
|16,11
|Akfen GMYO
|3,61
|0,00
|-10,86
|Akın Tekstil
|13,44
|0,30
|-2,54
|Akiş GMYO
|3,75
|0,81
|-7,18
|Akmerkez GMYO
|27,80
|1,68
|24,08
|Aksa
|7,34
|1,52
|4,81
|Aksa Enerji
|4,92
|1,44
|29,47
|Aksigorta
|6,91
|0,73
|27,54
|Aksu Enerji
|10,28
|0,19
|-30,87
|Alarko Carrıer
|70,70
|0,57
|17,83
|Alarko GMYO
|15,07
|1,14
|-0,74
|Alarko Holding
|5,56
|-0,71
|-6,55
|Albaraka Türk
|1,62
|0,00
|5,88
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,08
|0,63
|58,47
|Alkim Kağıt
|11,42
|-2,31
|110,71
|Alkim Kimya
|14,45
|0,21
|132,99
|Altınyağ
|1,29
|-6,52
|214,63
|Altınyunus Çeşme
|39,50
|1,28
|295,40
|Anadolu Cam
|4,42
|1,14
|3,65
|Anadolu Efes
|20,42
|0,39
|-11,53
|Anadolu Grubu Holding
|19,75
|-0,25
|12,28
|Anadolu Hayat Emek.
|6,78
|-0,29
|11,42
|Anadolu Isuzu
|13,51
|1,58
|11,01
|Anadolu Sigorta
|6,17
|-0,32
|48,55
|Anel Elektrik
|4,12
|0,98
|28,35
|Arçelik
|17,05
|0,89
|-18,19
|ARD Bilişim Teknolojileri
|31,20
|-1,08
|Arena Bilgisayar
|14,40
|-0,35
|97,67
|Armada Bilgisayar
|22,70
|0,80
|38,50
|Arsan Tekstil
|5,05
|0,40
|41,06
|Artı Yatırım Holding
|2,43
|-9,67
|200,00
|Aselsan
|32,14
|0,94
|53,49
|Ata GMYO
|3,54
|0,28
|-21,85
|Atakule GMYO
|2,09
|0,97
|8,85
|Atlantis Yatırım Holding
|1,90
|0,00
|90,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,53
|0,66
|6,25
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,54
|-0,81
|1,00
|Avrasya GMYO
|2,26
|0,44
|49,67
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,96
|0,51
|7,69
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,00
|0,00
|11,05
|Avrupa Yatırım Holding
|1,63
|0,00
|5,84
|Ayen Enerji
|3,72
|0,81
|7,20
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|2,95
|0,00
|34,70
|Aygaz
|11,45
|0,26
|-5,73
|Bagfaş
|17,18
|-0,17
|2,14
|Bak Ambalaj
|8,71
|1,04
|18,50
|Balatacılar Balatacılık
|2,17
|-3,13
|75,00
|Bantaş Ambalaj
|3,88
|1,57
|53,97
|Banvit
|24,54
|-0,57
|32,15
|Baştaş Başkent Çimento
|3,49
|2,35
|34,75
|Batı Çimento
|3,30
|1,23
|-0,30
|Batısöke Çimento
|1,43
|1,42
|9,16
|Bayrak Taban Sanayi
|9,26
|9,98
|Bera Holding
|4,28
|-1,38
|11,17
|Berkosan Yalıtım
|4,22
|1,93
|54,01
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,49
|0,00
|1,63
|Beyaz Filo
|3,89
|3,36
|24,29
|Bilici Yatırım
|7,52
|-1,05
|72,08
|Bim Mağazalar
|66,70
|0,23
|44,34
|Birko Mensucat
|0,50
|0,00
|61,29
|Birlik Mensucat
|1,55
|2,65
|35,96
|Bizim Mağazaları
|17,91
|0,06
|60,34
|Bomonti Elektrik
|4,55
|0,00
|255,47
|Borusan Mannesmann
|11,21
|0,63
|-2,10
|Borusan Yat. Paz.
|69,55
|1,02
|16,08
|Bosch Fren Sistemleri
|314,00
|2,95
|9,11
|Bossa
|10,53
|0,57
|30,65
|Brisa
|12,33
|-0,96
|31,46
|Burçelik
|8,77
|1,62
|50,95
|Burçelik Vana
|18,30
|-0,05
|88,47
|Bursa Çimento
|4,25
|0,47
|6,16
|Carrefoursa
|7,33
|0,41
|55,63
|Casa Emtia Petrol
|21,50
|0,66
|128,97
|Ceo Event Medya
|3,59
|0,56
|-1,97
|Coca Cola İçecek
|43,06
|2,87
|13,74
|Cosmos Yat. Holding
|2,98
|1,36
|46,08
|Credıtwest Faktorıng
|3,92
|1,29
|36,11
|Çelebi
|79,70
|-0,25
|-21,94
|Çelik Halat
|10,71
|0,37
|64,77
|Çemaş Döküm
|1,30
|0,78
|3,71
|Çemtaş
|8,51
|1,92
|4,69
|Çimbeton
|63,00
|-3,08
|52,69
|Çimentaş
|23,94
|-0,25
|59,60
|Çimsa
|9,38
|0,97
|3,30
|Çuhadaroğlu Metal
|3,56
|3,49
|11,60
|Dagi Giyim
|5,24
|9,85
|109,60
|Dagi Yatırım Holding
|8,43
|-8,07
|273,01
|Dardanel
|12,10
|1,17
|219,26
|Datagate Bilgisayar
|9,21
|0,22
|17,93
|Demısaş Döküm
|4,06
|2,78
|16,67
|Denge Holding
|1,51
|10,22
|Deniz GMYO
|5,18
|-1,33
|2,57
|Denizli Cam
|7,97
|1,66
|-4,44
|Derimod
|7,06
|1,73
|-1,12
|Derlüks Deri
|5,86
|0,34
|44,84
|Desa Deri
|4,65
|1,09
|2,42
|Despec Bilgisayar
|7,62
|1,46
|79,72
|Deva Holding
|20,32
|-4,15
|127,61
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,26
|1,61
|61,54
|Ditaş Doğan
|16,06
|0,00
|68,78
|DO-CO
|370,40
|0,14
|-34,33
|Doğan Burda
|12,96
|-0,15
|113,51
|Doğan Holding
|2,03
|-0,49
|13,06
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,12
|1,44
|28,48
|Doğusan
|2,51
|3,29
|20,67
|Doğuş GMYO
|5,96
|0,68
|31,57
|Doğuş Otomotiv
|15,82
|6,32
|66,18
|Döktaş Dökümcülük
|24,94
|0,16
|-21,19
|Duran Doğan Basım
|17,12
|1,90
|21,94
|Dyo Boya
|6,23
|0,65
|27,14
|Eczacıbaşı İlaç
|6,22
|-2,35
|70,38
|Eczacıbaşı Yatırım
|13,73
|-1,86
|42,54
|Edip Gayrimenkul
|2,22
|0,45
|59,71
|Ege Endüstri
|618,30
|-0,79
|9,91
|Ege Gübre
|80,70
|-0,92
|62,05
|Ege Profil
|15,35
|-0,39
|28,24
|Ege Seramik
|5,09
|1,19
|37,20
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,60
|9,59
|400,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,41
|9,30
|261,54
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,94
|9,30
|370,00
|Egeplast
|17,60
|0,57
|40,80
|Ekiz Kimya
|12,85
|-9,95
|2006,56
|Emek Elektrik
|2,33
|1,30
|46,54
|Eminiş Ambalaj
|3,82
|0,53
|151,32
|Emlak Konut GMYO
|1,91
|0,53
|30,82
|Enerjisa Enerji
|8,29
|-0,12
|23,07
|Enka İnşaat
|5,89
|1,03
|5,52
|Erbosan
|21,52
|0,84
|-13,85
|Ereğli Demir Çelik
|8,39
|1,57
|-7,19
|Ersu Gıda
|4,62
|-0,86
|123,19
|Escort Teknoloji
|3,87
|0,26
|178,42
|Etiler Gıda
|2,79
|-2,11
|13,88
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,07
|4,55
|29,07
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,66
|2,47
|39,05
|Euro Yat. Ort.
|1,63
|0,62
|44,79
|Euro Yatırım Holding
|1,88
|2,17
|25,33
|Fenerbahçe Futbol
|12,32
|-0,48
|-14,86
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,17
|0,00
|-8,75
|F-M İzmit Piston
|52,10
|2,86
|10,00
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,39
|-0,38
|35,11
|Ford Otosan
|69,50
|-0,22
|5,12
|Formet Çelik Kapı
|3,30
|0,00
|10,00
|Frigo Pak Gıda
|17,57
|2,15
|35,57
|Galatasaray Sportif
|3,32
|0,61
|63,55
|Garanti Bankası
|8,15
|0,25
|-26,84
|Garanti Faktoring
|5,05
|1,61
|30,49
|Garanti Yat. Ort.
|1,86
|2,20
|72,22
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,54
|0,10
|203,34
|Gedik Yatırım Holding
|23,98
|0,17
|211,83
|Gediz Ambalaj
|11,23
|0,63
|66,12
|Gentaş
|2,44
|1,24
|18,33
|Gersan Elektrik
|4,69
|-0,21
|47,02
|Global Men. Değ.
|4,59
|1,32
|144,15
|Global Yat. Holding
|4,08
|1,24
|-16,22
|Good-Year
|5,46
|0,74
|34,81
|Göltaş Çimento
|17,38
|1,64
|-2,30
|Gözde Girişim
|4,69
|0,64
|-8,75
|GSD Denizcilik
|4,43
|-2,42
|73,05
|GSD Holding
|1,90
|2,15
|27,52
|Gübre Fabrik.
|25,94
|1,25
|186,95
|Güler Yat. Holding
|16,00
|-7,19
|688,18
|Güneş Sigorta
|4,41
|-0,90
|102,29
|Halk GMYO
|2,07
|1,47
|69,67
|Halk Sigorta
|4,20
|0,00
|112,12
|Hatay Tekstil
|9,44
|0,96
|40,18
|Hedef Girişim
|2,88
|0,70
|10,34
|Hektaş
|14,51
|1,11
|80,92
|HUB Girişim
|22,36
|1,64
|138,16
|Hürriyet Gzt.
|1,35
|-3,57
|18,42
|ICBC Turkey Bank
|5,68
|-0,35
|7,78
|İdealist Danışmanlık
|3,30
|-0,60
|-0,60
|İdealist GMYO
|4,29
|0,47
|40,20
|İhlas Ev Aletleri
|2,01
|0,00
|-35,78
|İhlas Gayrimenkul
|1,57
|1,95
|30,83
|İhlas Gazetecilik
|4,85
|-1,02
|-28,78
|İhlas Holding
|0,82
|0,00
|-9,89
|İhlas Yayın Holding
|1,17
|2,63
|14,71
|İndeks Bilgisayar
|11,14
|1,27
|14,85
|Info Yatırım
|4,50
|0,45
|-7,46
|İntema
|12,21
|0,99
|31,86
|İpek Doğal Enerji
|14,13
|1,07
|83,03
|İskenderun Demir Çelik
|7,05
|2,03
|-11,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)