Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|3,41
|0,00
|83,33
|Acıpayam Selüloz
|9,61
|2,45
|50,86
|Adel Kalemcilik
|13,77
|1,10
|-12,29
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,71
|1,18
|19,72
|Afyon Çimento
|3,06
|2,34
|34,31
|Ak Enerji
|1,39
|9,45
|27,52
|Akbank
|5,87
|1,73
|-27,62
|Akçansa
|12,77
|6,42
|31,73
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,47
|0,41
|17,06
|Akfen GMYO
|3,64
|3,12
|-10,12
|Akın Tekstil
|13,97
|-2,10
|1,31
|Akiş GMYO
|3,76
|2,17
|-6,93
|Akmerkez GMYO
|27,24
|3,97
|21,58
|Aksa
|7,37
|1,38
|5,24
|Aksa Enerji
|4,92
|1,65
|29,47
|Aksigorta
|6,76
|1,05
|24,77
|Aksu Enerji
|10,35
|4,33
|-30,40
|Alarko Carrıer
|70,85
|1,72
|18,08
|Alarko GMYO
|14,81
|2,28
|-2,45
|Alarko Holding
|5,38
|1,89
|-9,58
|Albaraka Türk
|1,57
|1,29
|2,61
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,15
|4,30
|59,05
|Alkim Kağıt
|12,45
|3,49
|129,71
|Alkim Kimya
|14,79
|4,52
|138,47
|Altınyağ
|1,35
|-1,46
|229,27
|Altınyunus Çeşme
|41,26
|0,19
|313,01
|Anadolu Cam
|4,30
|1,42
|0,84
|Anadolu Efes
|19,65
|1,97
|-14,86
|Anadolu Grubu Holding
|19,90
|1,12
|13,13
|Anadolu Hayat Emek.
|6,84
|3,17
|12,41
|Anadolu Isuzu
|13,58
|3,66
|11,59
|Anadolu Sigorta
|6,24
|0,32
|50,23
|Anel Elektrik
|4,05
|1,25
|26,17
|Arçelik
|17,17
|2,14
|-17,61
|ARD Bilişim Teknolojileri
|32,36
|3,06
|Arena Bilgisayar
|14,78
|2,57
|102,88
|Armada Bilgisayar
|23,08
|4,43
|40,82
|Arsan Tekstil
|5,27
|7,33
|47,21
|Artı Yatırım Holding
|2,45
|9,87
|202,47
|Aselsan
|32,68
|2,19
|56,06
|Ata GMYO
|3,56
|3,19
|-21,41
|Atakule GMYO
|1,88
|2,73
|-2,08
|Atlantis Yatırım Holding
|1,85
|1,09
|85,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,50
|2,04
|4,17
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,16
|1,62
|-1,83
|Avrasya GMYO
|2,25
|2,27
|49,01
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,94
|1,04
|6,59
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,50
|-0,01
|11,09
|Avrupa Yatırım Holding
|1,64
|0,00
|6,49
|Ayen Enerji
|3,72
|1,92
|7,20
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|3,05
|3,04
|39,27
|Aygaz
|11,39
|1,15
|-6,22
|Bagfaş
|17,34
|1,40
|3,09
|Bak Ambalaj
|8,77
|0,80
|19,32
|Balatacılar Balatacılık
|2,16
|-3,57
|74,19
|Bantaş Ambalaj
|3,98
|0,76
|57,94
|Banvit
|24,16
|0,75
|30,10
|Baştaş Başkent Çimento
|3,50
|1,74
|35,14
|Batı Çimento
|3,29
|1,54
|-0,60
|Batısöke Çimento
|1,43
|0,70
|9,16
|Bayrak Taban Sanayi
|7,66
|9,90
|Bera Holding
|4,33
|-4,42
|12,47
|Berkosan Yalıtım
|4,30
|1,65
|56,93
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,52
|2,02
|2,86
|Beyaz Filo
|3,87
|0,52
|22,47
|Bilici Yatırım
|7,60
|0,80
|73,91
|Bim Mağazalar
|64,75
|0,39
|40,12
|Birko Mensucat
|0,48
|0,00
|54,84
|Birlik Mensucat
|1,54
|2,67
|35,09
|Bizim Mağazaları
|18,35
|0,00
|64,28
|Bomonti Elektrik
|4,70
|2,40
|267,19
|Borusan Mannesmann
|10,70
|2,69
|-6,55
|Borusan Yat. Paz.
|67,80
|1,73
|13,16
|Bosch Fren Sistemleri
|305,80
|3,91
|6,26
|Bossa
|11,05
|2,70
|37,10
|Brisa
|11,90
|1,28
|26,88
|Burçelik
|8,64
|1,77
|48,71
|Burçelik Vana
|18,80
|4,16
|93,61
|Bursa Çimento
|4,26
|1,91
|6,41
|Carrefoursa
|7,42
|1,09
|57,54
|Casa Emtia Petrol
|22,48
|2,74
|139,40
|Ceo Event Medya
|3,68
|1,38
|0,49
|Coca Cola İçecek
|41,16
|0,98
|8,72
|Cosmos Yat. Holding
|2,96
|0,00
|45,10
|Credıtwest Faktorıng
|3,90
|0,78
|35,42
|Çelebi
|81,15
|1,31
|-20,52
|Çelik Halat
|11,34
|1,80
|74,46
|Çemaş Döküm
|1,33
|3,91
|6,10
|Çemtaş
|8,31
|1,71
|2,23
|Çimbeton
|66,75
|4,30
|61,78
|Çimentaş
|24,64
|2,24
|64,27
|Çimsa
|9,40
|3,30
|3,52
|Çuhadaroğlu Metal
|3,52
|2,03
|10,34
|Dagi Giyim
|4,35
|0,93
|74,00
|Dagi Yatırım Holding
|10,05
|-6,94
|344,69
|Dardanel
|11,98
|3,99
|216,09
|Datagate Bilgisayar
|9,08
|2,95
|16,26
|Demısaş Döküm
|4,02
|3,34
|15,52
|Denge Holding
|1,57
|1,95
|14,60
|Deniz GMYO
|4,92
|1,44
|-2,57
|Denizli Cam
|7,82
|2,36
|-6,24
|Derimod
|6,96
|3,11
|-2,52
|Derlüks Deri
|5,94
|0,85
|46,82
|Desa Deri
|4,62
|2,21
|1,76
|Despec Bilgisayar
|7,87
|8,55
|85,61
|Deva Holding
|18,29
|-0,33
|104,87
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,22
|-0,81
|56,41
|Ditaş Doğan
|16,21
|0,56
|70,36
|DO-CO
|377,60
|2,19
|-33,05
|Doğan Burda
|13,37
|-0,22
|120,26
|Doğan Holding
|2,02
|1,51
|12,50
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,10
|2,44
|27,27
|Doğusan
|2,50
|4,60
|20,19
|Doğuş GMYO
|5,81
|4,50
|28,26
|Doğuş Otomotiv
|13,53
|10,00
|42,12
|Döktaş Dökümcülük
|25,20
|2,02
|-20,37
|Duran Doğan Basım
|17,14
|2,94
|22,08
|Dyo Boya
|6,12
|0,49
|24,90
|Eczacıbaşı İlaç
|5,96
|-0,67
|63,26
|Eczacıbaşı Yatırım
|13,48
|-0,07
|39,94
|Edip Gayrimenkul
|2,27
|2,25
|63,31
|Ege Endüstri
|610,80
|1,48
|8,57
|Ege Gübre
|82,30
|2,24
|65,26
|Ege Profil
|15,46
|1,51
|29,16
|Ege Seramik
|5,02
|2,66
|35,31
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,33
|-9,52
|315,63
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,18
|-9,92
|202,56
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,79
|-9,20
|295,00
|Egeplast
|17,50
|-2,23
|40,00
|Ekiz Kimya
|12,98
|10,00
|2027,87
|Emek Elektrik
|2,24
|2,75
|40,88
|Eminiş Ambalaj
|3,93
|0,00
|158,55
|Emlak Konut GMYO
|1,96
|2,62
|34,25
|Enerjisa Enerji
|8,39
|1,82
|24,55
|Enka İnşaat
|5,78
|1,40
|3,55
|Erbosan
|21,56
|0,65
|-13,69
|Ereğli Demir Çelik
|8,44
|0,96
|-6,64
|Ersu Gıda
|4,73
|0,85
|128,50
|Escort Teknoloji
|3,90
|2,63
|180,58
|Etiler Gıda
|2,88
|0,00
|17,55
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,00
|0,13
|24,71
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,74
|2,35
|45,75
|Euro Yat. Ort.
|1,70
|2,41
|51,01
|Euro Yatırım Holding
|1,91
|2,14
|27,33
|Fenerbahçe Futbol
|12,94
|4,86
|-10,57
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,24
|1,44
|-7,22
|F-M İzmit Piston
|50,85
|2,52
|7,36
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,59
|1,83
|37,71
|Ford Otosan
|69,80
|1,38
|5,57
|Formet Çelik Kapı
|3,30
|0,00
|10,00
|Frigo Pak Gıda
|17,49
|-2,62
|34,95
|Galatasaray Sportif
|3,37
|2,43
|66,01
|Garanti Bankası
|8,22
|1,99
|-26,21
|Garanti Faktoring
|4,87
|2,10
|25,84
|Garanti Yat. Ort.
|1,83
|2,23
|69,44
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,55
|1,81
|203,66
|Gedik Yatırım Holding
|24,30
|3,40
|215,99
|Gediz Ambalaj
|11,29
|-0,09
|67,01
|Gentaş
|2,59
|4,44
|18,26
|Gersan Elektrik
|4,54
|1,11
|42,32
|Global Men. Değ.
|4,62
|5,48
|145,74
|Global Yat. Holding
|4,04
|2,80
|-17,04
|Good-Year
|5,37
|1,90
|32,59
|Göltaş Çimento
|17,07
|2,09
|-4,05
|Gözde Girişim
|4,69
|1,30
|-8,75
|GSD Denizcilik
|4,58
|-1,29
|78,91
|GSD Holding
|1,84
|2,22
|23,49
|Gübre Fabrik.
|25,00
|2,88
|176,55
|Güler Yat. Holding
|15,69
|9,95
|672,91
|Güneş Sigorta
|4,37
|0,46
|100,46
|Halk GMYO
|2,04
|4,62
|67,21
|Halk Sigorta
|4,28
|0,00
|116,16
|Hatay Tekstil
|9,51
|0,85
|41,22
|Hedef Girişim
|2,76
|1,85
|5,75
|Hektaş
|14,47
|1,90
|80,42
|HUB Girişim
|22,00
|10,00
|134,33
|Hürriyet Gzt.
|1,49
|0,00
|30,70
|ICBC Turkey Bank
|5,47
|3,21
|3,80
|İdealist Danışmanlık
|3,33
|-0,30
|0,30
|İdealist GMYO
|4,26
|1,19
|39,22
|İhlas Ev Aletleri
|1,99
|2,58
|-36,42
|İhlas Gayrimenkul
|1,61
|3,21
|34,17
|İhlas Gazetecilik
|5,22
|5,03
|-23,35
|İhlas Holding
|0,80
|2,56
|-12,09
|İhlas Yayın Holding
|1,14
|1,79
|11,76
|İndeks Bilgisayar
|11,11
|3,54
|14,54
|Info Yatırım
|4,48
|2,52
|-7,87
|İntema
|12,20
|0,83
|31,75
|İpek Doğal Enerji
|14,24
|0,35
|84,46
|İskenderun Demir Çelik
|6,99
|1,16
|-12,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)