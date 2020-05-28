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Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

Yeniakit Publisher
2020-05-28 14:17:30 -
Borsada günün ilk yarısı (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 3,70 -1,86 98,92
Acıpayam Selüloz 10,37 -4,51 62,79
Adel Kalemcilik 12,24 -0,97 -22,04
Adese Alışveriş Ticaret 1,51 -2,58 5,72
Afyon Çimento 2,74 -0,72 20,27
Ak Enerji 1,13 -3,42 3,67
Akbank 5,64 0,71 -30,46
Akçansa 7,96 -1,36 -17,89
Akdenız Güvenlık Hız. 1,89 -1,05 -10,43
Akfen GMYO 3,15 -2,17 -22,22
Akın Tekstil 13,78 -3,23 -0,07
Akiş GMYO 3,51 0,86 -13,12
Akmerkez GMYO 26,82 -0,74 19,71
Aksa 6,48 -0,46 -7,47
Aksa Enerji 4,53 -1,95 19,21
Aksigorta 6,39 -2,29 17,94
Aksu Enerji 10,06 -0,10 -32,35
Alarko Carrıer 61,90 -3,05 3,17
Alarko GMYO 14,71 -1,28 -3,11
Alarko Holding 5,05 -1,94 -15,13
Albaraka Türk 1,34 -1,47 -12,42
Alcatel Lucent Teletaş 19,89 -6,62 65,20
Alkim Kağıt 9,82 -3,06 81,19
Alkim Kimya 12,13 -2,96 95,58
Altınyağ 1,17 -9,30 185,37
Altınyunus Çeşme 26,42 -9,95 164,46
Anadolu Cam 4,27 -0,47 -2,06
Anadolu Efes 18,48 -1,91 -19,93
Anadolu Grubu Holding 17,44 -1,08 -0,85
Anadolu Hayat Emek. 6,53 -2,10 7,31
Anadolu Isuzu 11,57 -1,53 -4,93
Anadolu Sigorta 5,76 -0,69 38,68
Anel Elektrik 3,74 -1,06 16,51
Arçelik 16,53 0,98 -20,68
ARD Bilişim Teknolojileri 30,14 -3,83
Arena Bilgisayar 15,94 3,51 118,81
Armada Bilgisayar 22,40 -2,01 36,67
Arsan Tekstil 4,96 9,98 38,55
Artı Yatırım Holding 2,20 -3,08 171,60
Aselsan 30,10 0,07 43,74
Ata GMYO 3,22 0,00 -28,92
Atakule GMYO 1,65 -1,79 -14,06
Atlantis Yatırım Holding 1,52 -0,65 52,00
Atlas Yat. Ort. 1,60 -2,44 11,11
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,11 -1,43 -2,20
Avrasya GMYO 1,91 -2,05 26,49
Avrasya Petrol ve Tur. 2,04 -9,73 12,09
Avrasya Stratejik GMYF 1.428,40 0,01 11,08
Avrupa Yatırım Holding 1,72 -4,44 11,69
Ayen Enerji 3,34 -0,89 -3,75
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 3,19 -1,54 45,66
Aygaz 10,78 0,19 -11,25
Bagfaş 18,79 2,34 11,71
Bak Ambalaj 8,58 -1,72 16,73
Balatacılar Balatacılık 2,45 -4,30 97,58
Bantaş Ambalaj 3,22 -1,23 27,78
Banvit 25,96 -2,63 39,80
Baştaş Başkent Çimento 3,42 -5,00 32,05
Batı Çimento 2,97 -1,66 -10,27
Batısöke Çimento 1,32 -1,49 0,76
Bera Holding 4,00 3,90 3,90
Berkosan Yalıtım 3,74 0,27 36,50
Beşiktaş Futbol Yat. 2,21 0,00 -9,80
Beyaz Filo 3,72 -3,88 17,72
Bilici Yatırım 7,74 -0,77 77,12
Bim Mağazalar 61,50 -2,07 33,09
Birko Mensucat 0,44 -8,33 41,94
Birlik Mensucat 1,43 -3,38 25,44
Bizim Mağazaları 15,10 8,63 35,18
Bomonti Elektrik 3,89 -2,26 203,91
Borusan Mannesmann 10,33 0,10 -9,78
Borusan Yat. Paz. 66,20 -0,15 10,49
Bosch Fren Sistemleri 279,90 0,32 -2,74
Bossa 9,24 -0,96 14,64
Brisa 11,02 -1,61 17,50
Burçelik 7,93 -2,10 36,49
Burçelik Vana 17,14 -1,49 76,52
Bursa Çimento 4,12 -0,96 2,91
Carrefoursa 7,57 -1,17 60,72
Casa Emtia Petrol 21,00 -7,98 123,64
Ceo Event Medya 3,53 -1,12 -3,61
Coca Cola İçecek 41,52 -1,94 9,67
Cosmos Yat. Holding 2,83 -5,35 38,73
Credıtwest Faktorıng 3,42 -6,81 18,75
Çelebi 90,80 -1,94 -11,07
Çelik Halat 10,23 -1,16 57,38
Çemaş Döküm 1,10 -0,90 -12,25
Çemtaş 7,58 -0,26 -6,75
Çimbeton 73,75 -9,95 78,74
Çimentaş 31,68 -10,00 111,20
Çimsa 7,95 -0,87 -12,44
Çuhadaroğlu Metal 3,22 -1,23 0,94
Dagi Giyim 3,64 -3,70 45,60
Dagi Yatırım Holding 6,19 -3,28 173,89
Dardanel 10,98 -0,18 189,71
Datagate Bilgisayar 9,02 -3,32 15,49
Demısaş Döküm 3,72 -1,06 6,90
Denge Holding 1,47 0,00 7,30
Deniz GMYO 4,03 -1,23 -20,20
Denizli Cam 7,41 -1,72 -11,15
Derimod 6,80 -2,72 -4,76
Derlüks Deri 4,30 -5,91 6,28
Desa Deri 4,38 -2,45 -3,52
Despec Bilgisayar 7,07 -4,59 66,75
Deva Holding 18,12 -2,63 102,96
Diriteks Diriliş Tekstil 1,23 -6,82 57,69
Ditaş Doğan 19,42 7,47 104,10
DO-CO 381,60 0,74 -32,34
Doğan Burda 12,42 -5,62 104,61
Doğan Holding 1,91 0,00 6,38
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,95 -2,01 18,18
Doğusan 2,25 -1,32 8,17
Doğuş GMYO 5,20 -1,14 14,79
Doğuş Otomotiv 10,25 -2,94 7,67
Döktaş Dökümcülük 24,86 -1,97 -21,44
Duran Doğan Basım 16,08 -1,17 14,53
Dyo Boya 5,23 -2,79 6,73
Eczacıbaşı İlaç 5,62 -1,58 53,95
Eczacıbaşı Yatırım 12,13 -2,18 25,93
Edip Gayrimenkul 1,96 -1,01 41,01
Ege Endüstri 554,30 -0,98 -1,47
Ege Gübre 62,05 6,62 24,60
Ege Profil 15,85 -1,92 32,41
Ege Seramik 4,42 -4,95 19,14
Egeli & Co Tarım Girişim 0,96 -9,43 200,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,72 -8,86 84,62
Egeli&Co Yatırım Holding 0,53 -8,62 165,00
Egeplast 16,39 -2,44 31,12
Ekiz Kimya 9,00 -9,91 1375,41
Emek Elektrik 2,06 -0,96 29,56
Eminiş Ambalaj 3,07 -9,97 101,97
Emlak Konut GMYO 1,42 -0,70 -2,74
Enerjisa Enerji 7,91 -2,22 17,43
Enka İnşaat 5,64 -0,70 1,04
Erbosan 20,16 0,10 -19,30
Ereğli Demir Çelik 8,17 0,25 -9,62
Ersu Gıda 5,26 -3,49 154,11
Escort Teknoloji 3,92 -2,24 182,01
Etiler Gıda 2,72 -9,33 11,02
Euro Kapital Yat. Ort. 1,78 -2,20 6,59
Euro Trend Yat. Ort. 1,46 -3,95 16,80
Euro Yat. Ort. 1,60 -1,84 35,59
Euro Yatırım Holding 1,52 -0,65 1,33
Fenerbahçe Futbol 10,73 -0,56 -25,85
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,96 -1,25 -13,35
F-M İzmit Piston 51,40 -1,34 8,52
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,27 -2,19 33,55
Ford Otosan 64,90 2,93 -1,84
Formet Çelik Kapı 4,80 0,00 60,00
Frigo Pak Gıda 14,15 1,80 9,18
Galatasaray Sportif 2,90 1,05 42,86
Garanti Bankası 7,73 1,18 -30,61
Garanti Faktoring 4,82 1,69 24,55
Garanti Yat. Ort. 1,64 0,00 51,85
Gedik Y. Men. Değ. 10,37 -9,98 229,73
Gedik Yatırım Holding 23,40 -7,00 204,29
Gediz Ambalaj 9,43 -2,48 39,50
Gentaş 2,23 -1,33 1,83
Gersan Elektrik 3,80 -3,06 19,12
Global Men. Değ. 4,47 9,83 137,77
Global Yat. Holding 3,54 -2,21 -27,31
Good-Year 5,08 -1,55 25,43
Göltaş Çimento 15,84 -1,92 -10,96
Gözde Girişim 3,99 -1,72 -22,37
GSD Denizcilik 3,55 2,31 38,67
GSD Holding 1,75 -1,13 17,45
Gübre Fabrik. 21,62 8,26 139,16
Güler Yat. Holding 11,74 -9,97 478,33
Güneş Sigorta 3,28 -1,80 50,46
Halk GMYO 1,67 9,87 36,89
Halk Sigorta 3,94 0,00 98,99
Hatay Tekstil 9,80 -0,71 42,65
Hedef Girişim 2,35 -1,26 -9,96
Hektaş 15,02 -1,18 87,28
HUB Girişim 22,20 -2,97 136,46
Hürriyet Gzt. 1,67 -2,91 46,49
ICBC Turkey Bank 4,57 0,22 -13,28
İdealist Danışmanlık 3,45 -0,86 3,92
İdealist GMYO 4,24 0,71 38,56
İhlas Ev Aletleri 1,75 -2,23 -44,09
İhlas Gayrimenkul 1,23 -1,60 2,50
İhlas Gazetecilik 3,75 -2,60 -44,93
İhlas Holding 0,69 -1,43 -24,18
İhlas Yayın Holding 1,03 -1,90 0,98
İndeks Bilgisayar 11,09 -4,07 14,33
Info Yatırım 6,84 -1,01 -23,15
İntema 9,60 -3,23 3,67
İpek Doğal Enerji 15,13 5,44 95,98
İskenderun Demir Çelik 7,07 -0,70 -11,74

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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