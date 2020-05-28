Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|3,70
|-1,86
|98,92
|Acıpayam Selüloz
|10,37
|-4,51
|62,79
|Adel Kalemcilik
|12,24
|-0,97
|-22,04
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,51
|-2,58
|5,72
|Afyon Çimento
|2,74
|-0,72
|20,27
|Ak Enerji
|1,13
|-3,42
|3,67
|Akbank
|5,64
|0,71
|-30,46
|Akçansa
|7,96
|-1,36
|-17,89
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,89
|-1,05
|-10,43
|Akfen GMYO
|3,15
|-2,17
|-22,22
|Akın Tekstil
|13,78
|-3,23
|-0,07
|Akiş GMYO
|3,51
|0,86
|-13,12
|Akmerkez GMYO
|26,82
|-0,74
|19,71
|Aksa
|6,48
|-0,46
|-7,47
|Aksa Enerji
|4,53
|-1,95
|19,21
|Aksigorta
|6,39
|-2,29
|17,94
|Aksu Enerji
|10,06
|-0,10
|-32,35
|Alarko Carrıer
|61,90
|-3,05
|3,17
|Alarko GMYO
|14,71
|-1,28
|-3,11
|Alarko Holding
|5,05
|-1,94
|-15,13
|Albaraka Türk
|1,34
|-1,47
|-12,42
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,89
|-6,62
|65,20
|Alkim Kağıt
|9,82
|-3,06
|81,19
|Alkim Kimya
|12,13
|-2,96
|95,58
|Altınyağ
|1,17
|-9,30
|185,37
|Altınyunus Çeşme
|26,42
|-9,95
|164,46
|Anadolu Cam
|4,27
|-0,47
|-2,06
|Anadolu Efes
|18,48
|-1,91
|-19,93
|Anadolu Grubu Holding
|17,44
|-1,08
|-0,85
|Anadolu Hayat Emek.
|6,53
|-2,10
|7,31
|Anadolu Isuzu
|11,57
|-1,53
|-4,93
|Anadolu Sigorta
|5,76
|-0,69
|38,68
|Anel Elektrik
|3,74
|-1,06
|16,51
|Arçelik
|16,53
|0,98
|-20,68
|ARD Bilişim Teknolojileri
|30,14
|-3,83
|Arena Bilgisayar
|15,94
|3,51
|118,81
|Armada Bilgisayar
|22,40
|-2,01
|36,67
|Arsan Tekstil
|4,96
|9,98
|38,55
|Artı Yatırım Holding
|2,20
|-3,08
|171,60
|Aselsan
|30,10
|0,07
|43,74
|Ata GMYO
|3,22
|0,00
|-28,92
|Atakule GMYO
|1,65
|-1,79
|-14,06
|Atlantis Yatırım Holding
|1,52
|-0,65
|52,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,60
|-2,44
|11,11
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,11
|-1,43
|-2,20
|Avrasya GMYO
|1,91
|-2,05
|26,49
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,04
|-9,73
|12,09
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,40
|0,01
|11,08
|Avrupa Yatırım Holding
|1,72
|-4,44
|11,69
|Ayen Enerji
|3,34
|-0,89
|-3,75
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|3,19
|-1,54
|45,66
|Aygaz
|10,78
|0,19
|-11,25
|Bagfaş
|18,79
|2,34
|11,71
|Bak Ambalaj
|8,58
|-1,72
|16,73
|Balatacılar Balatacılık
|2,45
|-4,30
|97,58
|Bantaş Ambalaj
|3,22
|-1,23
|27,78
|Banvit
|25,96
|-2,63
|39,80
|Baştaş Başkent Çimento
|3,42
|-5,00
|32,05
|Batı Çimento
|2,97
|-1,66
|-10,27
|Batısöke Çimento
|1,32
|-1,49
|0,76
|Bera Holding
|4,00
|3,90
|3,90
|Berkosan Yalıtım
|3,74
|0,27
|36,50
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,21
|0,00
|-9,80
|Beyaz Filo
|3,72
|-3,88
|17,72
|Bilici Yatırım
|7,74
|-0,77
|77,12
|Bim Mağazalar
|61,50
|-2,07
|33,09
|Birko Mensucat
|0,44
|-8,33
|41,94
|Birlik Mensucat
|1,43
|-3,38
|25,44
|Bizim Mağazaları
|15,10
|8,63
|35,18
|Bomonti Elektrik
|3,89
|-2,26
|203,91
|Borusan Mannesmann
|10,33
|0,10
|-9,78
|Borusan Yat. Paz.
|66,20
|-0,15
|10,49
|Bosch Fren Sistemleri
|279,90
|0,32
|-2,74
|Bossa
|9,24
|-0,96
|14,64
|Brisa
|11,02
|-1,61
|17,50
|Burçelik
|7,93
|-2,10
|36,49
|Burçelik Vana
|17,14
|-1,49
|76,52
|Bursa Çimento
|4,12
|-0,96
|2,91
|Carrefoursa
|7,57
|-1,17
|60,72
|Casa Emtia Petrol
|21,00
|-7,98
|123,64
|Ceo Event Medya
|3,53
|-1,12
|-3,61
|Coca Cola İçecek
|41,52
|-1,94
|9,67
|Cosmos Yat. Holding
|2,83
|-5,35
|38,73
|Credıtwest Faktorıng
|3,42
|-6,81
|18,75
|Çelebi
|90,80
|-1,94
|-11,07
|Çelik Halat
|10,23
|-1,16
|57,38
|Çemaş Döküm
|1,10
|-0,90
|-12,25
|Çemtaş
|7,58
|-0,26
|-6,75
|Çimbeton
|73,75
|-9,95
|78,74
|Çimentaş
|31,68
|-10,00
|111,20
|Çimsa
|7,95
|-0,87
|-12,44
|Çuhadaroğlu Metal
|3,22
|-1,23
|0,94
|Dagi Giyim
|3,64
|-3,70
|45,60
|Dagi Yatırım Holding
|6,19
|-3,28
|173,89
|Dardanel
|10,98
|-0,18
|189,71
|Datagate Bilgisayar
|9,02
|-3,32
|15,49
|Demısaş Döküm
|3,72
|-1,06
|6,90
|Denge Holding
|1,47
|0,00
|7,30
|Deniz GMYO
|4,03
|-1,23
|-20,20
|Denizli Cam
|7,41
|-1,72
|-11,15
|Derimod
|6,80
|-2,72
|-4,76
|Derlüks Deri
|4,30
|-5,91
|6,28
|Desa Deri
|4,38
|-2,45
|-3,52
|Despec Bilgisayar
|7,07
|-4,59
|66,75
|Deva Holding
|18,12
|-2,63
|102,96
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,23
|-6,82
|57,69
|Ditaş Doğan
|19,42
|7,47
|104,10
|DO-CO
|381,60
|0,74
|-32,34
|Doğan Burda
|12,42
|-5,62
|104,61
|Doğan Holding
|1,91
|0,00
|6,38
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,95
|-2,01
|18,18
|Doğusan
|2,25
|-1,32
|8,17
|Doğuş GMYO
|5,20
|-1,14
|14,79
|Doğuş Otomotiv
|10,25
|-2,94
|7,67
|Döktaş Dökümcülük
|24,86
|-1,97
|-21,44
|Duran Doğan Basım
|16,08
|-1,17
|14,53
|Dyo Boya
|5,23
|-2,79
|6,73
|Eczacıbaşı İlaç
|5,62
|-1,58
|53,95
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,13
|-2,18
|25,93
|Edip Gayrimenkul
|1,96
|-1,01
|41,01
|Ege Endüstri
|554,30
|-0,98
|-1,47
|Ege Gübre
|62,05
|6,62
|24,60
|Ege Profil
|15,85
|-1,92
|32,41
|Ege Seramik
|4,42
|-4,95
|19,14
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,96
|-9,43
|200,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,72
|-8,86
|84,62
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,53
|-8,62
|165,00
|Egeplast
|16,39
|-2,44
|31,12
|Ekiz Kimya
|9,00
|-9,91
|1375,41
|Emek Elektrik
|2,06
|-0,96
|29,56
|Eminiş Ambalaj
|3,07
|-9,97
|101,97
|Emlak Konut GMYO
|1,42
|-0,70
|-2,74
|Enerjisa Enerji
|7,91
|-2,22
|17,43
|Enka İnşaat
|5,64
|-0,70
|1,04
|Erbosan
|20,16
|0,10
|-19,30
|Ereğli Demir Çelik
|8,17
|0,25
|-9,62
|Ersu Gıda
|5,26
|-3,49
|154,11
|Escort Teknoloji
|3,92
|-2,24
|182,01
|Etiler Gıda
|2,72
|-9,33
|11,02
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,78
|-2,20
|6,59
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,46
|-3,95
|16,80
|Euro Yat. Ort.
|1,60
|-1,84
|35,59
|Euro Yatırım Holding
|1,52
|-0,65
|1,33
|Fenerbahçe Futbol
|10,73
|-0,56
|-25,85
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,96
|-1,25
|-13,35
|F-M İzmit Piston
|51,40
|-1,34
|8,52
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,27
|-2,19
|33,55
|Ford Otosan
|64,90
|2,93
|-1,84
|Formet Çelik Kapı
|4,80
|0,00
|60,00
|Frigo Pak Gıda
|14,15
|1,80
|9,18
|Galatasaray Sportif
|2,90
|1,05
|42,86
|Garanti Bankası
|7,73
|1,18
|-30,61
|Garanti Faktoring
|4,82
|1,69
|24,55
|Garanti Yat. Ort.
|1,64
|0,00
|51,85
|Gedik Y. Men. Değ.
|10,37
|-9,98
|229,73
|Gedik Yatırım Holding
|23,40
|-7,00
|204,29
|Gediz Ambalaj
|9,43
|-2,48
|39,50
|Gentaş
|2,23
|-1,33
|1,83
|Gersan Elektrik
|3,80
|-3,06
|19,12
|Global Men. Değ.
|4,47
|9,83
|137,77
|Global Yat. Holding
|3,54
|-2,21
|-27,31
|Good-Year
|5,08
|-1,55
|25,43
|Göltaş Çimento
|15,84
|-1,92
|-10,96
|Gözde Girişim
|3,99
|-1,72
|-22,37
|GSD Denizcilik
|3,55
|2,31
|38,67
|GSD Holding
|1,75
|-1,13
|17,45
|Gübre Fabrik.
|21,62
|8,26
|139,16
|Güler Yat. Holding
|11,74
|-9,97
|478,33
|Güneş Sigorta
|3,28
|-1,80
|50,46
|Halk GMYO
|1,67
|9,87
|36,89
|Halk Sigorta
|3,94
|0,00
|98,99
|Hatay Tekstil
|9,80
|-0,71
|42,65
|Hedef Girişim
|2,35
|-1,26
|-9,96
|Hektaş
|15,02
|-1,18
|87,28
|HUB Girişim
|22,20
|-2,97
|136,46
|Hürriyet Gzt.
|1,67
|-2,91
|46,49
|ICBC Turkey Bank
|4,57
|0,22
|-13,28
|İdealist Danışmanlık
|3,45
|-0,86
|3,92
|İdealist GMYO
|4,24
|0,71
|38,56
|İhlas Ev Aletleri
|1,75
|-2,23
|-44,09
|İhlas Gayrimenkul
|1,23
|-1,60
|2,50
|İhlas Gazetecilik
|3,75
|-2,60
|-44,93
|İhlas Holding
|0,69
|-1,43
|-24,18
|İhlas Yayın Holding
|1,03
|-1,90
|0,98
|İndeks Bilgisayar
|11,09
|-4,07
|14,33
|Info Yatırım
|6,84
|-1,01
|-23,15
|İntema
|9,60
|-3,23
|3,67
|İpek Doğal Enerji
|15,13
|5,44
|95,98
|İskenderun Demir Çelik
|7,07
|-0,70
|-11,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)