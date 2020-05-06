Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|2,56
|-1,92
|37,63
|Acıpayam Selüloz
|7,49
|1,63
|17,58
|Adana Çimento (A)
|9,63
|-0,21
|-0,82
|Adana Çimento (B)
|6,82
|-0,15
|-4,35
|Adana Çimento (C)
|2,06
|-1,90
|-7,62
|Adel Kalemcilik
|12,17
|-4,47
|-22,48
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,48
|-0,67
|3,62
|Afyon Çimento
|2,71
|-2,52
|18,95
|Ak Enerji
|1,02
|0,00
|-6,42
|Akbank
|5,74
|0,35
|-29,22
|Akçansa
|7,73
|-4,09
|-20,26
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,76
|0,57
|-16,59
|Akfen GMYO
|3,01
|1,01
|-25,68
|Akın Tekstil
|12,80
|-0,70
|-7,18
|Akiş GMYO
|3,49
|2,95
|-13,61
|Akmerkez GMYO
|25,94
|-1,52
|15,78
|Aksa
|6,35
|2,09
|-9,33
|Aksa Enerji
|3,91
|1,82
|2,89
|Aksigorta
|5,88
|2,44
|8,53
|Aksu Enerji
|9,73
|0,62
|-34,57
|Alarko Carrıer
|53,25
|-0,84
|-11,25
|Alarko GMYO
|14,82
|-0,54
|-2,39
|Alarko Holding
|4,71
|2,17
|-20,84
|Albaraka Türk
|1,28
|0,79
|-16,34
|Alcatel Lucent Teletaş
|20,14
|-1,18
|67,28
|Alkim Kağıt
|7,81
|10,00
|44,10
|Alkim Kimya
|70,75
|5,52
|88,04
|Altınyağ
|1,11
|9,90
|170,73
|Altınyunus Çeşme
|26,00
|1,96
|160,26
|Anadolu Cam
|3,99
|0,00
|-8,49
|Anadolu Efes
|17,93
|-1,48
|-22,31
|Anadolu Grubu Holding
|16,25
|1,12
|-7,62
|Anadolu Hayat Emek.
|6,29
|-0,47
|3,37
|Anadolu Isuzu
|11,97
|2,57
|-1,64
|Anadolu Sigorta
|5,07
|-0,39
|22,06
|Anel Elektrik
|3,65
|-0,27
|13,71
|Arçelik
|15,96
|0,25
|-23,42
|ARD Bilişim Teknolojileri
|30,38
|9,99
|Arena Bilgisayar
|14,25
|0,99
|95,61
|Armada Bilgisayar
|22,48
|-2,26
|37,16
|Arsan Tekstil
|4,13
|5,36
|15,36
|Artı Yatırım Holding
|2,20
|10,00
|171,60
|Aselsan
|27,32
|0,96
|30,47
|Aslan Çimento
|36,78
|-3,26
|-7,96
|Ata GMYO
|3,63
|1,11
|-19,87
|Atakule GMYO
|1,62
|1,89
|-15,62
|Atlantis Yatırım Holding
|1,48
|-1,99
|48,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,44
|4,35
|0,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,39
|1,06
|-0,12
|Avrasya GMYO
|1,73
|2,37
|14,57
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,22
|0,45
|21,98
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.427,30
|-0,01
|11,00
|Avrupa Yatırım Holding
|1,40
|1,45
|-9,09
|Ayen Enerji
|3,24
|-0,31
|-6,63
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|2,12
|-2,30
|-3,20
|Aygaz
|10,20
|0,00
|-16,02
|Bagfaş
|16,30
|0,93
|-3,09
|Bak Ambalaj
|7,76
|-0,13
|5,58
|Balatacılar Balatacılık
|2,35
|0,00
|89,52
|Bantaş Ambalaj
|3,02
|1,00
|19,84
|Banvit
|25,66
|-1,69
|38,18
|Baştaş Başkent Çimento
|2,89
|0,00
|11,58
|Batı Çimento
|2,80
|-3,11
|-15,41
|Batısöke Çimento
|1,15
|-0,86
|-12,21
|Bera Holding
|3,69
|0,00
|-4,16
|Berkosan Yalıtım
|3,41
|0,89
|24,45
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,19
|1,86
|-10,61
|Beyaz Filo
|3,54
|-0,28
|12,03
|Bilici Yatırım
|6,82
|0,15
|56,06
|Bim Mağazalar
|52,05
|-0,10
|11,55
|Birko Mensucat
|0,38
|8,57
|22,58
|Birlik Mensucat
|1,52
|0,00
|33,33
|Bizim Mağazaları
|12,02
|-0,25
|7,61
|Bolu Çimento
|4,46
|-0,67
|-5,11
|Bomonti Elektrik
|3,56
|0,00
|178,13
|Borusan Mannesmann
|9,22
|0,00
|-19,48
|Borusan Yat. Paz.
|59,80
|2,66
|-0,19
|Bosch Fren Sistemleri
|265,90
|0,72
|-7,60
|Bossa
|9,24
|-1,70
|14,64
|Brisa
|8,78
|1,97
|-6,39
|Burçelik
|7,45
|1,78
|28,23
|Burçelik Vana
|18,66
|-2,10
|92,17
|Bursa Çimento
|3,69
|-2,64
|-7,83
|Carrefoursa
|7,57
|0,80
|60,72
|Casa Emtia Petrol
|16,30
|-8,12
|73,59
|Ceo Event Medya
|3,85
|8,45
|5,13
|Coca Cola İçecek
|36,98
|3,47
|-4,44
|Cosmos Yat. Holding
|3,38
|7,64
|65,69
|Credıtwest Faktorıng
|2,20
|-1,35
|-23,61
|Çelebi
|88,15
|0,00
|-13,66
|Çelik Halat
|9,26
|0,43
|42,46
|Çemaş Döküm
|1,05
|1,94
|-16,23
|Çemtaş
|7,12
|4,09
|-12,41
|Çimbeton
|43,86
|-5,72
|6,30
|Çimentaş
|18,64
|2,14
|24,27
|Çimsa
|7,53
|-0,92
|-17,07
|Çuhadaroğlu Metal
|2,90
|-0,68
|-9,09
|Dagi Giyim
|2,64
|3,94
|5,60
|Dagi Yatırım Holding
|3,38
|8,68
|49,56
|Dardanel
|7,75
|-0,64
|104,49
|Datagate Bilgisayar
|8,82
|-0,68
|12,93
|Demısaş Döküm
|3,73
|-3,62
|7,18
|Denge Holding
|1,32
|1,54
|-3,65
|Deniz GMYO
|3,98
|2,05
|-21,19
|Denizli Cam
|7,51
|0,13
|-9,95
|Derimod
|6,92
|-0,86
|-3,08
|Derlüks Deri
|4,07
|1,24
|-0,25
|Desa Deri
|4,37
|0,00
|-3,74
|Despec Bilgisayar
|5,37
|-0,74
|26,65
|Deva Holding
|15,25
|-4,87
|70,82
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,80
|1,27
|2,56
|Ditaş Doğan
|15,27
|0,86
|60,48
|DO-CO
|342,40
|-0,17
|-39,29
|Doğan Burda
|10,01
|4,82
|64,91
|Doğan Holding
|1,90
|1,06
|5,82
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,80
|2,86
|9,09
|Doğusan
|2,13
|2,90
|2,40
|Doğuş GMYO
|4,86
|0,41
|7,28
|Doğuş Otomotiv
|9,62
|-1,64
|1,05
|Döktaş Dökümcülük
|24,20
|-3,04
|-23,53
|Duran Doğan Basım
|18,10
|-1,74
|28,92
|Dyo Boya
|4,83
|-1,23
|-1,43
|Eczacıbaşı İlaç
|4,84
|-0,41
|32,58
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,97
|0,20
|3,51
|Edip Gayrimenkul
|1,92
|3,23
|38,13
|Ege Endüstri
|537,90
|-0,20
|-4,38
|Ege Gübre
|51,60
|-0,96
|3,61
|Ege Profil
|12,44
|-0,08
|3,93
|Ege Seramik
|4,08
|3,03
|9,97
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,94
|9,30
|193,75
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,89
|9,88
|128,21
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,57
|9,62
|185,00
|Egeplast
|13,38
|-0,82
|7,04
|Ekiz Kimya
|12,98
|10,00
|2027,87
|Emek Elektrik
|1,85
|2,21
|16,35
|Eminiş Ambalaj
|2,40
|1,27
|57,89
|Emlak Konut GMYO
|1,24
|0,81
|-15,07
|Enerjisa Enerji
|7,53
|1,89
|11,79
|Enka İnşaat
|6,09
|-0,65
|-2,59
|Erbosan
|18,70
|1,41
|-25,14
|Ereğli Demir Çelik
|7,85
|1,16
|-13,16
|Ersu Gıda
|4,70
|-2,29
|127,05
|Escort Teknoloji
|4,15
|8,64
|198,56
|Etiler Gıda
|2,46
|0,82
|0,41
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,86
|-1,59
|11,38
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,48
|-0,67
|18,40
|Euro Yat. Ort.
|1,64
|-3,53
|38,98
|Euro Yatırım Holding
|1,43
|0,00
|-4,67
|Fenerbahçe Futbol
|10,58
|2,03
|-26,88
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,72
|-0,27
|-18,60
|F-M İzmit Piston
|50,10
|-1,67
|5,78
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,97
|1,01
|29,65
|Ford Otosan
|59,80
|-1,48
|-9,55
|Formet Çelik Kapı
|3,80
|1,33
|26,67
|Frigo Pak Gıda
|14,00
|6,95
|8,02
|Galatasaray Sportif
|2,71
|1,88
|33,50
|Garanti Bankası
|8,13
|-0,12
|-27,02
|Garanti Faktoring
|4,35
|0,23
|12,40
|Garanti Yat. Ort.
|1,43
|1,42
|32,41
|Gedik Y. Men. Değ.
|22,24
|-0,54
|297,14
|Gedik Yatırım Holding
|22,04
|9,98
|186,61
|Gediz Ambalaj
|7,95
|-0,25
|17,60
|Gentaş
|2,10
|0,00
|-4,11
|Gersan Elektrik
|3,28
|0,92
|2,82
|Global Men. Değ.
|2,55
|5,37
|35,64
|Global Yat. Holding
|3,29
|1,23
|-32,44
|Good-Year
|4,44
|0,91
|9,63
|Göltaş Çimento
|14,40
|-2,11
|-19,06
|Gözde Girişim
|3,75
|0,00
|-27,04
|GSD Denizcilik
|2,55
|-1,54
|-0,39
|GSD Holding
|1,54
|-1,91
|3,36
|Gübre Fabrik.
|15,59
|-0,76
|72,46
|Güler Yat. Holding
|13,83
|9,94
|581,28
|Güneş Sigorta
|3,13
|5,39
|43,58
|Halk GMYO
|1,40
|-0,71
|14,75
|Halk Sigorta
|4,10
|0,00
|107,07
|Hatay Tekstil
|9,24
|-1,39
|34,50
|Hedef Girişim
|2,39
|3,46
|-8,43
|Hektaş
|13,40
|1,90
|67,08
|HUB Girişim
|23,50
|6,72
|150,30
|Hürriyet Gzt.
|1,45
|0,69
|27,19
|ICBC Turkey Bank
|4,20
|0,72
|-20,30
|İdealist Danışmanlık
|3,14
|-0,32
|-5,42
|İdealist GMYO
|3,29
|-0,90
|7,52
|İhlas Ev Aletleri
|1,70
|0,00
|-45,69
|İhlas Gayrimenkul
|1,08
|0,93
|-10,00
|İhlas Gazetecilik
|3,95
|2,33
|-42,00
|İhlas Holding
|0,66
|3,13
|-27,47
|İhlas Yayın Holding
|0,88
|1,15
|-13,73
|İndeks Bilgisayar
|9,57
|0,42
|-1,34
|Info Yatırım
|6,08
|-1,30
|-31,69
|İntema
|8,74
|0,11
|-5,62
|İpek Doğal Enerji
|14,24
|7,15
|84,46
|İskenderun Demir Çelik
|6,88
|0,73
|-14,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)