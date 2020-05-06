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Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

Yeniakit Publisher
2020-05-06 14:26:57 -
Borsada günün ilk yarısı (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 2,56 -1,92 37,63
Acıpayam Selüloz 7,49 1,63 17,58
Adana Çimento (A) 9,63 -0,21 -0,82
Adana Çimento (B) 6,82 -0,15 -4,35
Adana Çimento (C) 2,06 -1,90 -7,62
Adel Kalemcilik 12,17 -4,47 -22,48
Adese Alışveriş Ticaret 1,48 -0,67 3,62
Afyon Çimento 2,71 -2,52 18,95
Ak Enerji 1,02 0,00 -6,42
Akbank 5,74 0,35 -29,22
Akçansa 7,73 -4,09 -20,26
Akdenız Güvenlık Hız. 1,76 0,57 -16,59
Akfen GMYO 3,01 1,01 -25,68
Akın Tekstil 12,80 -0,70 -7,18
Akiş GMYO 3,49 2,95 -13,61
Akmerkez GMYO 25,94 -1,52 15,78
Aksa 6,35 2,09 -9,33
Aksa Enerji 3,91 1,82 2,89
Aksigorta 5,88 2,44 8,53
Aksu Enerji 9,73 0,62 -34,57
Alarko Carrıer 53,25 -0,84 -11,25
Alarko GMYO 14,82 -0,54 -2,39
Alarko Holding 4,71 2,17 -20,84
Albaraka Türk 1,28 0,79 -16,34
Alcatel Lucent Teletaş 20,14 -1,18 67,28
Alkim Kağıt 7,81 10,00 44,10
Alkim Kimya 70,75 5,52 88,04
Altınyağ 1,11 9,90 170,73
Altınyunus Çeşme 26,00 1,96 160,26
Anadolu Cam 3,99 0,00 -8,49
Anadolu Efes 17,93 -1,48 -22,31
Anadolu Grubu Holding 16,25 1,12 -7,62
Anadolu Hayat Emek. 6,29 -0,47 3,37
Anadolu Isuzu 11,97 2,57 -1,64
Anadolu Sigorta 5,07 -0,39 22,06
Anel Elektrik 3,65 -0,27 13,71
Arçelik 15,96 0,25 -23,42
ARD Bilişim Teknolojileri 30,38 9,99
Arena Bilgisayar 14,25 0,99 95,61
Armada Bilgisayar 22,48 -2,26 37,16
Arsan Tekstil 4,13 5,36 15,36
Artı Yatırım Holding 2,20 10,00 171,60
Aselsan 27,32 0,96 30,47
Aslan Çimento 36,78 -3,26 -7,96
Ata GMYO 3,63 1,11 -19,87
Atakule GMYO 1,62 1,89 -15,62
Atlantis Yatırım Holding 1,48 -1,99 48,00
Atlas Yat. Ort. 1,44 4,35 0,00
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,39 1,06 -0,12
Avrasya GMYO 1,73 2,37 14,57
Avrasya Petrol ve Tur. 2,22 0,45 21,98
Avrasya Stratejik GMYF 1.427,30 -0,01 11,00
Avrupa Yatırım Holding 1,40 1,45 -9,09
Ayen Enerji 3,24 -0,31 -6,63
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 2,12 -2,30 -3,20
Aygaz 10,20 0,00 -16,02
Bagfaş 16,30 0,93 -3,09
Bak Ambalaj 7,76 -0,13 5,58
Balatacılar Balatacılık 2,35 0,00 89,52
Bantaş Ambalaj 3,02 1,00 19,84
Banvit 25,66 -1,69 38,18
Baştaş Başkent Çimento 2,89 0,00 11,58
Batı Çimento 2,80 -3,11 -15,41
Batısöke Çimento 1,15 -0,86 -12,21
Bera Holding 3,69 0,00 -4,16
Berkosan Yalıtım 3,41 0,89 24,45
Beşiktaş Futbol Yat. 2,19 1,86 -10,61
Beyaz Filo 3,54 -0,28 12,03
Bilici Yatırım 6,82 0,15 56,06
Bim Mağazalar 52,05 -0,10 11,55
Birko Mensucat 0,38 8,57 22,58
Birlik Mensucat 1,52 0,00 33,33
Bizim Mağazaları 12,02 -0,25 7,61
Bolu Çimento 4,46 -0,67 -5,11
Bomonti Elektrik 3,56 0,00 178,13
Borusan Mannesmann 9,22 0,00 -19,48
Borusan Yat. Paz. 59,80 2,66 -0,19
Bosch Fren Sistemleri 265,90 0,72 -7,60
Bossa 9,24 -1,70 14,64
Brisa 8,78 1,97 -6,39
Burçelik 7,45 1,78 28,23
Burçelik Vana 18,66 -2,10 92,17
Bursa Çimento 3,69 -2,64 -7,83
Carrefoursa 7,57 0,80 60,72
Casa Emtia Petrol 16,30 -8,12 73,59
Ceo Event Medya 3,85 8,45 5,13
Coca Cola İçecek 36,98 3,47 -4,44
Cosmos Yat. Holding 3,38 7,64 65,69
Credıtwest Faktorıng 2,20 -1,35 -23,61
Çelebi 88,15 0,00 -13,66
Çelik Halat 9,26 0,43 42,46
Çemaş Döküm 1,05 1,94 -16,23
Çemtaş 7,12 4,09 -12,41
Çimbeton 43,86 -5,72 6,30
Çimentaş 18,64 2,14 24,27
Çimsa 7,53 -0,92 -17,07
Çuhadaroğlu Metal 2,90 -0,68 -9,09
Dagi Giyim 2,64 3,94 5,60
Dagi Yatırım Holding 3,38 8,68 49,56
Dardanel 7,75 -0,64 104,49
Datagate Bilgisayar 8,82 -0,68 12,93
Demısaş Döküm 3,73 -3,62 7,18
Denge Holding 1,32 1,54 -3,65
Deniz GMYO 3,98 2,05 -21,19
Denizli Cam 7,51 0,13 -9,95
Derimod 6,92 -0,86 -3,08
Derlüks Deri 4,07 1,24 -0,25
Desa Deri 4,37 0,00 -3,74
Despec Bilgisayar 5,37 -0,74 26,65
Deva Holding 15,25 -4,87 70,82
Diriteks Diriliş Tekstil 0,80 1,27 2,56
Ditaş Doğan 15,27 0,86 60,48
DO-CO 342,40 -0,17 -39,29
Doğan Burda 10,01 4,82 64,91
Doğan Holding 1,90 1,06 5,82
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,80 2,86 9,09
Doğusan 2,13 2,90 2,40
Doğuş GMYO 4,86 0,41 7,28
Doğuş Otomotiv 9,62 -1,64 1,05
Döktaş Dökümcülük 24,20 -3,04 -23,53
Duran Doğan Basım 18,10 -1,74 28,92
Dyo Boya 4,83 -1,23 -1,43
Eczacıbaşı İlaç 4,84 -0,41 32,58
Eczacıbaşı Yatırım 9,97 0,20 3,51
Edip Gayrimenkul 1,92 3,23 38,13
Ege Endüstri 537,90 -0,20 -4,38
Ege Gübre 51,60 -0,96 3,61
Ege Profil 12,44 -0,08 3,93
Ege Seramik 4,08 3,03 9,97
Egeli & Co Tarım Girişim 0,94 9,30 193,75
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,89 9,88 128,21
Egeli&Co Yatırım Holding 0,57 9,62 185,00
Egeplast 13,38 -0,82 7,04
Ekiz Kimya 12,98 10,00 2027,87
Emek Elektrik 1,85 2,21 16,35
Eminiş Ambalaj 2,40 1,27 57,89
Emlak Konut GMYO 1,24 0,81 -15,07
Enerjisa Enerji 7,53 1,89 11,79
Enka İnşaat 6,09 -0,65 -2,59
Erbosan 18,70 1,41 -25,14
Ereğli Demir Çelik 7,85 1,16 -13,16
Ersu Gıda 4,70 -2,29 127,05
Escort Teknoloji 4,15 8,64 198,56
Etiler Gıda 2,46 0,82 0,41
Euro Kapital Yat. Ort. 1,86 -1,59 11,38
Euro Trend Yat. Ort. 1,48 -0,67 18,40
Euro Yat. Ort. 1,64 -3,53 38,98
Euro Yatırım Holding 1,43 0,00 -4,67
Fenerbahçe Futbol 10,58 2,03 -26,88
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,72 -0,27 -18,60
F-M İzmit Piston 50,10 -1,67 5,78
Fonet Bilgi Teknolojileri 9,97 1,01 29,65
Ford Otosan 59,80 -1,48 -9,55
Formet Çelik Kapı 3,80 1,33 26,67
Frigo Pak Gıda 14,00 6,95 8,02
Galatasaray Sportif 2,71 1,88 33,50
Garanti Bankası 8,13 -0,12 -27,02
Garanti Faktoring 4,35 0,23 12,40
Garanti Yat. Ort. 1,43 1,42 32,41
Gedik Y. Men. Değ. 22,24 -0,54 297,14
Gedik Yatırım Holding 22,04 9,98 186,61
Gediz Ambalaj 7,95 -0,25 17,60
Gentaş 2,10 0,00 -4,11
Gersan Elektrik 3,28 0,92 2,82
Global Men. Değ. 2,55 5,37 35,64
Global Yat. Holding 3,29 1,23 -32,44
Good-Year 4,44 0,91 9,63
Göltaş Çimento 14,40 -2,11 -19,06
Gözde Girişim 3,75 0,00 -27,04
GSD Denizcilik 2,55 -1,54 -0,39
GSD Holding 1,54 -1,91 3,36
Gübre Fabrik. 15,59 -0,76 72,46
Güler Yat. Holding 13,83 9,94 581,28
Güneş Sigorta 3,13 5,39 43,58
Halk GMYO 1,40 -0,71 14,75
Halk Sigorta 4,10 0,00 107,07
Hatay Tekstil 9,24 -1,39 34,50
Hedef Girişim 2,39 3,46 -8,43
Hektaş 13,40 1,90 67,08
HUB Girişim 23,50 6,72 150,30
Hürriyet Gzt. 1,45 0,69 27,19
ICBC Turkey Bank 4,20 0,72 -20,30
İdealist Danışmanlık 3,14 -0,32 -5,42
İdealist GMYO 3,29 -0,90 7,52
İhlas Ev Aletleri 1,70 0,00 -45,69
İhlas Gayrimenkul 1,08 0,93 -10,00
İhlas Gazetecilik 3,95 2,33 -42,00
İhlas Holding 0,66 3,13 -27,47
İhlas Yayın Holding 0,88 1,15 -13,73
İndeks Bilgisayar 9,57 0,42 -1,34
Info Yatırım 6,08 -1,30 -31,69
İntema 8,74 0,11 -5,62
İpek Doğal Enerji 14,24 7,15 84,46
İskenderun Demir Çelik 6,88 0,73 -14,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Satılık 2016 model Opel Astra

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