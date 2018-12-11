Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 38.520,00 126,70 İş Bankası (B) 3.401,00 3,41 172,00 İş Bankası (C) 4,10 0,74 -38,62 İş Bankası (Kur.) 53.323,00 -3,01 589,31 İş Fin.Kir. 4,95 -0,60 255,20 İş Girişim 2,33 -5,67 33,91 İş GMYO 1,03 -1,90 -15,82 İş Y. Men. Değ. 2,06 -1,90 -3,39 İş Yat. Ort. 0,90 1,12 14,06 İşbir Holding 159,90 0,50 -12,88 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 2,56 0,00 İttifak Holding 3,43 -14,46 47,21 İz Hayvancılık Tarım 7,51 -4,09 295,26 İzmir Demir Çelik 1,78 0,56 -45,06 İzmir Fırça 2,28 -19,72 -75,35 İzocam 23,08 1,85 -12,71 Jantsa Jant Sanayi 25,78 0,47 -16,16 Kafein Yazılım 6,71 -1,18 Kapital Yat. Holding 3,00 2,04 141,94 Kaplamin 3,21 0,31 -18,11 Kardemir (A) 1,91 -1,04 -35,25 Kardemir (B) 1,92 -1,03 -34,47 Kardemir (D) 2,30 0,88 -28,35 Karel Elektronik 4,04 -1,70 -30,46 Karsan Otomotiv 1,29 0,78 -17,31 Karsu Tekstil 1,23 2,50 -37,88 Karsusan Su Ürünleri San. 3,88 -2,76 -21,62 Kartonsan 357,00 0,11 28,30 Katmerciler Ekipman 6,50 3,17 -45,65 Kent Gıda 120,90 -0,33 -11,43 Kerevitaş Gıda 1,88 -0,53 -55,98 Kervansaray Yat. Holding 0,36 -2,70 2,86 Kiler GMYO 2,07 1,47 -43,44 Klimasan Klima 4,13 -1,67 -14,85 Koç Holding 14,41 -1,71 -20,34 Konfrut Gıda 23,92 -0,42 67,27 Konya Çimento 184,20 -2,07 -27,76 Kordsa Teknik Tekstil 9,74 -1,62 32,66 Koza Altın 53,75 -0,37 40,71 Koza Madencilik 7,64 -2,43 18,63 Körfez GMYO 1,50 2,04 -9,64 Kristal Kola 1,07 2,88 -40,56 Kron Telekomünikasyon 9,20 -0,54 -50,27 Kuştur Kuşadası Turizm 16,01 0,00 68,36 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,14 -3,39 -68,34 Kütahya Porselen 4,75 -0,42 -33,75 Lider Faktoring 2,52 -2,70 -7,22 Link Bilgisayar 8,46 -0,47 -40,67 Logo Yazılım 31,68 1,80 -46,08 Lokman Hekim Sağlık 4,36 0,00 -27,68 Lüks Kadife 4,23 0,24 -10,19 Makina Takım 1,51 19,84 -24,50 Mardin Çimento 2,93 0,00 -23,89 Marka Yatırım Holding 0,72 2,86 -57,40 Marmaris Altınyunus 18,21 -1,83 -4,16 Marshall 26,02 0,70 -49,77 Martı GMYO 0,76 13,43 -64,15 Martı Otel 0,61 5,17 -33,70 Mavi Giyim 35,34 -2,11 -38,39 Mazhar Zorlu Holding 3,66 -3,68 -8,27 Mega Polietilen 2,44 1,67 114,04 Menderes Tekstil 0,68 1,49 -18,07 Merit Turizm 5,81 -1,69 -1,36 Merko Gıda 1,11 9,90 -16,54 Metal Gayrimenkul 0,72 0,00 -44,62 Metemtur Otelcilik 1,19 3,48 -19,59 Metro Holding 0,80 2,56 -19,19 Metro Petrol ve Tesisleri 1,59 19,55 -42,18 Metro Yatırım Ortaklığı 1,32 0,76 -36,33 Migros Ticaret 15,30 0,86 -46,37 Milpa 1,68 0,60 -22,22 Mistral GMYO 2,32 0,87 -34,47 MLP Sağlık 11,70 -1,43 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,03 -0,96 -25,90 Mondi Tire Kutsan 2,09 -2,34 15,47 Net Holding 1,99 -1,00 -9,95 Netaş Telekom. 7,13 -0,14 -54,99 Niğbaş Niğde Beton 2,01 19,64 113,83 Nuh Çimento 7,95 -0,25 -12,71 Nurol GMYO 2,36 7,76 -50,32 Odaş Elektrik 2,33 -3,32 -61,17 Olmuksan-IP 3,48 -0,29 -23,92 Orge Enerji Elektrik 2,79 -0,36 -31,01 Orma Orman Mahsulleri 1,05 -4,55 -7,08 Osmanlı Menkul 1,65 -1,20 -47,05 Ostim Endüstriyel Yat 1,16 0,00 -28,83 Otokar 85,15 1,67 -29,46 Oyak Yat. Ort. 1,70 19,72 71,69 Oylum Sınai Yatırımlar 1,06 -0,93 -37,65 Özak GMYO 2,19 0,92 -6,41 Özbal Çelik Boru 1,48 2,78 -45,01 Özderici GMYO 5,51 -19,91 656,37 Özerden Plastik 2,71 0,74 -0,37 Panora GMYO 4,13 -0,96 -6,49 Park Elek.Madencilik 2,55 -2,67 -38,85 Parsan 11,66 4,86 -0,34 Pegasus 24,20 -0,98 -28,40 Peker GMYO 18,27 0,05 Penguen Gıda 1,33 0,76 -40,36 Pera GMYO 0,93 19,23 5,68 Pergamon Dış Ticaret 9,18 1,10 139,69 Petkim 5,13 -1,35 -23,56 Petrokent Turizm 64,50 -2,27 35,85 Pınar Et Ve Un 5,22 -1,32 -43,29 Pınar Su 1,28 0,79 -28,89 Pınar Süt 6,96 -0,71 -42,55 Plastikkart 2,29 0,00 -20,76 Polisan Holding 5,25 -19,97 -39,24 Politeknik Metal 35,42 -2,64 6,37 Prizma Press Matbaacılık 1,71 1,18 5,56 QNB Finans Fin. Kir. 3,85 0,00 -1,28 QNB Finansbank 7,62 0,93 39,49 Ral Yatırım Holding 1,48 -3,90 -26,07 Ray Sigorta 1,53 -1,29 -15,47 Reysaş GMYO 0,71 10,94 -44,09 Reysaş Lojistik 0,74 4,23 -42,19 Rhea Girişim 0,67 1,52 -40,18 Rodrigo Tekstil 2,06 1,48 -31,10 Royal Halı 0,91 -2,15 0,00 RTA Laboratuvarları 2,26 2,73 -18,12 Sabancı Holding 7,40 -1,20 -31,49 Safkar Ege Soğutmacılık 1,90 -2,56 Salix Yatırım Holding 3,90 0,00 -50,00 Sanel Mühendislik 2,31 1,32 35,09 Sanifoam Sünger 1,35 0,00 -19,64 Sanko Pazarlama 2,41 5,70 -14,54 Saray Matbaacılık 0,96 -2,04 -10,28 Sarkuysan 3,38 4,64 7,83 Sasa Polyester 8,71 -1,47 11,18 Say Reklamcılık 0,92 1,10 -44,91 Sekuro Plastik 3,23 -1,82 -62,44 Selçuk Ecza Deposu 2,92 -2,99 -16,62 Selçuk Gıda 1,20 0,00 58,99 Senkron Güvenlik 1,30 0,78 -30,11 Serve Film Prodüksiyon 1,99 -0,50 220,97 Servet GMYO 3,60 -5,01 18,42 Seyitler Kimya 3,95 0,00 -23,42 Silverline Endüstri 1,53 -1,92 -11,96 Sinpaş GMYO 0,31 0,00 -54,81 Soda Sanayii 7,40 -0,54 71,04 Sodaş Sodyum Sanayii 6,00 0,00 76,02 Söktaş 1,44 20,00 -13,25 Sönmez Filament 3,15 0,00 -24,10 Sönmez Pamuklu 3,24 -0,61 -18,18 Sumaş Suni Tahta 7,20 -4,00 Şeker Fin. Kir. 2,48 1,22 2,40 Şekerbank 1,17 -0,85 -36,07 Şişe Cam 5,19 -1,33 14,08 Şok Marketler 11,46 1,24 T. Halk Bankası 7,11 -0,56 -32,39 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 31,28 -1,08 464,81 T.S.K.B. 0,74 -2,63 -38,50 T.Tuborg 9,77 -0,31 -1,42 Taç Tarım Ürünleri 4,57 -19,96 88,07 Tat Gıda 4,08 2,00 -20,55 TAV Havalimanları 21,20 -4,76 -1,21 Taze Kuru Gıda 7,11 -2,47 -12,76 Tek-Art Turizm 0,88 -1,12 16,93 Tekfen Holding 20,40 3,03 24,54 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,14 -0,95 -39,03 Temapol Polimer Plastik 3,04 1,67 -36,27 TGS Dış Ticaret 4,80 -1,23 32,89 Tofaş Oto. Fab. 17,40 1,81 -44,14 Torunlar GMYO 1,60 1,27 -51,08 Trabzon Liman 8,75 -0,34 Trabzonspor Sportif 1,53 19,53 -30,45 Trakya Cam 3,08 -0,32 -23,49 Trend GMYO 1,34 -1,47 TSKB GMYO 0,69 0,00 -5,48 Tuğçelik 2,16 -0,46 -32,08 Tukaş 1,54 -2,53 -30,94 Turcas Petrol 1,57 0,00 -37,55 Turkcell 12,13 -0,57 -17,53 Tümosan Motor ve Traktör 4,86 0,62 -35,97 Tüpraş 122,40 -1,77 13,49 Türk Hava Yolları 15,96 -0,87 1,72 Türk Prysmian Kablo 1,76 -0,56 -29,69 Türk Telekom 3,94 0,77 -38,82 Türk Traktör 40,10 3,08 -43,11 Türker Proje Gayrimenkul 26,82 -0,59 -28,59 Ufuk Yatırım 1,15 -4,17 -62,54 Ulaşlar Turizm Yat. 1,16 0,87 -32,16 Ulusoy Elektrik 15,68 -0,13 73,04 Ulusoy Un Sanayi 2,39 -2,05 -14,03 Umpaş Holding 0,62 5,08 -1,59 Uşak Seramik 1,62 -1,22 -33,88 Utopya Turizm 4,01 -0,25 -10,69 Uzertaş Boya 0,65 0,00 -42,98 Ülker Bisküvi 15,68 1,88 -20,28 Ünye Çimento 3,60 -0,83 -2,27 Vakıf Fin. Kir. 1,70 4,94 4,98 Vakıf GMYO 2,22 2,78 -11,67 Vakıf Yat. Ort. 2,47 19,90 73,94 Vakıflar Bankası 3,94 0,77 -40,97 Vakko Tekstil 3,08 -1,60 4,59 Vanet Gıda 4,00 11,73 25,00 Verusa Holding 14,56 0,21 -36,44 Verusaturk Girisim 3,38 -1,46 43,22 Vestel 6,01 -0,66 -20,61 Vestel Beyaz Eşya 12,28 -1,52 44,81 Viking Kağıt 1,17 -0,85 -2,50 Yapı Kredi Koray GMYO 2,03 -4,69 -12,50 Yapı ve Kredi Bank. 1,63 -0,61 -41,72 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,89 -9,69 18,13 Yataş 4,39 -1,57 -45,71 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,03 2,49 -1,40 Yeni Gimat GMYO 8,15 -1,21 -2,22 Yeşil GMYO 0,28 0,00 -55,56 Yeşil Yapı 0,28 -3,45 -72,55 Yeşil Yatırım Holding 10,54 -1,03 -34,13 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.226,00 0,03 23,37 Yonga Mobilya 7,21 -3,74 141,44 Yünsa 4,56 -2,15 1,33 Zorlu Enerji 1,29 0,78 -18,35





(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)



(Son)



















