Borsada günlük işlemler (2)11 Aralık 2018 Salı 18:42
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|38.520,00
|126,70
|İş Bankası (B)
|3.401,00
|3,41
|172,00
|İş Bankası (C)
|4,10
|0,74
|-38,62
|İş Bankası (Kur.)
|53.323,00
|-3,01
|589,31
|İş Fin.Kir.
|4,95
|-0,60
|255,20
|İş Girişim
|2,33
|-5,67
|33,91
|İş GMYO
|1,03
|-1,90
|-15,82
|İş Y. Men. Değ.
|2,06
|-1,90
|-3,39
|İş Yat. Ort.
|0,90
|1,12
|14,06
|İşbir Holding
|159,90
|0,50
|-12,88
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,40
|2,56
|0,00
|İttifak Holding
|3,43
|-14,46
|47,21
|İz Hayvancılık Tarım
|7,51
|-4,09
|295,26
|İzmir Demir Çelik
|1,78
|0,56
|-45,06
|İzmir Fırça
|2,28
|-19,72
|-75,35
|İzocam
|23,08
|1,85
|-12,71
|Jantsa Jant Sanayi
|25,78
|0,47
|-16,16
|Kafein Yazılım
|6,71
|-1,18
|Kapital Yat. Holding
|3,00
|2,04
|141,94
|Kaplamin
|3,21
|0,31
|-18,11
|Kardemir (A)
|1,91
|-1,04
|-35,25
|Kardemir (B)
|1,92
|-1,03
|-34,47
|Kardemir (D)
|2,30
|0,88
|-28,35
|Karel Elektronik
|4,04
|-1,70
|-30,46
|Karsan Otomotiv
|1,29
|0,78
|-17,31
|Karsu Tekstil
|1,23
|2,50
|-37,88
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,88
|-2,76
|-21,62
|Kartonsan
|357,00
|0,11
|28,30
|Katmerciler Ekipman
|6,50
|3,17
|-45,65
|Kent Gıda
|120,90
|-0,33
|-11,43
|Kerevitaş Gıda
|1,88
|-0,53
|-55,98
|Kervansaray Yat. Holding
|0,36
|-2,70
|2,86
|Kiler GMYO
|2,07
|1,47
|-43,44
|Klimasan Klima
|4,13
|-1,67
|-14,85
|Koç Holding
|14,41
|-1,71
|-20,34
|Konfrut Gıda
|23,92
|-0,42
|67,27
|Konya Çimento
|184,20
|-2,07
|-27,76
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,74
|-1,62
|32,66
|Koza Altın
|53,75
|-0,37
|40,71
|Koza Madencilik
|7,64
|-2,43
|18,63
|Körfez GMYO
|1,50
|2,04
|-9,64
|Kristal Kola
|1,07
|2,88
|-40,56
|Kron Telekomünikasyon
|9,20
|-0,54
|-50,27
|Kuştur Kuşadası Turizm
|16,01
|0,00
|68,36
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,14
|-3,39
|-68,34
|Kütahya Porselen
|4,75
|-0,42
|-33,75
|Lider Faktoring
|2,52
|-2,70
|-7,22
|Link Bilgisayar
|8,46
|-0,47
|-40,67
|Logo Yazılım
|31,68
|1,80
|-46,08
|Lokman Hekim Sağlık
|4,36
|0,00
|-27,68
|Lüks Kadife
|4,23
|0,24
|-10,19
|Makina Takım
|1,51
|19,84
|-24,50
|Mardin Çimento
|2,93
|0,00
|-23,89
|Marka Yatırım Holding
|0,72
|2,86
|-57,40
|Marmaris Altınyunus
|18,21
|-1,83
|-4,16
|Marshall
|26,02
|0,70
|-49,77
|Martı GMYO
|0,76
|13,43
|-64,15
|Martı Otel
|0,61
|5,17
|-33,70
|Mavi Giyim
|35,34
|-2,11
|-38,39
|Mazhar Zorlu Holding
|3,66
|-3,68
|-8,27
|Mega Polietilen
|2,44
|1,67
|114,04
|Menderes Tekstil
|0,68
|1,49
|-18,07
|Merit Turizm
|5,81
|-1,69
|-1,36
|Merko Gıda
|1,11
|9,90
|-16,54
|Metal Gayrimenkul
|0,72
|0,00
|-44,62
|Metemtur Otelcilik
|1,19
|3,48
|-19,59
|Metro Holding
|0,80
|2,56
|-19,19
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,59
|19,55
|-42,18
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,32
|0,76
|-36,33
|Migros Ticaret
|15,30
|0,86
|-46,37
|Milpa
|1,68
|0,60
|-22,22
|Mistral GMYO
|2,32
|0,87
|-34,47
|MLP Sağlık
|11,70
|-1,43
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,03
|-0,96
|-25,90
|Mondi Tire Kutsan
|2,09
|-2,34
|15,47
|Net Holding
|1,99
|-1,00
|-9,95
|Netaş Telekom.
|7,13
|-0,14
|-54,99
|Niğbaş Niğde Beton
|2,01
|19,64
|113,83
|Nuh Çimento
|7,95
|-0,25
|-12,71
|Nurol GMYO
|2,36
|7,76
|-50,32
|Odaş Elektrik
|2,33
|-3,32
|-61,17
|Olmuksan-IP
|3,48
|-0,29
|-23,92
|Orge Enerji Elektrik
|2,79
|-0,36
|-31,01
|Orma Orman Mahsulleri
|1,05
|-4,55
|-7,08
|Osmanlı Menkul
|1,65
|-1,20
|-47,05
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,16
|0,00
|-28,83
|Otokar
|85,15
|1,67
|-29,46
|Oyak Yat. Ort.
|1,70
|19,72
|71,69
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,06
|-0,93
|-37,65
|Özak GMYO
|2,19
|0,92
|-6,41
|Özbal Çelik Boru
|1,48
|2,78
|-45,01
|Özderici GMYO
|5,51
|-19,91
|656,37
|Özerden Plastik
|2,71
|0,74
|-0,37
|Panora GMYO
|4,13
|-0,96
|-6,49
|Park Elek.Madencilik
|2,55
|-2,67
|-38,85
|Parsan
|11,66
|4,86
|-0,34
|Pegasus
|24,20
|-0,98
|-28,40
|Peker GMYO
|18,27
|0,05
|Penguen Gıda
|1,33
|0,76
|-40,36
|Pera GMYO
|0,93
|19,23
|5,68
|Pergamon Dış Ticaret
|9,18
|1,10
|139,69
|Petkim
|5,13
|-1,35
|-23,56
|Petrokent Turizm
|64,50
|-2,27
|35,85
|Pınar Et Ve Un
|5,22
|-1,32
|-43,29
|Pınar Su
|1,28
|0,79
|-28,89
|Pınar Süt
|6,96
|-0,71
|-42,55
|Plastikkart
|2,29
|0,00
|-20,76
|Polisan Holding
|5,25
|-19,97
|-39,24
|Politeknik Metal
|35,42
|-2,64
|6,37
|Prizma Press Matbaacılık
|1,71
|1,18
|5,56
|QNB Finans Fin. Kir.
|3,85
|0,00
|-1,28
|QNB Finansbank
|7,62
|0,93
|39,49
|Ral Yatırım Holding
|1,48
|-3,90
|-26,07
|Ray Sigorta
|1,53
|-1,29
|-15,47
|Reysaş GMYO
|0,71
|10,94
|-44,09
|Reysaş Lojistik
|0,74
|4,23
|-42,19
|Rhea Girişim
|0,67
|1,52
|-40,18
|Rodrigo Tekstil
|2,06
|1,48
|-31,10
|Royal Halı
|0,91
|-2,15
|0,00
|RTA Laboratuvarları
|2,26
|2,73
|-18,12
|Sabancı Holding
|7,40
|-1,20
|-31,49
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,90
|-2,56
|Salix Yatırım Holding
|3,90
|0,00
|-50,00
|Sanel Mühendislik
|2,31
|1,32
|35,09
|Sanifoam Sünger
|1,35
|0,00
|-19,64
|Sanko Pazarlama
|2,41
|5,70
|-14,54
|Saray Matbaacılık
|0,96
|-2,04
|-10,28
|Sarkuysan
|3,38
|4,64
|7,83
|Sasa Polyester
|8,71
|-1,47
|11,18
|Say Reklamcılık
|0,92
|1,10
|-44,91
|Sekuro Plastik
|3,23
|-1,82
|-62,44
|Selçuk Ecza Deposu
|2,92
|-2,99
|-16,62
|Selçuk Gıda
|1,20
|0,00
|58,99
|Senkron Güvenlik
|1,30
|0,78
|-30,11
|Serve Film Prodüksiyon
|1,99
|-0,50
|220,97
|Servet GMYO
|3,60
|-5,01
|18,42
|Seyitler Kimya
|3,95
|0,00
|-23,42
|Silverline Endüstri
|1,53
|-1,92
|-11,96
|Sinpaş GMYO
|0,31
|0,00
|-54,81
|Soda Sanayii
|7,40
|-0,54
|71,04
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,00
|0,00
|76,02
|Söktaş
|1,44
|20,00
|-13,25
|Sönmez Filament
|3,15
|0,00
|-24,10
|Sönmez Pamuklu
|3,24
|-0,61
|-18,18
|Sumaş Suni Tahta
|7,20
|-4,00
|Şeker Fin. Kir.
|2,48
|1,22
|2,40
|Şekerbank
|1,17
|-0,85
|-36,07
|Şişe Cam
|5,19
|-1,33
|14,08
|Şok Marketler
|11,46
|1,24
|T. Halk Bankası
|7,11
|-0,56
|-32,39
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|31,28
|-1,08
|464,81
|T.S.K.B.
|0,74
|-2,63
|-38,50
|T.Tuborg
|9,77
|-0,31
|-1,42
|Taç Tarım Ürünleri
|4,57
|-19,96
|88,07
|Tat Gıda
|4,08
|2,00
|-20,55
|TAV Havalimanları
|21,20
|-4,76
|-1,21
|Taze Kuru Gıda
|7,11
|-2,47
|-12,76
|Tek-Art Turizm
|0,88
|-1,12
|16,93
|Tekfen Holding
|20,40
|3,03
|24,54
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,14
|-0,95
|-39,03
|Temapol Polimer Plastik
|3,04
|1,67
|-36,27
|TGS Dış Ticaret
|4,80
|-1,23
|32,89
|Tofaş Oto. Fab.
|17,40
|1,81
|-44,14
|Torunlar GMYO
|1,60
|1,27
|-51,08
|Trabzon Liman
|8,75
|-0,34
|Trabzonspor Sportif
|1,53
|19,53
|-30,45
|Trakya Cam
|3,08
|-0,32
|-23,49
|Trend GMYO
|1,34
|-1,47
|TSKB GMYO
|0,69
|0,00
|-5,48
|Tuğçelik
|2,16
|-0,46
|-32,08
|Tukaş
|1,54
|-2,53
|-30,94
|Turcas Petrol
|1,57
|0,00
|-37,55
|Turkcell
|12,13
|-0,57
|-17,53
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,86
|0,62
|-35,97
|Tüpraş
|122,40
|-1,77
|13,49
|Türk Hava Yolları
|15,96
|-0,87
|1,72
|Türk Prysmian Kablo
|1,76
|-0,56
|-29,69
|Türk Telekom
|3,94
|0,77
|-38,82
|Türk Traktör
|40,10
|3,08
|-43,11
|Türker Proje Gayrimenkul
|26,82
|-0,59
|-28,59
|Ufuk Yatırım
|1,15
|-4,17
|-62,54
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,16
|0,87
|-32,16
|Ulusoy Elektrik
|15,68
|-0,13
|73,04
|Ulusoy Un Sanayi
|2,39
|-2,05
|-14,03
|Umpaş Holding
|0,62
|5,08
|-1,59
|Uşak Seramik
|1,62
|-1,22
|-33,88
|Utopya Turizm
|4,01
|-0,25
|-10,69
|Uzertaş Boya
|0,65
|0,00
|-42,98
|Ülker Bisküvi
|15,68
|1,88
|-20,28
|Ünye Çimento
|3,60
|-0,83
|-2,27
|Vakıf Fin. Kir.
|1,70
|4,94
|4,98
|Vakıf GMYO
|2,22
|2,78
|-11,67
|Vakıf Yat. Ort.
|2,47
|19,90
|73,94
|Vakıflar Bankası
|3,94
|0,77
|-40,97
|Vakko Tekstil
|3,08
|-1,60
|4,59
|Vanet Gıda
|4,00
|11,73
|25,00
|Verusa Holding
|14,56
|0,21
|-36,44
|Verusaturk Girisim
|3,38
|-1,46
|43,22
|Vestel
|6,01
|-0,66
|-20,61
|Vestel Beyaz Eşya
|12,28
|-1,52
|44,81
|Viking Kağıt
|1,17
|-0,85
|-2,50
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,03
|-4,69
|-12,50
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,63
|-0,61
|-41,72
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,89
|-9,69
|18,13
|Yataş
|4,39
|-1,57
|-45,71
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|1,03
|2,49
|-1,40
|Yeni Gimat GMYO
|8,15
|-1,21
|-2,22
|Yeşil GMYO
|0,28
|0,00
|-55,56
|Yeşil Yapı
|0,28
|-3,45
|-72,55
|Yeşil Yatırım Holding
|10,54
|-1,03
|-34,13
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.226,00
|0,03
|23,37
|Yonga Mobilya
|7,21
|-3,74
|141,44
|Yünsa
|4,56
|-2,15
|1,33
|Zorlu Enerji
|1,29
|0,78
|-18,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)
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