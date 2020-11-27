Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|41.400,00
|0,98
|37,18
|İş Bankası (C)
|6,80
|0,00
|6,08
|İş Bankası (Kur.)
|315.994,90
|-2,77
|50,47
|İş Fin.Kir.
|3,77
|-2,33
|-0,79
|İş Girişim
|16,00
|0,00
|321,05
|İş GMYO
|2,13
|1,43
|21,02
|İş Y. Men. Değ.
|12,94
|-0,38
|221,35
|İş Yat. Ort.
|3,33
|-1,19
|106,66
|İşbir Holding
|3.099,90
|-4,32
|620,91
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,17
|-2,50
|88,71
|İttifak Holding
|2,36
|5,83
|81,00
|İz Hayvancılık Tarım
|15,13
|9,96
|478,26
|İzmir Demir Çelik
|20,00
|-0,30
|144,20
|İzmir Fırça
|5,50
|-5,01
|205,56
|Jantsa Jant Sanayi
|234,00
|-1,35
|339,95
|Kafein Yazılım
|18,00
|-2,17
|62,08
|Kaplamin
|24,88
|0,00
|348,29
|Kardemir (A)
|5,28
|-0,56
|99,25
|Kardemir (B)
|4,71
|-2,89
|78,41
|Kardemir (D)
|5,16
|-0,39
|93,98
|Karel Elektronik
|17,13
|-1,21
|17,89
|Karsan Otomotiv
|3,02
|-2,89
|91,14
|Karsu Tekstil
|6,69
|-0,30
|106,48
|Kartonsan
|2.730,00
|-3,33
|606,63
|Katmerciler Ekipman
|3,14
|-0,32
|105,41
|Kent Gıda
|486,00
|3,29
|1992,89
|Kerevitaş Gıda
|7,08
|0,43
|117,18
|Kervansaray Yat. Holding
|1,39
|9,45
|152,73
|Kiler GMYO
|2,56
|4,92
|139,48
|Klimasan Klima
|20,72
|-3,54
|-2,33
|Koç Holding
|18,68
|-2,40
|-6,64
|Konfrut Gıda
|16,60
|3,43
|112,28
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|16,88
|0,84
|Konya Çimento
|1.074,20
|-4,77
|295,95
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,81
|3,13
|16,47
|Koza Altın
|76,75
|-1,60
|3,65
|Koza Madencilik
|13,17
|-3,37
|31,31
|Körfez GMYO
|6,40
|0,00
|167,78
|Kristal Kola
|2,83
|-2,08
|87,42
|Kron Telekomünikasyon
|26,68
|-2,27
|109,75
|Kuştur Kuşadası Turizm
|165,00
|0,06
|602,87
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,28
|-2,56
|103,34
|Kütahya Porselen
|38,00
|-0,52
|474,02
|Lider Faktoring
|3,14
|1,95
|71,12
|Link Bilgisayar
|47,56
|-1,69
|164,39
|Logo Yazılım
|111,00
|1,93
|82,57
|Lokman Hekim Sağlık
|11,24
|-0,88
|95,97
|Lüks Kadife
|29,10
|1,54
|236,81
|Makina Takım
|2,77
|-1,42
|47,34
|Marka Yatırım Holding
|7,00
|9,20
|493,22
|Marmaris Altınyunus
|96,60
|-4,73
|36,06
|Marshall
|333,00
|-2,35
|600,46
|Martı GMYO
|3,11
|-3,72
|207,92
|Martı Otel
|2,40
|-3,61
|163,74
|Mavi Giyim
|48,20
|-1,59
|-16,75
|Mazhar Zorlu Holding
|17,95
|0,00
|48,47
|Mega Polietilen
|10,69
|-0,09
|742,76
|Menderes Tekstil
|3,14
|-1,57
|139,69
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|71,25
|-1,32
|266,51
|Merko Gıda
|12,31
|-3,15
|1072,38
|Metemtur Otelcilik
|12,65
|1,52
|610,67
|Metro Holding
|2,16
|-1,37
|56,52
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,17
|-0,94
|61,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,63
|2,33
|-50,68
|Migros Ticaret
|40,94
|0,44
|69,03
|Milpa
|4,57
|0,22
|108,68
|Mistral GMYO
|4,24
|-1,62
|125,94
|MLP Sağlık
|19,23
|-0,88
|20,19
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|5,89
|-1,51
|416,67
|Mondi Tire Kutsan
|6,52
|-1,51
|57,49
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|36,26
|0,95
|185,06
|Net Holding
|3,19
|-4,49
|22,69
|Netaş Telekom.
|19,70
|-1,50
|50,84
|Niğbaş Niğde Beton
|71,00
|4,41
|1045,16
|Nuh Çimento
|40,94
|9,58
|272,70
|Nurol GMYO
|7,33
|1,38
|105,32
|Odaş Elektrik
|3,45
|-4,96
|138,64
|Olmuksan-IP
|7,74
|1,71
|202,23
|Orge Enerji Elektrik
|7,40
|-2,37
|49,19
|Orma Orman Mahsulleri
|13,14
|6,31
|376,09
|Osmanlı Menkul
|20,80
|0,00
|398,65
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,09
|-1,45
|143,45
|Otokar
|227,00
|-5,42
|54,38
|Oyak Çimento
|8,23
|1,48
|49,70
|Oyak Yat. Ort.
|6,30
|-0,79
|172,89
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,20
|-1,70
|68,35
|Özak GMYO
|4,30
|0,47
|67,32
|Özbal Çelik Boru
|7,00
|-1,27
|334,28
|Özderici GMYO
|2,25
|-2,17
|43,31
|Özerden Plastik
|8,81
|0,92
|286,40
|Panora GMYO
|6,79
|-3,28
|21,22
|Papilon Savunma
|20,78
|-1,05
|169,65
|Park Elek.Madencilik
|5,23
|-2,43
|71,48
|Parsan
|23,44
|-2,66
|38,37
|Pegasus
|61,70
|-3,14
|-28,59
|Peker GMYO
|2,27
|0,00
|151,01
|Penguen Gıda
|5,34
|-0,19
|483,36
|Pera GMYO
|2,60
|0,78
|176,60
|Pergamon Dış Ticaret
|15,69
|-0,82
|102,77
|Petkim
|4,23
|2,42
|33,23
|Petrokent Turizm
|950,00
|2,15
|641,61
|Pınar Et Ve Un
|24,34
|2,96
|167,78
|Pınar Su
|7,53
|0,13
|224,57
|Pınar Süt
|21,84
|4,20
|73,20
|Plastikkart
|11,31
|-1,22
|22,01
|Polisan Holding
|3,88
|-1,02
|28,58
|Politeknik Metal
|358,00
|-6,62
|370,61
|Prizma Press Matbaacılık
|5,54
|-0,72
|28,84
|QNB Finans Fin. Kir.
|158,20
|1,61
|22,54
|QNB Finansbank
|87,40
|3,68
|133,07
|Ral Yatırım Holding
|5,20
|-2,07
|98,14
|Ray Sigorta
|24,42
|-5,71
|614,04
|Reysaş GMYO
|4,89
|-1,41
|6,54
|Reysaş Lojistik
|10,04
|3,72
|129,22
|Rhea Girişim
|3,42
|0,29
|187,39
|Rodrigo Tekstil
|17,02
|9,95
|840,33
|Royal Halı
|3,99
|3,64
|191,24
|RTA Laboratuvarları
|44,22
|-2,43
|1806,03
|Sabancı Holding
|9,99
|-2,54
|9,54
|Safkar Ege Soğutmacılık
|13,87
|9,99
|536,24
|Sanel Mühendislik
|3,53
|-0,28
|20,31
|Sanifoam Sünger
|13,81
|1,10
|176,20
|Sanko Pazarlama
|7,42
|-1,72
|1,84
|Saray Matbaacılık
|7,70
|1,85
|495,62
|Sarkuysan
|6,99
|0,72
|119,99
|Sasa Polyester
|17,05
|-1,90
|120,57
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,24
|-0,24
|267,86
|Sekuro Plastik
|11,79
|-0,34
|119,96
|Selçuk Ecza Deposu
|11,40
|6,74
|91,12
|Selçuk Gıda
|4,05
|2,02
|275,79
|Senkron Güvenlik
|4,77
|-9,83
|74,73
|Serve Film Prodüksiyon
|16,80
|-1,18
|956,60
|Servet GMYO
|58,00
|0,00
|582,35
|Seyitler Kimya
|18,70
|10,00
|175,41
|Silverline Endüstri
|4,29
|-2,94
|98,61
|Sinpaş GMYO
|3,94
|0,25
|239,66
|Smartiks Yazılım
|7,67
|0,26
|-21,81
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,16
|-0,17
|528,15
|Söktaş
|5,05
|-0,59
|196,97
|Sönmez Filament
|37,00
|2,15
|658,20
|Sönmez Pamuklu
|15,65
|-0,95
|218,09
|Sumaş Suni Tahta
|41,50
|-1,19
|322,91
|Şeker Fin. Kir.
|4,35
|1,87
|-9,00
|Şekerbank
|1,48
|-1,99
|35,75
|Şişe Cam
|6,88
|-2,13
|35,16
|Şok Marketler
|12,00
|0,00
|11,52
|T. Halk Bankası
|5,42
|-0,55
|-8,29
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|69,55
|-5,63
|59,52
|T.S.K.B.
|2,41
|-9,74
|99,17
|T.Tuborg
|17,40
|-0,23
|46,22
|Taç Tarım Ürünleri
|10,75
|0,66
|244,55
|Tat Gıda
|11,20
|1,17
|84,10
|TAV Havalimanları
|19,95
|-1,82
|-26,56
|Taze Kuru Gıda
|279,00
|3,33
|3753,59
|Tek-Art Turizm
|1,99
|9,94
|57,94
|Tekfen Holding
|15,15
|-2,01
|-16,25
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|11,03
|9,97
|162,62
|Temapol Polimer Plastik
|10,20
|-2,67
|95,40
|TGS Dış Ticaret
|9,26
|0,11
|98,29
|Tofaş Oto. Fab.
|29,14
|0,00
|25,05
|Torunlar GMYO
|3,77
|0,00
|37,09
|Trabzon Liman
|34,42
|-1,94
|228,63
|Trabzonspor Sportif
|4,40
|1,15
|104,65
|Trend GMYO
|13,59
|9,95
|517,73
|TSKB GMYO
|3,77
|-3,08
|294,77
|Tuğçelik
|7,17
|-0,83
|81,52
|Tukaş
|11,30
|2,45
|-8,50
|Turcas Petrol
|5,02
|-0,20
|88,01
|Turkcell
|15,72
|-0,82
|13,91
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,77
|-2,09
|68,02
|Tüpraş
|94,15
|0,48
|-25,75
|Türk Hava Yolları
|11,93
|-2,21
|-17,50
|Türk Prysmian Kablo
|13,65
|0,74
|428,97
|Türk Telekom
|7,67
|-2,04
|6,30
|Türk Traktör
|141,00
|-1,88
|166,49
|Türker Proje Gayrimenkul
|90,75
|-0,33
|116,07
|Türkiye Sigorta
|5,78
|-1,37
|165,41
|Ufuk Yatırım
|11,74
|0,34
|355,04
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,75
|2,18
|302,42
|Ulusoy Elektrik
|48,70
|-0,57
|83,08
|Ulusoy Un Sanayi
|11,82
|0,51
|209,42
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,38
|-1,65
|96,13
|Utopya Turizm
|25,16
|-0,55
|411,38
|Uzertaş Boya
|29,48
|5,21
|1227,93
|Ülker Bisküvi
|22,26
|0,09
|-0,45
|Vakıf Fin. Kir.
|3,89
|-1,52
|83,71
|Vakıf GMYO
|3,88
|-1,27
|124,15
|Vakıf Yat. Ort.
|7,81
|0,13
|328,85
|Vakıflar Bankası
|4,76
|-1,04
|-13,61
|Vakko Tekstil
|6,15
|-2,84
|35,46
|Vanet Gıda
|8,70
|8,61
|508,39
|Verusa Holding
|44,68
|-1,85
|140,85
|Verusaturk Girisim
|9,71
|0,21
|84,64
|Vestel
|20,68
|3,40
|63,87
|Vestel Beyaz Eşya
|35,56
|2,83
|68,54
|Viking Kağıt
|6,22
|-1,89
|232,62
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,76
|1,28
|96,69
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,99
|-2,61
|20,56
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|37,00
|-0,80
|491,43
|Yataş
|11,96
|1,36
|62,94
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|3,90
|0,52
|142,24
|Yeni Gimat GMYO
|12,60
|-0,40
|5,25
|Yeşil GMYO
|1,20
|1,69
|87,50
|Yeşil Yapı
|1,39
|0,00
|110,61
|Yeşil Yatırım Holding
|77,25
|9,73
|587,89
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.699,90
|-1,18
|467,06
|Yonga Mobilya
|30,96
|-0,06
|235,33
|Yükselen Çelik
|7,04
|-1,68
|129,69
|Yünsa
|13,46
|-0,52
|33,69
|Zorlu Enerji
|2,73
|-2,50
|67,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)