Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|45.000,00
|0,34
|49,10
|İş Bankası (C)
|5,47
|3,01
|-14,66
|İş Bankası (Kur.)
|405.001,00
|92,86
|İş Fin.Kir.
|4,04
|1,51
|6,32
|İş Girişim
|12,02
|1,43
|216,32
|İş GMYO
|2,06
|0,00
|17,05
|İş Y. Men. Değ.
|9,97
|1,22
|147,59
|İş Yat. Ort.
|3,10
|0,65
|92,39
|İşbir Holding
|2.925,60
|9,32
|580,37
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,13
|0,00
|82,26
|İttifak Holding
|9,13
|10,00
|145,43
|İz Hayvancılık Tarım
|8,16
|-1,69
|211,87
|İzmir Demir Çelik
|21,24
|-3,45
|159,34
|İzmir Fırça
|6,54
|-7,23
|263,33
|Jantsa Jant Sanayi
|184,40
|1,32
|246,70
|Kafein Yazılım
|18,38
|0,82
|65,50
|Kaplamin
|19,50
|1,56
|251,35
|Kardemir (A)
|5,61
|-0,53
|111,70
|Kardemir (B)
|3,81
|0,53
|44,32
|Kardemir (D)
|3,68
|0,55
|38,35
|Karel Elektronik
|19,35
|2,06
|33,17
|Karsan Otomotiv
|3,03
|0,33
|91,77
|Karsu Tekstil
|5,87
|-0,68
|81,17
|Kartonsan
|769,00
|0,77
|99,05
|Katmerciler Ekipman
|10,18
|9,94
|165,10
|Kent Gıda
|330,00
|0,00
|1321,10
|Kerevitaş Gıda
|7,57
|0,66
|132,21
|Kervansaray Yat. Holding
|1,97
|-9,63
|258,18
|Kiler GMYO
|13,57
|9,97
|258,05
|Klimasan Klima
|16,55
|-0,90
|-21,99
|Koç Holding
|15,25
|1,73
|-23,78
|Konfrut Gıda
|17,65
|1,44
|125,70
|Konya Çimento
|517,00
|-0,54
|90,56
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,55
|2,03
|-1,30
|Koza Altın
|79,35
|0,13
|7,16
|Koza Madencilik
|13,23
|0,23
|31,90
|Körfez GMYO
|7,34
|9,88
|207,11
|Kristal Kola
|2,29
|0,88
|51,66
|Kron Telekomünikasyon
|27,64
|2,67
|117,30
|Kuştur Kuşadası Turizm
|144,20
|9,24
|514,27
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,41
|4,78
|114,93
|Kütahya Porselen
|29,52
|-1,14
|345,92
|Lider Faktoring
|3,63
|2,25
|97,82
|Link Bilgisayar
|41,70
|0,29
|131,81
|Logo Yazılım
|99,25
|-0,55
|63,24
|Lokman Hekim Sağlık
|11,52
|-1,45
|100,85
|Lüks Kadife
|33,62
|1,88
|289,12
|Makina Takım
|2,87
|3,24
|52,66
|Marka Yatırım Holding
|3,28
|1,55
|177,97
|Marmaris Altınyunus
|88,50
|1,96
|24,65
|Marshall
|377,00
|0,00
|693,02
|Martı GMYO
|2,52
|7,69
|149,50
|Martı Otel
|1,60
|9,59
|75,82
|Mavi Giyim
|44,20
|2,79
|-23,66
|Mazhar Zorlu Holding
|19,90
|0,25
|64,60
|Mega Polietilen
|11,03
|-0,36
|769,56
|Menderes Tekstil
|3,42
|1,48
|161,07
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|94,35
|9,97
|385,34
|Merko Gıda
|24,00
|4,80
|2185,71
|Metemtur Otelcilik
|10,13
|-5,33
|469,10
|Metro Holding
|2,47
|1,65
|78,99
|Metro Petrol ve Tesisleri
|4,00
|1,27
|104,08
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,52
|2,44
|-52,74
|Migros Ticaret
|43,34
|-1,50
|78,94
|Milpa
|5,70
|3,26
|160,27
|Mistral GMYO
|4,63
|1,37
|146,72
|MLP Sağlık
|18,37
|-1,82
|14,81
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|6,97
|-9,72
|511,40
|Mondi Tire Kutsan
|7,12
|-0,84
|71,98
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.109,70
|0,05
|3,40
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|38,06
|-0,83
|199,21
|Net Holding
|3,53
|2,92
|35,77
|Netaş Telekom.
|21,98
|5,17
|68,30
|Niğbaş Niğde Beton
|39,98
|8,35
|544,84
|Nuh Çimento
|27,40
|7,79
|149,43
|Nurol GMYO
|7,27
|0,28
|103,64
|Odaş Elektrik
|3,55
|0,85
|145,55
|Olmuksan-IP
|11,35
|-2,83
|343,19
|Orge Enerji Elektrik
|7,99
|1,01
|61,09
|Orma Orman Mahsulleri
|14,97
|5,27
|442,39
|Osmanlı Menkul
|25,00
|1,13
|498,76
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,45
|1,37
|164,88
|Otokar
|152,00
|1,33
|3,37
|Oyak Çimento
|8,44
|2,18
|53,52
|Oyak Yat. Ort.
|6,52
|1,72
|182,42
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,10
|-0,39
|65,11
|Özak GMYO
|4,44
|1,37
|72,76
|Özbal Çelik Boru
|6,84
|-0,73
|324,35
|Özderici GMYO
|2,42
|-1,22
|54,14
|Özerden Plastik
|7,98
|-3,97
|250,00
|Panora GMYO
|6,20
|0,98
|10,68
|Papilon Savunma
|17,70
|4,86
|129,68
|Park Elek.Madencilik
|5,30
|0,57
|73,77
|Parsan
|20,80
|2,06
|22,79
|Pegasus
|46,50
|0,96
|-46,18
|Peker GMYO
|2,70
|-0,37
|198,55
|Penguen Gıda
|6,45
|-3,87
|604,62
|Pera GMYO
|2,59
|9,75
|175,53
|Pergamon Dış Ticaret
|17,09
|0,06
|120,87
|Petkim
|4,63
|-1,49
|21,52
|Petrokent Turizm
|750,20
|7,17
|485,64
|Pınar Et Ve Un
|24,90
|-1,58
|173,95
|Pınar Su
|8,06
|-0,49
|247,41
|Pınar Süt
|22,18
|-1,16
|75,90
|Plastikkart
|12,45
|-0,95
|34,30
|Polisan Holding
|4,28
|-1,38
|41,84
|Politeknik Metal
|353,00
|-9,99
|364,03
|Prizma Press Matbaacılık
|7,02
|-0,43
|63,26
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.220,80
|0,09
|10,20
|QNB Finans Fin. Kir.
|132,60
|2,31
|2,71
|QNB Finansbank
|71,05
|2,38
|89,47
|Ral Yatırım Holding
|5,60
|-1,75
|113,38
|Ray Sigorta
|17,40
|-4,71
|408,77
|Reysaş GMYO
|5,04
|0,20
|9,80
|Reysaş Lojistik
|7,48
|1,08
|70,78
|Rhea Girişim
|2,85
|0,35
|139,50
|Rodrigo Tekstil
|9,09
|-0,44
|402,21
|Royal Halı
|3,70
|9,79
|170,07
|RTA Laboratuvarları
|46,00
|0,79
|1882,76
|Sabancı Holding
|8,56
|2,64
|-6,14
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,81
|-0,17
|166,51
|Sanel Mühendislik
|3,60
|2,56
|22,70
|Sanifoam Sünger
|8,33
|0,12
|66,60
|Sanko Pazarlama
|7,98
|0,13
|9,52
|Saray Matbaacılık
|4,91
|-1,21
|279,80
|Sarkuysan
|7,14
|-0,28
|124,71
|Sasa Polyester
|16,93
|0,24
|119,02
|Say Yenilenebilir Enerji
|9,20
|-1,50
|310,71
|Sekuro Plastik
|11,01
|0,55
|105,41
|Selçuk Ecza Deposu
|9,82
|0,61
|64,63
|Selçuk Gıda
|4,41
|9,70
|309,20
|Senkron Güvenlik
|3,67
|4,86
|34,43
|Serve Film Prodüksiyon
|15,80
|5,69
|893,71
|Servet GMYO
|40,30
|6,05
|374,12
|Seyitler Kimya
|12,50
|2,97
|84,09
|Silverline Endüstri
|4,64
|-0,22
|114,81
|Sinpaş GMYO
|2,50
|2,46
|115,52
|Smartiks Yazılım
|8,73
|-0,80
|-11,01
|Sodaş Sodyum Sanayii
|29,88
|8,26
|676,87
|Söktaş
|4,65
|0,00
|173,45
|Sönmez Filament
|19,81
|0,97
|305,94
|Sönmez Pamuklu
|16,20
|0,93
|229,27
|Sumaş Suni Tahta
|37,20
|-3,73
|279,09
|Şeker Fin. Kir.
|4,46
|0,45
|-6,69
|Şekerbank
|1,84
|6,36
|40,46
|Şişe Cam
|6,78
|0,89
|33,19
|Şok Marketler
|12,70
|-0,70
|18,03
|T. Halk Bankası
|5,12
|1,39
|-13,37
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|68,35
|7,81
|56,77
|T.S.K.B.
|1,28
|8,47
|5,79
|T.Tuborg
|18,00
|-0,39
|51,26
|Taç Tarım Ürünleri
|12,90
|-4,09
|313,46
|Tat Gıda
|12,19
|-0,49
|100,37
|TAV Havalimanları
|15,31
|0,99
|-43,64
|Taze Kuru Gıda
|357,50
|10,00
|4837,85
|Tek-Art Turizm
|1,80
|4,05
|42,86
|Tekfen Holding
|15,45
|1,18
|-14,60
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,37
|3,08
|123,10
|Temapol Polimer Plastik
|10,46
|2,65
|100,38
|TGS Dış Ticaret
|9,45
|0,96
|102,36
|Tofaş Oto. Fab.
|27,10
|-0,73
|16,30
|Torunlar GMYO
|4,08
|0,25
|48,36
|Trabzon Liman
|35,04
|-2,23
|234,55
|Trabzonspor Sportif
|4,78
|1,92
|122,33
|Trend GMYO
|7,46
|5,67
|239,09
|TSKB GMYO
|3,71
|9,76
|288,49
|Tuğçelik
|7,83
|2,76
|98,23
|Tukaş
|11,47
|-1,88
|-7,13
|Turcas Petrol
|5,37
|1,70
|101,12
|Turkcell
|16,82
|2,06
|21,88
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,78
|1,20
|83,78
|Tüpraş
|82,45
|1,48
|-34,98
|Türk Hava Yolları
|10,55
|0,48
|-27,04
|Türk Prysmian Kablo
|14,02
|-1,68
|443,31
|Türk Telekom
|7,52
|1,62
|4,22
|Türk Traktör
|119,40
|-0,08
|125,66
|Türker Proje Gayrimenkul
|95,75
|0,52
|127,98
|Türkiye Sigorta
|6,11
|0,49
|180,56
|Ufuk Yatırım
|13,99
|-5,60
|442,25
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,25
|9,80
|248,76
|Ulusoy Elektrik
|54,00
|-0,18
|103,01
|Ulusoy Un Sanayi
|11,14
|-1,42
|191,62
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,27
|0,44
|87,07
|Utopya Turizm
|22,08
|8,77
|348,78
|Uzertaş Boya
|36,40
|-9,99
|1539,64
|Ülker Bisküvi
|24,50
|1,24
|9,57
|Vakıf Fin. Kir.
|4,26
|3,15
|101,18
|Vakıf GMYO
|3,98
|1,02
|129,93
|Vakıf Yat. Ort.
|8,74
|3,80
|379,92
|Vakıflar Bankası
|4,13
|1,98
|-25,05
|Vakko Tekstil
|6,20
|1,14
|36,56
|Vanet Gıda
|13,58
|-7,24
|849,65
|Verusa Holding
|44,68
|0,86
|140,85
|Verusaturk Girisim
|9,14
|-0,65
|73,80
|Vestel
|18,36
|0,16
|45,48
|Vestel Beyaz Eşya
|34,06
|-1,45
|61,43
|Viking Kağıt
|7,20
|-0,28
|285,03
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,76
|1,28
|96,69
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,21
|3,27
|-10,89
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|55,20
|-9,95
|782,34
|Yataş
|9,58
|-0,21
|30,52
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|4,33
|1,17
|168,94
|Yeni Gimat GMYO
|13,15
|0,54
|9,85
|Yeşil GMYO
|1,10
|1,85
|71,88
|Yeşil Yapı
|1,23
|0,00
|86,36
|Yeşil Yatırım Holding
|30,50
|-0,59
|171,59
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.989,40
|6,60
|442,93
|Yonga Mobilya
|35,18
|-3,98
|281,04
|Yükselen Çelik
|7,25
|-0,82
|136,54
|Yünsa
|14,45
|-1,03
|43,53
|Zorlu Enerji
|2,91
|-1,69
|78,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)