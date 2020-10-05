Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|48.101,00
|-2,63
|59,38
|İş Bankası (C)
|5,36
|0,19
|-16,38
|İş Bankası (Kur.)
|450.001,00
|114,29
|İş Fin.Kir.
|3,88
|1,57
|2,11
|İş Girişim
|10,09
|0,60
|165,53
|İş GMYO
|1,84
|2,22
|4,55
|İş Y. Men. Değ.
|9,27
|1,09
|130,21
|İş Yat. Ort.
|3,09
|1,64
|91,77
|İşbir Holding
|2.882,30
|-4,97
|570,30
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,96
|4,35
|54,84
|İttifak Holding
|5,72
|10,00
|53,76
|İz Hayvancılık Tarım
|8,48
|7,34
|224,10
|İzmir Demir Çelik
|18,99
|0,00
|131,87
|İzmir Fırça
|4,53
|9,16
|151,67
|Jantsa Jant Sanayi
|205,00
|-3,30
|285,43
|Kafein Yazılım
|17,20
|0,76
|54,87
|Kaplamin
|17,51
|-9,88
|215,50
|Kardemir (A)
|5,96
|0,17
|124,91
|Kardemir (B)
|3,86
|0,78
|46,21
|Kardemir (D)
|3,50
|1,74
|31,58
|Karel Elektronik
|18,50
|0,27
|27,32
|Karsan Otomotiv
|3,12
|2,30
|97,47
|Karsu Tekstil
|5,77
|-1,03
|78,09
|Kartonsan
|721,00
|3,44
|86,62
|Katmerciler Ekipman
|5,94
|10,00
|54,69
|Kent Gıda
|336,00
|0,30
|1346,93
|Kerevitaş Gıda
|5,82
|5,43
|78,53
|Kervansaray Yat. Holding
|1,26
|9,57
|129,09
|Kiler GMYO
|7,97
|9,93
|110,29
|Klimasan Klima
|14,74
|2,36
|-30,52
|Koç Holding
|14,90
|0,61
|-25,53
|Konfrut Gıda
|18,44
|9,96
|135,81
|Konya Çimento
|552,40
|0,80
|103,61
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,98
|2,48
|-5,79
|Koza Altın
|81,65
|2,06
|10,26
|Koza Madencilik
|13,56
|4,47
|35,19
|Körfez GMYO
|5,19
|2,77
|117,15
|Kristal Kola
|2,12
|1,44
|40,40
|Kron Telekomünikasyon
|26,86
|-1,10
|111,16
|Kuştur Kuşadası Turizm
|196,50
|9,96
|737,06
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,20
|8,37
|96,20
|Kütahya Porselen
|30,56
|-1,74
|361,63
|Lider Faktoring
|2,97
|0,68
|61,85
|Link Bilgisayar
|42,84
|9,96
|138,15
|Logo Yazılım
|98,50
|3,25
|62,01
|Lokman Hekim Sağlık
|11,18
|1,54
|94,92
|Lüks Kadife
|29,84
|6,72
|245,37
|Makina Takım
|2,43
|3,40
|29,26
|Marka Yatırım Holding
|2,99
|1,36
|153,39
|Marmaris Altınyunus
|93,45
|1,74
|31,62
|Marshall
|432,40
|5,39
|809,55
|Martı GMYO
|2,38
|9,68
|135,64
|Martı Otel
|1,28
|3,23
|40,66
|Mavi Giyim
|38,88
|1,41
|-32,85
|Mazhar Zorlu Holding
|20,38
|4,51
|68,57
|Mega Polietilen
|11,27
|-1,14
|788,48
|Menderes Tekstil
|3,32
|2,79
|153,44
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|97,00
|-4,34
|398,97
|Merko Gıda
|15,97
|9,99
|1420,95
|Metemtur Otelcilik
|10,24
|7,90
|475,28
|Metro Holding
|2,55
|7,14
|84,78
|Metro Petrol ve Tesisleri
|4,09
|2,25
|108,67
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,31
|0,87
|-56,68
|Migros Ticaret
|42,70
|0,90
|76,30
|Milpa
|5,21
|3,17
|137,90
|Mistral GMYO
|3,62
|0,28
|91,53
|MLP Sağlık
|17,73
|2,37
|10,81
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|7,96
|9,94
|598,25
|Mondi Tire Kutsan
|6,97
|1,01
|68,36
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.108,40
|3,28
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|42,14
|9,97
|231,29
|Net Holding
|2,45
|3,81
|-5,77
|Netaş Telekom.
|20,86
|1,76
|59,72
|Niğbaş Niğde Beton
|31,90
|7,41
|414,52
|Nuh Çimento
|24,22
|6,70
|120,49
|Nurol GMYO
|6,67
|0,76
|86,83
|Odaş Elektrik
|3,02
|3,42
|108,89
|Olmuksan-IP
|11,49
|9,95
|348,66
|Orge Enerji Elektrik
|7,68
|2,26
|54,84
|Orma Orman Mahsulleri
|14,00
|0,36
|407,25
|Osmanlı Menkul
|28,42
|9,98
|580,67
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,26
|2,84
|94,05
|Otokar
|147,00
|5,00
|-0,03
|Oyak Çimento
|8,12
|2,14
|47,70
|Oyak Yat. Ort.
|6,44
|0,94
|178,95
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,79
|4,36
|55,08
|Özak GMYO
|4,35
|1,87
|69,26
|Özbal Çelik Boru
|6,12
|0,49
|279,68
|Özderici GMYO
|2,24
|4,67
|42,68
|Özerden Plastik
|8,08
|9,93
|254,39
|Panora GMYO
|5,93
|0,17
|5,86
|Papilon Savunma
|14,79
|0,61
|91,92
|Park Elek.Madencilik
|4,78
|1,70
|56,72
|Parsan
|22,34
|1,09
|31,88
|Pegasus
|47,12
|0,73
|-45,46
|Peker GMYO
|2,47
|-1,20
|173,12
|Penguen Gıda
|4,69
|9,84
|412,35
|Pera GMYO
|1,63
|2,52
|73,40
|Pergamon Dış Ticaret
|15,69
|4,60
|102,77
|Petkim
|4,35
|2,35
|14,17
|Petrokent Turizm
|689,50
|-4,77
|438,25
|Pınar Et Ve Un
|25,38
|0,00
|176,77
|Pınar Su
|7,84
|0,38
|237,93
|Pınar Süt
|22,10
|3,37
|74,43
|Plastikkart
|12,06
|1,52
|30,10
|Polisan Holding
|3,38
|5,96
|12,01
|Politeknik Metal
|278,90
|9,42
|266,63
|Prizma Press Matbaacılık
|4,55
|3,88
|5,81
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.230,50
|-0,06
|11,08
|QNB Finans Fin. Kir.
|123,60
|-0,96
|-4,26
|QNB Finansbank
|66,45
|-0,75
|77,20
|Ral Yatırım Holding
|5,02
|2,03
|91,28
|Ray Sigorta
|15,98
|9,45
|367,25
|Reysaş GMYO
|4,88
|3,61
|6,32
|Reysaş Lojistik
|7,17
|9,97
|63,70
|Rhea Girişim
|2,66
|-0,37
|123,53
|Rodrigo Tekstil
|10,53
|-9,15
|481,77
|Royal Halı
|4,80
|3,23
|250,36
|RTA Laboratuvarları
|45,80
|0,88
|1874,14
|Sabancı Holding
|8,41
|0,36
|-7,78
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,92
|0,85
|171,56
|Sanel Mühendislik
|3,49
|-0,57
|18,95
|Sanifoam Sünger
|8,44
|-3,43
|68,80
|Sanko Pazarlama
|8,13
|-0,12
|11,58
|Saray Matbaacılık
|3,89
|2,37
|200,90
|Sarkuysan
|6,60
|0,00
|107,71
|Sasa Polyester
|16,98
|1,37
|119,66
|Say Reklamcılık
|7,27
|9,98
|224,55
|Sekuro Plastik
|11,25
|-1,75
|109,89
|Selçuk Ecza Deposu
|8,72
|1,16
|46,19
|Selçuk Gıda
|5,00
|6,38
|363,94
|Senkron Güvenlik
|3,28
|9,70
|20,15
|Serve Film Prodüksiyon
|16,50
|8,62
|937,74
|Servet GMYO
|26,40
|10,00
|210,59
|Seyitler Kimya
|11,70
|0,43
|72,31
|Silverline Endüstri
|4,25
|2,16
|96,76
|Sinpaş GMYO
|2,15
|6,97
|85,34
|Smartiks Yazılım
|8,75
|2,22
|-10,81
|Sodaş Sodyum Sanayii
|27,34
|9,45
|610,83
|Söktaş
|4,56
|0,44
|168,15
|Sönmez Filament
|16,15
|3,46
|230,94
|Sönmez Pamuklu
|15,44
|5,54
|213,82
|Sumaş Suni Tahta
|50,90
|9,98
|418,71
|Şeker Fin. Kir.
|4,29
|0,23
|-10,25
|Şekerbank
|1,65
|1,85
|25,95
|Şişe Cam
|7,02
|-0,28
|37,91
|Şok Marketler
|12,39
|0,98
|15,15
|T. Halk Bankası
|5,09
|0,39
|-13,87
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|45,80
|0,00
|5,05
|T.S.K.B.
|1,12
|1,82
|-7,44
|T.Tuborg
|17,60
|0,06
|47,90
|Taç Tarım Ürünleri
|15,35
|9,96
|391,99
|Tat Gıda
|11,52
|2,77
|89,36
|TAV Havalimanları
|15,41
|0,92
|-43,27
|Taze Kuru Gıda
|754,60
|-10,00
|10322,65
|Tek-Art Turizm
|1,62
|3,18
|28,57
|Tekfen Holding
|15,00
|0,87
|-17,08
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,06
|9,96
|91,90
|Temapol Polimer Plastik
|9,46
|0,32
|81,23
|TGS Dış Ticaret
|8,64
|1,17
|85,01
|Tofaş Oto. Fab.
|25,26
|0,40
|8,40
|Torunlar GMYO
|3,71
|3,34
|34,91
|Trabzon Liman
|38,76
|5,67
|263,60
|Trabzonspor Sportif
|4,97
|0,00
|131,16
|Trend GMYO
|5,78
|0,70
|162,73
|TSKB GMYO
|2,53
|10,00
|164,93
|Tuğçelik
|7,75
|9,93
|96,20
|Tukaş
|9,86
|0,61
|-20,16
|Turcas Petrol
|3,91
|2,62
|46,44
|Turkcell
|15,78
|3,41
|14,35
|Tümosan Motor ve Traktör
|9,12
|4,59
|42,28
|Tüpraş
|80,00
|0,57
|-36,91
|Türk Hava Yolları
|10,68
|0,56
|-26,14
|Türk Prysmian Kablo
|12,03
|9,96
|366,19
|Türk Telekom
|7,32
|2,09
|1,45
|Türk Traktör
|103,40
|2,78
|95,42
|Türker Proje Gayrimenkul
|83,20
|0,85
|98,10
|Türkiye Sigorta
|6,08
|2,36
|179,18
|Ufuk Yatırım
|15,68
|9,96
|507,75
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,80
|-1,41
|200,47
|Ulusoy Elektrik
|49,88
|0,44
|87,52
|Ulusoy Un Sanayi
|10,47
|-0,95
|174,08
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,91
|6,70
|57,40
|Utopya Turizm
|17,67
|4,00
|259,15
|Uzertaş Boya
|34,46
|9,96
|1452,25
|Ülker Bisküvi
|23,54
|1,47
|5,28
|Vakıf Fin. Kir.
|3,90
|1,30
|84,18
|Vakıf GMYO
|3,92
|1,29
|126,46
|Vakıf Yat. Ort.
|8,15
|-0,73
|347,52
|Vakıflar Bankası
|4,13
|0,73
|-25,05
|Vakko Tekstil
|6,21
|0,81
|36,78
|Vanet Gıda
|8,36
|10,00
|484,62
|Verusa Holding
|39,62
|1,12
|113,58
|Verusaturk Girisim
|7,64
|5,52
|45,28
|Vestel
|17,24
|0,58
|36,61
|Vestel Beyaz Eşya
|30,32
|5,28
|43,71
|Viking Kağıt
|6,14
|1,82
|228,34
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,43
|1,61
|83,06
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,15
|0,94
|-13,31
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|78,00
|9,94
|1146,79
|Yataş
|9,08
|3,18
|23,71
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|3,35
|9,48
|108,07
|Yeni Gimat GMYO
|12,81
|1,10
|7,01
|Yeşil GMYO
|0,93
|4,49
|45,31
|Yeşil Yapı
|1,04
|4,00
|57,58
|Yeşil Yatırım Holding
|30,10
|9,93
|168,03
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|17.976,80
|10,00
|510,42
|Yonga Mobilya
|39,60
|-10,00
|328,92
|Yükselen Çelik
|6,68
|0,91
|117,94
|Yünsa
|14,05
|2,11
|39,55
|Zorlu Enerji
|2,61
|1,16
|60,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)