Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|48.060,00
|-10,00
|59,24
|İş Bankası (C)
|4,92
|1,65
|-23,24
|İş Bankası (Kur.)
|450.001,00
|-10,00
|114,29
|İş Fin.Kir.
|3,72
|0,27
|-2,11
|İş Girişim
|8,02
|-4,30
|111,05
|İş GMYO
|1,72
|1,78
|-2,27
|İş Y. Men. Değ.
|8,08
|-0,12
|100,66
|İş Yat. Ort.
|2,92
|1,04
|81,22
|İşbir Holding
|2.142,90
|10,00
|398,35
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,91
|1,11
|46,77
|İttifak Holding
|4,66
|8,37
|25,27
|İz Hayvancılık Tarım
|7,18
|-2,31
|174,41
|İzmir Demir Çelik
|22,38
|9,81
|173,26
|İzmir Fırça
|3,96
|0,51
|120,00
|Jantsa Jant Sanayi
|177,70
|-6,42
|234,10
|Kafein Yazılım
|16,13
|-1,65
|45,24
|Kaplamin
|13,56
|9,98
|144,32
|Kardemir (A)
|5,44
|1,68
|105,28
|Kardemir (B)
|3,87
|4,31
|46,59
|Kardemir (D)
|3,28
|3,14
|23,31
|Karel Elektronik
|17,11
|2,09
|17,76
|Karsan Otomotiv
|2,88
|0,35
|82,28
|Karsu Tekstil
|6,25
|0,32
|92,90
|Kartonsan
|677,10
|2,28
|75,26
|Katmerciler Ekipman
|5,34
|8,98
|39,06
|Kent Gıda
|369,40
|-9,99
|1490,77
|Kerevitaş Gıda
|5,14
|0,98
|57,67
|Kervansaray Yat. Holding
|0,56
|9,80
|1,82
|Kiler GMYO
|6,90
|3,45
|82,06
|Klimasan Klima
|14,01
|-0,07
|-33,96
|Koç Holding
|13,81
|-1,36
|-30,98
|Konfrut Gıda
|14,02
|9,96
|79,28
|Konya Çimento
|551,00
|1,16
|103,10
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,12
|0,91
|-12,55
|Koza Altın
|76,55
|-0,33
|3,38
|Koza Madencilik
|12,60
|0,08
|25,62
|Körfez GMYO
|5,07
|2,42
|112,13
|Kristal Kola
|2,23
|1,36
|47,68
|Kron Telekomünikasyon
|25,70
|0,71
|102,04
|Kuştur Kuşadası Turizm
|167,70
|-9,98
|614,37
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,15
|0,00
|91,74
|Kütahya Porselen
|28,18
|-2,42
|325,68
|Lider Faktoring
|2,99
|1,70
|62,94
|Link Bilgisayar
|46,00
|-0,99
|155,72
|Logo Yazılım
|91,30
|-0,81
|50,16
|Lokman Hekim Sağlık
|11,00
|-3,25
|90,31
|Lüks Kadife
|26,98
|-0,44
|212,27
|Makina Takım
|2,24
|0,90
|19,15
|Marka Yatırım Holding
|3,25
|9,80
|175,42
|Marmaris Altınyunus
|101,00
|-4,81
|42,25
|Marshall
|286,00
|-9,98
|501,60
|Martı GMYO
|2,05
|0,00
|102,97
|Martı Otel
|1,15
|0,00
|26,37
|Mavi Giyim
|37,14
|-0,11
|-35,85
|Mazhar Zorlu Holding
|18,70
|9,61
|54,67
|Mega Polietilen
|14,00
|5,74
|1003,71
|Menderes Tekstil
|3,03
|2,71
|131,30
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|105,40
|2,03
|442,18
|Merko Gıda
|6,79
|9,87
|546,67
|Metemtur Otelcilik
|7,05
|6,50
|296,07
|Metro Holding
|2,37
|3,95
|71,74
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,70
|0,54
|88,78
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,28
|2,70
|-57,25
|Migros Ticaret
|40,72
|3,98
|68,13
|Milpa
|5,65
|9,92
|157,99
|Mistral GMYO
|3,60
|4,65
|90,48
|MLP Sağlık
|16,59
|1,04
|3,69
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|8,54
|9,91
|649,12
|Mondi Tire Kutsan
|6,25
|-1,57
|50,97
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.107,20
|3,17
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|29,26
|10,00
|130,03
|Net Holding
|2,31
|0,87
|-11,15
|Netaş Telekom.
|16,52
|2,29
|26,49
|Niğbaş Niğde Beton
|19,50
|0,05
|214,52
|Nuh Çimento
|19,69
|1,81
|79,25
|Nurol GMYO
|7,07
|2,61
|98,04
|Odaş Elektrik
|2,59
|4,44
|79,15
|Olmuksan-IP
|6,36
|4,43
|148,34
|Orge Enerji Elektrik
|7,08
|-0,56
|42,74
|Orma Orman Mahsulleri
|10,53
|9,92
|281,52
|Osmanlı Menkul
|20,00
|8,52
|379,01
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,04
|2,70
|80,95
|Otokar
|138,80
|0,95
|-5,60
|Oyak Çimento
|7,77
|-0,77
|41,33
|Oyak Yat. Ort.
|6,34
|0,48
|174,62
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,02
|9,85
|62,52
|Özak GMYO
|3,91
|0,77
|52,14
|Özbal Çelik Boru
|5,85
|5,03
|262,93
|Özderici GMYO
|2,12
|2,91
|35,03
|Özerden Plastik
|6,43
|9,91
|182,02
|Panora GMYO
|5,88
|4,63
|4,97
|Papilon Savunma
|14,19
|-1,53
|84,13
|Park Elek.Madencilik
|4,71
|6,08
|54,43
|Parsan
|21,26
|5,98
|25,50
|Pegasus
|45,88
|1,50
|-46,90
|Peker GMYO
|2,81
|0,72
|210,72
|Penguen Gıda
|3,29
|1,54
|259,41
|Pera GMYO
|1,59
|0,63
|69,15
|Pergamon Dış Ticaret
|13,15
|-2,59
|69,95
|Petkim
|4,23
|1,68
|11,02
|Petrokent Turizm
|809,20
|-10,00
|531,69
|Pınar Et Ve Un
|22,80
|-2,31
|148,64
|Pınar Su
|8,38
|9,97
|261,21
|Pınar Süt
|18,23
|1,39
|43,88
|Plastikkart
|10,82
|-1,37
|16,72
|Polisan Holding
|3,02
|0,67
|0,08
|Politeknik Metal
|267,50
|7,52
|251,64
|Prizma Press Matbaacılık
|4,23
|9,87
|-1,63
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.224,20
|0,06
|10,51
|QNB Finans Fin. Kir.
|131,30
|0,15
|1,70
|QNB Finansbank
|69,55
|0,36
|85,47
|Ral Yatırım Holding
|5,02
|0,40
|91,28
|Ray Sigorta
|15,27
|0,46
|346,49
|Reysaş GMYO
|4,78
|0,63
|4,14
|Reysaş Lojistik
|6,22
|0,16
|42,01
|Rhea Girişim
|2,47
|0,41
|107,56
|Rodrigo Tekstil
|5,80
|9,85
|220,44
|Royal Halı
|4,49
|9,78
|227,74
|RTA Laboratuvarları
|50,65
|-3,80
|2083,19
|Sabancı Holding
|7,39
|-0,81
|-18,97
|Safkar Ege Soğutmacılık
|6,16
|4,94
|182,57
|Sanel Mühendislik
|3,46
|1,17
|17,93
|Sanifoam Sünger
|9,72
|9,95
|94,40
|Sanko Pazarlama
|8,32
|-1,89
|14,19
|Saray Matbaacılık
|3,57
|3,18
|176,15
|Sarkuysan
|6,09
|7,60
|91,66
|Sasa Polyester
|16,78
|-0,77
|117,08
|Say Reklamcılık
|5,74
|-0,86
|156,25
|Sekuro Plastik
|14,30
|-2,85
|166,79
|Selçuk Ecza Deposu
|8,46
|0,00
|41,83
|Selçuk Gıda
|4,20
|5,26
|289,71
|Senkron Güvenlik
|3,34
|9,87
|22,34
|Serve Film Prodüksiyon
|16,83
|-3,28
|958,49
|Servet GMYO
|24,98
|0,32
|193,88
|Seyitler Kimya
|11,85
|-1,25
|74,52
|Silverline Endüstri
|3,92
|3,16
|81,48
|Sinpaş GMYO
|1,69
|5,62
|45,69
|Smartiks Yazılım
|8,14
|-0,85
|-17,02
|Soda Sanayii
|7,53
|1,21
|27,05
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,46
|9,78
|483,95
|Söktaş
|4,49
|5,90
|164,04
|Sönmez Filament
|20,66
|9,95
|323,36
|Sönmez Pamuklu
|16,91
|9,95
|243,70
|Sumaş Suni Tahta
|39,78
|-9,96
|301,82
|Şeker Fin. Kir.
|4,19
|0,24
|-12,34
|Şekerbank
|1,51
|1,34
|15,27
|Şişe Cam
|6,69
|2,14
|30,62
|Şok Marketler
|12,35
|2,15
|14,78
|T. Halk Bankası
|4,98
|0,61
|-15,74
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|48,08
|-8,24
|10,28
|T.S.K.B.
|1,05
|0,00
|-13,22
|T.Tuborg
|15,00
|0,33
|26,05
|Taç Tarım Ürünleri
|9,75
|9,43
|212,50
|Tat Gıda
|10,02
|0,60
|64,70
|TAV Havalimanları
|15,03
|0,07
|-44,67
|Taze Kuru Gıda
|584,40
|9,99
|7971,82
|Tek-Art Turizm
|1,54
|0,00
|22,22
|Tekfen Holding
|15,01
|0,20
|-19,09
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,10
|1,43
|69,05
|Temapol Polimer Plastik
|8,00
|-1,96
|53,26
|TGS Dış Ticaret
|8,87
|-9,95
|89,94
|Tofaş Oto. Fab.
|23,20
|2,29
|-0,44
|Torunlar GMYO
|3,65
|1,96
|32,73
|Trabzon Liman
|31,26
|9,99
|193,25
|Trabzonspor Sportif
|5,39
|-1,64
|150,70
|Trakya Cam
|4,38
|1,15
|29,16
|Trend GMYO
|6,19
|5,99
|181,36
|TSKB GMYO
|2,55
|4,08
|167,02
|Tuğçelik
|5,72
|0,88
|44,81
|Tukaş
|9,87
|-0,20
|-20,08
|Turcas Petrol
|3,57
|2,29
|33,71
|Turkcell
|15,10
|2,79
|9,42
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,38
|-0,27
|15,13
|Tüpraş
|79,25
|0,57
|-37,50
|Türk Hava Yolları
|10,57
|2,13
|-26,90
|Türk Prysmian Kablo
|9,26
|1,76
|258,85
|Türk Telekom
|6,77
|0,89
|-6,17
|Türk Traktör
|96,90
|-0,05
|83,14
|Türker Proje Gayrimenkul
|87,70
|3,97
|108,81
|Türkiye Sigorta
|5,59
|0,90
|156,68
|Ufuk Yatırım
|14,88
|-9,98
|476,74
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,94
|-2,00
|215,50
|Ulusoy Elektrik
|51,90
|1,86
|95,11
|Ulusoy Un Sanayi
|10,18
|-0,88
|166,49
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,67
|-0,60
|37,62
|Utopya Turizm
|11,41
|9,92
|131,91
|Uzertaş Boya
|14,66
|9,98
|560,36
|Ülker Bisküvi
|22,90
|1,42
|2,42
|Vakıf Fin. Kir.
|3,68
|-1,08
|73,79
|Vakıf GMYO
|3,34
|3,09
|92,95
|Vakıf Yat. Ort.
|8,56
|-1,38
|370,03
|Vakıflar Bankası
|3,87
|0,26
|-29,76
|Vakko Tekstil
|5,89
|0,68
|29,74
|Vanet Gıda
|3,56
|9,88
|148,95
|Verusa Holding
|41,38
|3,45
|123,07
|Verusaturk Girisim
|7,01
|2,94
|33,30
|Vestel
|17,09
|0,71
|35,42
|Vestel Beyaz Eşya
|27,12
|0,44
|28,54
|Viking Kağıt
|5,29
|-4,51
|182,89
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,57
|-0,22
|88,84
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,00
|1,52
|-19,35
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|33,16
|9,95
|430,05
|Yataş
|8,49
|0,71
|15,67
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|2,84
|2,53
|76,40
|Yeni Gimat GMYO
|12,35
|-1,04
|3,16
|Yeşil GMYO
|0,89
|2,30
|39,06
|Yeşil Yapı
|1,01
|3,06
|53,03
|Yeşil Yatırım Holding
|18,14
|1,62
|61,53
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.704,10
|10,00
|467,20
|Yonga Mobilya
|53,50
|-9,93
|479,47
|Yükselen Çelik
|6,64
|0,45
|116,64
|Yünsa
|12,92
|0,94
|28,33
|Zorlu Enerji
|2,60
|1,17
|59,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)