Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|293.500,00
|76,99
|İş Bankası (B)
|46.500,00
|54,07
|İş Bankası (C)
|5,24
|-0,95
|-18,25
|İş Bankası (Kur.)
|403.000,00
|91,91
|İş Fin.Kir.
|4,24
|0,24
|11,58
|İş Girişim
|9,14
|1,78
|140,53
|İş GMYO
|2,18
|1,87
|23,86
|İş Y. Men. Değ.
|7,88
|4,23
|95,69
|İş Yat. Ort.
|2,91
|9,81
|80,60
|İşbir Holding
|1.484,20
|10,00
|245,16
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,93
|-2,11
|50,00
|İttifak Holding
|3,99
|-9,93
|7,26
|İz Hayvancılık Tarım
|5,18
|4,23
|97,98
|İzmir Demir Çelik
|18,10
|0,00
|121,00
|İzmir Fırça
|2,75
|-1,08
|52,78
|Jantsa Jant Sanayi
|113,50
|9,98
|113,39
|Kafein Yazılım
|19,20
|1,43
|72,88
|Kaplamin
|9,95
|2,37
|79,28
|Kardemir (A)
|4,37
|1,63
|64,91
|Kardemir (B)
|3,67
|3,38
|39,02
|Kardemir (D)
|3,11
|0,32
|16,92
|Karel Elektronik
|17,64
|4,44
|21,40
|Karsan Otomotiv
|3,06
|-0,97
|93,67
|Karsu Tekstil
|5,87
|-2,65
|81,17
|Kartonsan
|774,10
|9,99
|100,37
|Katmerciler Ekipman
|5,18
|1,97
|34,90
|Kent Gıda
|2.432,30
|10,00
|1283,56
|Kerevitaş Gıda
|5,69
|5,18
|74,54
|Kervansaray Yat. Holding
|0,46
|-4,17
|-16,36
|Kiler GMYO
|5,92
|-0,50
|56,20
|Klimasan Klima
|17,63
|4,63
|-16,89
|Koç Holding
|17,47
|0,11
|-12,69
|Konfrut Gıda
|11,30
|1,07
|44,50
|Konya Çimento
|455,10
|9,98
|67,75
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,57
|1,70
|-1,15
|Koza Altın
|89,30
|2,47
|20,59
|Koza Madencilik
|14,86
|2,48
|48,16
|Körfez GMYO
|5,00
|9,89
|109,21
|Kristal Kola
|2,41
|1,26
|59,60
|Kron Telekomünikasyon
|31,82
|2,65
|150,16
|Kuştur Kuşadası Turizm
|74,30
|6,14
|216,50
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|3,03
|6,32
|83,64
|Kütahya Porselen
|36,10
|7,50
|445,32
|Lider Faktoring
|3,13
|2,96
|70,57
|Link Bilgisayar
|27,54
|-0,65
|51,74
|Logo Yazılım
|94,20
|2,06
|54,93
|Lokman Hekim Sağlık
|8,81
|1,61
|52,42
|Lüks Kadife
|19,95
|0,35
|130,90
|Makina Takım
|2,30
|-0,86
|22,34
|Marka Yatırım Holding
|2,70
|-1,10
|128,81
|Marmaris Altınyunus
|144,70
|9,95
|103,80
|Marshall
|110,30
|9,97
|132,02
|Martı GMYO
|2,18
|-3,11
|115,84
|Martı Otel
|1,31
|0,00
|43,96
|Mavi Giyim
|45,18
|-0,62
|-21,97
|Mazhar Zorlu Holding
|15,39
|0,00
|27,30
|Mega Polietilen
|4,01
|-2,20
|216,13
|Menderes Tekstil
|3,03
|1,00
|131,30
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|35,16
|-3,99
|80,86
|Merko Gıda
|2,13
|9,79
|102,86
|Metemtur Otelcilik
|2,46
|1,65
|38,20
|Metro Holding
|2,03
|-0,98
|47,10
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,72
|-3,38
|89,80
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,52
|1,20
|-52,74
|Migros Ticaret
|43,28
|0,74
|78,70
|Milpa
|3,95
|1,80
|80,37
|Mistral GMYO
|2,77
|0,36
|46,56
|MLP Sağlık
|18,33
|0,27
|14,56
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,72
|-1,15
|50,88
|Mondi Tire Kutsan
|6,58
|0,30
|58,94
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.102,20
|2,70
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|24,92
|-0,16
|95,91
|Net Holding
|2,66
|3,91
|2,31
|Netaş Telekom.
|18,07
|1,35
|38,36
|Niğbaş Niğde Beton
|20,64
|9,96
|232,90
|Nuh Çimento
|17,31
|-0,46
|57,58
|Nurol GMYO
|7,48
|10,00
|109,52
|Odaş Elektrik
|2,72
|0,37
|88,14
|Olmuksan-IP
|5,36
|3,08
|109,30
|Orge Enerji Elektrik
|7,50
|0,00
|51,21
|Orma Orman Mahsulleri
|11,82
|9,95
|328,26
|Osmanlı Menkul
|15,16
|0,13
|263,09
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,99
|1,70
|77,98
|Otokar
|168,30
|-0,36
|14,46
|Oyak Çimento
|8,67
|-1,48
|57,70
|Oyak Yat. Ort.
|6,74
|0,15
|191,95
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,72
|-2,36
|20,43
|Özak GMYO
|4,73
|-1,25
|84,05
|Özbal Çelik Boru
|3,55
|-1,11
|120,24
|Özderici GMYO
|2,45
|-1,21
|56,05
|Özerden Plastik
|2,13
|-0,93
|-6,58
|Panora GMYO
|5,83
|1,22
|4,08
|Papilon Savunma
|17,00
|-0,06
|120,60
|Park Elek.Madencilik
|4,58
|1,10
|50,16
|Parsan
|19,82
|0,87
|17,00
|Pegasus
|51,55
|0,19
|-40,34
|Peker GMYO
|9,93
|9,00
|217,25
|Penguen Gıda
|2,86
|4,76
|212,43
|Pera GMYO
|1,74
|-3,87
|85,11
|Pergamon Dış Ticaret
|13,75
|9,13
|77,70
|Petkim
|4,25
|0,71
|11,55
|Petrokent Turizm
|717,30
|10,00
|459,95
|Pınar Et Ve Un
|20,10
|0,75
|119,19
|Pınar Su
|5,72
|0,35
|146,55
|Pınar Süt
|20,04
|0,45
|58,17
|Plastikkart
|13,05
|-1,29
|40,78
|Polisan Holding
|3,26
|1,24
|8,03
|Politeknik Metal
|150,70
|10,00
|98,10
|Prizma Press Matbaacılık
|4,10
|0,00
|-4,65
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.192,50
|0,03
|7,65
|QNB Finans Fin. Kir.
|135,00
|9,93
|4,57
|QNB Finansbank
|66,90
|9,94
|78,40
|Ral Yatırım Holding
|20,34
|1,90
|199,12
|Ray Sigorta
|6,79
|1,95
|98,54
|Reysaş GMYO
|5,32
|0,00
|15,90
|Reysaş Lojistik
|5,48
|-0,36
|25,11
|Rhea Girişim
|2,67
|-5,32
|124,37
|Rodrigo Tekstil
|2,67
|-0,37
|47,51
|Royal Halı
|2,12
|-1,40
|54,74
|RTA Laboratuvarları
|33,34
|-3,42
|1337,07
|Sabancı Holding
|9,08
|-0,55
|-0,44
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,46
|0,22
|104,59
|Sanel Mühendislik
|3,72
|-0,53
|26,79
|Sanifoam Sünger
|6,13
|1,49
|22,60
|Sanko Pazarlama
|8,33
|4,52
|8,88
|Saray Matbaacılık
|3,51
|0,00
|171,51
|Sarkuysan
|7,20
|0,28
|51,06
|Sasa Polyester
|14,30
|4,38
|84,99
|Say Reklamcılık
|4,56
|0,88
|103,57
|Sekuro Plastik
|7,93
|2,19
|47,95
|Selçuk Ecza Deposu
|8,66
|-0,23
|45,19
|Selçuk Gıda
|3,30
|1,85
|91,86
|Senkron Güvenlik
|2,52
|-2,70
|-7,69
|Serve Film Prodüksiyon
|6,20
|-1,59
|289,94
|Servet GMYO
|22,96
|9,33
|170,12
|Seyitler Kimya
|8,96
|-0,55
|31,96
|Silverline Endüstri
|3,81
|-1,80
|76,39
|Sinpaş GMYO
|1,56
|0,00
|34,48
|Smartiks Yazılım
|8,33
|-0,83
|-15,09
|Soda Sanayii
|7,21
|-1,64
|21,65
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,12
|0,41
|215,12
|Söktaş
|3,70
|4,82
|117,58
|Sönmez Filament
|9,59
|1,70
|96,52
|Sönmez Pamuklu
|9,61
|0,31
|95,33
|Sumaş Suni Tahta
|16,83
|10,00
|70,00
|Şeker Fin. Kir.
|4,72
|1,29
|-1,26
|Şekerbank
|1,60
|-1,23
|22,14
|Şişe Cam
|6,35
|-1,70
|23,98
|Şok Marketler
|13,89
|-2,18
|29,09
|T. Halk Bankası
|5,72
|-2,22
|-3,21
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|51,90
|-2,72
|19,04
|T.S.K.B.
|1,24
|-0,80
|2,48
|T.Tuborg
|15,22
|0,13
|27,90
|Taç Tarım Ürünleri
|5,48
|0,37
|75,64
|Tat Gıda
|11,18
|0,99
|83,77
|TAV Havalimanları
|18,04
|0,67
|-33,59
|Taze Kuru Gıda
|40,60
|9,97
|460,77
|Tek-Art Turizm
|1,83
|-1,08
|45,24
|Tekfen Holding
|16,45
|-0,60
|-11,33
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,44
|2,06
|53,33
|Temapol Polimer Plastik
|8,25
|-0,84
|58,05
|TGS Dış Ticaret
|8,59
|5,40
|83,94
|Tofaş Oto. Fab.
|25,54
|-0,31
|9,60
|Torunlar GMYO
|4,61
|-3,35
|67,64
|Trabzon Liman
|14,79
|1,09
|38,74
|Trabzonspor Sportif
|4,23
|0,95
|96,74
|Trakya Cam
|4,23
|-1,86
|24,74
|Trend GMYO
|5,25
|9,83
|138,64
|TSKB GMYO
|3,38
|-1,46
|152,24
|Tuğçelik
|6,50
|3,50
|64,56
|Tukaş
|8,67
|-0,34
|-29,80
|Turcas Petrol
|3,82
|1,33
|43,07
|Turkcell
|15,97
|-0,56
|15,72
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,22
|-0,84
|28,24
|Tüpraş
|87,00
|-0,40
|-31,39
|Türk Hava Yolları
|11,58
|-1,36
|-19,92
|Türk Prysmian Kablo
|5,74
|0,70
|122,44
|Türk Telekom
|8,20
|1,99
|11,26
|Türk Traktör
|101,40
|0,50
|91,64
|Türker Proje Gayrimenkul
|61,60
|2,50
|46,67
|Ufuk Yatırım
|6,92
|-6,99
|168,22
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,00
|-0,20
|135,85
|Ulusoy Elektrik
|44,46
|2,73
|67,14
|Ulusoy Un Sanayi
|9,73
|-0,92
|154,71
|Umpaş Holding
|0,76
|0,00
|22,58
|Uşak Seramik
|1,87
|2,19
|54,10
|Utopya Turizm
|7,30
|-0,27
|48,37
|Uzertaş Boya
|4,65
|1,09
|109,46
|Ülker Bisküvi
|27,58
|3,76
|23,35
|Vakıf Fin. Kir.
|3,57
|9,85
|47,52
|Vakıf GMYO
|3,20
|4,23
|84,87
|Vakıf Yat. Ort.
|9,82
|9,97
|439,22
|Vakıflar Bankası
|4,80
|-1,64
|-12,89
|Vakko Tekstil
|5,41
|1,88
|19,16
|Vanet Gıda
|1,75
|0,00
|22,38
|Verusa Holding
|30,14
|3,08
|62,47
|Verusaturk Girisim
|6,33
|7,65
|20,37
|Vestel
|17,83
|-0,89
|41,28
|Vestel Beyaz Eşya
|28,82
|-0,07
|36,60
|Viking Kağıt
|5,39
|3,45
|188,24
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,11
|1,73
|69,83
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,35
|-0,42
|-5,24
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|13,89
|-2,39
|122,02
|Yataş
|9,52
|7,09
|29,70
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|2,91
|0,00
|80,75
|Yeni Gimat GMYO
|12,04
|-0,25
|0,57
|Yeşil GMYO
|0,95
|-3,06
|48,44
|Yeşil Yapı
|0,98
|-2,00
|48,48
|Yeşil Yatırım Holding
|17,95
|-2,82
|59,84
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.450,00
|5,67
|152,97
|Yonga Mobilya
|28,14
|-4,22
|204,55
|Yükselen Çelik
|14,68
|9,96
|139,48
|Yünsa
|15,26
|-1,10
|51,57
|Zorlu Enerji
|2,61
|-1,14
|60,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)