Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|293.500,00
|76,99
|İş Bankası (B)
|46.500,00
|1,09
|54,07
|İş Bankası (C)
|5,29
|-0,56
|-17,47
|İş Bankası (Kur.)
|403.000,00
|91,91
|İş Fin.Kir.
|4,23
|-1,17
|11,32
|İş Girişim
|8,98
|-3,34
|136,32
|İş GMYO
|2,14
|-1,38
|21,59
|İş Y. Men. Değ.
|7,56
|4,13
|87,74
|İş Yat. Ort.
|2,65
|-0,75
|64,46
|İşbir Holding
|1.349,30
|9,70
|213,79
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,95
|4,40
|53,23
|İttifak Holding
|4,43
|4,24
|19,09
|İz Hayvancılık Tarım
|4,97
|-1,58
|89,95
|İzmir Demir Çelik
|18,10
|-1,58
|121,00
|İzmir Fırça
|2,78
|-0,36
|54,44
|Jantsa Jant Sanayi
|103,20
|9,90
|94,03
|Kafein Yazılım
|18,93
|-0,84
|70,45
|Kapital Yat. Holding
|4,62
|-3,14
|90,91
|Kaplamin
|9,72
|-0,61
|75,14
|Kardemir (A)
|4,30
|-0,69
|62,26
|Kardemir (B)
|3,55
|0,85
|34,47
|Kardemir (D)
|3,10
|-0,32
|16,54
|Karel Elektronik
|16,89
|0,00
|16,24
|Karsan Otomotiv
|3,09
|1,31
|95,57
|Karsu Tekstil
|6,03
|-0,82
|86,11
|Kartonsan
|703,80
|9,99
|82,17
|Katmerciler Ekipman
|5,08
|1,40
|32,29
|Kent Gıda
|2.211,20
|10,00
|1157,79
|Kerevitaş Gıda
|5,41
|0,56
|65,95
|Kervansaray Yat. Holding
|0,48
|0,00
|-12,73
|Kiler GMYO
|5,95
|1,19
|56,99
|Klimasan Klima
|16,85
|5,58
|-20,57
|Koç Holding
|17,45
|-0,74
|-12,79
|Konfrut Gıda
|11,18
|-1,32
|42,97
|Konya Çimento
|413,80
|9,99
|52,52
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,36
|-1,04
|-2,80
|Koza Altın
|87,15
|1,10
|17,69
|Koza Madencilik
|14,50
|-0,14
|44,57
|Körfez GMYO
|4,55
|9,90
|90,38
|Kristal Kola
|2,38
|-1,24
|57,62
|Kron Telekomünikasyon
|31,00
|-0,90
|143,71
|Kuştur Kuşadası Turizm
|70,00
|6,38
|198,19
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,85
|-1,04
|72,73
|Kütahya Porselen
|33,58
|-9,97
|407,25
|Lider Faktoring
|3,04
|-0,65
|65,67
|Link Bilgisayar
|27,72
|0,36
|52,73
|Logo Yazılım
|92,30
|-0,54
|51,81
|Lokman Hekim Sağlık
|8,67
|-0,69
|50,00
|Lüks Kadife
|19,88
|-1,88
|130,09
|Makina Takım
|2,32
|0,00
|23,40
|Marka Yatırım Holding
|2,73
|1,49
|131,36
|Marmaris Altınyunus
|131,60
|3,95
|85,35
|Marshall
|100,30
|9,98
|110,98
|Martı GMYO
|2,25
|-3,85
|122,77
|Martı Otel
|1,31
|0,77
|43,96
|Mavi Giyim
|45,46
|-0,96
|-21,49
|Mazhar Zorlu Holding
|15,39
|-0,71
|27,30
|Mega Polietilen
|4,10
|-2,38
|223,23
|Menderes Tekstil
|3,00
|-3,54
|129,01
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|36,62
|0,00
|88,37
|Merko Gıda
|1,94
|4,30
|84,76
|Metemtur Otelcilik
|2,42
|0,83
|35,96
|Metro Holding
|2,05
|1,99
|48,55
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,85
|-2,04
|96,43
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,49
|0,81
|-53,31
|Migros Ticaret
|42,96
|0,70
|77,37
|Milpa
|3,88
|-1,52
|77,17
|Mistral GMYO
|2,76
|2,60
|46,03
|MLP Sağlık
|18,28
|-1,61
|14,25
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,74
|2,35
|52,63
|Mondi Tire Kutsan
|6,56
|-0,61
|58,45
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.102,20
|0,06
|2,70
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|24,96
|-0,56
|96,23
|Net Holding
|2,56
|-1,16
|-1,54
|Netaş Telekom.
|17,83
|-2,14
|36,52
|Niğbaş Niğde Beton
|18,77
|9,96
|202,74
|Nuh Çimento
|17,39
|2,90
|58,31
|Nurol GMYO
|6,80
|0,15
|90,48
|Odaş Elektrik
|2,71
|-1,81
|87,45
|Olmuksan-IP
|5,20
|2,77
|103,05
|Orge Enerji Elektrik
|7,50
|0,13
|51,21
|Orma Orman Mahsulleri
|10,75
|5,39
|289,49
|Osmanlı Menkul
|15,16
|9,93
|262,61
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,94
|0,00
|75,00
|Otokar
|168,90
|-0,18
|14,87
|Oyak Çimento
|8,80
|-1,23
|60,07
|Oyak Yat. Ort.
|6,73
|-0,74
|191,51
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,81
|4,96
|23,35
|Özak GMYO
|4,79
|2,13
|86,38
|Özbal Çelik Boru
|3,59
|-0,55
|122,72
|Özderici GMYO
|2,48
|1,64
|57,96
|Özerden Plastik
|2,15
|0,00
|-5,70
|Panora GMYO
|5,76
|0,35
|2,83
|Papilon Savunma
|17,01
|-1,68
|120,73
|Park Elek.Madencilik
|4,53
|-0,44
|48,52
|Parsan
|19,65
|-1,21
|16,00
|Pegasus
|51,45
|0,10
|-40,45
|Peker GMYO
|9,11
|-1,51
|191,05
|Penguen Gıda
|2,73
|-4,88
|198,23
|Pera GMYO
|1,81
|2,84
|92,55
|Pergamon Dış Ticaret
|12,60
|-0,87
|62,84
|Petkim
|4,22
|-0,24
|10,76
|Petrokent Turizm
|652,10
|9,98
|409,06
|Pınar Et Ve Un
|19,95
|0,76
|117,56
|Pınar Su
|5,70
|-0,35
|145,69
|Pınar Süt
|19,95
|0,40
|57,46
|Plastikkart
|13,22
|-2,44
|42,61
|Polisan Holding
|3,22
|2,88
|6,71
|Politeknik Metal
|137,00
|1,33
|80,09
|Prizma Press Matbaacılık
|4,10
|1,99
|-4,65
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.192,20
|0,02
|7,62
|QNB Finans Fin. Kir.
|122,80
|9,94
|-4,88
|QNB Finansbank
|60,85
|9,94
|62,27
|Ral Yatırım Holding
|19,96
|3,69
|193,53
|Ray Sigorta
|6,66
|4,72
|94,74
|Reysaş GMYO
|5,32
|1,72
|15,90
|Reysaş Lojistik
|5,50
|-0,54
|25,57
|Rhea Girişim
|2,82
|0,00
|136,97
|Rodrigo Tekstil
|2,68
|1,90
|48,07
|Royal Halı
|2,15
|1,90
|56,93
|RTA Laboratuvarları
|34,52
|5,57
|1387,93
|Sabancı Holding
|9,13
|-0,22
|0,11
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,45
|0,00
|104,13
|Sanel Mühendislik
|3,74
|1,08
|27,47
|Sanifoam Sünger
|6,04
|5,41
|20,80
|Sanko Pazarlama
|7,97
|3,24
|4,18
|Saray Matbaacılık
|3,51
|-3,04
|171,51
|Sarkuysan
|7,18
|-0,97
|50,65
|Sasa Polyester
|13,70
|0,81
|77,23
|Say Reklamcılık
|4,52
|-3,21
|101,79
|Sekuro Plastik
|7,76
|2,51
|44,78
|Selçuk Ecza Deposu
|8,68
|-0,34
|45,52
|Selçuk Gıda
|3,24
|-10,00
|88,37
|Senkron Güvenlik
|2,59
|-0,77
|-5,13
|Serve Film Prodüksiyon
|6,30
|0,96
|296,23
|Servet GMYO
|21,00
|-0,57
|147,06
|Seyitler Kimya
|9,01
|-1,10
|32,70
|Silverline Endüstri
|3,88
|0,78
|79,63
|Sinpaş GMYO
|1,56
|0,00
|34,48
|Smartiks Yazılım
|8,40
|-0,94
|-14,37
|Soda Sanayii
|7,33
|2,23
|23,68
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,07
|-4,96
|213,82
|Söktaş
|3,53
|-5,36
|107,58
|Sönmez Filament
|9,43
|3,51
|93,24
|Sönmez Pamuklu
|9,58
|6,80
|94,72
|Sumaş Suni Tahta
|15,30
|3,45
|54,55
|Şeker Fin. Kir.
|4,66
|-1,06
|-2,51
|Şekerbank
|1,62
|0,62
|23,66
|Şişe Cam
|6,46
|2,54
|26,13
|Şok Marketler
|14,20
|3,27
|31,97
|T. Halk Bankası
|5,85
|-0,68
|-1,02
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|53,35
|2,11
|22,36
|T.S.K.B.
|1,25
|-0,79
|3,31
|T.Tuborg
|15,20
|1,06
|27,73
|Taç Tarım Ürünleri
|5,46
|0,18
|75,00
|Tat Gıda
|11,07
|0,27
|81,96
|TAV Havalimanları
|17,92
|1,19
|-34,03
|Taze Kuru Gıda
|36,92
|9,95
|409,94
|Tek-Art Turizm
|1,85
|-4,15
|46,83
|Tekfen Holding
|16,55
|-0,78
|-10,79
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,31
|-0,79
|50,24
|Temapol Polimer Plastik
|8,32
|-1,19
|59,39
|TGS Dış Ticaret
|8,15
|-0,61
|74,52
|Tofaş Oto. Fab.
|25,62
|-0,85
|9,95
|Torunlar GMYO
|4,77
|-1,24
|73,45
|Trabzon Liman
|14,63
|-1,28
|37,24
|Trabzonspor Sportif
|4,19
|-2,33
|94,88
|Trakya Cam
|4,31
|1,65
|27,10
|Trend GMYO
|4,78
|0,21
|117,27
|TSKB GMYO
|3,43
|1,48
|155,97
|Tuğçelik
|6,28
|-1,10
|58,99
|Tukaş
|8,70
|-0,34
|-29,55
|Turcas Petrol
|3,77
|0,53
|41,20
|Turkcell
|16,06
|-0,50
|16,38
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,29
|1,59
|29,33
|Tüpraş
|87,35
|-0,46
|-31,11
|Türk Hava Yolları
|11,74
|-0,76
|-18,81
|Türk Prysmian Kablo
|5,70
|-2,06
|120,89
|Türk Telekom
|8,04
|-0,86
|9,09
|Türk Traktör
|100,90
|5,38
|90,70
|Türker Proje Gayrimenkul
|60,10
|-0,74
|43,10
|Ufuk Yatırım
|7,44
|-9,93
|188,37
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,01
|0,60
|136,32
|Ulusoy Elektrik
|43,28
|-2,83
|62,71
|Ulusoy Un Sanayi
|9,82
|0,72
|157,07
|Umpaş Holding
|0,76
|0,00
|22,58
|Uşak Seramik
|1,83
|-1,08
|50,81
|Utopya Turizm
|7,32
|-0,41
|48,78
|Uzertaş Boya
|4,60
|-3,97
|107,21
|Ülker Bisküvi
|26,58
|0,15
|18,87
|Vakıf Fin. Kir.
|3,25
|2,85
|34,30
|Vakıf GMYO
|3,07
|0,99
|77,36
|Vakıf Yat. Ort.
|8,93
|9,98
|390,35
|Vakıflar Bankası
|4,88
|-1,01
|-11,43
|Vakko Tekstil
|5,31
|-0,56
|16,96
|Vanet Gıda
|1,75
|-1,69
|22,38
|Verusa Holding
|29,24
|-1,15
|57,62
|Verusaturk Girisim
|5,88
|-1,34
|11,81
|Vestel
|17,99
|2,22
|42,55
|Vestel Beyaz Eşya
|28,84
|4,19
|36,69
|Viking Kağıt
|5,21
|2,96
|178,61
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,04
|1,00
|66,94
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,36
|0,43
|-4,84
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|14,23
|2,30
|127,46
|Yataş
|8,89
|0,11
|21,12
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|2,91
|-0,34
|80,75
|Yeni Gimat GMYO
|12,07
|0,00
|0,83
|Yeşil GMYO
|0,98
|0,00
|53,13
|Yeşil Yapı
|1,00
|-0,99
|51,52
|Yeşil Yatırım Holding
|18,47
|1,93
|64,47
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.050,00
|1,88
|139,39
|Yonga Mobilya
|29,38
|-9,99
|217,97
|Yükselen Çelik
|13,35
|8,54
|117,78
|Yünsa
|15,43
|-1,41
|53,26
|Zorlu Enerji
|2,64
|-0,75
|61,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)