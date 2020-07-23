Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|293.500,00
|76,99
|İş Bankası (B)
|46.000,00
|0,00
|52,42
|İş Bankası (C)
|5,32
|-0,19
|-17,00
|İş Bankası (Kur.)
|403.000,00
|-9,84
|91,91
|İş Fin.Kir.
|4,28
|3,88
|12,63
|İş Girişim
|9,29
|5,93
|144,47
|İş GMYO
|2,17
|0,00
|23,30
|İş Y. Men. Değ.
|7,26
|0,14
|80,29
|İş Yat. Ort.
|2,67
|1,52
|65,70
|İşbir Holding
|1.230,00
|-5,38
|186,05
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,91
|-2,15
|46,77
|İttifak Holding
|4,25
|2,41
|14,25
|İz Hayvancılık Tarım
|5,05
|-4,90
|93,01
|İzmir Demir Çelik
|18,39
|-1,39
|124,54
|İzmir Fırça
|2,79
|0,72
|55,00
|Jantsa Jant Sanayi
|93,90
|2,62
|76,54
|Kafein Yazılım
|19,09
|-0,68
|71,89
|Kapital Yat. Holding
|4,77
|-0,63
|97,11
|Kaplamin
|9,78
|0,10
|76,22
|Kardemir (A)
|4,33
|-2,48
|63,40
|Kardemir (B)
|3,52
|-2,22
|33,33
|Kardemir (D)
|3,11
|-0,32
|16,92
|Karel Elektronik
|16,89
|-0,88
|16,24
|Karsan Otomotiv
|3,05
|-1,29
|93,04
|Karsu Tekstil
|6,08
|-1,14
|87,65
|Kartonsan
|639,90
|8,83
|65,63
|Katmerciler Ekipman
|5,01
|0,60
|30,47
|Kent Gıda
|2.010,20
|10,00
|1043,46
|Kerevitaş Gıda
|5,38
|-1,47
|65,03
|Kervansaray Yat. Holding
|0,48
|-4,00
|-12,73
|Kiler GMYO
|5,88
|-1,01
|55,15
|Klimasan Klima
|15,96
|1,66
|-24,77
|Koç Holding
|17,58
|1,03
|-12,14
|Konfrut Gıda
|11,33
|2,26
|44,88
|Konya Çimento
|376,20
|10,00
|38,67
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,49
|0,16
|-1,78
|Koza Altın
|86,20
|-0,23
|16,41
|Koza Madencilik
|14,52
|0,83
|44,77
|Körfez GMYO
|4,14
|9,81
|73,22
|Kristal Kola
|2,41
|-0,41
|59,60
|Kron Telekomünikasyon
|31,28
|-2,19
|145,91
|Kuştur Kuşadası Turizm
|65,80
|9,94
|180,30
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,88
|-0,69
|74,55
|Kütahya Porselen
|37,30
|-9,99
|463,44
|Lider Faktoring
|3,06
|2,34
|66,76
|Link Bilgisayar
|27,62
|-3,09
|52,18
|Logo Yazılım
|92,80
|1,48
|52,63
|Lokman Hekim Sağlık
|8,73
|0,92
|51,04
|Lüks Kadife
|20,26
|-0,69
|134,49
|Makina Takım
|2,32
|-2,93
|23,40
|Marka Yatırım Holding
|2,69
|-0,37
|127,97
|Marmaris Altınyunus
|126,60
|-2,62
|78,31
|Marshall
|91,20
|3,64
|91,84
|Martı GMYO
|2,34
|-2,50
|131,68
|Martı Otel
|1,30
|-0,76
|42,86
|Mavi Giyim
|45,90
|-1,03
|-20,73
|Mazhar Zorlu Holding
|15,50
|-0,58
|28,21
|Mega Polietilen
|4,20
|-3,89
|231,11
|Menderes Tekstil
|3,11
|-3,12
|137,40
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|36,62
|-9,98
|88,37
|Merko Gıda
|1,86
|1,09
|77,14
|Metemtur Otelcilik
|2,40
|0,00
|34,83
|Metro Holding
|2,01
|-0,99
|45,65
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,93
|1,81
|100,51
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,47
|0,41
|-53,68
|Migros Ticaret
|42,66
|0,38
|76,14
|Milpa
|3,94
|1,03
|79,91
|Mistral GMYO
|2,69
|1,89
|42,33
|MLP Sağlık
|18,58
|-1,22
|16,12
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,70
|0,59
|49,12
|Mondi Tire Kutsan
|6,60
|-0,45
|59,42
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.101,50
|2,64
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|25,10
|1,05
|97,33
|Net Holding
|2,59
|3,60
|-0,38
|Netaş Telekom.
|18,22
|-0,87
|39,51
|Niğbaş Niğde Beton
|17,07
|8,11
|175,32
|Nuh Çimento
|16,90
|2,30
|53,85
|Nurol GMYO
|6,79
|0,15
|90,20
|Odaş Elektrik
|2,76
|2,22
|90,91
|Olmuksan-IP
|5,06
|0,20
|97,58
|Orge Enerji Elektrik
|7,49
|1,77
|51,01
|Orma Orman Mahsulleri
|10,20
|5,15
|269,57
|Osmanlı Menkul
|13,79
|-0,79
|229,84
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,94
|0,00
|75,00
|Otokar
|169,20
|-0,70
|15,07
|Oyak Çimento
|8,91
|-0,45
|62,07
|Oyak Yat. Ort.
|6,78
|0,00
|193,68
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,63
|3,12
|17,52
|Özak GMYO
|4,69
|-1,26
|82,49
|Özbal Çelik Boru
|3,61
|-0,82
|123,96
|Özderici GMYO
|2,44
|0,00
|55,41
|Özerden Plastik
|2,15
|1,42
|-5,70
|Panora GMYO
|5,74
|0,35
|2,47
|Papilon Savunma
|17,30
|0,35
|124,49
|Park Elek.Madencilik
|4,55
|0,00
|49,18
|Parsan
|19,89
|-1,73
|17,41
|Pegasus
|51,40
|1,98
|-40,51
|Peker GMYO
|9,25
|0,43
|195,53
|Penguen Gıda
|2,87
|-1,71
|213,53
|Pera GMYO
|1,76
|2,33
|87,23
|Pergamon Dış Ticaret
|12,71
|0,32
|64,26
|Petkim
|4,23
|-0,24
|11,02
|Petrokent Turizm
|592,90
|10,00
|362,84
|Pınar Et Ve Un
|19,80
|-2,46
|115,92
|Pınar Su
|5,72
|-2,39
|146,55
|Pınar Süt
|19,87
|-4,01
|56,83
|Plastikkart
|13,55
|0,74
|46,17
|Polisan Holding
|3,13
|0,00
|3,73
|Politeknik Metal
|135,20
|0,15
|77,73
|Prizma Press Matbaacılık
|4,02
|1,26
|-6,51
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.192,00
|0,05
|7,60
|QNB Finans Fin. Kir.
|111,70
|9,94
|-13,48
|QNB Finansbank
|55,35
|9,93
|47,60
|Ral Yatırım Holding
|19,25
|1,32
|183,09
|Ray Sigorta
|6,36
|3,92
|85,96
|Reysaş GMYO
|5,23
|0,97
|13,94
|Reysaş Lojistik
|5,53
|0,00
|26,26
|Rhea Girişim
|2,82
|9,73
|136,97
|Rodrigo Tekstil
|2,63
|-1,13
|45,30
|Royal Halı
|2,11
|0,48
|54,01
|RTA Laboratuvarları
|32,70
|-1,86
|1309,48
|Sabancı Holding
|9,15
|0,00
|0,33
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,45
|0,91
|104,13
|Sanel Mühendislik
|3,70
|-0,27
|26,11
|Sanifoam Sünger
|5,73
|0,70
|14,60
|Sanko Pazarlama
|7,72
|0,52
|0,91
|Saray Matbaacılık
|3,62
|4,02
|180,02
|Sarkuysan
|7,25
|-1,23
|52,11
|Sasa Polyester
|13,59
|1,42
|75,81
|Say Reklamcılık
|4,67
|1,97
|108,48
|Sekuro Plastik
|7,57
|0,26
|41,23
|Selçuk Ecza Deposu
|8,71
|1,28
|46,02
|Selçuk Gıda
|3,60
|-6,01
|109,30
|Senkron Güvenlik
|2,61
|-0,38
|-4,40
|Serve Film Prodüksiyon
|6,24
|1,63
|292,45
|Servet GMYO
|21,12
|10,00
|148,47
|Seyitler Kimya
|9,11
|1,90
|34,17
|Silverline Endüstri
|3,85
|-2,53
|78,24
|Sinpaş GMYO
|1,56
|0,00
|34,48
|Smartiks Yazılım
|8,48
|-0,12
|-13,56
|Soda Sanayii
|7,17
|-0,14
|20,98
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,70
|7,99
|230,20
|Söktaş
|3,73
|6,57
|119,35
|Sönmez Filament
|9,11
|0,66
|86,68
|Sönmez Pamuklu
|8,97
|1,24
|82,32
|Sumaş Suni Tahta
|14,79
|0,00
|49,39
|Şeker Fin. Kir.
|4,71
|1,95
|-1,46
|Şekerbank
|1,61
|0,00
|22,90
|Şişe Cam
|6,30
|0,48
|23,00
|Şok Marketler
|13,75
|0,51
|27,79
|T. Halk Bankası
|5,89
|0,00
|-0,34
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|52,25
|9,95
|19,84
|T.S.K.B.
|1,26
|0,80
|4,13
|T.Tuborg
|15,04
|0,13
|26,39
|Taç Tarım Ürünleri
|5,45
|-6,20
|74,68
|Tat Gıda
|11,04
|-4,50
|81,47
|TAV Havalimanları
|17,71
|4,12
|-34,80
|Taze Kuru Gıda
|33,58
|9,95
|363,81
|Tek-Art Turizm
|1,93
|1,05
|53,17
|Tekfen Holding
|16,68
|-0,42
|-10,09
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,36
|0,00
|51,43
|Temapol Polimer Plastik
|8,42
|-0,36
|61,30
|TGS Dış Ticaret
|8,20
|0,99
|75,59
|Tofaş Oto. Fab.
|25,84
|-1,07
|10,89
|Torunlar GMYO
|4,83
|-3,01
|75,64
|Trabzon Liman
|14,82
|2,21
|39,02
|Trabzonspor Sportif
|4,29
|5,93
|99,53
|Trakya Cam
|4,24
|-0,70
|25,04
|Trend GMYO
|4,77
|-1,24
|116,82
|TSKB GMYO
|3,38
|-2,03
|152,24
|Tuğçelik
|6,35
|3,25
|60,76
|Tukaş
|8,73
|-0,23
|-29,31
|Turcas Petrol
|3,75
|1,08
|40,45
|Turkcell
|16,14
|0,12
|16,96
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,16
|-0,12
|27,30
|Tüpraş
|87,75
|1,39
|-30,80
|Türk Hava Yolları
|11,83
|1,02
|-18,19
|Türk Prysmian Kablo
|5,82
|-0,51
|125,54
|Türk Telekom
|8,11
|-0,25
|10,04
|Türk Traktör
|95,75
|-1,90
|80,97
|Türker Proje Gayrimenkul
|60,55
|4,58
|44,17
|Ufuk Yatırım
|8,26
|9,99
|220,16
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,98
|-2,35
|134,91
|Ulusoy Elektrik
|44,54
|-1,02
|67,44
|Ulusoy Un Sanayi
|9,75
|-1,71
|155,24
|Umpaş Holding
|0,76
|-1,30
|22,58
|Uşak Seramik
|1,85
|0,00
|52,46
|Utopya Turizm
|7,35
|2,08
|49,39
|Uzertaş Boya
|4,79
|-2,64
|115,77
|Ülker Bisküvi
|26,54
|0,15
|18,69
|Vakıf Fin. Kir.
|3,16
|2,60
|30,58
|Vakıf GMYO
|3,04
|0,66
|75,62
|Vakıf Yat. Ort.
|8,12
|9,88
|345,87
|Vakıflar Bankası
|4,93
|-0,20
|-10,53
|Vakko Tekstil
|5,34
|-0,37
|17,62
|Vanet Gıda
|1,78
|0,00
|24,48
|Verusa Holding
|29,58
|-2,57
|59,46
|Verusaturk Girisim
|5,96
|-0,83
|13,33
|Vestel
|17,60
|1,73
|39,46
|Vestel Beyaz Eşya
|27,68
|0,65
|31,20
|Viking Kağıt
|5,06
|3,05
|170,59
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,00
|1,27
|65,29
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,35
|0,43
|-5,24
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|13,91
|-5,50
|122,34
|Yataş
|8,88
|2,66
|20,98
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|2,92
|-0,68
|81,37
|Yeni Gimat GMYO
|12,07
|0,33
|0,83
|Yeşil GMYO
|0,98
|-2,00
|53,13
|Yeşil Yapı
|1,01
|0,00
|53,03
|Yeşil Yatırım Holding
|18,12
|1,23
|61,35
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.920,10
|-1,14
|134,98
|Yonga Mobilya
|32,64
|2,19
|253,25
|Yükselen Çelik
|12,30
|-2,07
|100,65
|Yünsa
|15,65
|0,13
|55,45
|Zorlu Enerji
|2,66
|5,14
|63,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)