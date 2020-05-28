Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|373.422,90
|125,18
|İş Bankası (B)
|53.549,90
|0,00
|77,43
|İş Bankası (C)
|4,94
|1,44
|-22,93
|İş Bankası (Kur.)
|518.999,90
|-9,11
|147,14
|İş Fin.Kir.
|3,89
|-2,75
|2,37
|İş Girişim
|6,66
|-1,48
|75,26
|İş GMYO
|1,67
|-0,60
|-5,11
|İş Y. Men. Değ.
|5,81
|-1,19
|44,28
|İş Yat. Ort.
|2,45
|-3,16
|52,05
|İşbir Holding
|744,00
|-8,89
|73,02
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,63
|-3,08
|1,61
|İttifak Holding
|2,67
|-4,30
|-28,23
|İz Hayvancılık Tarım
|4,68
|-10,00
|78,87
|İzmir Demir Çelik
|11,85
|-2,15
|44,69
|İzmir Fırça
|2,25
|-3,02
|25,00
|Jantsa Jant Sanayi
|69,00
|-1,85
|29,73
|Kafein Yazılım
|16,51
|-2,31
|48,20
|Kapital Yat. Holding
|3,05
|-3,79
|26,03
|Kaplamin
|7,06
|-1,40
|27,21
|Kardemir (A)
|2,72
|0,37
|2,64
|Kardemir (B)
|2,55
|0,79
|-3,41
|Kardemir (D)
|2,54
|0,79
|-4,51
|Karel Elektronik
|15,42
|-7,39
|6,13
|Karsan Otomotiv
|1,79
|-1,10
|13,29
|Karsu Tekstil
|3,31
|-2,36
|2,16
|Kartonsan
|453,00
|-1,16
|17,25
|Katmerciler Ekipman
|3,82
|-1,04
|-0,52
|Kent Gıda
|520,90
|9,99
|196,30
|Kerevitaş Gıda
|3,97
|-2,93
|21,78
|Kervansaray Yat. Holding
|0,46
|-4,17
|-16,36
|Kiler GMYO
|3,12
|-1,58
|-17,68
|Klimasan Klima
|17,26
|-1,43
|-21,83
|Koç Holding
|16,66
|6,11
|-16,74
|Konfrut Gıda
|10,63
|-2,30
|35,93
|Konya Çimento
|261,00
|-0,91
|-3,80
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,14
|-0,36
|-12,39
|Koza Altın
|74,80
|1,63
|1,01
|Koza Madencilik
|12,58
|1,53
|25,42
|Körfez GMYO
|3,20
|4,92
|33,89
|Kristal Kola
|1,89
|-1,56
|25,17
|Kron Telekomünikasyon
|24,40
|-1,93
|91,82
|Kuştur Kuşadası Turizm
|36,44
|1,17
|53,76
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,70
|-0,58
|3,03
|Kütahya Porselen
|22,80
|0,71
|244,41
|Lider Faktoring
|2,24
|-3,45
|22,07
|Link Bilgisayar
|27,64
|-1,99
|52,29
|Logo Yazılım
|76,15
|-2,12
|25,25
|Lokman Hekim Sağlık
|7,08
|-0,84
|22,49
|Lüks Kadife
|11,65
|-7,54
|34,84
|Makina Takım
|1,74
|1,16
|-7,45
|Marka Yatırım Holding
|1,43
|3,62
|21,19
|Marmaris Altınyunus
|74,45
|-2,04
|4,86
|Marshall
|57,50
|-1,79
|20,95
|Martı GMYO
|1,29
|0,00
|27,72
|Martı Otel
|0,99
|-1,98
|8,79
|Mavi Giyim
|43,30
|4,39
|-25,22
|Mazhar Zorlu Holding
|16,40
|0,00
|35,65
|Mega Polietilen
|4,23
|-3,20
|92,27
|Menderes Tekstil
|1,94
|6,59
|48,09
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|20,16
|-4,82
|3,70
|Merko Gıda
|1,35
|-3,57
|28,57
|Metal Gayrimenkul
|1,17
|-9,30
|28,57
|Metemtur Otelcilik
|2,08
|2,46
|16,85
|Metro Holding
|1,33
|-4,32
|-3,62
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,02
|-4,72
|3,06
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,20
|-2,22
|-58,75
|Migros Ticaret
|33,52
|-2,10
|38,40
|Milpa
|4,10
|-1,44
|87,21
|Mistral GMYO
|2,19
|0,46
|15,87
|MLP Sağlık
|17,00
|4,42
|6,25
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,85
|-2,63
|62,28
|Mondi Tire Kutsan
|6,80
|-1,88
|64,25
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.096,60
|2,18
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,15
|-0,27
|42,69
|Net Holding
|2,25
|-3,43
|-13,46
|Netaş Telekom.
|14,91
|-4,05
|14,17
|Niğbaş Niğde Beton
|9,11
|0,11
|46,94
|Nuh Çimento
|12,91
|-1,60
|17,53
|Nurol GMYO
|4,08
|-3,55
|14,29
|Odaş Elektrik
|1,91
|0,53
|32,12
|Olmuksan-IP
|4,35
|-3,33
|69,86
|Orge Enerji Elektrik
|5,45
|0,18
|9,88
|Orma Orman Mahsulleri
|4,79
|-4,20
|73,55
|Osmanlı Menkul
|7,23
|-3,47
|72,93
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,26
|2,73
|34,52
|Otokar
|135,90
|-2,02
|-7,58
|Oyak Çimento
|5,84
|3,91
|6,23
|Oyak Yat. Ort.
|6,21
|0,00
|166,52
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,06
|-3,77
|-0,93
|Özak GMYO
|3,04
|-0,33
|18,29
|Özbal Çelik Boru
|1,93
|-2,53
|19,74
|Özderici GMYO
|1,65
|0,00
|5,10
|Özerden Plastik
|2,41
|-3,98
|5,70
|Panora GMYO
|5,34
|-0,93
|-4,67
|Papilon Savunma
|15,86
|-9,89
|105,80
|Park Elek.Madencilik
|3,48
|1,46
|14,10
|Parsan
|15,65
|-0,70
|-7,62
|Pegasus
|58,80
|-0,51
|-31,94
|Peker GMYO
|6,06
|5,76
|93,61
|Penguen Gıda
|3,63
|4,31
|75,36
|Pera GMYO
|0,98
|-2,00
|4,26
|Pergamon Dış Ticaret
|8,79
|-1,90
|13,60
|Petkim
|3,54
|0,00
|-7,09
|Petrokent Turizm
|171,40
|-3,16
|33,80
|Pınar Et Ve Un
|20,28
|-7,40
|121,16
|Pınar Su
|6,29
|-6,95
|171,12
|Pınar Süt
|19,88
|-5,51
|56,91
|Plastikkart
|9,89
|2,49
|6,69
|Polisan Holding
|2,63
|0,00
|-12,84
|Politeknik Metal
|122,50
|0,00
|61,03
|Prizma Press Matbaacılık
|3,79
|-1,56
|-11,86
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.185,40
|0,08
|7,00
|QNB Finans Fin. Kir.
|106,00
|-1,12
|-17,89
|QNB Finansbank
|48,32
|-0,98
|28,85
|Ral Yatırım Holding
|13,90
|-1,77
|104,41
|Ray Sigorta
|6,41
|-4,75
|87,43
|Reysaş GMYO
|4,86
|-2,80
|5,88
|Reysaş Lojistik
|6,40
|-3,61
|46,12
|Rhea Girişim
|1,97
|-1,50
|65,55
|Rodrigo Tekstil
|2,73
|3,41
|50,83
|Royal Halı
|2,08
|-1,89
|51,82
|RTA Laboratuvarları
|25,22
|-9,99
|987,07
|Sabancı Holding
|8,58
|-0,23
|-5,92
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,55
|-1,09
|108,72
|Salix Yatırım Holding
|8,70
|3,57
|20,67
|Sanel Mühendislik
|5,66
|5,40
|39,75
|Sanifoam Sünger
|5,83
|-2,35
|16,60
|Sanko Pazarlama
|7,36
|-3,41
|-4,91
|Saray Matbaacılık
|2,17
|-1,81
|21,23
|Sarkuysan
|5,59
|-2,10
|15,73
|Sasa Polyester
|10,48
|3,87
|35,58
|Say Reklamcılık
|3,91
|9,83
|74,55
|Sekuro Plastik
|5,39
|-2,53
|0,56
|Selçuk Ecza Deposu
|8,48
|-3,96
|42,17
|Selçuk Gıda
|3,30
|-2,37
|91,86
|Senkron Güvenlik
|2,93
|-2,98
|7,33
|Serve Film Prodüksiyon
|4,78
|7,17
|200,63
|Servet GMYO
|16,10
|-2,31
|89,41
|Seyitler Kimya
|8,81
|-3,50
|29,75
|Silverline Endüstri
|2,62
|-1,13
|21,30
|Sinpaş GMYO
|1,14
|-5,00
|-1,72
|Smartiks Yazılım
|9,49
|-3,65
|-3,26
|Soda Sanayii
|5,98
|0,00
|-3,24
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,82
|-5,04
|233,32
|Söktaş
|3,49
|-2,79
|31,70
|Sönmez Filament
|6,47
|-1,97
|32,58
|Sönmez Pamuklu
|6,60
|-1,79
|34,15
|Sumaş Suni Tahta
|11,74
|-0,09
|18,59
|Şeker Fin. Kir.
|5,06
|-0,78
|5,86
|Şekerbank
|1,13
|0,00
|-13,74
|Şişe Cam
|5,06
|-0,39
|-3,98
|Şok Marketler
|11,93
|-2,29
|10,87
|T. Halk Bankası
|5,34
|0,75
|-9,64
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,18
|-1,03
|-7,84
|T.S.K.B.
|1,05
|0,96
|-13,22
|T.Tuborg
|14,57
|-1,35
|22,44
|Taç Tarım Ürünleri
|5,27
|-9,91
|68,91
|Tat Gıda
|8,98
|-5,47
|47,61
|TAV Havalimanları
|20,40
|-0,87
|-24,90
|Taze Kuru Gıda
|15,22
|-9,99
|110,22
|Tek-Art Turizm
|1,34
|-2,90
|6,35
|Tekfen Holding
|14,02
|0,00
|-24,43
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,43
|2,34
|76,90
|Temapol Polimer Plastik
|7,02
|0,14
|34,48
|TGS Dış Ticaret
|4,96
|0,40
|6,21
|Tofaş Oto. Fab.
|22,78
|3,36
|-2,24
|Torunlar GMYO
|2,53
|0,00
|-8,00
|Trabzon Liman
|13,71
|-1,37
|28,61
|Trabzonspor Sportif
|5,37
|0,37
|149,77
|Trakya Cam
|3,34
|0,00
|-4,57
|Trend GMYO
|3,92
|0,00
|78,18
|TSKB GMYO
|2,83
|9,69
|111,19
|Tuğçelik
|4,68
|-2,50
|18,48
|Tukaş
|9,50
|-9,70
|-23,08
|Turcas Petrol
|2,89
|1,76
|8,24
|Turkcell
|13,90
|0,00
|0,72
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,96
|-1,81
|-7,02
|Tüpraş
|85,50
|1,91
|-32,57
|Türk Hava Yolları
|12,68
|2,84
|-12,31
|Türk Prysmian Kablo
|3,96
|-1,49
|53,18
|Türk Telekom
|7,57
|-1,43
|2,71
|Türk Traktör
|61,65
|0,08
|16,52
|Türker Proje Gayrimenkul
|40,88
|-2,57
|-2,67
|Ufuk Yatırım
|4,82
|0,00
|86,82
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,75
|0,73
|29,72
|Ulusoy Elektrik
|33,10
|-1,19
|24,44
|Ulusoy Un Sanayi
|9,92
|-4,43
|159,69
|Umpaş Holding
|0,65
|-9,72
|4,84
|Uşak Seramik
|1,67
|-1,18
|-1,18
|Utopya Turizm
|6,02
|-0,50
|22,36
|Uzertaş Boya
|3,96
|-10,00
|78,38
|Ülker Bisküvi
|23,98
|0,84
|7,25
|Vakıf Fin. Kir.
|2,34
|-1,27
|-3,31
|Vakıf GMYO
|2,33
|6,39
|34,61
|Vakıf Yat. Ort.
|2,41
|-0,41
|3,43
|Vakıflar Bankası
|4,66
|1,53
|-15,43
|Vakko Tekstil
|4,91
|-2,39
|8,15
|Vanet Gıda
|1,64
|-4,65
|14,69
|Verusa Holding
|19,75
|2,81
|6,41
|Verusaturk Girisim
|4,81
|-1,43
|-8,53
|Vestel
|13,79
|-0,36
|9,27
|Vestel Beyaz Eşya
|23,78
|2,77
|10,09
|Viking Kağıt
|4,67
|-4,89
|149,73
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,05
|0,99
|26,03
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,22
|0,45
|-10,48
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|11,04
|-9,95
|76,08
|Yataş
|7,35
|-1,21
|0,14
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|2,00
|-1,48
|24,22
|Yeni Gimat GMYO
|12,13
|0,41
|1,33
|Yeşil GMYO
|0,62
|-1,59
|-3,13
|Yeşil Yapı
|0,63
|0,00
|-4,55
|Yeşil Yatırım Holding
|13,35
|-4,03
|18,88
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|8.000,00
|-0,87
|171,65
|Yonga Mobilya
|20,58
|-3,83
|122,73
|Yükselen Çelik
|9,32
|-1,69
|52,04
|Yünsa
|13,10
|1,95
|30,12
|Zorlu Enerji
|1,44
|4,35
|-11,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)