Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|414.914,10
|150,20
|İş Bankası (B)
|59.499,90
|-0,83
|97,15
|İş Bankası (C)
|4,80
|-0,62
|-25,12
|İş Bankası (Kur.)
|570.999,00
|171,91
|İş Fin.Kir.
|3,96
|2,06
|4,21
|İş Girişim
|6,71
|10,00
|76,58
|İş GMYO
|1,65
|1,85
|-6,25
|İş Y. Men. Değ.
|5,92
|4,23
|47,02
|İş Yat. Ort.
|2,54
|2,42
|57,63
|İşbir Holding
|810,00
|6,61
|88,37
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,64
|3,23
|3,23
|İttifak Holding
|2,84
|-2,74
|-23,66
|İz Hayvancılık Tarım
|5,65
|-6,61
|115,94
|İzmir Demir Çelik
|12,20
|4,63
|48,96
|İzmir Fırça
|2,38
|0,00
|32,22
|Jantsa Jant Sanayi
|70,05
|2,49
|31,70
|Kafein Yazılım
|16,67
|-0,36
|49,64
|Kapital Yat. Holding
|3,44
|9,90
|42,15
|Kaplamin
|7,30
|-7,01
|31,53
|Kardemir (A)
|2,68
|0,00
|1,13
|Kardemir (B)
|2,49
|0,00
|-5,68
|Kardemir (D)
|2,46
|-0,40
|-7,52
|Karel Elektronik
|15,99
|0,69
|10,05
|Karsan Otomotiv
|1,81
|2,26
|14,56
|Karsu Tekstil
|3,39
|-2,59
|4,63
|Kartonsan
|454,00
|-0,68
|17,51
|Katmerciler Ekipman
|3,84
|1,59
|0,00
|Kent Gıda
|430,60
|6,37
|144,94
|Kerevitaş Gıda
|4,00
|-0,25
|22,70
|Kervansaray Yat. Holding
|0,50
|0,00
|-9,09
|Kiler GMYO
|2,89
|-3,34
|-23,75
|Klimasan Klima
|17,40
|1,28
|-21,20
|Koç Holding
|15,25
|0,66
|-23,78
|Konfrut Gıda
|10,70
|1,33
|36,83
|Konya Çimento
|259,00
|0,08
|-4,53
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,04
|-1,08
|-13,18
|Koza Altın
|73,60
|-0,81
|-0,61
|Koza Madencilik
|12,46
|0,00
|24,23
|Körfez GMYO
|2,98
|1,71
|24,69
|Kristal Kola
|1,88
|0,00
|24,50
|Kron Telekomünikasyon
|23,34
|-0,51
|83,49
|Kuştur Kuşadası Turizm
|36,98
|8,76
|56,03
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,68
|1,20
|1,82
|Kütahya Porselen
|25,14
|-0,63
|279,76
|Lider Faktoring
|2,27
|4,13
|23,71
|Link Bilgisayar
|27,66
|-2,47
|52,40
|Logo Yazılım
|76,60
|-0,78
|25,99
|Lokman Hekim Sağlık
|7,16
|-0,69
|23,88
|Lüks Kadife
|13,14
|0,00
|52,08
|Makina Takım
|1,69
|0,60
|-10,11
|Marka Yatırım Holding
|1,37
|-2,14
|16,10
|Marmaris Altınyunus
|74,65
|-0,73
|5,14
|Marshall
|60,85
|-0,65
|28,00
|Martı GMYO
|1,27
|-0,78
|25,74
|Martı Otel
|1,00
|2,04
|9,89
|Mavi Giyim
|40,90
|-1,64
|-29,36
|Mazhar Zorlu Holding
|16,27
|1,06
|34,57
|Mega Polietilen
|4,08
|3,03
|85,45
|Menderes Tekstil
|1,77
|-1,67
|35,11
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|21,16
|0,19
|8,85
|Merko Gıda
|1,36
|-1,45
|29,52
|Metal Gayrimenkul
|1,34
|-5,63
|47,25
|Metemtur Otelcilik
|1,96
|0,51
|10,11
|Metro Holding
|1,35
|0,00
|-2,17
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,01
|-2,90
|2,55
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,22
|-0,89
|-58,37
|Migros Ticaret
|34,20
|0,00
|41,21
|Milpa
|4,29
|3,62
|95,89
|Mistral GMYO
|2,13
|0,47
|12,70
|MLP Sağlık
|16,32
|-0,06
|2,00
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,95
|2,63
|71,05
|Mondi Tire Kutsan
|6,89
|0,29
|66,43
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.096,60
|0,06
|2,18
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|17,94
|-1,10
|41,04
|Net Holding
|2,29
|2,69
|-11,92
|Netaş Telekom.
|14,29
|-1,72
|9,42
|Niğbaş Niğde Beton
|9,10
|1,11
|46,77
|Nuh Çimento
|13,04
|3,08
|18,71
|Nurol GMYO
|3,85
|1,32
|7,84
|Odaş Elektrik
|1,87
|0,54
|29,35
|Olmuksan-IP
|4,55
|0,00
|77,67
|Orge Enerji Elektrik
|5,46
|0,55
|10,08
|Orma Orman Mahsulleri
|4,85
|4,75
|75,72
|Osmanlı Menkul
|7,50
|1,35
|79,39
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,18
|-0,46
|29,76
|Otokar
|138,50
|0,36
|-5,81
|Oyak Çimento
|5,65
|-4,56
|2,77
|Oyak Yat. Ort.
|5,90
|1,72
|153,22
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,15
|0,00
|1,98
|Özak GMYO
|3,01
|3,79
|17,12
|Özbal Çelik Boru
|1,89
|-2,07
|17,26
|Özderici GMYO
|1,60
|0,00
|1,91
|Özerden Plastik
|2,50
|0,81
|9,65
|Panora GMYO
|5,35
|-1,29
|-4,49
|Papilon Savunma
|17,23
|0,47
|123,58
|Park Elek.Madencilik
|3,38
|0,00
|10,82
|Parsan
|15,41
|-0,45
|-9,03
|Pegasus
|53,75
|1,13
|-37,79
|Peker GMYO
|5,90
|7,27
|88,50
|Penguen Gıda
|3,17
|0,96
|53,14
|Pera GMYO
|0,97
|2,11
|3,19
|Pergamon Dış Ticaret
|8,76
|-0,57
|13,21
|Petkim
|3,48
|0,00
|-8,66
|Petrokent Turizm
|181,80
|-0,87
|41,92
|Pınar Et Ve Un
|20,92
|5,13
|128,14
|Pınar Su
|6,63
|4,57
|185,78
|Pınar Süt
|19,14
|10,00
|51,07
|Plastikkart
|9,62
|-0,93
|3,78
|Polisan Holding
|2,59
|-0,77
|-14,17
|Politeknik Metal
|134,00
|-0,74
|76,15
|Prizma Press Matbaacılık
|3,83
|0,26
|-10,93
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.182,00
|-0,12
|6,70
|QNB Finans Fin. Kir.
|107,00
|0,00
|-17,12
|QNB Finansbank
|48,98
|-0,24
|30,61
|Ral Yatırım Holding
|13,71
|4,18
|101,62
|Ray Sigorta
|6,91
|1,92
|102,05
|Reysaş GMYO
|4,91
|0,00
|6,97
|Reysaş Lojistik
|6,62
|-0,30
|51,14
|Rhea Girişim
|1,97
|0,51
|65,55
|Rodrigo Tekstil
|2,40
|-2,44
|32,60
|Royal Halı
|2,13
|-0,47
|55,47
|RTA Laboratuvarları
|31,12
|-9,95
|1241,38
|Sabancı Holding
|8,44
|0,48
|-7,45
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,69
|2,85
|115,14
|Salix Yatırım Holding
|8,15
|7,24
|13,04
|Sanel Mühendislik
|5,39
|0,75
|33,09
|Sanifoam Sünger
|5,99
|-0,50
|19,80
|Sanko Pazarlama
|7,62
|-1,80
|-1,55
|Saray Matbaacılık
|2,16
|2,37
|20,67
|Sarkuysan
|5,68
|0,53
|17,60
|Sasa Polyester
|10,02
|0,60
|29,62
|Say Reklamcılık
|3,47
|5,15
|54,91
|Sekuro Plastik
|5,47
|2,82
|2,05
|Selçuk Ecza Deposu
|9,09
|2,13
|52,39
|Selçuk Gıda
|3,48
|-2,52
|102,33
|Senkron Güvenlik
|3,02
|0,67
|10,62
|Serve Film Prodüksiyon
|4,60
|5,75
|189,31
|Servet GMYO
|16,40
|-0,30
|92,94
|Seyitler Kimya
|9,46
|3,73
|39,32
|Silverline Endüstri
|2,61
|0,38
|20,83
|Sinpaş GMYO
|1,14
|4,59
|-1,72
|Smartiks Yazılım
|9,80
|-1,11
|-0,10
|Soda Sanayii
|5,90
|0,51
|-4,53
|Sodaş Sodyum Sanayii
|14,99
|-1,64
|289,74
|Söktaş
|3,47
|9,81
|30,94
|Sönmez Filament
|6,58
|0,30
|34,84
|Sönmez Pamuklu
|6,54
|-0,15
|32,93
|Sumaş Suni Tahta
|11,75
|0,43
|18,69
|Şeker Fin. Kir.
|4,93
|0,00
|3,14
|Şekerbank
|1,10
|1,85
|-16,03
|Şişe Cam
|5,03
|-0,40
|-4,55
|Şok Marketler
|11,86
|0,76
|10,22
|T. Halk Bankası
|5,25
|-0,38
|-11,17
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,36
|0,20
|-7,43
|T.S.K.B.
|1,04
|0,00
|-14,05
|T.Tuborg
|14,76
|0,07
|24,03
|Taç Tarım Ürünleri
|6,49
|-9,99
|108,01
|Tat Gıda
|9,33
|9,89
|53,36
|TAV Havalimanları
|18,71
|1,68
|-31,12
|Taze Kuru Gıda
|18,78
|-9,97
|159,39
|Tek-Art Turizm
|1,36
|1,49
|7,94
|Tekfen Holding
|13,93
|-0,07
|-24,91
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,22
|-0,14
|71,90
|Temapol Polimer Plastik
|6,63
|-1,63
|27,01
|TGS Dış Ticaret
|4,82
|-1,23
|3,21
|Tofaş Oto. Fab.
|21,50
|0,00
|-7,73
|Torunlar GMYO
|2,43
|0,83
|-11,64
|Trabzon Liman
|14,02
|-4,88
|31,52
|Trabzonspor Sportif
|5,18
|-0,38
|140,93
|Trakya Cam
|3,31
|-0,60
|-5,43
|Trend GMYO
|3,87
|-2,03
|75,91
|TSKB GMYO
|2,73
|2,63
|103,73
|Tuğçelik
|4,78
|1,92
|21,01
|Tukaş
|11,55
|-9,13
|-6,48
|Turcas Petrol
|2,80
|-0,71
|4,87
|Turkcell
|14,15
|0,57
|2,54
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,02
|-0,99
|-6,08
|Tüpraş
|80,15
|1,33
|-36,79
|Türk Hava Yolları
|11,21
|0,81
|-22,48
|Türk Prysmian Kablo
|3,93
|0,51
|52,02
|Türk Telekom
|7,58
|-0,66
|2,85
|Türk Traktör
|60,90
|-1,30
|15,10
|Türker Proje Gayrimenkul
|42,12
|6,96
|0,29
|Ufuk Yatırım
|4,72
|0,00
|82,95
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,75
|-2,48
|29,72
|Ulusoy Elektrik
|32,12
|1,20
|20,75
|Ulusoy Un Sanayi
|9,94
|0,30
|160,21
|Umpaş Holding
|0,75
|-9,64
|20,97
|Uşak Seramik
|1,68
|0,60
|-0,59
|Utopya Turizm
|5,98
|-1,16
|21,54
|Uzertaş Boya
|4,48
|-4,88
|101,80
|Ülker Bisküvi
|23,66
|-1,00
|5,81
|Vakıf Fin. Kir.
|2,29
|2,23
|-5,37
|Vakıf GMYO
|2,06
|0,98
|19,01
|Vakıf Yat. Ort.
|2,36
|-2,88
|1,29
|Vakıflar Bankası
|4,53
|-0,88
|-17,79
|Vakko Tekstil
|4,90
|-2,58
|7,93
|Vanet Gıda
|1,71
|0,59
|19,58
|Verusa Holding
|19,16
|0,21
|3,23
|Verusaturk Girisim
|4,80
|-1,03
|-8,72
|Vestel
|13,62
|-1,45
|7,92
|Vestel Beyaz Eşya
|23,00
|0,00
|6,48
|Viking Kağıt
|4,75
|-3,26
|154,01
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,97
|-1,00
|22,73
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,19
|0,00
|-11,69
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|11,15
|9,96
|77,83
|Yataş
|7,36
|-0,54
|0,27
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|2,00
|-0,50
|24,22
|Yeni Gimat GMYO
|12,06
|-0,17
|0,74
|Yeşil GMYO
|0,63
|0,00
|-1,56
|Yeşil Yapı
|0,64
|1,59
|-3,03
|Yeşil Yatırım Holding
|13,89
|2,06
|23,69
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|8.398,50
|4,98
|185,18
|Yonga Mobilya
|19,50
|0,00
|111,04
|Yükselen Çelik
|8,65
|-0,35
|41,11
|Yünsa
|13,00
|-2,40
|29,12
|Zorlu Enerji
|1,34
|0,00
|-17,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)