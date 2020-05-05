Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|40.000,00
|1,78
|32,54
|İş Bankası (C)
|4,90
|0,62
|-23,56
|İş Bankası (Kur.)
|400.000,00
|90,48
|İş Fin.Kir.
|3,31
|1,22
|-12,89
|İş Girişim
|5,76
|-0,35
|51,58
|İş GMYO
|1,62
|5,88
|-7,95
|İş Y. Men. Değ.
|5,45
|0,37
|35,34
|İş Yat. Ort.
|2,23
|0,45
|38,39
|İşbir Holding
|573,50
|4,84
|33,37
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,57
|0,00
|-8,06
|İttifak Holding
|2,58
|0,39
|-30,65
|İz Hayvancılık Tarım
|4,73
|10,00
|80,78
|İzmir Demir Çelik
|9,69
|4,19
|18,32
|İzmir Fırça
|2,05
|9,63
|13,89
|Jantsa Jant Sanayi
|52,30
|-0,95
|-1,67
|Kafein Yazılım
|17,42
|9,97
|56,37
|Kapital Yat. Holding
|2,59
|4,02
|7,02
|Kaplamin
|6,09
|-0,81
|9,73
|Kardemir (A)
|2,44
|9,91
|-7,92
|Kardemir (B)
|2,39
|9,63
|-9,47
|Kardemir (D)
|2,26
|4,63
|-15,04
|Karel Elektronik
|16,25
|3,44
|11,84
|Karsan Otomotiv
|1,73
|-4,95
|9,49
|Karsu Tekstil
|2,96
|0,34
|-8,64
|Kartonsan
|435,00
|-4,19
|11,57
|Katmerciler Ekipman
|3,22
|0,00
|-16,15
|Kent Gıda
|243,50
|-3,26
|38,51
|Kerevitaş Gıda
|4,26
|2,40
|30,67
|Kervansaray Yat. Holding
|0,38
|8,57
|-30,91
|Kiler GMYO
|2,74
|2,24
|-27,70
|Klimasan Klima
|16,22
|1,12
|-26,54
|Koç Holding
|14,89
|-0,20
|-25,58
|Konfrut Gıda
|11,33
|10,00
|44,88
|Konya Çimento
|240,00
|-7,76
|-11,54
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,99
|1,01
|-13,57
|Koza Altın
|74,20
|2,91
|0,20
|Koza Madencilik
|11,92
|2,94
|18,84
|Körfez GMYO
|2,58
|-3,01
|7,95
|Kristal Kola
|1,88
|3,30
|24,50
|Kron Telekomünikasyon
|24,28
|9,96
|90,88
|Kuştur Kuşadası Turizm
|26,88
|3,38
|13,42
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,55
|0,65
|-6,06
|Kütahya Porselen
|12,00
|-6,83
|81,27
|Lider Faktoring
|3,83
|1,86
|4,36
|Link Bilgisayar
|27,14
|1,27
|49,53
|Logo Yazılım
|74,00
|4,59
|21,71
|Lokman Hekim Sağlık
|7,09
|9,75
|22,66
|Lüks Kadife
|8,98
|1,47
|3,94
|Makina Takım
|1,53
|0,66
|-18,62
|Mardin Çimento
|5,60
|-9,09
|-5,41
|Marka Yatırım Holding
|1,28
|0,79
|8,47
|Marmaris Altınyunus
|82,05
|9,99
|15,56
|Marshall
|48,56
|0,12
|2,15
|Martı GMYO
|1,06
|4,95
|4,95
|Martı Otel
|0,87
|3,57
|-4,40
|Mavi Giyim
|40,82
|2,05
|-29,50
|Mazhar Zorlu Holding
|13,14
|-2,23
|8,68
|Mega Polietilen
|2,75
|10,00
|25,00
|Menderes Tekstil
|1,50
|3,45
|14,50
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|19,83
|9,98
|2,01
|Merko Gıda
|1,44
|-1,37
|37,14
|Metal Gayrimenkul
|0,88
|3,53
|-3,30
|Metemtur Otelcilik
|1,71
|2,40
|-3,93
|Metro Holding
|1,31
|3,97
|-5,07
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,82
|4,60
|-7,14
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,17
|3,58
|-59,31
|Migros Ticaret
|28,76
|-0,76
|18,74
|Milpa
|2,87
|-0,35
|31,05
|Mistral GMYO
|1,94
|1,57
|2,65
|MLP Sağlık
|15,66
|0,71
|-2,12
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,24
|-9,49
|8,77
|Mondi Tire Kutsan
|6,76
|0,30
|63,29
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.093,90
|1,93
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,38
|9,99
|44,50
|Net Holding
|2,03
|1,00
|-21,92
|Netaş Telekom.
|13,28
|4,65
|1,68
|Niğbaş Niğde Beton
|9,00
|0,00
|45,16
|Nuh Çimento
|10,16
|-4,60
|-7,51
|Nurol GMYO
|3,40
|0,29
|-4,76
|Odaş Elektrik
|1,81
|0,56
|25,20
|Olmuksan-IP
|4,23
|-3,86
|65,17
|Orge Enerji Elektrik
|5,03
|-0,59
|1,41
|Orma Orman Mahsulleri
|4,20
|-1,41
|52,17
|Osmanlı Menkul
|7,99
|0,25
|91,11
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,12
|1,44
|26,19
|Otokar
|127,00
|0,71
|-13,63
|Oyak Yat. Ort.
|5,60
|-9,24
|140,34
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,13
|0,97
|1,33
|Özak GMYO
|2,89
|-3,02
|12,45
|Özbal Çelik Boru
|1,68
|0,60
|4,23
|Özderici GMYO
|1,50
|-0,66
|-4,46
|Özerden Plastik
|2,34
|0,43
|2,63
|Panora GMYO
|4,98
|-0,99
|-11,10
|Papilon Savunma
|13,03
|9,96
|69,08
|Park Elek.Madencilik
|2,91
|-1,02
|-4,59
|Parsan
|14,80
|4,30
|-12,63
|Pegasus
|53,45
|-3,69
|-38,14
|Peker GMYO
|4,26
|7,04
|36,10
|Penguen Gıda
|3,08
|-1,60
|48,79
|Pera GMYO
|0,92
|2,22
|-2,13
|Pergamon Dış Ticaret
|8,44
|5,24
|9,08
|Petkim
|3,48
|0,29
|-8,66
|Petrokent Turizm
|157,60
|0,25
|23,03
|Pınar Et Ve Un
|22,34
|-9,99
|143,62
|Pınar Su
|5,74
|-9,32
|147,41
|Pınar Süt
|15,64
|-1,14
|23,44
|Plastikkart
|9,40
|1,29
|1,40
|Polisan Holding
|2,43
|2,10
|-19,47
|Politeknik Metal
|110,00
|1,29
|44,60
|Prizma Press Matbaacılık
|3,78
|-1,56
|-12,09
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.184,70
|0,03
|6,94
|QNB Finans Fin. Kir.
|109,00
|2,64
|-15,57
|QNB Finansbank
|49,24
|2,58
|31,31
|Ral Yatırım Holding
|9,01
|2,74
|32,50
|Ray Sigorta
|7,12
|9,88
|108,19
|Reysaş GMYO
|5,23
|2,15
|13,94
|Reysaş Lojistik
|7,02
|2,48
|60,27
|Rhea Girişim
|2,00
|-7,41
|68,07
|Rodrigo Tekstil
|2,00
|-9,91
|10,50
|Royal Halı
|1,83
|1,67
|33,58
|RTA Laboratuvarları
|27,06
|10,00
|1066,38
|Sabancı Holding
|7,96
|-0,62
|-12,72
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,15
|2,72
|90,37
|Salix Yatırım Holding
|6,82
|6,56
|-5,41
|Sanel Mühendislik
|5,02
|6,36
|23,95
|Sanifoam Sünger
|7,04
|-2,76
|40,80
|Sanko Pazarlama
|6,52
|1,24
|-15,76
|Saray Matbaacılık
|1,88
|1,62
|5,03
|Sarkuysan
|5,41
|1,12
|12,01
|Sasa Polyester
|8,89
|4,96
|15,01
|Say Reklamcılık
|2,76
|2,22
|23,21
|Sekuro Plastik
|5,06
|2,02
|-5,60
|Selçuk Ecza Deposu
|7,45
|1,22
|24,90
|Selçuk Gıda
|2,44
|0,00
|41,86
|Senkron Güvenlik
|3,10
|1,97
|13,55
|Serve Film Prodüksiyon
|4,90
|8,89
|208,18
|Servet GMYO
|15,45
|4,82
|81,76
|Seyitler Kimya
|12,82
|1,18
|88,81
|Silverline Endüstri
|2,37
|-0,84
|9,72
|Sinpaş GMYO
|1,10
|4,76
|-5,17
|Smartiks Yazılım
|10,30
|9,93
|4,99
|Soda Sanayii
|5,78
|-0,86
|-6,47
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,84
|5,77
|147,93
|Söktaş
|2,85
|0,71
|7,55
|Sönmez Filament
|6,54
|9,92
|34,02
|Sönmez Pamuklu
|6,49
|10,00
|31,91
|Sumaş Suni Tahta
|11,00
|0,27
|11,11
|Şeker Fin. Kir.
|4,70
|-0,42
|-1,67
|Şekerbank
|1,01
|1,00
|-22,90
|Şişe Cam
|4,80
|0,21
|-8,92
|Şok Marketler
|10,40
|-1,98
|-3,35
|T. Halk Bankası
|5,16
|0,98
|-12,69
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|39,20
|-0,41
|-10,09
|T.S.K.B.
|1,02
|0,00
|-15,70
|T.Tuborg
|14,30
|-2,05
|20,17
|Taç Tarım Ürünleri
|5,65
|9,92
|81,09
|Tat Gıda
|7,37
|2,50
|21,14
|TAV Havalimanları
|17,80
|-0,34
|-34,47
|Taze Kuru Gıda
|10,94
|-9,96
|51,10
|Tek-Art Turizm
|1,27
|0,79
|0,79
|Tekfen Holding
|14,04
|-0,78
|-24,32
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,49
|9,99
|78,33
|Temapol Polimer Plastik
|5,72
|8,13
|9,58
|TGS Dış Ticaret
|4,12
|1,48
|-11,78
|Tofaş Oto. Fab.
|20,60
|-2,46
|-11,60
|Torunlar GMYO
|2,47
|4,22
|-10,18
|Trabzon Liman
|10,58
|1,93
|-0,75
|Trabzonspor Sportif
|5,73
|-1,72
|166,51
|Trakya Cam
|3,16
|-1,25
|-9,71
|Trend GMYO
|2,78
|4,12
|26,36
|TSKB GMYO
|1,75
|1,74
|30,60
|Tuğçelik
|4,70
|5,15
|18,99
|Tukaş
|14,69
|2,01
|18,95
|Turcas Petrol
|2,73
|4,60
|2,25
|Turkcell
|13,41
|-0,37
|-2,83
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,42
|0,74
|-15,44
|Tüpraş
|86,70
|0,35
|-31,62
|Türk Hava Yolları
|10,50
|-0,28
|-27,39
|Türk Prysmian Kablo
|3,52
|1,44
|36,16
|Türk Telekom
|7,16
|1,13
|-2,85
|Türk Traktör
|53,60
|-2,81
|1,30
|Türker Proje Gayrimenkul
|37,90
|-0,11
|-9,76
|Ufuk Yatırım
|4,29
|6,19
|66,28
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,34
|6,36
|10,38
|Ulusoy Elektrik
|31,70
|0,70
|19,17
|Ulusoy Un Sanayi
|10,29
|-9,97
|169,37
|Umpaş Holding
|0,51
|0,00
|-17,74
|Uşak Seramik
|1,55
|6,16
|-8,28
|Utopya Turizm
|4,62
|1,32
|-6,10
|Uzertaş Boya
|3,19
|10,00
|43,69
|Ülker Bisküvi
|22,86
|-3,14
|2,24
|Ünye Çimento
|4,93
|-9,04
|-8,36
|Vakıf Fin. Kir.
|2,11
|-1,40
|-12,81
|Vakıf GMYO
|1,90
|-2,06
|9,76
|Vakıf Yat. Ort.
|2,15
|-0,46
|-7,73
|Vakıflar Bankası
|4,50
|0,90
|-18,33
|Vakko Tekstil
|4,65
|2,20
|2,42
|Vanet Gıda
|1,54
|-6,67
|7,69
|Verusa Holding
|19,50
|0,36
|5,06
|Verusaturk Girisim
|4,93
|3,14
|-8,53
|Vestel
|13,16
|-0,30
|4,28
|Vestel Beyaz Eşya
|18,87
|-1,10
|-12,64
|Viking Kağıt
|4,18
|-2,79
|123,53
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,66
|3,50
|9,92
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,07
|0,98
|-16,53
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|8,98
|-1,86
|43,22
|Yataş
|6,50
|0,46
|-11,44
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|1,92
|2,13
|19,25
|Yeni Gimat GMYO
|12,20
|-0,33
|1,91
|Yeşil GMYO
|0,48
|0,00
|-25,00
|Yeşil Yapı
|0,48
|2,13
|-27,27
|Yeşil Yatırım Holding
|11,84
|3,05
|5,43
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|5.797,00
|-3,38
|96,84
|Yonga Mobilya
|14,30
|10,00
|54,76
|Yükselen Çelik
|7,94
|2,98
|29,53
|Yünsa
|13,45
|8,03
|33,59
|Zorlu Enerji
|1,26
|1,61
|-22,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)