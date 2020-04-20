Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|43.500,00
|9,05
|44,13
|İş Bankası (C)
|4,96
|0,20
|-22,62
|İş Bankası (Kur.)
|398.000,00
|0,00
|89,52
|İş Fin.Kir.
|3,31
|5,41
|-12,89
|İş Girişim
|5,51
|9,98
|45,00
|İş GMYO
|1,50
|4,17
|-14,77
|İş Y. Men. Değ.
|4,98
|1,84
|23,67
|İş Yat. Ort.
|2,27
|6,07
|40,88
|İşbir Holding
|519,90
|6,10
|20,91
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,58
|3,57
|-6,45
|İttifak Holding
|2,73
|-9,90
|-26,61
|İz Hayvancılık Tarım
|2,95
|-1,99
|12,75
|İzmir Demir Çelik
|8,91
|-1,00
|8,79
|İzmir Fırça
|1,95
|4,28
|8,33
|Jantsa Jant Sanayi
|50,00
|3,09
|-5,99
|Kafein Yazılım
|14,46
|6,87
|29,80
|Kapital Yat. Holding
|2,31
|5,96
|-4,55
|Kaplamin
|5,70
|6,74
|2,70
|Kardemir (A)
|2,41
|8,07
|-9,06
|Kardemir (B)
|2,29
|7,01
|-13,26
|Kardemir (D)
|2,27
|6,57
|-14,66
|Karel Elektronik
|14,67
|4,64
|0,96
|Karsan Otomotiv
|1,53
|4,79
|-3,16
|Karsu Tekstil
|2,46
|6,49
|-24,07
|Kartonsan
|359,50
|1,24
|-7,80
|Katmerciler Ekipman
|3,00
|3,09
|-21,87
|Kent Gıda
|191,90
|2,57
|9,16
|Kerevitaş Gıda
|3,64
|2,54
|11,66
|Kervansaray Yat. Holding
|0,38
|5,56
|-30,91
|Kiler GMYO
|2,44
|2,09
|-35,62
|Klimasan Klima
|15,55
|-0,13
|-29,57
|Koç Holding
|14,90
|-0,80
|-25,53
|Konfrut Gıda
|9,31
|9,92
|19,05
|Konya Çimento
|207,40
|0,92
|-23,55
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,55
|2,73
|-17,03
|Koza Altın
|70,50
|-0,14
|-4,79
|Koza Madencilik
|11,40
|-0,09
|13,66
|Körfez GMYO
|2,18
|4,31
|-8,79
|Kristal Kola
|1,63
|2,52
|7,95
|Kron Telekomünikasyon
|19,42
|3,08
|52,67
|Kuştur Kuşadası Turizm
|24,10
|-1,23
|1,69
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,57
|-1,26
|-4,85
|Kütahya Porselen
|7,17
|3,02
|8,31
|Lider Faktoring
|3,82
|9,77
|4,09
|Link Bilgisayar
|27,36
|0,29
|50,74
|Logo Yazılım
|65,00
|2,04
|6,91
|Lokman Hekim Sağlık
|6,11
|-0,16
|5,71
|Lüks Kadife
|8,45
|-0,94
|-2,20
|Makina Takım
|1,44
|2,13
|-23,40
|Mardin Çimento
|5,23
|1,16
|-11,66
|Marka Yatırım Holding
|1,35
|-2,88
|14,41
|Marmaris Altınyunus
|65,55
|-0,83
|-7,68
|Marshall
|47,00
|0,56
|-1,14
|Martı GMYO
|0,98
|7,69
|-2,97
|Martı Otel
|0,82
|3,80
|-9,89
|Mavi Giyim
|40,30
|3,23
|-30,40
|Mazhar Zorlu Holding
|14,03
|-1,13
|16,05
|Mega Polietilen
|2,21
|8,33
|0,45
|Menderes Tekstil
|1,47
|0,68
|12,21
|Mensa
|0,29
|3,57
|-9,38
|Merit Turizm
|16,50
|7,14
|-15,12
|Merko Gıda
|1,23
|2,50
|17,14
|Metal Gayrimenkul
|0,81
|3,85
|-10,99
|Metemtur Otelcilik
|1,70
|0,59
|-4,49
|Metro Holding
|1,24
|0,00
|-10,14
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,74
|1,16
|-11,22
|Metro Yatırım Ortaklığı
|3,49
|0,58
|-57,02
|Migros Ticaret
|29,76
|2,06
|22,87
|Milpa
|2,39
|3,91
|9,13
|Mistral GMYO
|1,90
|4,97
|0,53
|MLP Sağlık
|12,87
|-0,62
|-19,56
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|0,82
|-1,20
|-28,07
|Mondi Tire Kutsan
|7,08
|-0,84
|71,01
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.093,90
|0,35
|1,93
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|16,10
|3,21
|26,57
|Net Holding
|1,82
|4,00
|-30,00
|Netaş Telekom.
|11,81
|4,98
|-9,57
|Niğbaş Niğde Beton
|6,76
|9,92
|9,03
|Nuh Çimento
|9,56
|-0,10
|-12,97
|Nurol GMYO
|3,09
|2,66
|-13,45
|Odaş Elektrik
|1,61
|9,52
|11,36
|Olmuksan-IP
|4,14
|2,22
|61,66
|Orge Enerji Elektrik
|4,42
|3,03
|-10,89
|Orma Orman Mahsulleri
|3,85
|1,85
|39,49
|Osmanlı Menkul
|8,00
|4,71
|90,48
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,88
|2,17
|11,90
|Otokar
|122,30
|4,09
|-16,83
|Oyak Yat. Ort.
|5,21
|0,39
|123,61
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,42
|6,21
|10,72
|Özak GMYO
|2,44
|0,00
|-5,06
|Özbal Çelik Boru
|1,68
|4,35
|4,23
|Özderici GMYO
|1,33
|0,76
|-15,29
|Özerden Plastik
|2,25
|2,27
|-1,32
|Panora GMYO
|4,55
|0,89
|-18,77
|Papilon Savunma
|10,35
|4,61
|34,30
|Park Elek.Madencilik
|3,57
|7,21
|17,05
|Parsan
|14,17
|4,89
|-16,35
|Pegasus
|51,50
|-0,77
|-40,39
|Peker GMYO
|3,69
|9,82
|17,89
|Penguen Gıda
|3,60
|1,41
|73,91
|Pera GMYO
|0,82
|2,50
|-12,77
|Pergamon Dış Ticaret
|7,87
|0,13
|-1,87
|Petkim
|3,46
|1,47
|-9,19
|Petrokent Turizm
|145,60
|2,39
|13,66
|Pınar Et Ve Un
|17,32
|9,97
|88,88
|Pınar Su
|4,43
|9,93
|90,95
|Pınar Süt
|15,37
|5,13
|21,31
|Plastikkart
|10,02
|0,30
|8,09
|Polisan Holding
|2,22
|1,37
|-26,43
|Politeknik Metal
|70,00
|-0,07
|-7,98
|Prizma Press Matbaacılık
|3,96
|-1,49
|-7,91
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.175,50
|0,09
|6,11
|QNB Finans Fin. Kir.
|123,50
|0,00
|-4,34
|QNB Finansbank
|55,55
|6,83
|48,13
|Ral Yatırım Holding
|7,08
|2,91
|4,12
|Ray Sigorta
|4,53
|9,95
|32,46
|Reysaş GMYO
|6,25
|-0,95
|36,17
|Reysaş Lojistik
|7,17
|-0,28
|63,70
|Rhea Girişim
|1,90
|-2,06
|59,66
|Rodrigo Tekstil
|1,57
|9,79
|-13,26
|Royal Halı
|1,88
|2,73
|37,23
|RTA Laboratuvarları
|11,50
|9,94
|395,69
|Sabancı Holding
|7,71
|-0,90
|-15,46
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,56
|9,88
|63,30
|Salix Yatırım Holding
|5,32
|3,30
|-26,21
|Sanel Mühendislik
|4,67
|-0,85
|15,31
|Sanifoam Sünger
|6,74
|-9,89
|34,80
|Sanko Pazarlama
|6,25
|5,57
|-19,25
|Saray Matbaacılık
|1,84
|9,52
|2,79
|Sarkuysan
|5,29
|6,22
|9,52
|Sasa Polyester
|8,47
|-0,35
|9,57
|Say Reklamcılık
|2,98
|1,36
|33,04
|Sekuro Plastik
|4,35
|3,82
|-18,84
|Selçuk Ecza Deposu
|7,30
|0,14
|22,38
|Selçuk Gıda
|2,23
|9,85
|29,65
|Senkron Güvenlik
|2,24
|2,28
|-17,95
|Serve Film Prodüksiyon
|3,65
|9,94
|129,56
|Servet GMYO
|11,51
|9,93
|35,41
|Seyitler Kimya
|10,60
|0,57
|56,11
|Silverline Endüstri
|2,24
|4,19
|3,70
|Sinpaş GMYO
|1,00
|0,00
|-13,79
|Smartiks Yazılım
|8,90
|3,25
|-9,28
|Soda Sanayii
|5,88
|2,98
|-4,85
|Sodaş Sodyum Sanayii
|20,00
|-9,28
|108,00
|Söktaş
|2,98
|-0,67
|12,45
|Sönmez Filament
|4,97
|1,84
|1,84
|Sönmez Pamuklu
|5,07
|3,47
|3,05
|Sumaş Suni Tahta
|9,43
|5,84
|-4,75
|Şeker Fin. Kir.
|4,68
|0,00
|-2,09
|Şekerbank
|0,95
|1,06
|-27,48
|Şişe Cam
|4,97
|1,22
|-5,69
|Şok Marketler
|9,82
|1,55
|-8,74
|T. Halk Bankası
|5,20
|0,39
|-12,01
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|42,14
|1,54
|-3,35
|T.S.K.B.
|1,00
|1,01
|-17,36
|T.Tuborg
|13,30
|-0,15
|11,76
|Taç Tarım Ürünleri
|3,29
|1,54
|5,45
|Tat Gıda
|7,31
|3,69
|20,16
|TAV Havalimanları
|19,86
|-1,19
|-26,89
|Taze Kuru Gıda
|7,05
|-0,42
|-2,62
|Tek-Art Turizm
|1,10
|2,80
|-12,70
|Tekfen Holding
|14,16
|-0,28
|-26,71
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,35
|1,60
|51,19
|Temapol Polimer Plastik
|4,76
|2,59
|-8,81
|TGS Dış Ticaret
|4,09
|9,95
|-12,42
|Tofaş Oto. Fab.
|20,22
|0,50
|-13,23
|Torunlar GMYO
|2,31
|1,32
|-16,00
|Trabzon Liman
|9,99
|1,22
|-6,29
|Trabzonspor Sportif
|3,97
|-9,98
|84,65
|Trakya Cam
|3,45
|1,47
|-1,43
|Trend GMYO
|2,33
|-0,43
|5,91
|TSKB GMYO
|1,60
|3,23
|19,40
|Tuğçelik
|4,55
|9,90
|15,19
|Tukaş
|12,50
|-0,16
|1,21
|Turcas Petrol
|2,53
|1,61
|-5,24
|Turkcell
|13,31
|0,15
|-3,55
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,22
|0,38
|-18,56
|Tüpraş
|86,75
|-0,52
|-31,59
|Türk Hava Yolları
|10,64
|1,14
|-26,42
|Türk Prysmian Kablo
|3,53
|1,43
|36,55
|Türk Telekom
|6,89
|1,17
|-6,51
|Türk Traktör
|51,40
|2,09
|-2,86
|Türker Proje Gayrimenkul
|40,44
|5,37
|-3,71
|Ufuk Yatırım
|3,16
|-0,94
|22,48
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,93
|-1,03
|-8,96
|Ulusoy Elektrik
|32,84
|1,86
|23,46
|Ulusoy Un Sanayi
|7,99
|9,90
|109,16
|Umpaş Holding
|0,48
|0,00
|-22,58
|Uşak Seramik
|1,44
|2,13
|-14,79
|Utopya Turizm
|4,48
|1,82
|-8,94
|Uzertaş Boya
|2,61
|-8,42
|17,57
|Ülker Bisküvi
|23,00
|0,88
|2,86
|Ünye Çimento
|4,72
|5,59
|-12,27
|Vakıf Fin. Kir.
|1,94
|0,00
|-19,83
|Vakıf GMYO
|2,49
|4,18
|0,81
|Vakıf Yat. Ort.
|1,99
|2,05
|-14,59
|Vakıflar Bankası
|4,53
|0,22
|-17,79
|Vakko Tekstil
|4,54
|3,18
|0,00
|Vanet Gıda
|1,26
|4,13
|-11,89
|Verusa Holding
|18,28
|-0,38
|-1,51
|Verusaturk Girisim
|4,53
|1,57
|-15,96
|Vestel
|11,31
|0,09
|-10,38
|Vestel Beyaz Eşya
|18,11
|-0,66
|-16,16
|Viking Kağıt
|4,33
|-2,48
|131,55
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,57
|2,39
|6,20
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,01
|0,00
|-18,95
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|8,20
|-1,68
|30,78
|Yataş
|6,15
|3,36
|-16,21
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|1,82
|1,11
|13,04
|Yeni Gimat GMYO
|11,79
|1,46
|-1,51
|Yeşil GMYO
|0,48
|-2,04
|-25,00
|Yeşil Yapı
|0,48
|-2,04
|-27,27
|Yeşil Yatırım Holding
|9,86
|1,96
|-12,20
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.419,80
|8,79
|151,95
|Yonga Mobilya
|9,95
|-4,33
|7,68
|Yükselen Çelik
|7,55
|2,44
|23,16
|Yünsa
|10,37
|2,17
|3,00
|Zorlu Enerji
|1,23
|2,50
|-24,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)