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Borsada günlük işlemler (1)

11 Aralık 2018 Salı 18:41
Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım3,905,41202,33
Acıpayam Selüloz3,28-1,8026,61
Adana Çimento (A)6,07-0,1613,33
Adana Çimento (B)4,08-0,248,62
Adana Çimento (C)1,380,0075,94
Adel Kalemcilik11,70-0,68-24,64
Adese Alışveriş Ticaret3,29-6,0065,33
Afyon Çimento4,82-1,43-38,05
Ak Enerji0,63-1,56-30,77
Akbank6,70-0,74-29,05
Akçansa7,301,11-28,69
Akdenız Güvenlık Hız.2,26-5,04-57,39
Akfen GMYO1,482,07-38,59
Akın Tekstil9,072,02-35,72
Akiş GMYO2,52-1,56-9,74
Akmerkez GMYO17,18-0,58-7,87
Aksa7,90-0,38-34,08
Aksa Enerji2,89-1,70-30,02
Aksigorta3,601,6918,70
Aksu Enerji8,52-0,3560,77
Alarko Carrıer39,94-0,65-30,57
Alarko GMYO47,32-0,80-3,82
Alarko Holding2,180,00-37,85
Albaraka Türk1,28-0,78-14,87
Alcatel Lucent Teletaş5,49-1,08-31,20
Alkim Kağıt4,480,90-3,36
Alkim Kimya24,18-0,171,98
Altınyağ0,801,27-33,12
Altınyunus Çeşme4,251,19-15,84
Anadolu Cam2,740,007,33
Anadolu Efes20,32-1,36-14,66
Anadolu Grubu Holding11,45-1,97-51,47
Anadolu Hayat Emek.5,97-1,49-23,63
Anadolu Isuzu6,950,00-23,63
Anadolu Sigorta4,33-1,1443,80
Anel Elektrik1,65-3,51-53,11
Arçelik15,401,32-25,86
Arena Bilgisayar3,78-0,53-10,64
Armada Bilgisayar9,45-0,4239,38
Arsan Tekstil1,661,22-5,14
Artı Yatırım Holding1,000,006,38
Aselsan25,76-0,92-18,81
Aslan Çimento28,880,28-23,15
Ata GMYO3,83-0,52-20,04
Atakule GMYO1,590,63-22,44
Atlantik Petrol Ürünleri0,79-43,17
Atlantis Yatırım Holding0,254,17-48,98
Atlas Yat. Ort.1,383,7640,82
AvivaSA Emeklilik Hayat12,490,97-29,45
Avrasya GMYO0,983,16-37,97
Avrasya Petrol ve Tur.1,182,61-29,76
Avrasya Stratejik GMYF1.232,700,06
Avrupa Yatırım Holding1,91-6,8356,56
Ayen Enerji2,59-2,63-46,38
Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,52-1,94-7,22
Aygaz11,70-0,93-19,29
Bagfaş5,20-0,76-50,48
Bak Ambalaj4,65-0,21-4,48
Balatacılar Balatacılık0,320,00-42,86
Bantaş Ambalaj1,55-1,90-62,10
Banvit11,40-1,38-46,78
Baştaş Başkent Çimento2,02-2,88-14,65
Batı Çimento2,69-2,54-38,74
Batısöke Çimento1,172,63-29,49
Bera Holding1,95-3,94-37,10
Berkosan Yalıtım1,70-2,30-23,77
Beşiktaş Futbol Yat.1,722,99-57,95
Beyaz Filo3,17-3,65-90,57
Bilici Yatırım1,410,00-4,81
Bim Mağazalar86,852,4814,21
Bimeks0,060,00-78,57
Birko Mensucat0,333,13-19,51
Birlik Mensucat0,91-2,15-35,46
Bizim Mağazaları6,50-0,61-15,58
Bolu Çimento3,51-0,57-26,42
Bomonti Elektrik0,570,00-47,22
Borusan Mannesmann7,950,25-28,01
Borusan Yat. Paz.37,580,16-12,91
Bosch Fren Sistemleri172,90-1,48-5,61
Bossa5,800,1743,21
Boyner Perakende Yat.3,50-0,57-20,17
Brisa6,191,14-14,86
Burçelik3,11-0,96-19,22
Burçelik Vana1,660,61-5,14
Bursa Çimento4,67-0,43-7,77
Carrefoursa3,75-0,79-32,80
Coca Cola İçecek30,861,18-7,86
Cosmos Yat. Holding0,905,88-23,08
Credıtwest Faktorıng1,331,5319,31
Çelebi52,250,4853,36
Çelik Halat5,310,1941,99
Çemaş Döküm1,13-3,42-38,92
Çemtaş6,52-0,6161,44
Çimbeton28,54-0,21-22,70
Çimentaş8,10-1,10-30,11
Çimsa7,410,27-43,84
Çuhadaroğlu Metal1,85-0,54-36,86
Dagi Giyim1,350,75-40,53
Dagi Yatırım Holding0,97-1,02-32,17
Dardanel1,050,96-46,15
Datagate Bilgisayar4,16-1,42-57,21
Demirören Gazetecilik8,59-1,38227,23
Demısaş Döküm2,72-2,8695,89
Denge Holding1,30-4,41-31,29
Deniz GMYO3,05-1,2912,96
Denizbank10,59-7,11188,56
Denizli Cam10,99-1,08-7,41
Derimod9,370,0024,77
Desa Deri1,81-1,0979,21
Despec Bilgisayar3,29-2,08-8,36
Deva Holding3,440,00-21,46
Diriteks Diriliş Tekstil0,750,00-35,90
Ditaş Doğan5,630,36-6,11
DO-CO505,00-0,24144,40
Doğan Burda3,29-0,60-0,90
Doğan Holding1,140,8831,03
Doğtaş Kelebek Mobilya1,260,00-65,38
Doğusan2,440,4167,12
Doğuş GMYO2,19-1,35-32,41
Doğuş Otomotiv4,46-2,62-40,84
Döktaş Dökümcülük8,06-3,82-26,73
Duran Doğan Basım4,82-1,2327,85
Dyo Boya3,244,52-57,42
Eczacıbaşı İlaç2,971,02-28,95
Eczacıbaşı Yatırım7,02-0,99-30,01
Edip Gayrimenkul0,775,48-34,75
Ege Endüstri362,000,7220,70
Ege Gübre22,06-2,73-13,56
Ege Profil8,910,11-7,79
Ege Seramik3,35-1,47-23,36
Egeli & Co Tarım Girişim0,130,00-81,16
Egeli&Co Enerji Yatırım0,244,35-48,94
Egeli&Co Yatırım Holding0,100,00-50,00
Egeplast3,68-0,54-21,37
Ekiz Kimya0,31-3,13-45,61
Emek Elektrik1,10-4,35-30,19
Eminiş Ambalaj1,15-2,54-75,22
Emlak Konut GMYO1,60-0,62-38,40
Enerjisa Enerji5,210,77
Enka İnşaat4,53-1,31-16,45
Erbosan64,25-0,77-18,99
Ereğli Demir Çelik7,41-0,27-20,66
Ersu Gıda0,931,09-29,01
Escort Teknoloji0,711,43-43,65
Etiler Gıda2,232,76-52,45
Euro Kapital Yat. Ort.0,81-2,41-26,16
Euro Trend Yat. Ort.0,640,00-31,37
Euro Yat. Ort.0,687,94-18,38
Euro Yatırım Holding0,500,00-18,03
Fenerbahçe Futbol6,761,05-58,56
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,03-1,30-78,06
F-M İzmit Piston17,39-1,7038,80
Fonet Bilgi Teknolojileri3,291,23-33,13
Ford Otosan49,08-2,91-13,60
Formet Çelik Kapı1,170,00
Frigo Pak Gıda2,40-3,61152,63
Galatasaray Sportif1,211,68-42,31
Garanti Bankası7,78-0,77-24,29
Garanti Faktoring2,144,90-34,36
Garanti Yat. Ort.0,9020,0028,31
Gedik Y. Men. Değ.3,40-12,6034,92
Gedik Yatırım Holding2,63-11,7490,58
Gediz Ambalaj4,35-0,6820,33
Gentaş1,99-1,0032,66
Gersan Elektrik3,32-1,78-29,51
Global Men. Değ.0,46-2,132,22
Global Yat. Holding2,911,04-19,39
Good-Year3,522,92-15,35
Göltaş Çimento39,34-2,82-38,80
Gözde Girişim2,871,06-49,29
GSD Denizcilik1,459,857,41
GSD Holding0,830,0015,28
Gübre Fabrik.2,980,00-29,55
Güler Yat. Holding1,071,90-7,76
Güneş Sigorta1,630,00-1,21
Halk GMYO0,70-1,41-23,31
Halk Sigorta1,15-0,86-13,64
Hatay Tekstil3,94-3,19-20,72
Hedef Girişim1,210,83-39,10
Hektaş9,28-0,9632,57
HUB Girişim1,81-12,1452,10
Hürriyet Gzt.1,001,01-25,37
ICBC Turkey Bank11,101,37143,42
İdealist Danışmanlık12,045,99100,67
İdealist GMYO1,650,61-19,12
İhlas Ev Aletleri0,330,00-35,29
İhlas Gayrimenkul1,352,27-31,12
İhlas Gazetecilik0,760,00-35,59
İhlas Holding0,320,00-39,62
İhlas Yayın Holding0,333,13-35,29
İndeks Bilgisayar5,46-1,97-46,57
Info Yatırım1,07-3,60-9,32
İntema20,12-1,66-17,34
İpek Doğal Enerji5,83-1,698,57
İskenderun Demir Çelik5,860,1720,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)
Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 18:41
  1. Borsada günlük işlemler (1)

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