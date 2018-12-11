Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 3,90 5,41 202,33 Acıpayam Selüloz 3,28 -1,80 26,61 Adana Çimento (A) 6,07 -0,16 13,33 Adana Çimento (B) 4,08 -0,24 8,62 Adana Çimento (C) 1,38 0,00 75,94 Adel Kalemcilik 11,70 -0,68 -24,64 Adese Alışveriş Ticaret 3,29 -6,00 65,33 Afyon Çimento 4,82 -1,43 -38,05 Ak Enerji 0,63 -1,56 -30,77 Akbank 6,70 -0,74 -29,05 Akçansa 7,30 1,11 -28,69 Akdenız Güvenlık Hız. 2,26 -5,04 -57,39 Akfen GMYO 1,48 2,07 -38,59 Akın Tekstil 9,07 2,02 -35,72 Akiş GMYO 2,52 -1,56 -9,74 Akmerkez GMYO 17,18 -0,58 -7,87 Aksa 7,90 -0,38 -34,08 Aksa Enerji 2,89 -1,70 -30,02 Aksigorta 3,60 1,69 18,70 Aksu Enerji 8,52 -0,35 60,77 Alarko Carrıer 39,94 -0,65 -30,57 Alarko GMYO 47,32 -0,80 -3,82 Alarko Holding 2,18 0,00 -37,85 Albaraka Türk 1,28 -0,78 -14,87 Alcatel Lucent Teletaş 5,49 -1,08 -31,20 Alkim Kağıt 4,48 0,90 -3,36 Alkim Kimya 24,18 -0,17 1,98 Altınyağ 0,80 1,27 -33,12 Altınyunus Çeşme 4,25 1,19 -15,84 Anadolu Cam 2,74 0,00 7,33 Anadolu Efes 20,32 -1,36 -14,66 Anadolu Grubu Holding 11,45 -1,97 -51,47 Anadolu Hayat Emek. 5,97 -1,49 -23,63 Anadolu Isuzu 6,95 0,00 -23,63 Anadolu Sigorta 4,33 -1,14 43,80 Anel Elektrik 1,65 -3,51 -53,11 Arçelik 15,40 1,32 -25,86 Arena Bilgisayar 3,78 -0,53 -10,64 Armada Bilgisayar 9,45 -0,42 39,38 Arsan Tekstil 1,66 1,22 -5,14 Artı Yatırım Holding 1,00 0,00 6,38 Aselsan 25,76 -0,92 -18,81 Aslan Çimento 28,88 0,28 -23,15 Ata GMYO 3,83 -0,52 -20,04 Atakule GMYO 1,59 0,63 -22,44 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,25 4,17 -48,98 Atlas Yat. Ort. 1,38 3,76 40,82 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,49 0,97 -29,45 Avrasya GMYO 0,98 3,16 -37,97 Avrasya Petrol ve Tur. 1,18 2,61 -29,76 Avrasya Stratejik GMYF 1.232,70 0,06 Avrupa Yatırım Holding 1,91 -6,83 56,56 Ayen Enerji 2,59 -2,63 -46,38 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,52 -1,94 -7,22 Aygaz 11,70 -0,93 -19,29 Bagfaş 5,20 -0,76 -50,48 Bak Ambalaj 4,65 -0,21 -4,48 Balatacılar Balatacılık 0,32 0,00 -42,86 Bantaş Ambalaj 1,55 -1,90 -62,10 Banvit 11,40 -1,38 -46,78 Baştaş Başkent Çimento 2,02 -2,88 -14,65 Batı Çimento 2,69 -2,54 -38,74 Batısöke Çimento 1,17 2,63 -29,49 Bera Holding 1,95 -3,94 -37,10 Berkosan Yalıtım 1,70 -2,30 -23,77 Beşiktaş Futbol Yat. 1,72 2,99 -57,95 Beyaz Filo 3,17 -3,65 -90,57 Bilici Yatırım 1,41 0,00 -4,81 Bim Mağazalar 86,85 2,48 14,21 Bimeks 0,06 0,00 -78,57 Birko Mensucat 0,33 3,13 -19,51 Birlik Mensucat 0,91 -2,15 -35,46 Bizim Mağazaları 6,50 -0,61 -15,58 Bolu Çimento 3,51 -0,57 -26,42 Bomonti Elektrik 0,57 0,00 -47,22 Borusan Mannesmann 7,95 0,25 -28,01 Borusan Yat. Paz. 37,58 0,16 -12,91 Bosch Fren Sistemleri 172,90 -1,48 -5,61 Bossa 5,80 0,17 43,21 Boyner Perakende Yat. 3,50 -0,57 -20,17 Brisa 6,19 1,14 -14,86 Burçelik 3,11 -0,96 -19,22 Burçelik Vana 1,66 0,61 -5,14 Bursa Çimento 4,67 -0,43 -7,77 Carrefoursa 3,75 -0,79 -32,80 Coca Cola İçecek 30,86 1,18 -7,86 Cosmos Yat. Holding 0,90 5,88 -23,08 Credıtwest Faktorıng 1,33 1,53 19,31 Çelebi 52,25 0,48 53,36 Çelik Halat 5,31 0,19 41,99 Çemaş Döküm 1,13 -3,42 -38,92 Çemtaş 6,52 -0,61 61,44 Çimbeton 28,54 -0,21 -22,70 Çimentaş 8,10 -1,10 -30,11 Çimsa 7,41 0,27 -43,84 Çuhadaroğlu Metal 1,85 -0,54 -36,86 Dagi Giyim 1,35 0,75 -40,53 Dagi Yatırım Holding 0,97 -1,02 -32,17 Dardanel 1,05 0,96 -46,15 Datagate Bilgisayar 4,16 -1,42 -57,21 Demirören Gazetecilik 8,59 -1,38 227,23 Demısaş Döküm 2,72 -2,86 95,89 Denge Holding 1,30 -4,41 -31,29 Deniz GMYO 3,05 -1,29 12,96 Denizbank 10,59 -7,11 188,56 Denizli Cam 10,99 -1,08 -7,41 Derimod 9,37 0,00 24,77 Desa Deri 1,81 -1,09 79,21 Despec Bilgisayar 3,29 -2,08 -8,36 Deva Holding 3,44 0,00 -21,46 Diriteks Diriliş Tekstil 0,75 0,00 -35,90 Ditaş Doğan 5,63 0,36 -6,11 DO-CO 505,00 -0,24 144,40 Doğan Burda 3,29 -0,60 -0,90 Doğan Holding 1,14 0,88 31,03 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,26 0,00 -65,38 Doğusan 2,44 0,41 67,12 Doğuş GMYO 2,19 -1,35 -32,41 Doğuş Otomotiv 4,46 -2,62 -40,84 Döktaş Dökümcülük 8,06 -3,82 -26,73 Duran Doğan Basım 4,82 -1,23 27,85 Dyo Boya 3,24 4,52 -57,42 Eczacıbaşı İlaç 2,97 1,02 -28,95 Eczacıbaşı Yatırım 7,02 -0,99 -30,01 Edip Gayrimenkul 0,77 5,48 -34,75 Ege Endüstri 362,00 0,72 20,70 Ege Gübre 22,06 -2,73 -13,56 Ege Profil 8,91 0,11 -7,79 Ege Seramik 3,35 -1,47 -23,36 Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 0,00 -81,16 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,24 4,35 -48,94 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 -50,00 Egeplast 3,68 -0,54 -21,37 Ekiz Kimya 0,31 -3,13 -45,61 Emek Elektrik 1,10 -4,35 -30,19 Eminiş Ambalaj 1,15 -2,54 -75,22 Emlak Konut GMYO 1,60 -0,62 -38,40 Enerjisa Enerji 5,21 0,77 Enka İnşaat 4,53 -1,31 -16,45 Erbosan 64,25 -0,77 -18,99 Ereğli Demir Çelik 7,41 -0,27 -20,66 Ersu Gıda 0,93 1,09 -29,01 Escort Teknoloji 0,71 1,43 -43,65 Etiler Gıda 2,23 2,76 -52,45 Euro Kapital Yat. Ort. 0,81 -2,41 -26,16 Euro Trend Yat. Ort. 0,64 0,00 -31,37 Euro Yat. Ort. 0,68 7,94 -18,38 Euro Yatırım Holding 0,50 0,00 -18,03 Fenerbahçe Futbol 6,76 1,05 -58,56 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,03 -1,30 -78,06 F-M İzmit Piston 17,39 -1,70 38,80 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,29 1,23 -33,13 Ford Otosan 49,08 -2,91 -13,60 Formet Çelik Kapı 1,17 0,00 Frigo Pak Gıda 2,40 -3,61 152,63 Galatasaray Sportif 1,21 1,68 -42,31 Garanti Bankası 7,78 -0,77 -24,29 Garanti Faktoring 2,14 4,90 -34,36 Garanti Yat. Ort. 0,90 20,00 28,31 Gedik Y. Men. Değ. 3,40 -12,60 34,92 Gedik Yatırım Holding 2,63 -11,74 90,58 Gediz Ambalaj 4,35 -0,68 20,33 Gentaş 1,99 -1,00 32,66 Gersan Elektrik 3,32 -1,78 -29,51 Global Men. Değ. 0,46 -2,13 2,22 Global Yat. Holding 2,91 1,04 -19,39 Good-Year 3,52 2,92 -15,35 Göltaş Çimento 39,34 -2,82 -38,80 Gözde Girişim 2,87 1,06 -49,29 GSD Denizcilik 1,45 9,85 7,41 GSD Holding 0,83 0,00 15,28 Gübre Fabrik. 2,98 0,00 -29,55 Güler Yat. Holding 1,07 1,90 -7,76 Güneş Sigorta 1,63 0,00 -1,21 Halk GMYO 0,70 -1,41 -23,31 Halk Sigorta 1,15 -0,86 -13,64 Hatay Tekstil 3,94 -3,19 -20,72 Hedef Girişim 1,21 0,83 -39,10 Hektaş 9,28 -0,96 32,57 HUB Girişim 1,81 -12,14 52,10 Hürriyet Gzt. 1,00 1,01 -25,37 ICBC Turkey Bank 11,10 1,37 143,42 İdealist Danışmanlık 12,04 5,99 100,67 İdealist GMYO 1,65 0,61 -19,12 İhlas Ev Aletleri 0,33 0,00 -35,29 İhlas Gayrimenkul 1,35 2,27 -31,12 İhlas Gazetecilik 0,76 0,00 -35,59 İhlas Holding 0,32 0,00 -39,62 İhlas Yayın Holding 0,33 3,13 -35,29 İndeks Bilgisayar 5,46 -1,97 -46,57 Info Yatırım 1,07 -3,60 -9,32 İntema 20,12 -1,66 -17,34 İpek Doğal Enerji 5,83 -1,69 8,57 İskenderun Demir Çelik 5,86 0,17 20,12