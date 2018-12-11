Borsada günlük işlemler (1)11 Aralık 2018 Salı 18:41
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|3,90
|5,41
|202,33
|Acıpayam Selüloz
|3,28
|-1,80
|26,61
|Adana Çimento (A)
|6,07
|-0,16
|13,33
|Adana Çimento (B)
|4,08
|-0,24
|8,62
|Adana Çimento (C)
|1,38
|0,00
|75,94
|Adel Kalemcilik
|11,70
|-0,68
|-24,64
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,29
|-6,00
|65,33
|Afyon Çimento
|4,82
|-1,43
|-38,05
|Ak Enerji
|0,63
|-1,56
|-30,77
|Akbank
|6,70
|-0,74
|-29,05
|Akçansa
|7,30
|1,11
|-28,69
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,26
|-5,04
|-57,39
|Akfen GMYO
|1,48
|2,07
|-38,59
|Akın Tekstil
|9,07
|2,02
|-35,72
|Akiş GMYO
|2,52
|-1,56
|-9,74
|Akmerkez GMYO
|17,18
|-0,58
|-7,87
|Aksa
|7,90
|-0,38
|-34,08
|Aksa Enerji
|2,89
|-1,70
|-30,02
|Aksigorta
|3,60
|1,69
|18,70
|Aksu Enerji
|8,52
|-0,35
|60,77
|Alarko Carrıer
|39,94
|-0,65
|-30,57
|Alarko GMYO
|47,32
|-0,80
|-3,82
|Alarko Holding
|2,18
|0,00
|-37,85
|Albaraka Türk
|1,28
|-0,78
|-14,87
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,49
|-1,08
|-31,20
|Alkim Kağıt
|4,48
|0,90
|-3,36
|Alkim Kimya
|24,18
|-0,17
|1,98
|Altınyağ
|0,80
|1,27
|-33,12
|Altınyunus Çeşme
|4,25
|1,19
|-15,84
|Anadolu Cam
|2,74
|0,00
|7,33
|Anadolu Efes
|20,32
|-1,36
|-14,66
|Anadolu Grubu Holding
|11,45
|-1,97
|-51,47
|Anadolu Hayat Emek.
|5,97
|-1,49
|-23,63
|Anadolu Isuzu
|6,95
|0,00
|-23,63
|Anadolu Sigorta
|4,33
|-1,14
|43,80
|Anel Elektrik
|1,65
|-3,51
|-53,11
|Arçelik
|15,40
|1,32
|-25,86
|Arena Bilgisayar
|3,78
|-0,53
|-10,64
|Armada Bilgisayar
|9,45
|-0,42
|39,38
|Arsan Tekstil
|1,66
|1,22
|-5,14
|Artı Yatırım Holding
|1,00
|0,00
|6,38
|Aselsan
|25,76
|-0,92
|-18,81
|Aslan Çimento
|28,88
|0,28
|-23,15
|Ata GMYO
|3,83
|-0,52
|-20,04
|Atakule GMYO
|1,59
|0,63
|-22,44
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|-43,17
|Atlantis Yatırım Holding
|0,25
|4,17
|-48,98
|Atlas Yat. Ort.
|1,38
|3,76
|40,82
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,49
|0,97
|-29,45
|Avrasya GMYO
|0,98
|3,16
|-37,97
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,18
|2,61
|-29,76
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.232,70
|0,06
|Avrupa Yatırım Holding
|1,91
|-6,83
|56,56
|Ayen Enerji
|2,59
|-2,63
|-46,38
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|1,52
|-1,94
|-7,22
|Aygaz
|11,70
|-0,93
|-19,29
|Bagfaş
|5,20
|-0,76
|-50,48
|Bak Ambalaj
|4,65
|-0,21
|-4,48
|Balatacılar Balatacılık
|0,32
|0,00
|-42,86
|Bantaş Ambalaj
|1,55
|-1,90
|-62,10
|Banvit
|11,40
|-1,38
|-46,78
|Baştaş Başkent Çimento
|2,02
|-2,88
|-14,65
|Batı Çimento
|2,69
|-2,54
|-38,74
|Batısöke Çimento
|1,17
|2,63
|-29,49
|Bera Holding
|1,95
|-3,94
|-37,10
|Berkosan Yalıtım
|1,70
|-2,30
|-23,77
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,72
|2,99
|-57,95
|Beyaz Filo
|3,17
|-3,65
|-90,57
|Bilici Yatırım
|1,41
|0,00
|-4,81
|Bim Mağazalar
|86,85
|2,48
|14,21
|Bimeks
|0,06
|0,00
|-78,57
|Birko Mensucat
|0,33
|3,13
|-19,51
|Birlik Mensucat
|0,91
|-2,15
|-35,46
|Bizim Mağazaları
|6,50
|-0,61
|-15,58
|Bolu Çimento
|3,51
|-0,57
|-26,42
|Bomonti Elektrik
|0,57
|0,00
|-47,22
|Borusan Mannesmann
|7,95
|0,25
|-28,01
|Borusan Yat. Paz.
|37,58
|0,16
|-12,91
|Bosch Fren Sistemleri
|172,90
|-1,48
|-5,61
|Bossa
|5,80
|0,17
|43,21
|Boyner Perakende Yat.
|3,50
|-0,57
|-20,17
|Brisa
|6,19
|1,14
|-14,86
|Burçelik
|3,11
|-0,96
|-19,22
|Burçelik Vana
|1,66
|0,61
|-5,14
|Bursa Çimento
|4,67
|-0,43
|-7,77
|Carrefoursa
|3,75
|-0,79
|-32,80
|Coca Cola İçecek
|30,86
|1,18
|-7,86
|Cosmos Yat. Holding
|0,90
|5,88
|-23,08
|Credıtwest Faktorıng
|1,33
|1,53
|19,31
|Çelebi
|52,25
|0,48
|53,36
|Çelik Halat
|5,31
|0,19
|41,99
|Çemaş Döküm
|1,13
|-3,42
|-38,92
|Çemtaş
|6,52
|-0,61
|61,44
|Çimbeton
|28,54
|-0,21
|-22,70
|Çimentaş
|8,10
|-1,10
|-30,11
|Çimsa
|7,41
|0,27
|-43,84
|Çuhadaroğlu Metal
|1,85
|-0,54
|-36,86
|Dagi Giyim
|1,35
|0,75
|-40,53
|Dagi Yatırım Holding
|0,97
|-1,02
|-32,17
|Dardanel
|1,05
|0,96
|-46,15
|Datagate Bilgisayar
|4,16
|-1,42
|-57,21
|Demirören Gazetecilik
|8,59
|-1,38
|227,23
|Demısaş Döküm
|2,72
|-2,86
|95,89
|Denge Holding
|1,30
|-4,41
|-31,29
|Deniz GMYO
|3,05
|-1,29
|12,96
|Denizbank
|10,59
|-7,11
|188,56
|Denizli Cam
|10,99
|-1,08
|-7,41
|Derimod
|9,37
|0,00
|24,77
|Desa Deri
|1,81
|-1,09
|79,21
|Despec Bilgisayar
|3,29
|-2,08
|-8,36
|Deva Holding
|3,44
|0,00
|-21,46
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,75
|0,00
|-35,90
|Ditaş Doğan
|5,63
|0,36
|-6,11
|DO-CO
|505,00
|-0,24
|144,40
|Doğan Burda
|3,29
|-0,60
|-0,90
|Doğan Holding
|1,14
|0,88
|31,03
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,26
|0,00
|-65,38
|Doğusan
|2,44
|0,41
|67,12
|Doğuş GMYO
|2,19
|-1,35
|-32,41
|Doğuş Otomotiv
|4,46
|-2,62
|-40,84
|Döktaş Dökümcülük
|8,06
|-3,82
|-26,73
|Duran Doğan Basım
|4,82
|-1,23
|27,85
|Dyo Boya
|3,24
|4,52
|-57,42
|Eczacıbaşı İlaç
|2,97
|1,02
|-28,95
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,02
|-0,99
|-30,01
|Edip Gayrimenkul
|0,77
|5,48
|-34,75
|Ege Endüstri
|362,00
|0,72
|20,70
|Ege Gübre
|22,06
|-2,73
|-13,56
|Ege Profil
|8,91
|0,11
|-7,79
|Ege Seramik
|3,35
|-1,47
|-23,36
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|0,00
|-81,16
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,24
|4,35
|-48,94
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|-50,00
|Egeplast
|3,68
|-0,54
|-21,37
|Ekiz Kimya
|0,31
|-3,13
|-45,61
|Emek Elektrik
|1,10
|-4,35
|-30,19
|Eminiş Ambalaj
|1,15
|-2,54
|-75,22
|Emlak Konut GMYO
|1,60
|-0,62
|-38,40
|Enerjisa Enerji
|5,21
|0,77
|Enka İnşaat
|4,53
|-1,31
|-16,45
|Erbosan
|64,25
|-0,77
|-18,99
|Ereğli Demir Çelik
|7,41
|-0,27
|-20,66
|Ersu Gıda
|0,93
|1,09
|-29,01
|Escort Teknoloji
|0,71
|1,43
|-43,65
|Etiler Gıda
|2,23
|2,76
|-52,45
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,81
|-2,41
|-26,16
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,64
|0,00
|-31,37
|Euro Yat. Ort.
|0,68
|7,94
|-18,38
|Euro Yatırım Holding
|0,50
|0,00
|-18,03
|Fenerbahçe Futbol
|6,76
|1,05
|-58,56
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,03
|-1,30
|-78,06
|F-M İzmit Piston
|17,39
|-1,70
|38,80
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,29
|1,23
|-33,13
|Ford Otosan
|49,08
|-2,91
|-13,60
|Formet Çelik Kapı
|1,17
|0,00
|Frigo Pak Gıda
|2,40
|-3,61
|152,63
|Galatasaray Sportif
|1,21
|1,68
|-42,31
|Garanti Bankası
|7,78
|-0,77
|-24,29
|Garanti Faktoring
|2,14
|4,90
|-34,36
|Garanti Yat. Ort.
|0,90
|20,00
|28,31
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,40
|-12,60
|34,92
|Gedik Yatırım Holding
|2,63
|-11,74
|90,58
|Gediz Ambalaj
|4,35
|-0,68
|20,33
|Gentaş
|1,99
|-1,00
|32,66
|Gersan Elektrik
|3,32
|-1,78
|-29,51
|Global Men. Değ.
|0,46
|-2,13
|2,22
|Global Yat. Holding
|2,91
|1,04
|-19,39
|Good-Year
|3,52
|2,92
|-15,35
|Göltaş Çimento
|39,34
|-2,82
|-38,80
|Gözde Girişim
|2,87
|1,06
|-49,29
|GSD Denizcilik
|1,45
|9,85
|7,41
|GSD Holding
|0,83
|0,00
|15,28
|Gübre Fabrik.
|2,98
|0,00
|-29,55
|Güler Yat. Holding
|1,07
|1,90
|-7,76
|Güneş Sigorta
|1,63
|0,00
|-1,21
|Halk GMYO
|0,70
|-1,41
|-23,31
|Halk Sigorta
|1,15
|-0,86
|-13,64
|Hatay Tekstil
|3,94
|-3,19
|-20,72
|Hedef Girişim
|1,21
|0,83
|-39,10
|Hektaş
|9,28
|-0,96
|32,57
|HUB Girişim
|1,81
|-12,14
|52,10
|Hürriyet Gzt.
|1,00
|1,01
|-25,37
|ICBC Turkey Bank
|11,10
|1,37
|143,42
|İdealist Danışmanlık
|12,04
|5,99
|100,67
|İdealist GMYO
|1,65
|0,61
|-19,12
|İhlas Ev Aletleri
|0,33
|0,00
|-35,29
|İhlas Gayrimenkul
|1,35
|2,27
|-31,12
|İhlas Gazetecilik
|0,76
|0,00
|-35,59
|İhlas Holding
|0,32
|0,00
|-39,62
|İhlas Yayın Holding
|0,33
|3,13
|-35,29
|İndeks Bilgisayar
|5,46
|-1,97
|-46,57
|Info Yatırım
|1,07
|-3,60
|-9,32
|İntema
|20,12
|-1,66
|-17,34
|İpek Doğal Enerji
|5,83
|-1,69
|8,57
|İskenderun Demir Çelik
|5,86
|0,17
|20,12
(Sürecek)
YORUM YAZ