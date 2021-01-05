Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|7,94
|5,17
|2,58
|Acıpayam Selüloz
|16,90
|-2,48
|-1,29
|Adel Kalemcilik
|28,16
|-8,65
|-17,74
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,78
|0,00
|-0,71
|Afyon Çimento
|5,53
|0,36
|8,22
|Ak Enerji
|2,21
|-1,78
|0,00
|Akbank
|7,03
|-0,85
|1,44
|Akçansa
|18,81
|3,41
|13,72
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,06
|-2,32
|-2,13
|Akfen GMYO
|4,94
|0,61
|1,65
|Akın Tekstil
|30,92
|-1,47
|-2,64
|Akiş GMYO
|3,52
|-1,12
|-0,28
|Akmerkez GMYO
|74,55
|9,96
|15,05
|Aksa
|14,08
|-2,43
|-3,50
|Aksa Enerji
|7,69
|-2,04
|3,36
|Aksigorta
|9,65
|-2,23
|3,76
|Aksu Enerji
|14,19
|0,07
|0,50
|Alarko Carrıer
|377,10
|-0,50
|3,34
|Alarko GMYO
|25,60
|-1,69
|-2,14
|Alarko Holding
|9,00
|3,69
|4,17
|Albaraka Türk
|1,97
|-1,01
|1,55
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,56
|-0,13
|3,03
|Alkim Kağıt
|13,75
|-1,53
|1,49
|Alkim Kimya
|15,32
|-2,61
|2,82
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,14
|-1,38
|-2,28
|Altınyunus Çeşme
|47,00
|-5,43
|-5,92
|Anadolu Efes
|24,42
|1,58
|5,35
|Anadolu Grubu Holding
|26,80
|1,52
|1,44
|Anadolu Hayat Emek.
|9,05
|1,46
|4,38
|Anadolu Isuzu
|18,17
|-1,94
|0,94
|Anadolu Sigorta
|7,63
|-1,17
|1,06
|Anel Elektrik
|3,11
|-1,27
|-1,89
|Arçelik
|30,40
|-0,07
|0,00
|ARD Bilişim Teknolojileri
|47,04
|-2,61
|-2,16
|Arena Bilgisayar
|35,02
|0,06
|1,80
|Armada Bilgisayar
|50,50
|-6,39
|2,89
|Arsan Tekstil
|7,12
|-0,56
|-2,33
|Artı Yatırım Holding
|6,15
|0,82
|6,03
|Arzum Ev Aletleri
|22,22
|-1,07
|-9,75
|Aselsan
|18,35
|-0,11
|0,55
|Ata GMYO
|5,94
|1,54
|7,80
|Atakule GMYO
|2,48
|-1,59
|-1,59
|Atlantis Yatırım Holding
|6,72
|9,98
|20,86
|Atlas Yat. Ort.
|1,79
|-1,65
|2,29
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,61
|2,53
|1,42
|Avrasya GMYO
|3,98
|2,05
|-1,97
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,15
|0,00
|-1,56
|Avrupa Yatırım Holding
|5,98
|-1,64
|-0,33
|Ayen Enerji
|5,43
|-1,09
|0,37
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|10,90
|-7,63
|-3,96
|Aygaz
|15,00
|1,08
|2,39
|Bagfaş
|20,00
|-0,89
|0,00
|Bak Ambalaj
|21,02
|3,04
|4,06
|Balatacılar Balatacılık
|9,00
|5,88
|9,22
|Bantaş Ambalaj
|4,78
|1,49
|1,92
|Banvit
|49,00
|-4,30
|-5,77
|Baştaş Başkent Çimento
|19,00
|-0,47
|9,38
|Batı Çimento
|4,81
|-1,84
|2,12
|Batısöke Çimento
|2,44
|-1,21
|0,00
|Bayrak Taban Sanayi
|10,27
|-3,02
|-3,20
|Bera Holding
|21,00
|0,00
|3,55
|Berkosan Yalıtım
|9,12
|5,07
|2,24
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,99
|-3,62
|-1,24
|Beyaz Filo
|11,55
|3,22
|13,46
|Bilici Yatırım
|6,68
|-0,74
|0,60
|Bim Mağazalar
|76,95
|-0,90
|1,92
|Birko Mensucat
|1,07
|-3,60
|-3,60
|Birlik Mensucat
|3,42
|9,62
|-1,16
|Bizim Mağazaları
|15,61
|1,50
|1,63
|Borusan Mannesmann
|27,20
|-2,30
|-2,16
|Borusan Yat. Paz.
|430,50
|-4,55
|-5,78
|Bosch Fren Sistemleri
|1.222,70
|-1,19
|-1,31
|Bossa
|17,85
|-3,20
|0,00
|Brisa
|20,08
|0,10
|0,70
|Burçelik
|21,52
|1,41
|2,38
|Burçelik Vana
|45,50
|-0,04
|-8,38
|Bursa Çimento
|11,70
|-5,57
|-2,82
|Carrefoursa
|67,00
|-6,94
|-6,69
|Casa Emtia Petrol
|108,00
|-6,90
|1,89
|Ceo Event Medya
|6,85
|5,38
|6,53
|Coca Cola İçecek
|66,05
|-0,23
|0,38
|Cosmos Yat. Holding
|9,30
|9,41
|15,38
|Credıtwest Faktorıng
|5,69
|-0,87
|-3,07
|Çelebi
|163,90
|-2,44
|-10,20
|Çelik Halat
|21,78
|-1,00
|1,68
|Çemaş Döküm
|2,21
|2,31
|2,79
|Çemtaş
|15,66
|-3,57
|-1,76
|Çimbeton
|319,90
|-1,90
|7,89
|Çimentaş
|43,72
|9,96
|20,91
|Çimsa
|18,64
|0,76
|4,72
|Çuhadaroğlu Metal
|7,84
|-1,51
|1,42
|Dagi Giyim
|8,01
|-0,50
|-0,74
|Dagi Yatırım Holding
|13,99
|3,55
|8,45
|Dardanel
|33,60
|-4,00
|0,30
|Datagate Bilgisayar
|15,67
|-3,87
|-2,73
|Demısaş Döküm
|6,34
|-2,01
|-4,08
|Denge Holding
|5,89
|7,09
|7,48
|Deniz GMYO
|3,84
|2,13
|12,28
|Derimod
|9,82
|-1,31
|0,82
|Derlüks Deri
|8,62
|-1,60
|-2,27
|Desa Deri
|9,97
|-0,30
|2,36
|Despec Bilgisayar
|12,87
|-3,23
|-1,45
|Deva Holding
|24,40
|0,16
|1,08
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,90
|-1,80
|0,46
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,02
|9,84
|7,77
|Ditaş Doğan
|31,96
|-1,72
|-2,20
|DO-CO
|596,70
|-1,62
|-5,29
|Doğan Burda
|23,32
|10,00
|3,92
|Doğan Holding
|3,08
|0,33
|0,33
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,64
|-1,49
|-4,00
|Doğusan
|4,73
|10,00
|7,99
|Doğuş GMYO
|9,24
|10,00
|13,10
|Doğuş Otomotiv
|27,72
|-1,56
|-3,55
|Döktaş Dökümcülük
|33,00
|3,32
|7,77
|Duran Doğan Basım
|10,42
|-1,51
|-0,67
|Dyo Boya
|11,82
|-2,64
|4,05
|Eczacıbaşı İlaç
|7,44
|-1,85
|-0,27
|Eczacıbaşı Yatırım
|29,06
|-1,82
|4,76
|Edip Gayrimenkul
|3,34
|-2,34
|0,60
|Ege Endüstri
|1.700,00
|-0,61
|-1,58
|Ege Gübre
|145,00
|-2,23
|-0,14
|Ege Profil
|37,26
|0,22
|-2,56
|Ege Seramik
|11,43
|3,53
|11,08
|Egeplast
|34,34
|3,37
|3,12
|Ekiz Kimya
|6,99
|-0,85
|-1,96
|Emek Elektrik
|5,55
|-5,61
|-6,25
|Eminiş Ambalaj
|33,30
|-10,00
|-9,61
|Emlak Konut GMYO
|2,38
|1,28
|11,21
|Enerjisa Enerji
|13,48
|1,51
|7,75
|Enka İnşaat
|7,78
|4,43
|5,56
|Erbosan
|41,00
|-3,26
|0,00
|Ereğli Demir Çelik
|14,57
|-1,55
|-2,41
|Ersu Gıda
|5,07
|2,42
|2,63
|Escort Teknoloji
|6,38
|-1,69
|-2,89
|Esenboğa Elektrik
|18,97
|-3,51
|-0,32
|Etiler Gıda
|4,00
|0,00
|0,50
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,67
|-2,13
|-4,68
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,41
|-2,29
|-5,28
|Euro Yat. Ort.
|4,32
|-1,59
|-4,21
|Euro Yatırım Holding
|3,04
|0,00
|7,04
|Fade Gıda
|6,12
|-1,92
|-1,13
|Fenerbahçe Futbol
|30,60
|-2,24
|3,52
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,50
|0,46
|2,04
|F-M İzmit Piston
|143,80
|9,94
|15,69
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,79
|-1,62
|-1,84
|Ford Otosan
|133,90
|6,61
|6,27
|Formet Çelik Kapı
|4,82
|-0,62
|1,47
|Frigo Pak Gıda
|21,40
|1,42
|2,00
|Galatasaray Sportif
|3,88
|-2,02
|-4,20
|Garanti Bankası
|10,10
|-2,13
|-2,60
|Garanti Faktoring
|11,26
|-1,57
|1,17
|Garanti Yat. Ort.
|3,29
|-2,37
|1,86
|Gedik Y. Men. Değ.
|12,33
|-2,38
|-2,14
|Gediz Ambalaj
|26,90
|0,15
|0,37
|Gentaş
|5,98
|-0,33
|0,67
|Gersan Elektrik
|6,10
|-0,81
|-0,65
|Global Men. Değ.
|5,83
|-2,67
|-3,00
|Global Yat. Holding
|5,00
|5,71
|6,84
|Good-Year
|8,54
|3,52
|2,15
|Göltaş Çimento
|40,10
|-4,16
|-2,81
|Gözde Girişim
|7,75
|-9,99
|-2,88
|GSD Denizcilik
|5,26
|2,73
|4,37
|GSD Holding
|2,63
|4,78
|4,78
|Gübre Fabrik.
|69,75
|-9,94
|-18,94
|Güler Yat. Holding
|11,05
|9,95
|1,66
|Halk GMYO
|3,26
|-2,40
|1,56
|Hatay Tekstil
|14,15
|-2,41
|1,43
|Hedef Girişim
|7,80
|-2,74
|-6,47
|Hektaş
|20,06
|4,64
|5,19
|HUB Girişim
|18,26
|-0,49
|0,33
|Hürriyet Gzt.
|2,19
|3,30
|4,29
|ICBC Turkey Bank
|6,85
|0,15
|5,38
|İdealist Danışmanlık
|12,94
|-1,30
|-3,86
|İdealist GMYO
|8,22
|9,89
|20,88
|İhlas Ev Aletleri
|1,88
|-1,57
|0,00
|İhlas Gayrimenkul
|1,30
|-2,99
|4,00
|İhlas Gazetecilik
|3,97
|-1,98
|-2,22
|İhlas Holding
|1,23
|-2,38
|-0,81
|İhlas Yayın Holding
|1,13
|-1,74
|-0,88
|İndeks Bilgisayar
|19,36
|-3,30
|1,20
|Info Yatırım
|6,27
|-0,79
|-2,79
|İntema
|37,00
|3,01
|-7,27
|Inveo Yatırım Holding
|49,72
|3,41
|12,44
|İpek Doğal Enerji
|13,30
|-2,92
|1,68
|İskenderun Demir Çelik
|10,02
|-0,40
|-0,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)