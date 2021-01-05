  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsada günlük işlemler (1)
Ekonomi

Borsada günlük işlemler (1)

Yeniakit Publisher
2021-01-05 18:43:41 -
Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım7,945,172,58
Acıpayam Selüloz16,90-2,48-1,29
Adel Kalemcilik28,16-8,65-17,74
Adese Alışveriş Ticaret2,780,00-0,71
Afyon Çimento5,530,368,22
Ak Enerji2,21-1,780,00
Akbank7,03-0,851,44
Akçansa18,813,4113,72
Akdeniz Yatırım Hold.5,06-2,32-2,13
Akfen GMYO4,940,611,65
Akın Tekstil30,92-1,47-2,64
Akiş GMYO3,52-1,12-0,28
Akmerkez GMYO74,559,9615,05
Aksa14,08-2,43-3,50
Aksa Enerji7,69-2,043,36
Aksigorta9,65-2,233,76
Aksu Enerji14,190,070,50
Alarko Carrıer377,10-0,503,34
Alarko GMYO25,60-1,69-2,14
Alarko Holding9,003,694,17
Albaraka Türk1,97-1,011,55
Alcatel Lucent Teletaş30,56-0,133,03
Alkim Kağıt13,75-1,531,49
Alkim Kimya15,32-2,612,82
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,14-1,38-2,28
Altınyunus Çeşme47,00-5,43-5,92
Anadolu Efes24,421,585,35
Anadolu Grubu Holding26,801,521,44
Anadolu Hayat Emek.9,051,464,38
Anadolu Isuzu18,17-1,940,94
Anadolu Sigorta7,63-1,171,06
Anel Elektrik3,11-1,27-1,89
Arçelik30,40-0,070,00
ARD Bilişim Teknolojileri47,04-2,61-2,16
Arena Bilgisayar35,020,061,80
Armada Bilgisayar50,50-6,392,89
Arsan Tekstil7,12-0,56-2,33
Artı Yatırım Holding6,150,826,03
Arzum Ev Aletleri22,22-1,07-9,75
Aselsan18,35-0,110,55
Ata GMYO5,941,547,80
Atakule GMYO2,48-1,59-1,59
Atlantis Yatırım Holding6,729,9820,86
Atlas Yat. Ort.1,79-1,652,29
AvivaSA Emeklilik Hayat18,612,531,42
Avrasya GMYO3,982,05-1,97
Avrasya Petrol ve Tur.3,150,00-1,56
Avrupa Yatırım Holding5,98-1,64-0,33
Ayen Enerji5,43-1,090,37
Ayes Çelik Hasır Ve Çit10,90-7,63-3,96
Aygaz15,001,082,39
Bagfaş20,00-0,890,00
Bak Ambalaj21,023,044,06
Balatacılar Balatacılık9,005,889,22
Bantaş Ambalaj4,781,491,92
Banvit49,00-4,30-5,77
Baştaş Başkent Çimento19,00-0,479,38
Batı Çimento4,81-1,842,12
Batısöke Çimento2,44-1,210,00
Bayrak Taban Sanayi10,27-3,02-3,20
Bera Holding21,000,003,55
Berkosan Yalıtım9,125,072,24
Beşiktaş Futbol Yat.3,99-3,62-1,24
Beyaz Filo11,553,2213,46
Bilici Yatırım6,68-0,740,60
Bim Mağazalar76,95-0,901,92
Birko Mensucat1,07-3,60-3,60
Birlik Mensucat3,429,62-1,16
Bizim Mağazaları15,611,501,63
Borusan Mannesmann27,20-2,30-2,16
Borusan Yat. Paz.430,50-4,55-5,78
Bosch Fren Sistemleri1.222,70-1,19-1,31
Bossa17,85-3,200,00
Brisa20,080,100,70
Burçelik21,521,412,38
Burçelik Vana45,50-0,04-8,38
Bursa Çimento11,70-5,57-2,82
Carrefoursa67,00-6,94-6,69
Casa Emtia Petrol108,00-6,901,89
Ceo Event Medya6,855,386,53
Coca Cola İçecek66,05-0,230,38
Cosmos Yat. Holding9,309,4115,38
Credıtwest Faktorıng5,69-0,87-3,07
Çelebi163,90-2,44-10,20
Çelik Halat21,78-1,001,68
Çemaş Döküm2,212,312,79
Çemtaş15,66-3,57-1,76
Çimbeton319,90-1,907,89
Çimentaş43,729,9620,91
Çimsa18,640,764,72
Çuhadaroğlu Metal7,84-1,511,42
Dagi Giyim8,01-0,50-0,74
Dagi Yatırım Holding13,993,558,45
Dardanel33,60-4,000,30
Datagate Bilgisayar15,67-3,87-2,73
Demısaş Döküm6,34-2,01-4,08
Denge Holding5,897,097,48
Deniz GMYO3,842,1312,28
Derimod9,82-1,310,82
Derlüks Deri8,62-1,60-2,27
Desa Deri9,97-0,302,36
Despec Bilgisayar12,87-3,23-1,45
Deva Holding24,400,161,08
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,90-1,800,46
Diriteks Diriliş Tekstil4,029,847,77
Ditaş Doğan31,96-1,72-2,20
DO-CO596,70-1,62-5,29
Doğan Burda23,3210,003,92
Doğan Holding3,080,330,33
Doğtaş Kelebek Mobilya2,64-1,49-4,00
Doğusan4,7310,007,99
Doğuş GMYO9,2410,0013,10
Doğuş Otomotiv27,72-1,56-3,55
Döktaş Dökümcülük33,003,327,77
Duran Doğan Basım10,42-1,51-0,67
Dyo Boya11,82-2,644,05
Eczacıbaşı İlaç7,44-1,85-0,27
Eczacıbaşı Yatırım29,06-1,824,76
Edip Gayrimenkul3,34-2,340,60
Ege Endüstri1.700,00-0,61-1,58
Ege Gübre145,00-2,23-0,14
Ege Profil37,260,22-2,56
Ege Seramik11,433,5311,08
Egeplast34,343,373,12
Ekiz Kimya6,99-0,85-1,96
Emek Elektrik5,55-5,61-6,25
Eminiş Ambalaj33,30-10,00-9,61
Emlak Konut GMYO2,381,2811,21
Enerjisa Enerji13,481,517,75
Enka İnşaat7,784,435,56
Erbosan41,00-3,260,00
Ereğli Demir Çelik14,57-1,55-2,41
Ersu Gıda5,072,422,63
Escort Teknoloji6,38-1,69-2,89
Esenboğa Elektrik18,97-3,51-0,32
Etiler Gıda4,000,000,50
Euro Kapital Yat. Ort.3,67-2,13-4,68
Euro Trend Yat. Ort.3,41-2,29-5,28
Euro Yat. Ort.4,32-1,59-4,21
Euro Yatırım Holding3,040,007,04
Fade Gıda6,12-1,92-1,13
Fenerbahçe Futbol30,60-2,243,52
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,500,462,04
F-M İzmit Piston143,809,9415,69
Fonet Bilgi Teknolojileri12,79-1,62-1,84
Ford Otosan133,906,616,27
Formet Çelik Kapı4,82-0,621,47
Frigo Pak Gıda21,401,422,00
Galatasaray Sportif3,88-2,02-4,20
Garanti Bankası10,10-2,13-2,60
Garanti Faktoring11,26-1,571,17
Garanti Yat. Ort.3,29-2,371,86
Gedik Y. Men. Değ.12,33-2,38-2,14
Gediz Ambalaj26,900,150,37
Gentaş5,98-0,330,67
Gersan Elektrik6,10-0,81-0,65
Global Men. Değ.5,83-2,67-3,00
Global Yat. Holding5,005,716,84
Good-Year8,543,522,15
Göltaş Çimento40,10-4,16-2,81
Gözde Girişim7,75-9,99-2,88
GSD Denizcilik5,262,734,37
GSD Holding2,634,784,78
Gübre Fabrik.69,75-9,94-18,94
Güler Yat. Holding11,059,951,66
Halk GMYO3,26-2,401,56
Hatay Tekstil14,15-2,411,43
Hedef Girişim7,80-2,74-6,47
Hektaş20,064,645,19
HUB Girişim18,26-0,490,33
Hürriyet Gzt.2,193,304,29
ICBC Turkey Bank6,850,155,38
İdealist Danışmanlık12,94-1,30-3,86
İdealist GMYO8,229,8920,88
İhlas Ev Aletleri1,88-1,570,00
İhlas Gayrimenkul1,30-2,994,00
İhlas Gazetecilik3,97-1,98-2,22
İhlas Holding1,23-2,38-0,81
İhlas Yayın Holding1,13-1,74-0,88
İndeks Bilgisayar19,36-3,301,20
Info Yatırım6,27-0,79-2,79
İntema37,003,01-7,27
Inveo Yatırım Holding49,723,4112,44
İpek Doğal Enerji13,30-2,921,68
İskenderun Demir Çelik10,02-0,40-0,89

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya’ya şok tepki: Topraklarımızı geri verin
Dünya

Rusya’ya şok tepki: Topraklarımızı geri verin

Estonya Meclis Başkanı Henn Põlluaas, Rusya’nın Peskov ve Leningrad Vilayetine ait bazı toprakların ülkelerine devredilmesi gerektiğini söyl..
İslam Memiş'ten olay tahmin! Altın alacaklar dikkat
Ekonomi

İslam Memiş'ten olay tahmin! Altın alacaklar dikkat

2020 yılının büyük bölümünde sert dalgalanmalar yaşayan, rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları için piyasa uzmanı İslam Memiş'ten kritik ..
Adana'da kırmızı alarm
Gündem

Adana'da kırmızı alarm

Kurak geçen sonbaharın ardından Adana'da bulunan Kozan Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 42 seviyesine düştü.
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay