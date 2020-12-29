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Ekonomi Borsada günlük işlemler (1)
Ekonomi

Borsada günlük işlemler (1)

Yeniakit Publisher
2020-12-29 18:46:48 -
Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım8,010,25330,65
Acıpayam Selüloz17,991,52184,89
Adel Kalemcilik31,382,2899,87
Adese Alışveriş Ticaret2,84-3,4098,84
Afyon Çimento4,68-1,06105,42
Ak Enerji2,230,90104,59
Akbank6,621,22-18,37
Akçansa16,41-0,8569,27
Akdeniz Yatırım Hold.5,340,95153,08
Akfen GMYO4,920,4121,48
Akın Tekstil32,00-2,14132,05
Akiş GMYO3,610,8415,25
Akmerkez GMYO65,600,23192,79
Aksa14,17-1,25102,33
Aksa Enerji7,371,5293,95
Aksigorta9,400,2173,50
Aksu Enerji14,14-0,70-4,91
Alarko Carrıer374,0010,00526,20
Alarko GMYO26,703,8181,66
Alarko Holding8,310,4841,45
Albaraka Türk1,95-1,5227,45
Alcatel Lucent Teletaş29,581,02145,68
Alkim Kağıt14,04-0,43159,05
Alkim Kimya14,33-1,04131,06
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,25-0,88448,78
Altınyunus Çeşme45,02-0,97350,65
Anadolu Efes23,42-0,5110,07
Anadolu Grubu Holding26,70-1,3351,79
Anadolu Hayat Emek.8,27-1,4335,91
Anadolu Isuzu18,41-3,7151,27
Anadolu Sigorta7,23-2,1774,07
Anel Elektrik3,204,5881,52
Arçelik30,54-0,5946,55
ARD Bilişim Teknolojileri44,82-1,49
Arena Bilgisayar33,98-0,88366,44
Armada Bilgisayar49,140,08199,82
Arsan Tekstil7,27-2,02103,07
Artı Yatırım Holding5,72-6,99606,17
Arzum Ev Aletleri24,8610,00
Aselsan17,90-0,6172,41
Ata GMYO5,21-3,3415,01
Atakule GMYO2,46-1,2028,13
Atlantis Yatırım Holding5,780,70478,00
Atlas Yat. Ort.1,78-1,1187,32
AvivaSA Emeklilik Hayat16,95-1,3426,44
Avrasya GMYO4,16-1,42175,50
Avrasya Petrol ve Tur.3,23-1,2277,47
Avrupa Yatırım Holding5,849,77279,22
Ayen Enerji5,42-0,9156,20
Ayes Çelik Hasır Ve Çit11,701,74434,25
Aygaz14,913,6922,76
Bagfaş20,18-2,3219,98
Bak Ambalaj20,42-1,16180,32
Balatacılar Balatacılık7,90-8,14537,10
Bantaş Ambalaj4,72-1,05119,11
Banvit50,00-0,40169,25
Baştaş Başkent Çimento14,409,92455,98
Batı Çimento4,65-0,6440,48
Batısöke Çimento2,45-2,0087,02
Bayrak Taban Sanayi10,761,03
Bera Holding17,519,99354,81
Berkosan Yalıtım9,152,46233,94
Beşiktaş Futbol Yat.4,23-4,5172,65
Beyaz Filo9,850,10214,71
Bilici Yatırım6,65-3,48131,99
Bim Mağazalar75,602,7963,60
Birko Mensucat1,12-2,61261,29
Birlik Mensucat3,840,79236,84
Bizim Mağazaları15,59-0,0640,79
Borusan Mannesmann29,204,51155,02
Borusan Yat. Paz.519,303,34766,75
Bosch Fren Sistemleri1.276,30-4,18343,50
Bossa18,199,98125,68
Brisa19,921,01112,39
Burçelik21,241,14265,58
Burçelik Vana52,904,75444,80
Bursa Çimento11,190,99179,51
Carrefoursa67,00-6,69153,33
Casa Emtia Petrol99,0010,00954,31
Ceo Event Medya6,64-0,7581,31
Coca Cola İçecek62,50-0,0865,08
Cosmos Yat. Holding7,70-3,63277,45
Credıtwest Faktorıng6,34-0,94120,14
Çelebi159,609,9960,65
Çelik Halat19,632,13202,00
Çemaş Döküm2,14-1,8370,72
Çemtaş16,17-2,9498,92
Çimbeton263,709,97539,12
Çimentaş33,60-0,65124,00
Çimsa17,950,4597,69
Çuhadaroğlu Metal7,75-0,77142,95
Dagi Giyim8,19-1,21227,60
Dagi Yatırım Holding13,48-2,74496,46
Dardanel31,00-0,51717,94
Datagate Bilgisayar15,22-0,0794,88
Demısaş Döküm6,64-7,6590,80
Denge Holding5,50-0,90301,46
Deniz GMYO3,25-0,6154,46
Derimod9,91-2,0838,80
Derlüks Deri8,783,05117,02
Desa Deri9,45-2,38108,15
Despec Bilgisayar13,305,81213,68
Deva Holding24,22-0,25171,29
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,93-0,09
Diriteks Diriliş Tekstil3,730,81378,21
Ditaş Doğan33,280,24249,76
DO-CO557,401,35-1,17
Doğan Burda23,220,61282,54
Doğan Holding3,062,0070,43
Doğtaş Kelebek Mobilya2,64-0,7560,00
Doğusan3,86-2,7785,58
Doğuş GMYO8,40-0,3685,43
Doğuş Otomotiv30,226,18217,44
Döktaş Dökümcülük30,66-0,13-3,11
Duran Doğan Basım10,822,7562,72
Dyo Boya11,22-1,06128,98
Eczacıbaşı İlaç7,58-4,41107,64
Eczacıbaşı Yatırım28,08-5,71191,52
Edip Gayrimenkul3,170,32128,06
Ege Endüstri1.770,00-1,90214,63
Ege Gübre145,00-2,62194,14
Ege Profil36,167,56202,09
Ege Seramik10,406,67182,72
Egeplast30,106,74140,80
Ekiz Kimya7,05-2,081055,74
Emek Elektrik5,52-7,23247,17
Eminiş Ambalaj34,50-7,262169,74
Emlak Konut GMYO2,160,0049,20
Enerjisa Enerji12,465,3384,98
Enka İnşaat7,431,3633,11
Erbosan42,021,5068,21
Ereğli Demir Çelik14,935,1469,50
Ersu Gıda5,03-0,98143,00
Escort Teknoloji6,440,47363,31
Esenboğa Elektrik18,05-0,72
Etiler Gıda3,96-0,75239,16
Euro Kapital Yat. Ort.3,75-0,53133,83
Euro Trend Yat. Ort.3,40-3,13184,80
Euro Yat. Ort.4,721,51319,28
Euro Yatırım Holding2,85-3,0690,00
Fade Gıda6,270,00
Fenerbahçe Futbol28,70-0,3598,34
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,620,1544,86
F-M İzmit Piston127,000,63168,14
Fonet Bilgi Teknolojileri12,34-3,4460,47
Ford Otosan126,301,6191,03
Formet Çelik Kapı4,91-5,5863,67
Frigo Pak Gıda20,90-0,48198,34
Galatasaray Sportif4,01-1,9697,54
Garanti Bankası10,021,42-10,05
Garanti Faktoring10,820,19179,59
Garanti Yat. Ort.3,34-1,18235,07
Gedik Y. Men. Değ.13,06-1,58315,27
Gediz Ambalaj26,84-3,10297,04
Gentaş5,95-2,62188,55
Gersan Elektrik6,12-1,4591,85
Global Men. Değ.5,770,35206,91
Global Yat. Holding4,70-0,21-3,49
Good-Year8,02-2,0898,02
Göltaş Çimento40,48-1,99127,54
Gözde Girişim7,65-1,9248,83
GSD Denizcilik4,96-0,6093,75
GSD Holding2,460,4165,10
Gübre Fabrik.76,458,59745,69
Güler Yat. Holding11,20-3,61451,72
Halk GMYO3,22-2,42176,48
Hatay Tekstil14,31-1,45112,50
Hedef Girişim8,553,01258,30
Hektaş18,201,00126,93
HUB Girişim18,35-3,0195,45
Hürriyet Gzt.2,11-1,8685,09
ICBC Turkey Bank6,49-0,1523,15
İdealist Danışmanlık14,10-4,73324,70
İdealist GMYO6,52-1,81113,07
İhlas Ev Aletleri1,89-2,07-39,62
İhlas Gayrimenkul1,25-0,7921,44
İhlas Gazetecilik4,05-3,57-10,79
İhlas Holding1,220,8334,07
İhlas Yayın Holding1,160,0039,15
İndeks Bilgisayar17,920,9691,05
Info Yatırım6,57-1,79243,12
İntema33,8810,00265,87
Inveo Yatırım Holding49,00-0,53537,19
İpek Doğal Enerji13,17-0,2370,60
İskenderun Demir Çelik10,171,8030,13

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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