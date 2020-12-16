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Ekonomi Borsada günlük işlemler (1)
Ekonomi

Borsada günlük işlemler (1)

Yeniakit Publisher
2020-12-16 18:42:11 -
Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım8,079,95333,87
Acıpayam Selüloz16,49-1,02161,14
Adel Kalemcilik26,881,2071,21
Adese Alışveriş Ticaret2,72-3,8990,44
Afyon Çimento4,40-0,6893,13
Ak Enerji2,18-1,80100,00
Akbank6,35-0,16-21,70
Akçansa15,260,7957,41
Akdeniz Yatırım Hold.5,74-1,71172,04
Akfen GMYO4,870,6220,25
Akın Tekstil27,24-1,5297,53
Akiş GMYO3,650,0016,52
Akmerkez GMYO64,20-2,73186,55
Aksa11,780,5168,21
Aksa Enerji7,06-1,1285,79
Aksigorta8,640,1259,47
Aksu Enerji13,43-0,37-9,68
Alarko Carrıer232,40-0,26289,11
Alarko GMYO20,64-1,3440,43
Alarko Holding6,68-0,7413,71
Albaraka Türk1,941,0426,80
Alcatel Lucent Teletaş27,22-0,66126,08
Alkim Kağıt13,77-1,15154,07
Alkim Kimya14,32-2,05130,89
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,28-2,98456,10
Altınyunus Çeşme45,78-2,10358,26
Anadolu Efes22,681,436,59
Anadolu Grubu Holding24,400,0038,72
Anadolu Hayat Emek.8,151,3733,93
Anadolu Isuzu16,70-2,2237,22
Anadolu Sigorta7,12-0,1471,42
Anel Elektrik3,15-2,1778,68
Arçelik30,24-4,3045,11
ARD Bilişim Teknolojileri43,487,25
Arena Bilgisayar34,06-3,18367,54
Armada Bilgisayar50,95-1,07210,86
Arsan Tekstil7,29-3,57103,63
Artı Yatırım Holding5,603,70591,36
Aselsan17,880,5171,74
Ata GMYO4,83-5,666,62
Atakule GMYO2,41-0,8225,52
Atlantis Yatırım Holding4,569,88356,00
Atlas Yat. Ort.1,82-3,1991,53
AvivaSA Emeklilik Hayat15,500,5815,62
Avrasya GMYO4,11-0,24172,19
Avrasya Petrol ve Tur.3,22-1,5376,92
Avrupa Yatırım Holding5,78-0,34275,32
Ayen Enerji5,42-0,5556,20
Ayes Çelik Hasır Ve Çit11,010,18402,74
Aygaz14,340,9918,06
Bagfaş19,53-1,1616,11
Bak Ambalaj20,50-3,30181,41
Balatacılar Balatacılık7,801,96529,03
Bantaş Ambalaj4,66-2,31116,32
Banvit44,206,66138,02
Baştaş Başkent Çimento12,000,00363,32
Batı Çimento4,561,1137,76
Batısöke Çimento2,38-1,6581,68
Bayrak Taban Sanayi10,82-3,48
Bera Holding17,40-1,69351,95
Berkosan Yalıtım7,240,84164,23
Beşiktaş Futbol Yat.4,08-0,4966,53
Beyaz Filo9,70-3,39209,92
Bilici Yatırım6,36-0,78121,88
Bim Mağazalar70,10-1,2751,70
Birko Mensucat1,04-0,95235,48
Birlik Mensucat3,288,97187,72
Bizim Mağazaları15,24-1,4937,63
Borusan Mannesmann19,864,2573,45
Borusan Yat. Paz.380,809,99535,58
Bosch Fren Sistemleri1.273,00-3,05342,35
Bossa13,68-2,3669,73
Brisa19,84-1,49111,54
Burçelik21,58-1,37271,43
Burçelik Vana60,10-1,07518,95
Bursa Çimento8,87-1,22121,56
Carrefoursa100,00-2,44278,11
Casa Emtia Petrol151,005,591508,09
Ceo Event Medya6,62-2,0780,76
Coca Cola İçecek63,55-0,1667,86
Cosmos Yat. Holding7,857,39284,80
Credıtwest Faktorıng5,53-1,6092,01
Çelebi97,751,77-1,61
Çelik Halat18,000,56176,92
Çemaş Döküm2,26-2,1680,29
Çemtaş14,85-1,6682,68
Çimbeton173,10-2,20319,53
Çimentaş32,500,18116,67
Çimsa16,60-0,6682,82
Çuhadaroğlu Metal7,870,38146,71
Dagi Giyim8,37-0,24234,80
Dagi Yatırım Holding11,95-3,40428,76
Dardanel26,50-4,33599,21
Datagate Bilgisayar15,10-1,6993,34
Demısaş Döküm6,30-0,9481,03
Denge Holding5,40-3,57294,16
Deniz GMYO3,321,8457,78
Derimod9,59-2,2434,31
Derlüks Deri8,81-0,45117,76
Desa Deri9,16-1,40101,76
Despec Bilgisayar11,84-2,95179,25
Deva Holding24,12-2,03170,17
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,11-2,29
Diriteks Diriliş Tekstil4,06-4,47420,51
Ditaş Doğan32,72-1,15243,87
DO-CO494,000,41-12,41
Doğan Burda24,00-4,61295,39
Doğan Holding3,15-1,5675,44
Doğtaş Kelebek Mobilya2,58-1,9056,36
Doğusan3,71-3,1378,37
Doğuş GMYO8,67-1,3791,39
Doğuş Otomotiv26,80-2,19181,51
Döktaş Dökümcülük32,543,902,83
Duran Doğan Basım10,40-1,0556,41
Dyo Boya11,52-2,04135,10
Eczacıbaşı İlaç6,98-0,9991,20
Eczacıbaşı Yatırım21,800,93126,32
Edip Gayrimenkul3,00-0,99115,83
Ege Endüstri1.654,00-2,87194,01
Ege Gübre130,10-1,29163,92
Ege Profil32,28-2,77169,67
Ege Seramik9,95-2,45170,49
Egeplast24,66-10,0097,28
Ekiz Kimya7,50-6,251129,51
Emek Elektrik4,438,58178,62
Eminiş Ambalaj25,004,171544,74
Emlak Konut GMYO2,06-1,9042,30
Enerjisa Enerji10,86-1,7261,22
Enka İnşaat7,18-0,8328,63
Erbosan36,62-1,0846,60
Ereğli Demir Çelik14,340,5662,80
Ersu Gıda4,970,81140,10
Escort Teknoloji6,65-4,45378,42
Esenboğa Elektrik17,52-3,04
Etiler Gıda4,04-2,65246,01
Euro Kapital Yat. Ort.3,84-2,29139,44
Euro Trend Yat. Ort.3,73-1,32212,44
Euro Yat. Ort.4,703,52317,50
Euro Yatırım Holding2,86-0,3590,67
Fade Gıda6,370,63
Fenerbahçe Futbol31,00-1,21114,24
Flap Kongre Toplantı Hiz.7,02-4,1053,61
F-M İzmit Piston117,40-1,18147,87
Fonet Bilgi Teknolojileri11,25-0,9746,29
Ford Otosan123,40-2,8386,65
Formet Çelik Kapı4,25-0,4741,67
Frigo Pak Gıda20,78-3,17196,63
Galatasaray Sportif4,00-2,2097,04
Garanti Bankası9,720,73-12,75
Garanti Faktoring10,41-0,76168,99
Garanti Yat. Ort.3,213,22222,03
Gedik Y. Men. Değ.11,180,18255,49
Gediz Ambalaj26,141,32286,69
Gentaş5,32-1,48158,00
Gersan Elektrik6,11-1,2991,54
Global Men. Değ.5,30-3,64181,91
Global Yat. Holding4,650,87-4,52
Good-Year7,56-0,4086,67
Göltaş Çimento32,50-3,8582,69
Gözde Girişim7,062,3237,35
GSD Denizcilik5,01-1,3895,70
GSD Holding2,404,3561,07
Gübre Fabrik.47,50-2,54425,44
Güler Yat. Holding12,969,92538,42
Halk GMYO3,473,27197,95
Hatay Tekstil13,35-2,7798,25
Hedef Girişim7,947,44232,73
Hektaş14,451,8380,17
HUB Girişim17,92-1,1690,87
Hürriyet Gzt.2,19-2,6792,11
ICBC Turkey Bank6,460,0022,58
İdealist Danışmanlık13,151,54296,08
İdealist GMYO7,609,99148,37
İhlas Ev Aletleri2,047,94-34,82
İhlas Gayrimenkul1,26-1,5622,41
İhlas Gazetecilik4,520,44-0,44
İhlas Holding1,24-4,6236,26
İhlas Yayın Holding1,16-0,8539,15
İndeks Bilgisayar16,19-1,1672,61
Info Yatırım6,513,01239,99
İntema23,001,50148,38
Inveo Yatırım Holding34,86-3,86353,32
İpek Doğal Enerji12,15-1,3857,38
İskenderun Demir Çelik9,600,5222,84

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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