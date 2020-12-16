Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|8,07
|9,95
|333,87
|Acıpayam Selüloz
|16,49
|-1,02
|161,14
|Adel Kalemcilik
|26,88
|1,20
|71,21
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,72
|-3,89
|90,44
|Afyon Çimento
|4,40
|-0,68
|93,13
|Ak Enerji
|2,18
|-1,80
|100,00
|Akbank
|6,35
|-0,16
|-21,70
|Akçansa
|15,26
|0,79
|57,41
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,74
|-1,71
|172,04
|Akfen GMYO
|4,87
|0,62
|20,25
|Akın Tekstil
|27,24
|-1,52
|97,53
|Akiş GMYO
|3,65
|0,00
|16,52
|Akmerkez GMYO
|64,20
|-2,73
|186,55
|Aksa
|11,78
|0,51
|68,21
|Aksa Enerji
|7,06
|-1,12
|85,79
|Aksigorta
|8,64
|0,12
|59,47
|Aksu Enerji
|13,43
|-0,37
|-9,68
|Alarko Carrıer
|232,40
|-0,26
|289,11
|Alarko GMYO
|20,64
|-1,34
|40,43
|Alarko Holding
|6,68
|-0,74
|13,71
|Albaraka Türk
|1,94
|1,04
|26,80
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,22
|-0,66
|126,08
|Alkim Kağıt
|13,77
|-1,15
|154,07
|Alkim Kimya
|14,32
|-2,05
|130,89
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,28
|-2,98
|456,10
|Altınyunus Çeşme
|45,78
|-2,10
|358,26
|Anadolu Efes
|22,68
|1,43
|6,59
|Anadolu Grubu Holding
|24,40
|0,00
|38,72
|Anadolu Hayat Emek.
|8,15
|1,37
|33,93
|Anadolu Isuzu
|16,70
|-2,22
|37,22
|Anadolu Sigorta
|7,12
|-0,14
|71,42
|Anel Elektrik
|3,15
|-2,17
|78,68
|Arçelik
|30,24
|-4,30
|45,11
|ARD Bilişim Teknolojileri
|43,48
|7,25
|Arena Bilgisayar
|34,06
|-3,18
|367,54
|Armada Bilgisayar
|50,95
|-1,07
|210,86
|Arsan Tekstil
|7,29
|-3,57
|103,63
|Artı Yatırım Holding
|5,60
|3,70
|591,36
|Aselsan
|17,88
|0,51
|71,74
|Ata GMYO
|4,83
|-5,66
|6,62
|Atakule GMYO
|2,41
|-0,82
|25,52
|Atlantis Yatırım Holding
|4,56
|9,88
|356,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,82
|-3,19
|91,53
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|15,50
|0,58
|15,62
|Avrasya GMYO
|4,11
|-0,24
|172,19
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,22
|-1,53
|76,92
|Avrupa Yatırım Holding
|5,78
|-0,34
|275,32
|Ayen Enerji
|5,42
|-0,55
|56,20
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|11,01
|0,18
|402,74
|Aygaz
|14,34
|0,99
|18,06
|Bagfaş
|19,53
|-1,16
|16,11
|Bak Ambalaj
|20,50
|-3,30
|181,41
|Balatacılar Balatacılık
|7,80
|1,96
|529,03
|Bantaş Ambalaj
|4,66
|-2,31
|116,32
|Banvit
|44,20
|6,66
|138,02
|Baştaş Başkent Çimento
|12,00
|0,00
|363,32
|Batı Çimento
|4,56
|1,11
|37,76
|Batısöke Çimento
|2,38
|-1,65
|81,68
|Bayrak Taban Sanayi
|10,82
|-3,48
|Bera Holding
|17,40
|-1,69
|351,95
|Berkosan Yalıtım
|7,24
|0,84
|164,23
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,08
|-0,49
|66,53
|Beyaz Filo
|9,70
|-3,39
|209,92
|Bilici Yatırım
|6,36
|-0,78
|121,88
|Bim Mağazalar
|70,10
|-1,27
|51,70
|Birko Mensucat
|1,04
|-0,95
|235,48
|Birlik Mensucat
|3,28
|8,97
|187,72
|Bizim Mağazaları
|15,24
|-1,49
|37,63
|Borusan Mannesmann
|19,86
|4,25
|73,45
|Borusan Yat. Paz.
|380,80
|9,99
|535,58
|Bosch Fren Sistemleri
|1.273,00
|-3,05
|342,35
|Bossa
|13,68
|-2,36
|69,73
|Brisa
|19,84
|-1,49
|111,54
|Burçelik
|21,58
|-1,37
|271,43
|Burçelik Vana
|60,10
|-1,07
|518,95
|Bursa Çimento
|8,87
|-1,22
|121,56
|Carrefoursa
|100,00
|-2,44
|278,11
|Casa Emtia Petrol
|151,00
|5,59
|1508,09
|Ceo Event Medya
|6,62
|-2,07
|80,76
|Coca Cola İçecek
|63,55
|-0,16
|67,86
|Cosmos Yat. Holding
|7,85
|7,39
|284,80
|Credıtwest Faktorıng
|5,53
|-1,60
|92,01
|Çelebi
|97,75
|1,77
|-1,61
|Çelik Halat
|18,00
|0,56
|176,92
|Çemaş Döküm
|2,26
|-2,16
|80,29
|Çemtaş
|14,85
|-1,66
|82,68
|Çimbeton
|173,10
|-2,20
|319,53
|Çimentaş
|32,50
|0,18
|116,67
|Çimsa
|16,60
|-0,66
|82,82
|Çuhadaroğlu Metal
|7,87
|0,38
|146,71
|Dagi Giyim
|8,37
|-0,24
|234,80
|Dagi Yatırım Holding
|11,95
|-3,40
|428,76
|Dardanel
|26,50
|-4,33
|599,21
|Datagate Bilgisayar
|15,10
|-1,69
|93,34
|Demısaş Döküm
|6,30
|-0,94
|81,03
|Denge Holding
|5,40
|-3,57
|294,16
|Deniz GMYO
|3,32
|1,84
|57,78
|Derimod
|9,59
|-2,24
|34,31
|Derlüks Deri
|8,81
|-0,45
|117,76
|Desa Deri
|9,16
|-1,40
|101,76
|Despec Bilgisayar
|11,84
|-2,95
|179,25
|Deva Holding
|24,12
|-2,03
|170,17
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,11
|-2,29
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,06
|-4,47
|420,51
|Ditaş Doğan
|32,72
|-1,15
|243,87
|DO-CO
|494,00
|0,41
|-12,41
|Doğan Burda
|24,00
|-4,61
|295,39
|Doğan Holding
|3,15
|-1,56
|75,44
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,58
|-1,90
|56,36
|Doğusan
|3,71
|-3,13
|78,37
|Doğuş GMYO
|8,67
|-1,37
|91,39
|Doğuş Otomotiv
|26,80
|-2,19
|181,51
|Döktaş Dökümcülük
|32,54
|3,90
|2,83
|Duran Doğan Basım
|10,40
|-1,05
|56,41
|Dyo Boya
|11,52
|-2,04
|135,10
|Eczacıbaşı İlaç
|6,98
|-0,99
|91,20
|Eczacıbaşı Yatırım
|21,80
|0,93
|126,32
|Edip Gayrimenkul
|3,00
|-0,99
|115,83
|Ege Endüstri
|1.654,00
|-2,87
|194,01
|Ege Gübre
|130,10
|-1,29
|163,92
|Ege Profil
|32,28
|-2,77
|169,67
|Ege Seramik
|9,95
|-2,45
|170,49
|Egeplast
|24,66
|-10,00
|97,28
|Ekiz Kimya
|7,50
|-6,25
|1129,51
|Emek Elektrik
|4,43
|8,58
|178,62
|Eminiş Ambalaj
|25,00
|4,17
|1544,74
|Emlak Konut GMYO
|2,06
|-1,90
|42,30
|Enerjisa Enerji
|10,86
|-1,72
|61,22
|Enka İnşaat
|7,18
|-0,83
|28,63
|Erbosan
|36,62
|-1,08
|46,60
|Ereğli Demir Çelik
|14,34
|0,56
|62,80
|Ersu Gıda
|4,97
|0,81
|140,10
|Escort Teknoloji
|6,65
|-4,45
|378,42
|Esenboğa Elektrik
|17,52
|-3,04
|Etiler Gıda
|4,04
|-2,65
|246,01
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,84
|-2,29
|139,44
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,73
|-1,32
|212,44
|Euro Yat. Ort.
|4,70
|3,52
|317,50
|Euro Yatırım Holding
|2,86
|-0,35
|90,67
|Fade Gıda
|6,37
|0,63
|Fenerbahçe Futbol
|31,00
|-1,21
|114,24
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,02
|-4,10
|53,61
|F-M İzmit Piston
|117,40
|-1,18
|147,87
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,25
|-0,97
|46,29
|Ford Otosan
|123,40
|-2,83
|86,65
|Formet Çelik Kapı
|4,25
|-0,47
|41,67
|Frigo Pak Gıda
|20,78
|-3,17
|196,63
|Galatasaray Sportif
|4,00
|-2,20
|97,04
|Garanti Bankası
|9,72
|0,73
|-12,75
|Garanti Faktoring
|10,41
|-0,76
|168,99
|Garanti Yat. Ort.
|3,21
|3,22
|222,03
|Gedik Y. Men. Değ.
|11,18
|0,18
|255,49
|Gediz Ambalaj
|26,14
|1,32
|286,69
|Gentaş
|5,32
|-1,48
|158,00
|Gersan Elektrik
|6,11
|-1,29
|91,54
|Global Men. Değ.
|5,30
|-3,64
|181,91
|Global Yat. Holding
|4,65
|0,87
|-4,52
|Good-Year
|7,56
|-0,40
|86,67
|Göltaş Çimento
|32,50
|-3,85
|82,69
|Gözde Girişim
|7,06
|2,32
|37,35
|GSD Denizcilik
|5,01
|-1,38
|95,70
|GSD Holding
|2,40
|4,35
|61,07
|Gübre Fabrik.
|47,50
|-2,54
|425,44
|Güler Yat. Holding
|12,96
|9,92
|538,42
|Halk GMYO
|3,47
|3,27
|197,95
|Hatay Tekstil
|13,35
|-2,77
|98,25
|Hedef Girişim
|7,94
|7,44
|232,73
|Hektaş
|14,45
|1,83
|80,17
|HUB Girişim
|17,92
|-1,16
|90,87
|Hürriyet Gzt.
|2,19
|-2,67
|92,11
|ICBC Turkey Bank
|6,46
|0,00
|22,58
|İdealist Danışmanlık
|13,15
|1,54
|296,08
|İdealist GMYO
|7,60
|9,99
|148,37
|İhlas Ev Aletleri
|2,04
|7,94
|-34,82
|İhlas Gayrimenkul
|1,26
|-1,56
|22,41
|İhlas Gazetecilik
|4,52
|0,44
|-0,44
|İhlas Holding
|1,24
|-4,62
|36,26
|İhlas Yayın Holding
|1,16
|-0,85
|39,15
|İndeks Bilgisayar
|16,19
|-1,16
|72,61
|Info Yatırım
|6,51
|3,01
|239,99
|İntema
|23,00
|1,50
|148,38
|Inveo Yatırım Holding
|34,86
|-3,86
|353,32
|İpek Doğal Enerji
|12,15
|-1,38
|57,38
|İskenderun Demir Çelik
|9,60
|0,52
|22,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)