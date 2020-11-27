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Ekonomi Borsada günlük işlemler (1)
Ekonomi

Borsada günlük işlemler (1)

Yeniakit Publisher
2020-11-27 18:56:10 -
Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım9,80-3,92426,88
Acıpayam Selüloz17,39-2,19175,39
Adel Kalemcilik21,902,9139,49
Adese Alışveriş Ticaret3,02-1,63111,44
Afyon Çimento4,520,4498,40
Ak Enerji2,23-0,45104,59
Akbank6,38-1,09-21,33
Akçansa15,1810,0056,59
Akdeniz Yatırım Hold.6,24-4,00195,73
Akfen GMYO4,151,722,47
Akın Tekstil25,52-2,6085,06
Akiş GMYO3,69-0,5417,80
Akmerkez GMYO55,409,92147,27
Aksa10,63-1,6751,78
Aksa Enerji7,121,1487,37
Aksigorta7,69-0,3941,94
Aksu Enerji13,69-0,51-7,94
Alarko Carrıer236,00-3,67295,14
Alarko GMYO18,612,7626,62
Alarko Holding6,391,118,77
Albaraka Türk1,71-1,1611,76
Alcatel Lucent Teletaş28,00-1,06132,56
Alkim Kağıt13,11-0,08141,89
Alkim Kimya14,01-0,43125,90
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,42-3,20490,24
Altınyunus Çeşme47,06-0,93371,07
Anadolu Efes22,48-3,445,65
Anadolu Grubu Holding21,38-0,6521,55
Anadolu Hayat Emek.8,15-2,2833,93
Anadolu Isuzu16,31-1,9834,02
Anadolu Sigorta7,110,2871,18
Anel Elektrik3,380,9091,73
Arçelik28,620,1437,33
ARD Bilişim Teknolojileri35,54-1,44
Arena Bilgisayar35,10-1,13381,81
Armada Bilgisayar49,06-1,29199,33
Arsan Tekstil7,00-3,4595,53
Artı Yatırım Holding5,50-2,65579,01
Aselsan18,09-1,0473,76
Ata GMYO4,68-4,883,31
Atakule GMYO2,560,0033,33
Atlantis Yatırım Holding4,25-3,41325,00
Atlas Yat. Ort.1,75-1,6981,05
AvivaSA Emeklilik Hayat14,55-1,828,54
Avrasya GMYO3,90-2,99158,28
Avrasya Petrol ve Tur.3,23-3,0077,47
Avrupa Yatırım Holding5,06-1,36228,57
Ayen Enerji5,581,0960,81
Ayes Çelik Hasır Ve Çit10,050,50358,90
Aygaz12,82-2,145,55
Bagfaş20,52-4,8222,00
Bak Ambalaj19,67-3,20170,02
Balatacılar Balatacılık8,80-7,85609,68
Bantaş Ambalaj5,84-4,73131,75
Banvit29,001,7556,17
Baştaş Başkent Çimento11,499,95343,63
Batı Çimento4,400,2332,93
Batısöke Çimento2,46-0,8187,79
Bayrak Taban Sanayi8,667,44
Bera Holding12,142,45215,32
Berkosan Yalıtım6,40-2,44133,58
Beşiktaş Futbol Yat.3,204,2330,61
Beyaz Filo9,27-1,80196,18
Bilici Yatırım6,11-0,65113,15
Bim Mağazalar69,85-0,6451,16
Birko Mensucat1,287,56312,90
Birlik Mensucat2,53-3,44121,93
Bizim Mağazaları15,921,3443,77
Bomonti Elektrik28,700,002142,19
Borusan Mannesmann16,09-1,9540,52
Borusan Yat. Paz.222,90-2,88272,04
Bosch Fren Sistemleri1.259,00-2,33337,49
Bossa12,90-1,0060,05
Brisa18,82-1,93100,66
Burçelik22,30-2,62283,82
Burçelik Vana62,45-2,04543,15
Bursa Çimento9,07-0,98126,56
Carrefoursa103,30-2,46290,59
Casa Emtia Petrol87,70-9,96833,97
Ceo Event Medya7,02-3,0491,69
Coca Cola İçecek60,30-1,6359,27
Cosmos Yat. Holding8,053,07294,61
Credıtwest Faktorıng5,40-1,8287,50
Çelebi96,50-0,72-2,87
Çelik Halat21,504,88230,77
Çemaş Döküm2,35-2,8987,47
Çemtaş15,45-2,2890,06
Çimbeton175,40-0,68325,11
Çimentaş34,001,80126,67
Çimsa15,803,9574,01
Çuhadaroğlu Metal6,892,68115,99
Dagi Giyim8,76-1,35250,40
Dagi Yatırım Holding13,70-0,44506,19
Dardanel25,002,04559,63
Datagate Bilgisayar15,69-1,94100,90
Demısaş Döküm6,151,6576,72
Denge Holding5,70-1,72316,06
Deniz GMYO3,29-0,6056,36
Derimod10,010,1040,20
Derlüks Deri10,11-2,22149,89
Desa Deri7,773,6071,15
Despec Bilgisayar12,08-0,41184,91
Deva Holding23,98-0,17168,60
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,18-0,29
Diriteks Diriliş Tekstil4,309,97451,28
Ditaş Doğan32,327,09239,67
DO-CO488,503,91-13,39
Doğan Burda22,10-9,80264,09
Doğan Holding2,44-1,2135,90
Doğtaş Kelebek Mobilya2,691,1363,03
Doğusan3,64-1,0975,00
Doğuş GMYO10,096,77122,74
Doğuş Otomotiv27,94-2,10193,49
Döktaş Dökümcülük33,34-0,245,35
Duran Doğan Basım24,76-2,8376,35
Dyo Boya11,12-0,71126,94
Eczacıbaşı İlaç6,92-0,7289,56
Eczacıbaşı Yatırım21,002,94118,01
Edip Gayrimenkul3,030,00117,99
Ege Endüstri1.630,00-2,71189,74
Ege Gübre138,70-3,75181,36
Ege Profil26,780,53123,73
Ege Seramik9,733,07164,51
Egeplast17,04-4,7536,32
Ekiz Kimya8,010,001213,11
Emek Elektrik3,423,01115,09
Eminiş Ambalaj23,000,001413,16
Emlak Konut GMYO2,174,3349,90
Enerjisa Enerji10,601,4457,36
Enka İnşaat7,05-0,7026,30
Erbosan34,64-1,7038,67
Ereğli Demir Çelik11,81-0,4234,08
Ersu Gıda5,230,19152,66
Escort Teknoloji6,70-4,15382,01
Esenboğa Elektrik17,55-0,79
Etiler Gıda4,49-2,39284,55
Euro Kapital Yat. Ort.3,302,17105,77
Euro Trend Yat. Ort.3,76-0,27214,96
Euro Yat. Ort.4,9510,00339,71
Euro Yatırım Holding2,860,3590,67
Fade Gıda6,100,66
Fenerbahçe Futbol34,942,34141,47
Flap Kongre Toplantı Hiz.7,46-1,7163,24
F-M İzmit Piston130,20-3,84174,90
Fonet Bilgi Teknolojileri11,34-0,9647,46
Ford Otosan119,70-3,9381,05
Formet Çelik Kapı4,403,5346,67
Frigo Pak Gıda26,98-9,95285,13
Galatasaray Sportif3,790,8086,70
Garanti Bankası9,18-1,71-17,59
Garanti Faktoring11,082,59186,30
Garanti Yat. Ort.3,119,89212,00
Gedik Y. Men. Değ.9,230,00193,49
Gediz Ambalaj20,80-0,48207,69
Gentaş5,14-1,72149,27
Gersan Elektrik6,25-1,7395,92
Global Men. Değ.4,89-0,20160,11
Global Yat. Holding4,80-0,41-1,44
Good-Year7,65-1,2988,89
Göltaş Çimento30,185,8969,65
Gözde Girişim6,551,5527,43
GSD Denizcilik4,94-1,5992,97
GSD Holding2,28-2,5653,02
Gübre Fabrik.52,201,26477,43
Güler Yat. Holding14,91-4,42634,48
Halk GMYO3,450,00196,23
Hatay Tekstil13,46-1,6199,88
Hedef Girişim6,10-1,45155,63
Hektaş12,95-1,8961,47
HUB Girişim17,00-0,2981,07
Hürriyet Gzt.2,25-3,0297,37
ICBC Turkey Bank6,66-2,0626,38
İdealist Danışmanlık10,70-3,08222,29
İdealist GMYO6,342,76107,19
İhlas Ev Aletleri1,87-2,09-40,26
İhlas Gayrimenkul1,302,3626,30
İhlas Gazetecilik4,45-1,98-1,98
İhlas Holding1,13-1,7424,18
İhlas Yayın Holding1,18-3,2841,55
İndeks Bilgisayar16,25-0,7373,25
Info Yatırım4,991,42160,60
İntema20,06-3,74116,63
Inveo Yatırım Holding28,44-0,49269,83
İpek Doğal Enerji11,85-1,5053,50
İskenderun Demir Çelik8,57-0,239,66

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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