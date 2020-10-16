Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|10,30
|4,04
|453,76
|Acıpayam Selüloz
|17,54
|-0,90
|177,77
|Adel Kalemcilik
|23,42
|0,00
|49,17
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,57
|0,39
|79,94
|Afyon Çimento
|4,60
|0,88
|101,91
|Ak Enerji
|2,61
|-1,51
|139,45
|Akbank
|5,20
|2,16
|-35,88
|Akçansa
|14,07
|-0,07
|45,14
|Akdeniz Yatırım Hold.
|7,21
|9,91
|241,71
|Akfen GMYO
|4,26
|0,00
|5,19
|Akın Tekstil
|20,26
|1,40
|46,92
|Akiş GMYO
|3,46
|-1,70
|10,46
|Akmerkez GMYO
|78,00
|-3,70
|248,14
|Aksa
|8,05
|2,68
|14,95
|Aksa Enerji
|6,85
|-1,01
|80,26
|Aksigorta
|8,37
|0,00
|54,49
|Aksu Enerji
|13,00
|2,85
|-12,58
|Alarko Carrıer
|136,10
|-1,02
|127,88
|Alarko GMYO
|18,29
|0,88
|24,44
|Alarko Holding
|6,02
|-0,50
|1,18
|Albaraka Portföy Start-Up GSYF
|1.095,00
|0,00
|Albaraka Türk
|1,63
|3,16
|6,54
|Alcatel Lucent Teletaş
|32,78
|10,00
|172,26
|Alkim Kağıt
|13,45
|-0,59
|148,17
|Alkim Kimya
|14,52
|-0,55
|134,12
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|3,28
|9,33
|700,00
|Altınyunus Çeşme
|55,00
|3,29
|450,55
|Anadolu Efes
|23,06
|0,87
|8,38
|Anadolu Grubu Holding
|20,48
|0,10
|16,43
|Anadolu Hayat Emek.
|8,45
|-1,05
|38,86
|Anadolu Isuzu
|16,60
|1,10
|36,40
|Anadolu Sigorta
|7,08
|0,14
|70,46
|Anel Elektrik
|7,15
|4,38
|123,07
|Arçelik
|27,44
|0,59
|31,67
|ARD Bilişim Teknolojileri
|41,40
|3,14
|Arena Bilgisayar
|37,02
|0,60
|408,17
|Armada Bilgisayar
|58,80
|0,68
|258,76
|Arsan Tekstil
|6,28
|0,16
|75,42
|Artı Yatırım Holding
|13,24
|-7,28
|1534,57
|Aselsan
|18,05
|-0,45
|73,38
|Ata GMYO
|4,18
|10,00
|-7,73
|Atakule GMYO
|2,65
|3,11
|38,02
|Atlantis Yatırım Holding
|5,79
|9,87
|479,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,74
|5,45
|80,02
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,44
|-0,35
|7,72
|Avrasya GMYO
|3,18
|1,60
|110,60
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,37
|4,01
|85,16
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.449,20
|0,01
|12,70
|Avrupa Yatırım Holding
|4,20
|9,95
|172,73
|Ayen Enerji
|6,50
|0,15
|87,32
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|7,99
|2,70
|264,84
|Aygaz
|12,55
|-1,57
|3,33
|Bagfaş
|18,37
|-1,24
|9,22
|Bak Ambalaj
|17,45
|1,45
|139,55
|Balatacılar Balatacılık
|10,47
|8,50
|744,35
|Bantaş Ambalaj
|4,86
|1,04
|92,86
|Banvit
|25,22
|0,08
|35,81
|Baştaş Başkent Çimento
|9,37
|-9,99
|261,78
|Batı Çimento
|4,22
|0,00
|27,49
|Batısöke Çimento
|2,47
|-1,59
|88,55
|Bayrak Taban Sanayi
|8,92
|3,60
|Bera Holding
|10,13
|1,10
|163,12
|Berkosan Yalıtım
|5,73
|1,24
|109,12
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,40
|1,19
|38,78
|Beyaz Filo
|11,30
|-7,91
|261,04
|Bilici Yatırım
|5,91
|2,07
|106,18
|Bim Mağazalar
|69,70
|0,36
|50,84
|Birko Mensucat
|1,66
|9,93
|435,48
|Birlik Mensucat
|2,64
|-0,75
|131,58
|Bizim Mağazaları
|16,93
|0,89
|52,89
|Bomonti Elektrik
|13,90
|6,51
|985,94
|Borusan Mannesmann
|15,74
|1,48
|37,47
|Borusan Yat. Paz.
|167,00
|0,78
|178,73
|Bosch Fren Sistemleri
|826,10
|-0,34
|187,06
|Bossa
|12,70
|4,01
|57,57
|Brisa
|14,30
|-2,59
|52,47
|Burçelik
|21,92
|-1,53
|277,28
|Burçelik Vana
|58,05
|-2,52
|497,84
|Bursa Çimento
|6,87
|-0,72
|71,60
|Carrefoursa
|25,72
|2,14
|446,07
|Casa Emtia Petrol
|30,22
|0,73
|221,83
|Ceo Event Medya
|8,95
|9,95
|144,39
|Coca Cola İçecek
|54,65
|5,10
|44,35
|Cosmos Yat. Holding
|9,75
|-0,71
|377,94
|Credıtwest Faktorıng
|5,11
|-0,20
|77,43
|Çelebi
|77,70
|-0,38
|-21,79
|Çelik Halat
|15,00
|-3,60
|130,77
|Çemaş Döküm
|2,13
|2,40
|69,92
|Çemtaş
|14,27
|1,21
|75,54
|Çimbeton
|133,50
|-3,61
|223,56
|Çimentaş
|33,02
|-1,55
|120,13
|Çimsa
|13,80
|0,00
|51,98
|Çuhadaroğlu Metal
|6,89
|1,32
|115,99
|Dagi Giyim
|14,39
|-1,57
|475,60
|Dagi Yatırım Holding
|17,71
|10,00
|683,63
|Dardanel
|27,80
|-3,81
|633,51
|Datagate Bilgisayar
|15,40
|-1,28
|97,18
|Demısaş Döküm
|6,51
|1,88
|87,07
|Denge Holding
|4,73
|3,05
|245,26
|Deniz GMYO
|3,51
|1,15
|66,81
|Derimod
|9,90
|-0,80
|38,66
|Derlüks Deri
|8,99
|-1,75
|122,21
|Desa Deri
|7,27
|1,39
|60,13
|Despec Bilgisayar
|12,58
|-0,55
|196,70
|Deva Holding
|20,22
|-2,60
|126,49
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|13,23
|2,96
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,68
|9,84
|243,59
|Ditaş Doğan
|32,40
|-1,58
|240,51
|DO-CO
|331,10
|0,27
|-41,29
|Doğan Burda
|24,00
|4,80
|295,39
|Doğan Holding
|2,46
|-0,40
|37,01
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,70
|0,75
|63,64
|Doğusan
|3,92
|1,03
|88,46
|Doğuş GMYO
|9,83
|0,72
|117,00
|Doğuş Otomotiv
|17,71
|6,82
|86,03
|Döktaş Dökümcülük
|32,98
|1,23
|4,22
|Duran Doğan Basım
|21,70
|-3,64
|54,56
|Dyo Boya
|13,49
|-5,27
|175,31
|Eczacıbaşı İlaç
|6,97
|-2,11
|90,93
|Eczacıbaşı Yatırım
|19,52
|-2,20
|102,65
|Edip Gayrimenkul
|3,44
|-1,71
|147,48
|Ege Endüstri
|789,90
|0,60
|40,41
|Ege Gübre
|123,20
|0,41
|149,92
|Ege Profil
|21,80
|1,87
|82,12
|Ege Seramik
|6,94
|1,46
|88,66
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,79
|-2,72
|459,38
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,99
|-6,13
|410,26
|Egeli&Co Yatırım Holding
|1,22
|0,00
|510,00
|Egeplast
|20,06
|7,33
|60,48
|Ekiz Kimya
|9,79
|6,30
|1504,92
|Emek Elektrik
|3,88
|0,26
|144,03
|Eminiş Ambalaj
|37,58
|-9,97
|2372,37
|Emlak Konut GMYO
|1,93
|-0,52
|33,32
|Enerjisa Enerji
|9,43
|0,53
|39,99
|Enka İnşaat
|7,19
|0,84
|28,81
|Erbosan
|28,14
|0,86
|12,65
|Ereğli Demir Çelik
|9,71
|0,21
|10,23
|Ersu Gıda
|5,63
|-1,05
|171,98
|Escort Teknoloji
|6,22
|-0,96
|347,48
|Esenboğa Elektrik
|15,03
|9,95
|Etiler Gıda
|3,60
|5,26
|208,32
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,46
|9,84
|115,74
|Euro Trend Yat. Ort.
|5,56
|9,88
|365,73
|Euro Yat. Ort.
|3,75
|9,97
|233,11
|Euro Yatırım Holding
|2,92
|-2,67
|94,67
|Fade Gıda
|6,67
|-3,33
|Fenerbahçe Futbol
|36,80
|4,07
|154,32
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.157,00
|-0,03
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,21
|-2,20
|35,89
|F-M İzmit Piston
|124,70
|-3,93
|163,29
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,36
|-0,37
|73,73
|Ford Otosan
|91,10
|-1,03
|37,79
|Formet Çelik Kapı
|6,69
|9,85
|123,00
|Frigo Pak Gıda
|21,98
|3,68
|213,76
|Galatasaray Sportif
|4,09
|2,00
|101,48
|Garanti Bankası
|7,18
|2,43
|-35,55
|Garanti Faktoring
|11,11
|-1,16
|187,08
|Garanti Yat. Ort.
|3,12
|9,86
|213,00
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,23
|-0,97
|193,49
|Gediz Ambalaj
|18,10
|0,61
|167,75
|Gentaş
|3,75
|5,63
|81,86
|Gersan Elektrik
|7,07
|2,17
|121,63
|Global Men. Değ.
|5,03
|6,79
|167,55
|Global Yat. Holding
|6,11
|2,52
|25,46
|Good-Year
|5,92
|0,17
|46,17
|Göltaş Çimento
|25,12
|0,32
|41,20
|Gözde Girişim
|6,59
|1,38
|28,21
|GSD Denizcilik
|5,04
|0,40
|96,88
|GSD Holding
|2,38
|3,03
|59,73
|Gübre Fabrik.
|35,56
|3,98
|293,36
|Güler Yat. Holding
|14,60
|-1,48
|619,21
|Halk GMYO
|2,57
|-0,77
|120,67
|Hatay Tekstil
|13,99
|1,97
|107,75
|Hedef Girişim
|5,75
|2,68
|140,96
|Hektaş
|13,65
|0,59
|70,20
|HUB Girişim
|17,88
|-0,22
|90,44
|Hürriyet Gzt.
|2,39
|3,02
|109,65
|ICBC Turkey Bank
|7,00
|3,70
|32,83
|İdealist Danışmanlık
|10,57
|-8,96
|218,37
|İdealist GMYO
|7,23
|-0,14
|136,27
|İhlas Ev Aletleri
|2,18
|1,40
|-30,35
|İhlas Gayrimenkul
|1,74
|9,43
|45,00
|İhlas Gazetecilik
|6,17
|-9,93
|35,90
|İhlas Holding
|1,19
|2,59
|30,77
|İhlas Yayın Holding
|1,41
|0,71
|69,14
|İndeks Bilgisayar
|17,36
|0,29
|85,08
|Info Yatırım
|13,29
|-0,60
|173,31
|İntema
|19,96
|0,35
|115,55
|Inveo Yatırım Holding
|29,90
|1,01
|288,82
|İpek Doğal Enerji
|12,79
|0,31
|65,67
|İskenderun Demir Çelik
|7,59
|0,66
|-2,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)