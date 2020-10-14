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Ekonomi Borsada günlük işlemler (1)
Ekonomi

Borsada günlük işlemler (1)

Yeniakit Publisher
2020-10-14 18:43:56 -
Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 9,00 -10,00 383,87
Acıpayam Selüloz 17,84 4,08 182,52
Adel Kalemcilik 23,46 -2,25 49,43
Adese Alışveriş Ticaret 2,52 -2,33 76,43
Afyon Çimento 4,74 -1,04 108,05
Ak Enerji 2,61 9,66 139,45
Akbank 5,16 0,19 -36,37
Akçansa 14,43 0,77 48,85
Akdeniz Yatırım Hold. 6,37 -9,90 201,90
Akfen GMYO 4,34 2,84 7,16
Akın Tekstil 20,52 -0,39 48,80
Akiş GMYO 3,48 -1,42 11,10
Akmerkez GMYO 81,00 0,68 261,53
Aksa 8,19 0,61 16,94
Aksa Enerji 7,07 6,96 86,05
Aksigorta 8,04 0,25 48,40
Aksu Enerji 13,17 6,90 -11,43
Alarko Carrıer 137,10 -5,45 129,55
Alarko GMYO 18,77 3,02 27,70
Alarko Holding 6,22 3,32 4,54
Albaraka Portföy Start-Up Girişim Sermayesi Yat Fo 1.095,00 0,00
Albaraka Türk 1,59 1,92 3,92
Alcatel Lucent Teletaş 29,28 -2,20 143,19
Alkim Kağıt 13,39 -0,81 147,06
Alkim Kimya 14,20 -2,14 128,96
Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,73 -1,80 565,85
Altınyunus Çeşme 54,70 0,46 447,55
Anadolu Efes 22,74 1,61 6,87
Anadolu Grubu Holding 20,22 0,90 14,95
Anadolu Hayat Emek. 8,08 1,64 32,78
Anadolu Isuzu 16,07 -1,17 32,05
Anadolu Sigorta 6,90 0,44 66,12
Anel Elektrik 6,80 6,58 112,15
Arçelik 27,34 2,40 31,19
ARD Bilişim Teknolojileri 38,20 -4,36
Arena Bilgisayar 37,78 -0,21 418,60
Armada Bilgisayar 58,95 1,90 259,67
Arsan Tekstil 6,33 0,16 76,82
Artı Yatırım Holding 15,86 -9,99 1858,02
Aselsan 18,08 0,28 73,20
Ata GMYO 3,87 -1,02 -14,57
Atakule GMYO 2,61 -2,25 35,94
Atlantis Yatırım Holding 5,85 9,96 485,00
Atlas Yat. Ort. 1,70 6,25 75,88
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,37 0,98 7,19
Avrasya GMYO 3,16 -1,25 109,27
Avrasya Petrol ve Tur. 3,33 -6,20 82,97
Avrasya Stratejik GMYF 1.448,90 0,01 12,68
Avrupa Yatırım Holding 3,85 -1,28 150,00
Ayen Enerji 6,76 5,13 94,81
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 7,65 -2,80 249,32
Aygaz 13,00 2,36 7,03
Bagfaş 19,08 -0,10 13,44
Bak Ambalaj 17,86 9,98 145,17
Balatacılar Balatacılık 10,72 -9,99 764,52
Bantaş Ambalaj 4,93 -6,10 95,63
Banvit 25,38 -1,01 36,67
Baştaş Başkent Çimento 11,56 -9,97 346,33
Batı Çimento 4,28 0,00 29,31
Batısöke Çimento 2,56 5,35 95,42
Bayrak Taban Sanayi 8,70 -0,11
Bera Holding 10,05 0,90 161,04
Berkosan Yalıtım 5,71 -0,52 108,39
Beşiktaş Futbol Yat. 3,40 0,29 38,78
Beyaz Filo 11,16 -9,93 256,57
Bilici Yatırım 5,83 0,34 103,39
Bim Mağazalar 69,00 0,22 49,32
Birko Mensucat 1,67 9,87 438,71
Birlik Mensucat 2,64 -1,86 131,58
Bizim Mağazaları 16,24 1,25 46,66
Bomonti Elektrik 14,50 -0,14 1032,81
Borusan Mannesmann 15,86 -1,49 38,52
Borusan Yat. Paz. 172,00 -1,66 187,08
Bosch Fren Sistemleri 826,90 0,29 187,34
Bossa 12,66 0,00 57,07
Brisa 14,09 0,00 50,23
Burçelik 21,30 -0,09 266,61
Burçelik Vana 54,20 0,37 458,19
Bursa Çimento 7,13 -1,66 78,10
Carrefoursa 22,90 -4,58 386,20
Casa Emtia Petrol 29,98 -0,07 219,28
Ceo Event Medya 7,40 9,96 102,06
Coca Cola İçecek 51,75 4,97 36,69
Cosmos Yat. Holding 10,91 -9,98 434,80
Credıtwest Faktorıng 5,08 -2,31 76,39
Çelebi 79,65 -0,38 -19,83
Çelik Halat 14,15 9,95 117,69
Çemaş Döküm 2,13 6,50 69,92
Çemtaş 14,30 1,71 75,91
Çimbeton 141,50 -0,98 242,95
Çimentaş 32,66 -2,86 117,73
Çimsa 14,10 -1,26 55,29
Çuhadaroğlu Metal 6,73 9,97 110,97
Dagi Giyim 16,24 9,95 549,60
Dagi Yatırım Holding 14,64 9,99 547,79
Dardanel 28,30 9,95 646,70
Datagate Bilgisayar 15,30 3,10 95,90
Demısaş Döküm 6,55 -2,96 88,22
Denge Holding 5,09 -9,91 271,53
Deniz GMYO 3,57 -3,25 69,66
Derimod 10,36 -2,17 45,10
Derlüks Deri 9,47 -2,67 134,07
Desa Deri 7,35 -3,67 61,89
Despec Bilgisayar 12,70 -0,16 199,53
Deva Holding 19,88 -0,15 122,68
Dinamik Isı Makina Yalıtım 13,76 9,99
Diriteks Diriliş Tekstil 2,22 -9,76 184,62
Ditaş Doğan 33,34 1,34 250,39
DO-CO 338,30 -0,73 -40,02
Doğan Burda 24,50 8,89 303,62
Doğan Holding 2,46 0,00 37,01
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,73 0,00 65,45
Doğusan 3,94 -3,90 89,42
Doğuş GMYO 9,79 -0,41 116,11
Doğuş Otomotiv 16,62 1,03 74,58
Döktaş Dökümcülük 32,68 -0,91 3,27
Duran Doğan Basım 22,82 -2,40 62,54
Dyo Boya 12,95 -9,94 164,29
Eczacıbaşı İlaç 6,90 2,53 89,01
Eczacıbaşı Yatırım 20,64 0,49 114,28
Edip Gayrimenkul 3,46 1,76 148,92
Ege Endüstri 815,40 5,21 44,94
Ege Gübre 124,30 -1,51 152,15
Ege Profil 22,10 -4,66 84,63
Ege Seramik 6,95 -1,56 88,94
Egeli & Co Tarım Girişim 1,81 -9,50 465,63
Egeli&Co Enerji Yatırım 2,14 9,74 448,72
Egeli&Co Yatırım Holding 1,35 8,00 575,00
Egeplast 19,95 4,67 59,60
Ekiz Kimya 9,17 -2,34 1403,28
Emek Elektrik 3,96 -2,22 149,06
Eminiş Ambalaj 46,36 -9,98 2950,00
Emlak Konut GMYO 1,90 -0,52 31,24
Enerjisa Enerji 9,39 1,51 39,40
Enka İnşaat 7,15 1,13 28,09
Erbosan 28,78 -0,07 15,21
Ereğli Demir Çelik 9,82 1,76 11,48
Ersu Gıda 5,55 -5,61 168,12
Escort Teknoloji 6,33 -3,51 355,40
Esenboğa Elektrik 12,43 10,00
Etiler Gıda 3,58 0,85 206,61
Euro Kapital Yat. Ort. 2,87 -6,21 78,95
Euro Trend Yat. Ort. 4,60 9,79 285,32
Euro Yat. Ort. 3,10 9,93 175,37
Euro Yatırım Holding 2,92 -3,63 94,67
Fade Gıda 6,49 -1,67
Fenerbahçe Futbol 35,80 0,85 147,41
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.157,30 0,01
Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,15 -3,76 34,57
F-M İzmit Piston 118,00 -2,48 149,14
Fonet Bilgi Teknolojileri 13,34 0,68 73,47
Ford Otosan 92,75 3,06 40,29
Formet Çelik Kapı 5,54 9,92 84,67
Frigo Pak Gıda 21,30 -0,19 204,05
Galatasaray Sportif 4,06 0,25 100,00
Garanti Bankası 7,12 0,42 -36,09
Garanti Faktoring 10,81 0,56 179,33
Garanti Yat. Ort. 2,69 3,86 169,86
Gedik Y. Men. Değ. 9,09 -0,11 189,03
Gediz Ambalaj 18,35 1,33 171,45
Gentaş 3,48 0,87 68,77
Gersan Elektrik 7,03 0,86 120,38
Global Men. Değ. 4,74 -1,66 152,13
Global Yat. Holding 6,06 0,17 24,44
Good-Year 5,96 0,68 47,16
Göltaş Çimento 25,76 -0,16 44,80
Gözde Girişim 6,60 3,45 28,40
GSD Denizcilik 5,16 0,39 101,56
GSD Holding 2,37 0,42 59,06
Gübre Fabrik. 33,40 -0,65 269,47
Güler Yat. Holding 13,48 -0,30 564,04
Halk GMYO 2,66 -5,34 128,40
Hatay Tekstil 14,04 -0,78 108,50
Hedef Girişim 5,85 -4,41 145,15
Hektaş 13,17 -0,53 64,21
HUB Girişim 17,68 -0,39 88,31
Hürriyet Gzt. 2,31 -0,86 102,63
ICBC Turkey Bank 6,85 -0,44 29,98
İdealist Danışmanlık 12,74 -7,68 283,73
İdealist GMYO 7,20 -9,89 135,29
İhlas Ev Aletleri 2,18 0,00 -30,35
İhlas Gayrimenkul 1,62 2,53 35,00
İhlas Gazetecilik 6,73 -9,91 48,24
İhlas Holding 1,18 2,61 29,67
İhlas Yayın Holding 1,44 3,60 72,74
İndeks Bilgisayar 17,55 -0,06 87,11
Info Yatırım 12,81 9,96 163,43
İntema 20,16 -2,04 117,71
Inveo Yatırım Holding 29,74 -1,33 286,74
İpek Doğal Enerji 13,40 7,11 73,58
İskenderun Demir Çelik 7,58 0,13 -3,01

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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