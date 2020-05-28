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Ekonomi

Borsada günlük işlemler (1)

Yeniakit Publisher
2020-05-28 18:47:16 -
Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 3,41 -9,55 83,33
Acıpayam Selüloz 10,45 -3,78 64,05
Adel Kalemcilik 12,31 -0,40 -21,59
Adese Alışveriş Ticaret 1,52 -1,94 6,42
Afyon Çimento 2,74 -0,72 20,27
Ak Enerji 1,14 -2,56 4,59
Akbank 5,66 1,07 -30,21
Akçansa 7,92 -1,86 -18,30
Akdenız Güvenlık Hız. 1,89 -1,05 -10,43
Akfen GMYO 3,24 0,62 -20,00
Akın Tekstil 13,75 -3,44 -0,29
Akiş GMYO 3,56 2,30 -11,88
Akmerkez GMYO 27,00 -0,07 20,51
Aksa 6,45 -0,92 -7,90
Aksa Enerji 4,52 -2,16 18,95
Aksigorta 6,44 -1,53 18,87
Aksu Enerji 10,02 -0,50 -32,62
Alarko Carrıer 65,00 1,80 8,33
Alarko GMYO 14,67 -1,54 -3,37
Alarko Holding 5,07 -1,55 -14,79
Albaraka Türk 1,35 -0,74 -11,76
Alcatel Lucent Teletaş 19,83 -6,90 64,70
Alkim Kağıt 9,70 -4,24 78,97
Alkim Kimya 11,99 -4,08 93,33
Altınyağ 1,17 -9,30 185,37
Altınyunus Çeşme 26,42 -9,95 164,46
Anadolu Cam 4,29 0,00 -1,61
Anadolu Efes 18,40 -2,34 -20,28
Anadolu Grubu Holding 17,60 -0,17 0,06
Anadolu Hayat Emek. 6,48 -2,85 6,49
Anadolu Isuzu 11,51 -2,04 -5,42
Anadolu Sigorta 5,69 -1,90 36,99
Anel Elektrik 3,75 -0,79 16,82
Arçelik 16,62 1,53 -20,25
ARD Bilişim Teknolojileri 30,70 -2,04
Arena Bilgisayar 15,53 0,84 113,18
Armada Bilgisayar 22,34 -2,27 36,30
Arsan Tekstil 4,96 9,98 38,55
Artı Yatırım Holding 2,15 -5,29 165,43
Aselsan 30,06 -0,07 43,55
Ata GMYO 3,24 0,62 -28,48
Atakule GMYO 1,65 -1,79 -14,06
Atlantis Yatırım Holding 1,54 0,65 54,00
Atlas Yat. Ort. 1,59 -3,05 10,42
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,70 -4,51 -5,26
Avrasya GMYO 2,06 5,64 36,42
Avrasya Petrol ve Tur. 2,04 -9,73 12,09
Avrasya Stratejik GMYF 1.428,40 0,01 11,08
Avrupa Yatırım Holding 1,71 -5,00 11,04
Ayen Enerji 3,32 -1,48 -4,32
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 3,13 -3,40 42,92
Aygaz 10,78 0,19 -11,25
Bagfaş 18,05 -1,69 7,31
Bak Ambalaj 8,45 -3,21 14,97
Balatacılar Balatacılık 2,40 -6,25 93,55
Bantaş Ambalaj 3,20 -1,84 26,98
Banvit 25,94 -2,70 39,69
Baştaş Başkent Çimento 3,42 -5,00 32,05
Batı Çimento 2,99 -0,99 -9,67
Batısöke Çimento 1,30 -2,99 -0,76
Bera Holding 4,02 4,42 4,42
Berkosan Yalıtım 3,67 -1,61 33,94
Beşiktaş Futbol Yat. 2,24 1,36 -8,57
Beyaz Filo 3,77 -2,58 19,30
Bilici Yatırım 7,76 -0,51 77,57
Bim Mağazalar 61,70 -1,75 33,52
Birko Mensucat 0,44 -8,33 41,94
Birlik Mensucat 1,45 -2,03 27,19
Bizim Mağazaları 13,49 -2,95 20,77
Bomonti Elektrik 3,88 -2,51 203,12
Borusan Mannesmann 10,27 -0,48 -10,31
Borusan Yat. Paz. 66,25 -0,08 10,58
Bosch Fren Sistemleri 277,00 -0,72 -3,75
Bossa 9,45 1,29 17,25
Brisa 10,90 -2,68 16,22
Burçelik 7,94 -1,98 36,66
Burçelik Vana 16,99 -2,36 74,97
Bursa Çimento 4,11 -1,20 2,66
Carrefoursa 7,50 -2,09 59,24
Casa Emtia Petrol 20,54 -9,99 118,74
Ceo Event Medya 3,53 -1,12 -3,61
Coca Cola İçecek 41,60 -1,75 9,88
Cosmos Yat. Holding 2,88 -3,68 41,18
Credıtwest Faktorıng 3,32 -9,54 15,28
Çelebi 89,60 -3,24 -12,24
Çelik Halat 10,15 -1,93 56,15
Çemaş Döküm 1,13 1,80 -9,85
Çemtaş 7,60 0,00 -6,51
Çimbeton 73,75 -9,95 78,74
Çimentaş 31,68 -10,00 111,20
Çimsa 7,97 -0,62 -12,22
Çuhadaroğlu Metal 3,23 -0,92 1,25
Dagi Giyim 3,59 -5,03 43,60
Dagi Yatırım Holding 6,19 -3,28 173,89
Dardanel 10,60 -3,64 179,68
Datagate Bilgisayar 9,00 -3,54 15,24
Demısaş Döküm 3,92 4,26 12,64
Denge Holding 1,44 -2,04 5,11
Deniz GMYO 4,09 0,25 -19,01
Denizli Cam 7,42 -1,59 -11,03
Derimod 6,81 -2,58 -4,62
Derlüks Deri 4,37 -4,38 8,01
Desa Deri 4,54 1,11 0,00
Despec Bilgisayar 6,94 -6,34 63,68
Deva Holding 18,89 1,50 111,59
Diriteks Diriliş Tekstil 1,25 -5,30 60,26
Ditaş Doğan 17,76 -1,72 86,65
DO-CO 386,50 2,03 -31,47
Doğan Burda 12,32 -6,38 102,97
Doğan Holding 1,90 -0,52 5,82
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,93 -3,02 16,97
Doğusan 2,28 0,00 9,62
Doğuş GMYO 5,20 -1,14 14,79
Doğuş Otomotiv 10,34 -2,08 8,61
Döktaş Dökümcülük 24,80 -2,21 -21,63
Duran Doğan Basım 16,11 -0,98 14,74
Dyo Boya 5,20 -3,35 6,12
Eczacıbaşı İlaç 5,61 -1,75 53,67
Eczacıbaşı Yatırım 12,19 -1,69 26,55
Edip Gayrimenkul 1,94 -2,02 39,57
Ege Endüstri 553,20 -1,18 -1,66
Ege Gübre 60,40 3,78 21,29
Ege Profil 14,60 -9,65 21,97
Ege Seramik 4,60 -1,08 23,99
Egeli & Co Tarım Girişim 0,96 -9,43 200,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,72 -8,86 84,62
Egeli&Co Yatırım Holding 0,53 -8,62 165,00
Egeplast 16,40 -2,38 31,20
Ekiz Kimya 9,00 -9,91 1375,41
Emek Elektrik 2,04 -1,92 28,30
Eminiş Ambalaj 3,07 -9,97 101,97
Emlak Konut GMYO 1,44 0,70 -1,37
Enerjisa Enerji 7,90 -2,35 17,28
Enka İnşaat 5,68 0,00 1,76
Erbosan 19,92 -1,09 -20,26
Ereğli Demir Çelik 8,11 -0,49 -10,29
Ersu Gıda 5,22 -4,22 152,17
Escort Teknoloji 3,93 -2,00 182,73
Etiler Gıda 2,72 -9,33 11,02
Euro Kapital Yat. Ort. 1,79 -1,65 7,19
Euro Trend Yat. Ort. 1,47 -3,29 17,60
Euro Yat. Ort. 1,60 -1,84 35,59
Euro Yatırım Holding 1,60 4,58 6,67
Fenerbahçe Futbol 10,76 -0,28 -25,64
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,90 -2,74 -14,66
F-M İzmit Piston 51,05 -2,02 7,79
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,20 -2,86 32,64
Ford Otosan 64,05 1,59 -3,12
Formet Çelik Kapı 4,84 0,83 61,33
Frigo Pak Gıda 14,15 1,80 9,18
Galatasaray Sportif 3,09 7,67 52,22
Garanti Bankası 7,78 1,83 -30,16
Garanti Faktoring 4,76 0,42 23,00
Garanti Yat. Ort. 1,63 -0,61 50,93
Gedik Y. Men. Değ. 10,37 -9,98 229,73
Gedik Yatırım Holding 23,30 -7,39 202,99
Gediz Ambalaj 9,49 -1,86 40,38
Gentaş 2,21 -2,21 0,91
Gersan Elektrik 3,80 -3,06 19,12
Global Men. Değ. 4,47 9,83 137,77
Global Yat. Holding 3,62 0,00 -25,67
Good-Year 5,06 -1,94 24,94
Göltaş Çimento 15,77 -2,35 -11,35
Gözde Girişim 3,98 -1,97 -22,57
GSD Denizcilik 3,53 1,73 37,89
GSD Holding 1,76 -0,56 18,12
Gübre Fabrik. 21,42 7,26 136,95
Güler Yat. Holding 11,74 -9,97 478,33
Güneş Sigorta 3,29 -1,50 50,92
Halk GMYO 1,67 9,87 36,89
Halk Sigorta 3,90 -1,02 96,97
Hatay Tekstil 9,56 -3,14 39,16
Hedef Girişim 2,36 -0,84 -9,58
Hektaş 14,81 -2,57 84,66
HUB Girişim 22,20 -2,97 136,46
Hürriyet Gzt. 1,67 -2,91 46,49
ICBC Turkey Bank 4,56 0,00 -13,47
İdealist Danışmanlık 3,36 -3,45 1,20
İdealist GMYO 4,20 -0,24 37,25
İhlas Ev Aletleri 1,75 -2,23 -44,09
İhlas Gayrimenkul 1,22 -2,40 1,67
İhlas Gazetecilik 3,72 -3,38 -45,37
İhlas Holding 0,68 -2,86 -25,27
İhlas Yayın Holding 1,01 -3,81 -0,98
İndeks Bilgisayar 11,08 -4,15 14,23
Info Yatırım 7,34 6,22 -17,53
İntema 9,66 -2,62 4,32
İpek Doğal Enerji 15,48 7,87 100,52
İskenderun Demir Çelik 7,07 -0,70 -11,74

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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