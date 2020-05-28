Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|3,41
|-9,55
|83,33
|Acıpayam Selüloz
|10,45
|-3,78
|64,05
|Adel Kalemcilik
|12,31
|-0,40
|-21,59
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,52
|-1,94
|6,42
|Afyon Çimento
|2,74
|-0,72
|20,27
|Ak Enerji
|1,14
|-2,56
|4,59
|Akbank
|5,66
|1,07
|-30,21
|Akçansa
|7,92
|-1,86
|-18,30
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,89
|-1,05
|-10,43
|Akfen GMYO
|3,24
|0,62
|-20,00
|Akın Tekstil
|13,75
|-3,44
|-0,29
|Akiş GMYO
|3,56
|2,30
|-11,88
|Akmerkez GMYO
|27,00
|-0,07
|20,51
|Aksa
|6,45
|-0,92
|-7,90
|Aksa Enerji
|4,52
|-2,16
|18,95
|Aksigorta
|6,44
|-1,53
|18,87
|Aksu Enerji
|10,02
|-0,50
|-32,62
|Alarko Carrıer
|65,00
|1,80
|8,33
|Alarko GMYO
|14,67
|-1,54
|-3,37
|Alarko Holding
|5,07
|-1,55
|-14,79
|Albaraka Türk
|1,35
|-0,74
|-11,76
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,83
|-6,90
|64,70
|Alkim Kağıt
|9,70
|-4,24
|78,97
|Alkim Kimya
|11,99
|-4,08
|93,33
|Altınyağ
|1,17
|-9,30
|185,37
|Altınyunus Çeşme
|26,42
|-9,95
|164,46
|Anadolu Cam
|4,29
|0,00
|-1,61
|Anadolu Efes
|18,40
|-2,34
|-20,28
|Anadolu Grubu Holding
|17,60
|-0,17
|0,06
|Anadolu Hayat Emek.
|6,48
|-2,85
|6,49
|Anadolu Isuzu
|11,51
|-2,04
|-5,42
|Anadolu Sigorta
|5,69
|-1,90
|36,99
|Anel Elektrik
|3,75
|-0,79
|16,82
|Arçelik
|16,62
|1,53
|-20,25
|ARD Bilişim Teknolojileri
|30,70
|-2,04
|Arena Bilgisayar
|15,53
|0,84
|113,18
|Armada Bilgisayar
|22,34
|-2,27
|36,30
|Arsan Tekstil
|4,96
|9,98
|38,55
|Artı Yatırım Holding
|2,15
|-5,29
|165,43
|Aselsan
|30,06
|-0,07
|43,55
|Ata GMYO
|3,24
|0,62
|-28,48
|Atakule GMYO
|1,65
|-1,79
|-14,06
|Atlantis Yatırım Holding
|1,54
|0,65
|54,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,59
|-3,05
|10,42
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,70
|-4,51
|-5,26
|Avrasya GMYO
|2,06
|5,64
|36,42
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,04
|-9,73
|12,09
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,40
|0,01
|11,08
|Avrupa Yatırım Holding
|1,71
|-5,00
|11,04
|Ayen Enerji
|3,32
|-1,48
|-4,32
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|3,13
|-3,40
|42,92
|Aygaz
|10,78
|0,19
|-11,25
|Bagfaş
|18,05
|-1,69
|7,31
|Bak Ambalaj
|8,45
|-3,21
|14,97
|Balatacılar Balatacılık
|2,40
|-6,25
|93,55
|Bantaş Ambalaj
|3,20
|-1,84
|26,98
|Banvit
|25,94
|-2,70
|39,69
|Baştaş Başkent Çimento
|3,42
|-5,00
|32,05
|Batı Çimento
|2,99
|-0,99
|-9,67
|Batısöke Çimento
|1,30
|-2,99
|-0,76
|Bera Holding
|4,02
|4,42
|4,42
|Berkosan Yalıtım
|3,67
|-1,61
|33,94
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,24
|1,36
|-8,57
|Beyaz Filo
|3,77
|-2,58
|19,30
|Bilici Yatırım
|7,76
|-0,51
|77,57
|Bim Mağazalar
|61,70
|-1,75
|33,52
|Birko Mensucat
|0,44
|-8,33
|41,94
|Birlik Mensucat
|1,45
|-2,03
|27,19
|Bizim Mağazaları
|13,49
|-2,95
|20,77
|Bomonti Elektrik
|3,88
|-2,51
|203,12
|Borusan Mannesmann
|10,27
|-0,48
|-10,31
|Borusan Yat. Paz.
|66,25
|-0,08
|10,58
|Bosch Fren Sistemleri
|277,00
|-0,72
|-3,75
|Bossa
|9,45
|1,29
|17,25
|Brisa
|10,90
|-2,68
|16,22
|Burçelik
|7,94
|-1,98
|36,66
|Burçelik Vana
|16,99
|-2,36
|74,97
|Bursa Çimento
|4,11
|-1,20
|2,66
|Carrefoursa
|7,50
|-2,09
|59,24
|Casa Emtia Petrol
|20,54
|-9,99
|118,74
|Ceo Event Medya
|3,53
|-1,12
|-3,61
|Coca Cola İçecek
|41,60
|-1,75
|9,88
|Cosmos Yat. Holding
|2,88
|-3,68
|41,18
|Credıtwest Faktorıng
|3,32
|-9,54
|15,28
|Çelebi
|89,60
|-3,24
|-12,24
|Çelik Halat
|10,15
|-1,93
|56,15
|Çemaş Döküm
|1,13
|1,80
|-9,85
|Çemtaş
|7,60
|0,00
|-6,51
|Çimbeton
|73,75
|-9,95
|78,74
|Çimentaş
|31,68
|-10,00
|111,20
|Çimsa
|7,97
|-0,62
|-12,22
|Çuhadaroğlu Metal
|3,23
|-0,92
|1,25
|Dagi Giyim
|3,59
|-5,03
|43,60
|Dagi Yatırım Holding
|6,19
|-3,28
|173,89
|Dardanel
|10,60
|-3,64
|179,68
|Datagate Bilgisayar
|9,00
|-3,54
|15,24
|Demısaş Döküm
|3,92
|4,26
|12,64
|Denge Holding
|1,44
|-2,04
|5,11
|Deniz GMYO
|4,09
|0,25
|-19,01
|Denizli Cam
|7,42
|-1,59
|-11,03
|Derimod
|6,81
|-2,58
|-4,62
|Derlüks Deri
|4,37
|-4,38
|8,01
|Desa Deri
|4,54
|1,11
|0,00
|Despec Bilgisayar
|6,94
|-6,34
|63,68
|Deva Holding
|18,89
|1,50
|111,59
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,25
|-5,30
|60,26
|Ditaş Doğan
|17,76
|-1,72
|86,65
|DO-CO
|386,50
|2,03
|-31,47
|Doğan Burda
|12,32
|-6,38
|102,97
|Doğan Holding
|1,90
|-0,52
|5,82
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,93
|-3,02
|16,97
|Doğusan
|2,28
|0,00
|9,62
|Doğuş GMYO
|5,20
|-1,14
|14,79
|Doğuş Otomotiv
|10,34
|-2,08
|8,61
|Döktaş Dökümcülük
|24,80
|-2,21
|-21,63
|Duran Doğan Basım
|16,11
|-0,98
|14,74
|Dyo Boya
|5,20
|-3,35
|6,12
|Eczacıbaşı İlaç
|5,61
|-1,75
|53,67
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,19
|-1,69
|26,55
|Edip Gayrimenkul
|1,94
|-2,02
|39,57
|Ege Endüstri
|553,20
|-1,18
|-1,66
|Ege Gübre
|60,40
|3,78
|21,29
|Ege Profil
|14,60
|-9,65
|21,97
|Ege Seramik
|4,60
|-1,08
|23,99
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,96
|-9,43
|200,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,72
|-8,86
|84,62
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,53
|-8,62
|165,00
|Egeplast
|16,40
|-2,38
|31,20
|Ekiz Kimya
|9,00
|-9,91
|1375,41
|Emek Elektrik
|2,04
|-1,92
|28,30
|Eminiş Ambalaj
|3,07
|-9,97
|101,97
|Emlak Konut GMYO
|1,44
|0,70
|-1,37
|Enerjisa Enerji
|7,90
|-2,35
|17,28
|Enka İnşaat
|5,68
|0,00
|1,76
|Erbosan
|19,92
|-1,09
|-20,26
|Ereğli Demir Çelik
|8,11
|-0,49
|-10,29
|Ersu Gıda
|5,22
|-4,22
|152,17
|Escort Teknoloji
|3,93
|-2,00
|182,73
|Etiler Gıda
|2,72
|-9,33
|11,02
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,79
|-1,65
|7,19
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,47
|-3,29
|17,60
|Euro Yat. Ort.
|1,60
|-1,84
|35,59
|Euro Yatırım Holding
|1,60
|4,58
|6,67
|Fenerbahçe Futbol
|10,76
|-0,28
|-25,64
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,90
|-2,74
|-14,66
|F-M İzmit Piston
|51,05
|-2,02
|7,79
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,20
|-2,86
|32,64
|Ford Otosan
|64,05
|1,59
|-3,12
|Formet Çelik Kapı
|4,84
|0,83
|61,33
|Frigo Pak Gıda
|14,15
|1,80
|9,18
|Galatasaray Sportif
|3,09
|7,67
|52,22
|Garanti Bankası
|7,78
|1,83
|-30,16
|Garanti Faktoring
|4,76
|0,42
|23,00
|Garanti Yat. Ort.
|1,63
|-0,61
|50,93
|Gedik Y. Men. Değ.
|10,37
|-9,98
|229,73
|Gedik Yatırım Holding
|23,30
|-7,39
|202,99
|Gediz Ambalaj
|9,49
|-1,86
|40,38
|Gentaş
|2,21
|-2,21
|0,91
|Gersan Elektrik
|3,80
|-3,06
|19,12
|Global Men. Değ.
|4,47
|9,83
|137,77
|Global Yat. Holding
|3,62
|0,00
|-25,67
|Good-Year
|5,06
|-1,94
|24,94
|Göltaş Çimento
|15,77
|-2,35
|-11,35
|Gözde Girişim
|3,98
|-1,97
|-22,57
|GSD Denizcilik
|3,53
|1,73
|37,89
|GSD Holding
|1,76
|-0,56
|18,12
|Gübre Fabrik.
|21,42
|7,26
|136,95
|Güler Yat. Holding
|11,74
|-9,97
|478,33
|Güneş Sigorta
|3,29
|-1,50
|50,92
|Halk GMYO
|1,67
|9,87
|36,89
|Halk Sigorta
|3,90
|-1,02
|96,97
|Hatay Tekstil
|9,56
|-3,14
|39,16
|Hedef Girişim
|2,36
|-0,84
|-9,58
|Hektaş
|14,81
|-2,57
|84,66
|HUB Girişim
|22,20
|-2,97
|136,46
|Hürriyet Gzt.
|1,67
|-2,91
|46,49
|ICBC Turkey Bank
|4,56
|0,00
|-13,47
|İdealist Danışmanlık
|3,36
|-3,45
|1,20
|İdealist GMYO
|4,20
|-0,24
|37,25
|İhlas Ev Aletleri
|1,75
|-2,23
|-44,09
|İhlas Gayrimenkul
|1,22
|-2,40
|1,67
|İhlas Gazetecilik
|3,72
|-3,38
|-45,37
|İhlas Holding
|0,68
|-2,86
|-25,27
|İhlas Yayın Holding
|1,01
|-3,81
|-0,98
|İndeks Bilgisayar
|11,08
|-4,15
|14,23
|Info Yatırım
|7,34
|6,22
|-17,53
|İntema
|9,66
|-2,62
|4,32
|İpek Doğal Enerji
|15,48
|7,87
|100,52
|İskenderun Demir Çelik
|7,07
|-0,70
|-11,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)