Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|2,43
|-3,95
|30,65
|Acıpayam Selüloz
|7,58
|0,26
|19,00
|Adana Çimento (A)
|9,85
|1,86
|1,44
|Adana Çimento (B)
|7,00
|1,45
|-1,82
|Adana Çimento (C)
|2,00
|-2,44
|-10,31
|Adel Kalemcilik
|11,86
|0,08
|-24,46
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,46
|-0,68
|2,22
|Afyon Çimento
|2,85
|2,52
|25,09
|Ak Enerji
|1,01
|-0,98
|-7,34
|Akbank
|5,56
|-1,77
|-31,44
|Akçansa
|7,65
|-0,91
|-21,09
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,78
|3,49
|-15,64
|Akfen GMYO
|2,91
|-1,69
|-28,15
|Akın Tekstil
|13,38
|-1,55
|-2,97
|Akiş GMYO
|3,27
|-3,25
|-19,06
|Akmerkez GMYO
|28,40
|-2,00
|26,76
|Aksa
|6,15
|-1,91
|-12,18
|Aksa Enerji
|4,02
|-1,47
|5,79
|Aksigorta
|5,85
|-2,50
|7,98
|Aksu Enerji
|9,56
|-1,65
|-35,71
|Alarko Carrıer
|52,80
|0,48
|-12,00
|Alarko GMYO
|14,35
|-0,69
|-5,48
|Alarko Holding
|4,54
|-3,61
|-23,70
|Albaraka Türk
|1,28
|0,00
|-16,34
|Alcatel Lucent Teletaş
|18,70
|-2,65
|55,32
|Alkim Kağıt
|9,44
|9,90
|74,18
|Alkim Kimya
|13,18
|9,92
|112,51
|Altınyağ
|1,34
|9,84
|226,83
|Altınyunus Çeşme
|25,80
|3,20
|158,26
|Anadolu Cam
|4,05
|-0,74
|-7,11
|Anadolu Efes
|17,04
|-2,13
|-26,17
|Anadolu Grubu Holding
|15,90
|-1,67
|-9,61
|Anadolu Hayat Emek.
|6,41
|0,00
|5,34
|Anadolu Isuzu
|11,26
|-2,93
|-7,48
|Anadolu Sigorta
|4,99
|0,00
|20,14
|Anel Elektrik
|3,61
|-2,17
|12,46
|Arçelik
|15,40
|-2,90
|-26,10
|ARD Bilişim Teknolojileri
|34,08
|2,04
|Arena Bilgisayar
|15,58
|5,20
|113,86
|Armada Bilgisayar
|22,20
|0,09
|35,45
|Arsan Tekstil
|3,98
|-3,16
|11,17
|Artı Yatırım Holding
|2,66
|9,92
|228,40
|Aselsan
|26,50
|-1,19
|26,55
|Aslan Çimento
|37,00
|2,04
|-7,41
|Ata GMYO
|3,55
|-1,11
|-21,63
|Atakule GMYO
|1,55
|-3,13
|-19,27
|Atlantis Yatırım Holding
|1,48
|0,00
|48,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,41
|-0,70
|-2,08
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,80
|-2,51
|-4,52
|Avrasya GMYO
|1,75
|0,57
|15,89
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,18
|0,00
|19,78
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.427,30
|0,00
|11,00
|Avrupa Yatırım Holding
|1,46
|-3,31
|-5,19
|Ayen Enerji
|3,17
|-1,55
|-8,65
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|2,40
|9,59
|9,59
|Aygaz
|10,05
|-1,57
|-17,26
|Bagfaş
|16,17
|-2,06
|-3,86
|Bak Ambalaj
|8,50
|1,07
|15,65
|Balatacılar Balatacılık
|2,22
|-2,63
|79,03
|Bantaş Ambalaj
|3,04
|-0,65
|20,63
|Banvit
|26,00
|-0,23
|40,01
|Baştaş Başkent Çimento
|2,84
|1,43
|9,65
|Batı Çimento
|2,75
|-0,72
|-16,92
|Batısöke Çimento
|1,16
|0,87
|-11,45
|Bera Holding
|3,76
|2,73
|-2,34
|Berkosan Yalıtım
|3,40
|-2,86
|24,09
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,11
|-1,40
|-13,88
|Beyaz Filo
|3,63
|2,25
|14,87
|Bilici Yatırım
|7,00
|0,72
|60,18
|Bim Mağazalar
|51,00
|1,29
|9,30
|Birko Mensucat
|0,45
|9,76
|45,16
|Birlik Mensucat
|1,48
|-0,67
|29,82
|Bizim Mağazaları
|12,70
|-1,93
|13,70
|Bolu Çimento
|4,61
|1,32
|-1,91
|Bomonti Elektrik
|4,67
|9,88
|264,84
|Borusan Mannesmann
|9,05
|-0,33
|-20,96
|Borusan Yat. Paz.
|58,90
|0,68
|-1,69
|Bosch Fren Sistemleri
|265,40
|0,57
|-7,78
|Bossa
|9,08
|-0,11
|12,66
|Brisa
|8,70
|1,05
|-7,24
|Burçelik
|7,24
|-2,16
|24,61
|Burçelik Vana
|18,12
|-6,11
|86,61
|Bursa Çimento
|3,85
|1,05
|-3,83
|Carrefoursa
|7,47
|-1,71
|58,60
|Casa Emtia Petrol
|16,48
|0,00
|75,51
|Ceo Event Medya
|3,69
|-6,58
|0,76
|Coca Cola İçecek
|36,30
|-3,97
|-6,20
|Cosmos Yat. Holding
|3,22
|3,87
|57,84
|Credıtwest Faktorıng
|2,35
|2,17
|-18,40
|Çelebi
|89,15
|-0,22
|-12,68
|Çelik Halat
|9,48
|-4,34
|45,85
|Çemaş Döküm
|1,04
|-0,95
|-17,03
|Çemtaş
|6,84
|-2,98
|-15,86
|Çimbeton
|48,90
|9,99
|18,52
|Çimentaş
|20,94
|3,25
|39,60
|Çimsa
|7,55
|-0,13
|-16,85
|Çuhadaroğlu Metal
|2,88
|-1,37
|-9,72
|Dagi Giyim
|2,70
|0,37
|8,00
|Dagi Yatırım Holding
|3,40
|-2,30
|50,44
|Dardanel
|7,75
|0,52
|104,49
|Datagate Bilgisayar
|8,19
|-3,76
|4,87
|Demısaş Döküm
|3,88
|-4,90
|11,49
|Denge Holding
|1,41
|6,82
|2,92
|Deniz GMYO
|4,09
|0,74
|-19,01
|Denizli Cam
|7,36
|-1,08
|-11,75
|Derimod
|6,76
|-0,29
|-5,32
|Derlüks Deri
|3,95
|-0,50
|-3,19
|Desa Deri
|4,34
|1,64
|-4,41
|Despec Bilgisayar
|5,38
|-1,82
|26,89
|Deva Holding
|14,40
|0,56
|61,29
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,01
|9,78
|29,49
|Ditaş Doğan
|16,34
|8,21
|71,73
|DO-CO
|332,70
|0,21
|-41,01
|Doğan Burda
|9,49
|9,97
|56,34
|Doğan Holding
|1,88
|-3,59
|4,71
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,79
|-2,72
|8,48
|Doğusan
|2,06
|-0,48
|-0,96
|Doğuş GMYO
|5,02
|-4,92
|10,82
|Doğuş Otomotiv
|9,17
|-1,19
|-3,68
|Döktaş Dökümcülük
|25,24
|-1,33
|-20,24
|Duran Doğan Basım
|17,80
|0,56
|26,78
|Dyo Boya
|4,63
|-1,70
|-5,51
|Eczacıbaşı İlaç
|4,49
|-3,02
|22,99
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,62
|-1,43
|-0,13
|Edip Gayrimenkul
|1,88
|-3,09
|35,25
|Ege Endüstri
|526,70
|-1,03
|-6,38
|Ege Gübre
|52,55
|-0,85
|5,52
|Ege Profil
|12,50
|-0,48
|4,43
|Ege Seramik
|3,96
|-0,75
|6,74
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,13
|9,71
|253,12
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,06
|9,28
|171,79
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,68
|9,68
|240,00
|Egeplast
|13,20
|-1,27
|5,60
|Ekiz Kimya
|15,69
|9,95
|2472,13
|Emek Elektrik
|1,79
|0,56
|12,58
|Eminiş Ambalaj
|2,55
|4,94
|67,76
|Emlak Konut GMYO
|1,22
|-0,81
|-16,44
|Enerjisa Enerji
|7,46
|0,67
|10,75
|Enka İnşaat
|6,21
|0,81
|-0,67
|Erbosan
|18,13
|-2,16
|-27,42
|Ereğli Demir Çelik
|8,05
|0,63
|-10,95
|Ersu Gıda
|5,25
|5,00
|153,62
|Escort Teknoloji
|4,00
|-3,61
|187,77
|Etiler Gıda
|2,92
|0,34
|19,18
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,80
|-0,55
|7,78
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,48
|-1,33
|18,40
|Euro Yat. Ort.
|1,68
|3,70
|42,37
|Euro Yatırım Holding
|1,42
|0,71
|-5,33
|Fenerbahçe Futbol
|10,32
|-0,29
|-28,68
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,56
|-4,30
|-22,10
|F-M İzmit Piston
|50,10
|-0,60
|5,78
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,02
|-2,53
|30,30
|Ford Otosan
|54,85
|-2,92
|-17,04
|Formet Çelik Kapı
|4,25
|5,99
|41,67
|Frigo Pak Gıda
|13,36
|0,45
|3,09
|Galatasaray Sportif
|2,54
|-2,68
|25,12
|Garanti Bankası
|7,86
|-2,00
|-29,44
|Garanti Faktoring
|4,27
|-1,39
|10,34
|Garanti Yat. Ort.
|1,45
|1,40
|34,26
|Gedik Y. Men. Değ.
|20,40
|-1,73
|264,29
|Gedik Yatırım Holding
|26,66
|9,98
|246,68
|Gediz Ambalaj
|8,27
|1,22
|22,34
|Gentaş
|2,04
|-2,39
|-6,85
|Gersan Elektrik
|3,35
|-0,89
|5,02
|Global Men. Değ.
|3,08
|5,48
|63,83
|Global Yat. Holding
|3,13
|-1,88
|-35,73
|Good-Year
|4,40
|2,56
|8,64
|Göltaş Çimento
|14,65
|0,14
|-17,65
|Gözde Girişim
|3,77
|-2,08
|-26,65
|GSD Denizcilik
|2,46
|-1,99
|-3,91
|GSD Holding
|1,60
|-1,23
|7,38
|Gübre Fabrik.
|15,92
|-0,81
|76,11
|Güler Yat. Holding
|16,73
|9,99
|724,14
|Güneş Sigorta
|3,05
|-1,93
|39,91
|Halk GMYO
|1,42
|2,16
|16,39
|Halk Sigorta
|3,99
|-5,23
|101,52
|Hatay Tekstil
|9,20
|-1,18
|33,92
|Hedef Girişim
|2,39
|-5,53
|-8,43
|Hektaş
|12,80
|-1,39
|59,60
|HUB Girişim
|21,88
|-3,19
|133,05
|Hürriyet Gzt.
|1,42
|-2,74
|24,56
|ICBC Turkey Bank
|4,21
|0,00
|-20,11
|İdealist Danışmanlık
|3,23
|-3,87
|-2,71
|İdealist GMYO
|3,27
|0,00
|6,86
|İhlas Ev Aletleri
|1,74
|3,57
|-44,41
|İhlas Gayrimenkul
|1,10
|3,77
|-8,33
|İhlas Gazetecilik
|3,75
|-1,32
|-44,93
|İhlas Holding
|0,66
|1,54
|-27,47
|İhlas Yayın Holding
|0,96
|7,87
|-5,88
|İndeks Bilgisayar
|8,88
|-3,69
|-8,45
|Info Yatırım
|5,77
|-1,03
|-35,17
|İntema
|9,09
|-2,05
|-1,84
|İpek Doğal Enerji
|12,93
|-9,90
|67,49
|İskenderun Demir Çelik
|6,90
|-0,86
|-13,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)