Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|1,96
|1,55
|5,38
|Acıpayam Selüloz
|5,90
|1,37
|-7,38
|Adana Çimento (A)
|9,13
|4,94
|-5,97
|Adana Çimento (B)
|6,50
|4,84
|-8,84
|Adana Çimento (C)
|1,82
|0,55
|-18,39
|Adel Kalemcilik
|12,07
|2,20
|-23,12
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,23
|0,00
|-13,88
|Afyon Çimento
|2,54
|-4,15
|11,49
|Ak Enerji
|0,96
|2,13
|-11,93
|Akbank
|5,78
|-0,17
|-28,73
|Akçansa
|7,20
|2,71
|-25,73
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,60
|1,91
|-24,17
|Akfen GMYO
|2,86
|2,88
|-29,38
|Akın Tekstil
|10,56
|0,09
|-23,42
|Akiş GMYO
|3,01
|4,15
|-25,50
|Akmerkez GMYO
|23,22
|-0,09
|3,64
|Aksa
|6,15
|-0,32
|-12,18
|Aksa Enerji
|3,57
|5,62
|-6,05
|Aksigorta
|5,47
|3,99
|0,96
|Aksu Enerji
|8,67
|2,36
|-41,69
|Alarko Carrıer
|48,80
|0,70
|-18,67
|Alarko GMYO
|13,37
|1,91
|-11,94
|Alarko Holding
|4,34
|1,88
|-27,06
|Albaraka Türk
|1,21
|1,68
|-20,92
|Alcatel Lucent Teletaş
|18,10
|5,23
|50,33
|Alkim Kağıt
|6,71
|4,03
|20,25
|Alkim Kimya
|50,55
|1,55
|31,92
|Altınyağ
|0,68
|3,03
|65,85
|Altınyunus Çeşme
|19,29
|9,98
|93,09
|Anadolu Cam
|3,72
|5,08
|-14,68
|Anadolu Efes
|18,70
|1,58
|-18,98
|Anadolu Grubu Holding
|15,64
|-0,76
|-11,09
|Anadolu Hayat Emek.
|6,03
|2,20
|-0,91
|Anadolu Isuzu
|11,13
|1,46
|-8,55
|Anadolu Sigorta
|4,71
|0,86
|13,40
|Anel Elektrik
|3,87
|9,94
|20,56
|Arçelik
|15,48
|0,45
|-25,72
|ARD Bilişim Teknolojileri
|21,34
|9,94
|Arena Bilgisayar
|11,46
|0,26
|57,31
|Armada Bilgisayar
|22,66
|0,27
|38,26
|Arsan Tekstil
|3,39
|0,89
|-5,31
|Artı Yatırım Holding
|1,12
|9,80
|38,27
|Aselsan
|27,40
|1,03
|30,85
|Aslan Çimento
|35,10
|0,75
|-12,16
|Ata GMYO
|4,15
|2,98
|-8,39
|Atakule GMYO
|1,50
|4,90
|-21,87
|Atlantis Yatırım Holding
|1,42
|3,65
|42,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,32
|2,33
|-8,33
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,62
|-0,63
|-5,86
|Avrasya GMYO
|1,59
|0,00
|5,30
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,99
|5,29
|9,34
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.427,80
|0,01
|11,04
|Avrupa Yatırım Holding
|1,32
|4,76
|-14,29
|Ayen Enerji
|2,85
|3,26
|-17,87
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|2,09
|3,47
|-4,57
|Aygaz
|10,65
|3,50
|-12,32
|Bagfaş
|14,95
|0,67
|-11,12
|Bak Ambalaj
|7,42
|6,00
|0,95
|Balatacılar Balatacılık
|2,42
|10,00
|95,16
|Bantaş Ambalaj
|2,89
|4,71
|14,68
|Banvit
|19,40
|2,11
|4,47
|Baştaş Başkent Çimento
|2,94
|0,34
|13,51
|Batı Çimento
|2,69
|5,91
|-18,73
|Batısöke Çimento
|1,07
|9,18
|-18,32
|Bera Holding
|3,28
|1,86
|-14,81
|Berkosan Yalıtım
|3,24
|9,83
|18,25
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,97
|1,55
|-19,59
|Beyaz Filo
|3,18
|0,95
|0,63
|Bilici Yatırım
|7,29
|-2,80
|66,82
|Bim Mağazalar
|56,65
|1,61
|21,41
|Birko Mensucat
|0,29
|3,57
|-6,45
|Birlik Mensucat
|1,31
|4,80
|14,91
|Bizim Mağazaları
|12,23
|9,98
|9,49
|Bolu Çimento
|4,18
|4,50
|-11,06
|Bomonti Elektrik
|2,85
|5,17
|122,66
|Borusan Mannesmann
|8,91
|1,25
|-22,18
|Borusan Yat. Paz.
|58,00
|-0,43
|-3,19
|Bosch Fren Sistemleri
|260,20
|5,34
|-10,24
|Bossa
|8,30
|9,93
|2,98
|Brisa
|7,66
|4,64
|-18,33
|Burçelik
|6,67
|3,41
|14,80
|Burçelik Vana
|19,20
|2,51
|97,73
|Bursa Çimento
|3,49
|4,80
|-12,82
|Carrefoursa
|8,00
|6,81
|69,85
|Casa Emtia Petrol
|13,75
|10,00
|46,43
|Ceo Event Medya
|3,28
|9,82
|-10,44
|Coca Cola İçecek
|38,60
|2,50
|-0,26
|Cosmos Yat. Holding
|2,25
|9,76
|10,29
|Credıtwest Faktorıng
|2,30
|2,68
|-20,14
|Çelebi
|78,00
|-1,08
|-23,60
|Çelik Halat
|8,72
|2,59
|34,15
|Çemaş Döküm
|1,03
|1,98
|-17,83
|Çemtaş
|6,81
|0,15
|-17,75
|Çimbeton
|34,18
|3,08
|-17,16
|Çimentaş
|14,04
|-0,35
|-6,40
|Çimsa
|7,27
|2,97
|-19,93
|Çuhadaroğlu Metal
|2,73
|1,11
|-14,42
|Dagi Giyim
|2,61
|-0,76
|4,40
|Dagi Yatırım Holding
|3,27
|1,55
|44,69
|Dardanel
|7,64
|9,93
|101,58
|Datagate Bilgisayar
|7,60
|0,66
|-2,69
|Demısaş Döküm
|3,04
|2,01
|-12,64
|Denge Holding
|1,06
|9,28
|-22,63
|Deniz GMYO
|4,12
|9,87
|-18,42
|Denizli Cam
|7,20
|1,12
|-13,67
|Derimod
|6,55
|9,90
|-8,26
|Derlüks Deri
|3,24
|9,83
|-20,59
|Desa Deri
|4,36
|9,82
|-3,96
|Despec Bilgisayar
|5,14
|3,42
|21,23
|Deva Holding
|10,86
|0,00
|20,80
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,69
|9,52
|-11,54
|Ditaş Doğan
|16,50
|7,70
|73,41
|DO-CO
|369,00
|-1,86
|-34,57
|Doğan Burda
|6,21
|9,91
|2,31
|Doğan Holding
|1,63
|0,62
|-9,22
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,50
|2,74
|-9,09
|Doğusan
|1,83
|5,17
|-12,02
|Doğuş GMYO
|4,61
|2,67
|1,77
|Doğuş Otomotiv
|8,45
|7,64
|-11,24
|Döktaş Dökümcülük
|26,46
|9,98
|-16,39
|Duran Doğan Basım
|18,93
|-0,32
|34,83
|Dyo Boya
|4,29
|0,47
|-12,45
|Eczacıbaşı İlaç
|4,52
|-1,09
|23,82
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,91
|-0,40
|2,88
|Edip Gayrimenkul
|1,86
|2,20
|33,81
|Ege Endüstri
|576,30
|1,46
|-0,72
|Ege Gübre
|49,48
|-0,04
|-0,64
|Ege Profil
|11,57
|7,33
|-3,34
|Ege Seramik
|3,77
|1,62
|1,62
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,39
|8,33
|21,88
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,51
|8,51
|30,77
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,33
|10,00
|65,00
|Egeplast
|14,32
|-2,72
|14,56
|Ekiz Kimya
|5,04
|9,80
|726,23
|Emek Elektrik
|1,74
|1,16
|9,43
|Eminiş Ambalaj
|2,47
|5,11
|62,50
|Emlak Konut GMYO
|1,22
|0,83
|-16,44
|Enerjisa Enerji
|6,35
|-0,31
|-5,73
|Enka İnşaat
|6,43
|-0,77
|2,85
|Erbosan
|17,38
|2,24
|-30,42
|Ereğli Demir Çelik
|8,34
|1,34
|-7,74
|Ersu Gıda
|3,71
|9,76
|79,23
|Escort Teknoloji
|2,86
|0,70
|105,76
|Etiler Gıda
|1,95
|-0,51
|-20,41
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,57
|8,28
|-5,99
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,32
|1,54
|5,60
|Euro Yat. Ort.
|1,62
|9,46
|37,29
|Euro Yatırım Holding
|1,35
|6,30
|-10,00
|Fenerbahçe Futbol
|9,47
|-0,42
|-34,55
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,26
|4,82
|-28,67
|F-M İzmit Piston
|44,42
|2,54
|-6,21
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|8,98
|4,54
|16,78
|Ford Otosan
|60,05
|3,71
|-9,17
|Formet Çelik Kapı
|2,68
|9,84
|-10,67
|Frigo Pak Gıda
|13,51
|5,30
|4,24
|Galatasaray Sportif
|2,31
|0,43
|13,79
|Garanti Bankası
|8,39
|0,00
|-24,69
|Garanti Faktoring
|4,38
|9,77
|13,18
|Garanti Yat. Ort.
|1,45
|0,00
|34,26
|Gedik Y. Men. Değ.
|17,35
|3,15
|209,82
|Gedik Yatırım Holding
|17,58
|1,33
|128,61
|Gediz Ambalaj
|7,69
|4,77
|13,76
|Gentaş
|2,07
|1,47
|-5,48
|Gersan Elektrik
|3,23
|-1,52
|1,25
|Global Men. Değ.
|2,10
|9,95
|11,70
|Global Yat. Holding
|3,03
|3,41
|-37,78
|Good-Year
|4,16
|2,72
|2,72
|Göltaş Çimento
|12,96
|2,29
|-27,15
|Gözde Girişim
|3,94
|5,63
|-23,35
|GSD Denizcilik
|2,34
|1,30
|-8,59
|GSD Holding
|1,45
|2,84
|-2,68
|Gübre Fabrik.
|14,31
|-1,31
|58,30
|Güler Yat. Holding
|5,36
|9,84
|164,04
|Güneş Sigorta
|2,75
|-1,08
|26,15
|Halk GMYO
|1,29
|1,57
|5,74
|Halk Sigorta
|3,78
|2,72
|90,91
|Hatay Tekstil
|7,71
|3,63
|12,23
|Hedef Girişim
|2,09
|3,47
|-19,92
|Hektaş
|11,52
|1,32
|43,64
|HUB Girişim
|19,13
|0,84
|103,76
|Hürriyet Gzt.
|1,19
|3,48
|4,39
|ICBC Turkey Bank
|4,23
|0,95
|-19,73
|İdealist Danışmanlık
|2,62
|-1,13
|-21,08
|İdealist GMYO
|3,30
|0,00
|7,84
|İhlas Ev Aletleri
|1,73
|-4,42
|-44,73
|İhlas Gayrimenkul
|1,09
|3,81
|-9,17
|İhlas Gazetecilik
|4,90
|8,89
|-28,05
|İhlas Holding
|0,68
|4,62
|-25,27
|İhlas Yayın Holding
|0,89
|1,14
|-12,75
|İndeks Bilgisayar
|9,46
|2,83
|-2,47
|Info Yatırım
|5,70
|9,83
|-35,96
|İntema
|8,50
|-1,39
|-8,21
|İpek Doğal Enerji
|10,41
|0,00
|34,84
|İskenderun Demir Çelik
|6,95
|3,89
|-13,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)