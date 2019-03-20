Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:20 Mart 2019 Çarşamba 13:25
Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|72.677
|-0,55
|BIST SINAİ
|124.491
|-0,32
|BIST GIDA, İÇECEK
|114.626
|0,23
|BIST TEKSTIL, DERİ
|32.577
|-0,63
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|47.759
|0,37
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|127.921
|-0,54
|BIST TAŞ, TOPRAK
|70.183
|0,07
|BIST METAL ANA
|235.388
|-0,05
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|136.835
|-0,72
|BIST MADENCİLİK
|62.423
|-0,60
|BIST HİZMETLER
|72.803
|-0,72
|BIST ELEKTRİK
|3.414
|-0,07
|BIST ULAŞTIRMA
|146.440
|0,40
|BIST TURİZM
|7.263
|0,04
|BIST TİCARET
|193.416
|-1,78
|BIST İLETİŞİM
|32.465
|-0,69
|BIST SPOR
|26.686
|-0,30
|BIST İNŞAAT
|77.412
|-0,04
|BIST MALİ
|120.559
|-0,16
|BIST BANKA
|143.491
|0,49
|BIST SİGORTA
|286.895
|-0,34
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|114.221
|1,55
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|92.490
|-1,07
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|31.422
|-0,73
|BIST TEKNOLOJİ
|97.954
|-0,79
|BIST BİLİŞİM
|22.303
|0,45
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|28.952
|0,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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