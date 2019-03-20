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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

20 Mart 2019 Çarşamba 13:25
Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ72.677-0,55
BIST SINAİ124.491-0,32
BIST GIDA, İÇECEK114.6260,23
BIST TEKSTIL, DERİ32.577-0,63
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM47.7590,37
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK127.921-0,54
BIST TAŞ, TOPRAK70.1830,07
BIST METAL ANA235.388-0,05
BIST METAL EŞYA, MAKİNA136.835-0,72
BIST MADENCİLİK62.423-0,60
BIST HİZMETLER72.803-0,72
BIST ELEKTRİK3.414-0,07
BIST ULAŞTIRMA146.4400,40
BIST TURİZM7.2630,04
BIST TİCARET193.416-1,78
BIST İLETİŞİM32.465-0,69
BIST SPOR26.686-0,30
BIST İNŞAAT77.412-0,04
BIST MALİ120.559-0,16
BIST BANKA143.4910,49
BIST SİGORTA286.895-0,34
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG114.2211,55
BIST HOLDİNG VE YATIRIM92.490-1,07
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.31.422-0,73
BIST TEKNOLOJİ97.954-0,79
BIST BİLİŞİM22.3030,45
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.28.9520,53

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 13:25
  1. İstanbul
  2. Borsada endekslerin değişimi

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