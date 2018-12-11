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Borsada endekslerin değişimi

11 Aralık 2018 Salı 18:42
Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

SektörEndeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ67.9611,74
BIST SINAİ108.234-0,52
BIST GIDA, İÇECEK106.1440,29
BIST TEKSTIL, DERİ27.684-0,67
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM46.512-0,29
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK109.370-1,39
BIST TAŞ, TOPRAK63.305-0,07
BIST METAL ANA189.905-0,04
BIST METAL EŞYA, MAKİNA115.7040,14
BIST MADENCİLİK76.154-1,22
BIST HİZMETLER72.1140,33
BIST ELEKTRİK3.232-0,08
BIST ULAŞTIRMA156.996-0,82
BIST TURİZM7.2520,41
BIST TİCARET202.7211,79
BIST İLETİŞİM28.857-0,41
BIST SPOR27.2013,32
BIST İNŞAAT70.583-1,33
BIST MALİ99.187-0,85
BIST BANKA115.333-0,49
BIST SİGORTA274.350-0,40
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG90.3990,80
BIST HOLDİNG VE YATIRIM75.621-1,28
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.30.359-1,46
BIST TEKNOLOJİ101.469-0,77
BIST BİLİŞİM16.7230,15
BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.28.0755,86

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 18:42
  1. Borsada endekslerin değişimi

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