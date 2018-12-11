Borsada endekslerin değişimi

Borsada endekslerin değişimi11 Aralık 2018 Salı 18:42
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|SektörEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|67.961
|1,74
|BIST SINAİ
|108.234
|-0,52
|BIST GIDA, İÇECEK
|106.144
|0,29
|BIST TEKSTIL, DERİ
|27.684
|-0,67
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|46.512
|-0,29
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|109.370
|-1,39
|BIST TAŞ, TOPRAK
|63.305
|-0,07
|BIST METAL ANA
|189.905
|-0,04
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|115.704
|0,14
|BIST MADENCİLİK
|76.154
|-1,22
|BIST HİZMETLER
|72.114
|0,33
|BIST ELEKTRİK
|3.232
|-0,08
|BIST ULAŞTIRMA
|156.996
|-0,82
|BIST TURİZM
|7.252
|0,41
|BIST TİCARET
|202.721
|1,79
|BIST İLETİŞİM
|28.857
|-0,41
|BIST SPOR
|27.201
|3,32
|BIST İNŞAAT
|70.583
|-1,33
|BIST MALİ
|99.187
|-0,85
|BIST BANKA
|115.333
|-0,49
|BIST SİGORTA
|274.350
|-0,40
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|90.399
|0,80
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|75.621
|-1,28
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|30.359
|-1,46
|BIST TEKNOLOJİ
|101.469
|-0,77
|BIST BİLİŞİM
|16.723
|0,15
|BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.
|28.075
|5,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
YORUM YAZ