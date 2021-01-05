Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tekfen Holding
|18,21
|16,56
|9,98
|Ford Otosan
|133,90
|125,60
|6,61
|Petkim
|5,28
|4,98
|6,02
|Kartonsan
|91,90
|87,10
|5,51
|GSD Holding
|2,63
|2,51
|4,78
|Hektaş
|20,06
|19,17
|4,64
|Enka İnşaat
|7,78
|7,45
|4,43
|Otokar
|365,00
|350,20
|4,23
|Alarko Holding
|9,00
|8,68
|3,69
|Good-Year
|8,54
|8,25
|3,52
|Akçansa
|18,81
|18,19
|3,41
|Türk Traktör
|187,40
|183,00
|2,40
|Tat Gıda
|12,37
|12,10
|2,23
|Anadolu Efes
|24,42
|24,04
|1,58
|Anadolu Grubu Holding
|26,80
|26,40
|1,52
|Enerjisa Enerji
|13,48
|13,28
|1,51
|Bizim Mağazaları
|15,61
|15,38
|1,50
|Şok Marketler
|13,20
|13,03
|1,30
|Emlak Konut GMYO
|2,38
|2,35
|1,28
|Aygaz
|15,00
|14,84
|1,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)