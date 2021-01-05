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Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2021-01-05 18:49:23 -
Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Tekfen Holding18,2116,569,98
Ford Otosan133,90125,606,61
Petkim5,284,986,02
Kartonsan91,9087,105,51
GSD Holding2,632,514,78
Hektaş20,0619,174,64
Enka İnşaat7,787,454,43
Otokar365,00350,204,23
Alarko Holding9,008,683,69
Good-Year8,548,253,52
Akçansa18,8118,193,41
Türk Traktör187,40183,002,40
Tat Gıda12,3712,102,23
Anadolu Efes24,4224,041,58
Anadolu Grubu Holding26,8026,401,52
Enerjisa Enerji13,4813,281,51
Bizim Mağazaları15,6115,381,50
Şok Marketler13,2013,031,30
Emlak Konut GMYO2,382,351,28
Aygaz15,0014,841,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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